Все соперники сборной до ЧМ-18. От Бразилии до Турции

Блогер «Соккер.ру» Neomorph делится полным расписание команды Черчесова на первую половину года и оценивает логику спаррингов. Будет ли польза от сложных футбольных матчей?

23 марта. Россия – Бразилия

Сложность: 10 из 10

Плюсы поединка. Можно поставить еще один рекорд в «Лужниках», если Неймара привезут в Москву. Правильная атмосфера позволит сборной России встретить очень техничных оппонентов. А поскольку собственную игру в пас и с применением дриблинга надо прокачивать, то от встречи со второй командой в рейтинге ФИФА одна польза. Жаль лишь, что на сборную Уругвая бразильцы под руководством Тите совсем не похожи.

Минусы встречи. В случае разгромного поражения зададут плохой тон в начале года. 23 марта не факт, что будет футбольная погода в Москве, а бразильцы не всегда в товарищеских матчах выкладываются – они ведь деньги в таких встречах зарабатывают, поэтому не обязательно качество футбола окажется таким, как хотелось бы. Да и состав может быть экспериментальным. Но минусов почти нет, даже Германия попросила спарринг с Бразилией.

27 марта. Россия – Франция

Сложность: 10 из 10

Плюсы поединка. В случае, если игра против Бразилии завершится положительно – достойным поражением или ничьей, то с Францией будет играть двойне интереснее. Ведь в таком случае Черчесов сможет робко развивать идеи, которые показали против Аргентины и Испании. Сборная России должна двигаться вперед и вверх, французы – очень опасный, разносторонний, звездный и грозный соперник.

Минусы встречи. Опять же, если проиграть и Бразилии, и Франции, футболисты и болельщики вряд ли будут ходить счастливыми. Никто не станет делать отсылки к тому, что команда Дешама формально на девятой строчке в рейтинге ФИФА, ниже Польши и Швейцарии. Ведь «трехцветные» - сборная элитная и плохо сыграть против такой команды – ударить по самолюбию. Впрочем, лучше проиграть Франции, чем Катару, правда ведь?

30 мая. Россия – Австрия

Сложность: 6 из 10

Плюсы поединка. Австрия не прошла отбор на чемпионат мира. Россия не будет со своим коллегой по спаррингу на одном этапе подготовки. Поединок пройдет в гостях, что может быть удобно Черчесову, если хочет посетить знакомые места в знакомой стране, но не сильно впечатлит российских зрителей. Игра будет рядовой, как и соперник. С другой стороны, проиграть Австрии сложнее, чем Бразилии и Франции, а победы могут пригодиться для поднятия боевого духа.

Минусы встречи. Как сказано выше, у Австрии не может быть серьезного отношения к поединку. Складывается такое ощущение, что оба спарринга выбирал Мутко – сыграют против австрийцев, чьи чиновники часто дружат с российскими коллегами. А потом против сборной Турции, с которой уже играли товарищеский матч, благословленный свыше. Одним словом, Австрия – странный соперник, поскольку не похожа ни на Египет, ни на Уругвай. И не сильная сборная, как французы с бразильцами, ничему не научат.

5 июня. Россия – Турция

Сложность: 5 из 10

Плюсы поединка. Сыграют дома, хотя другого выбора и не было – через девять дней открывать чемпионат мира. Проведут встречу с соперником, которого многие обыгрывали за последнее время, но турки всегда в поисках возрождающих матчей и тренеров-спасителей, поэтому как минимум серьезно к поединку могут отнестись. Но недостаточно зло, чтобы калечить российских футболистов, зная о том, какой ответственный июнь их ждет.

Минусы встречи. Плохо, что ни один другой участник чемпионата мира в России не считает интересным и важным встретиться с командой Черчесова до начала турнира. В результате приходится самые последние и важные для функциональной подготовки матчи играть с теми, кто на ЧМ-18 не поедет. С одной стороны, занижение уровня соперников – правильный шаг, с другой – ошибочный, ведь надо быть готовыми к атакам опасных Салаха и Суареса.

14 июня. Россия – Саудовская Аравия

Сложность: 9 из 10

Плюсы поединка. Не удивляйтесь, матч-открытие ЧМ-18 с учетом, что начинать предстоит против аутсайдера группы, тоже является спаррингом. Только самым ответственным и вполне официальным. Дальше пойдут Египет и Уругвай, решающие поединки лета. Но есть плюсы у старта против Саудовской Аравии – можно вкатиться в чемпионат, получить победу и не перегореть от волнения. Аравийцы, при всем уважении, в футбол играют хуже египтян и уругвайцев. И хуже сборной России.

Минусы встречи. Календарь 2018 года для сборной выстроен так, что идет снижение уровня соперников, а потом - повышение. Бразилия Тите может обыграть Францию Дешама, хотя это все элитные сборные и их уровень мастерства не обсуждается. Дальше идет Австрия – непонятная сборная среднего уровня, а завершать подготовку к первой официальной игре за долгое время будут против Турции.

Обычный товарищеский матч, и хотя у соперников очередная футбольная революция после неудачного отбора к ЧМ в России, вряд ли будет настоящая борьба. А вот против Саудовской Аравии все серьезно. Поэтому сложность игры 9 из 10, ведь хозяев мундиаля устроит только уверенная победа, что является минусом этого официального спарринга перед Египтом и Уругваем.

Но в целом стоит признать, что призрак отца РФС по имени Виталий Леонтьевич справился с подбором соперником, учитывая обстоятельства. Бразилия и Франция, даже если сыграют пешком, покажут, чего сборной Черчесова не хватает и над чем надо сразу работать, Австрия – небесталанная команда, но драку предложить может. А турки плохо играют, зато в составе сильные мастера, поэтому эта игра тоже полезная, но без лишнего риска.

После унылых примирительных 0:0 вряд ли стоит ждать, что игроки из Турции начнут ломать российских футболистов. Поэтому четыре соперника до ЧМ-18 подобраны в целом грамотно. Осталось сыграть не хуже, чем с Аргентиной и Испанией. Как показала практика, команде Черчесова проще с теми, кого они уважают и в глубине души побаиваются. Бразилия и Франция – именно такие соперники. Да и народ порадуют, когда сыграют в России против китов из мира сборных.