За сколько Месси любит «Барселону»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
    Проработает в клубе еще 2-3 года
    26%
    715
    Покинет команду летом
    49%
    1360
    Будет уволен по ходу второй части сезона
    17%
    467
    Уйдет в отставку еще до старта весенней части РФПЛ
    5%
    147
    Затрудняюсь ответить
    4%
    106
    Всего голосов: 2795
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.3 5.4 9.5
20:30 Идет первый тайм, 34’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 Идет первый тайм, 33’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.15 3.45 3.3
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 34’ Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 4.2 3.2 1.93
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.5 3.6 2
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 3.95 3.4 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.1 3.2 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
20:12
«Реал» предложит «Ливерпулю» свою звезду в обмен на Салаха31
20:04
«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»197
19:51
«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»37
19:45
«Тоттенхэм» - «Эвертон»: стартовые составы0
19:00
Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»123
21:04
Ганчаренко: «Жамалетдинова, похоже, повреждение надолго выбило из колеи»0
20:55
Конте: «Отсутствие голов - проблема не Мораты, а всей команды»2
20:53
«Марсель» разгромил «Ренн»0
20:44
Президент «Галатасарая» грезит о трансфере Ибрагимовича0
20:30
«Челси» впервые в своей истории закончил безголевой ничьей три матча подряд1
20:22
Ганчаренко рассказал о сильных сторонах Бистровича7
20:04
«Лейпциг» - «Шальке»: стартовые составы1
19:34
«Ювентусу» понадобился защитник «Атлетико» 1
18:48
Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»19
18:41
Кэйхилл получил травму в матче с «Лестером»0
18:33
Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу2
18:21
Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»20
18:09
Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»7
17:59
«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии120
17:57
Пардью: «Ничего конкретного по трансферу Эванса не произошло»0
17:50
Дортмундская «Боруссия» усилится защитником сборной Швейцарии1
17:49
Дзофф: «Я думаю, что Перин готов для переезда в большой клуб»0
17:47
Ходжсон - о трансферах: «Пока все сложно»1
17:41
Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»4
17:35
Венгер: «Я не беспокоюсь из-за голевой засухи Ляказетта»3

За сколько Месси любит «Барселону»

сегодня, 10:24

Лионель – патриот клуба? Но подписал контракт, на который «Барселона» потратит почти полмиллиарда. «Соккер.ру» анализирует беспрецедентное футбольное решение. 

Плюсы от выдачи Месси свыше 100 миллионов в год

Лионель остался в «Барселоне». Обсуждая логику решения платить одному игроку в три раза больше чистой прибыли клуба за год, надо понимать, что футболист ценный. Без шуток и ерничанья, Месси необходим «Барселоне». С ним и без него это разные по статусу команды. Лионель забил в текущей Ла Лиге 16 мячей, на шесть больше, чем Роналду, Бэйл и Бензема вместе взятые. Месси полезен. Любите, не любите – личностный подход, на который у вас есть право. Но игрок невероятный, тут не поспоришь. 

Болельщики Месси не бросили каталонцев. Если Роналду окажется в ПСЖ – персональные поклонники португальца со всего мира начнут покупать футболки парижан. Майки Месси далеко не самые популярные в мире, но он вышел бы на первое место на планете, подпиши контракт с «Манчестер Сити». В «Барселоне» за 104 млн евро в год получили не только Лионеля, но и армию его почитателей. Впрочем, 50 % отдают испанской казне – за Месси клуб платит налоги, игрок получит в среднем 50-60 млн. евро в год.

«Барселона» зарабатывает на имени Месси. В октябре прошлого года испанцы официально поделились финансовыми результатами за последний отчетный период. Потратили 677 млн евро, а заработали 708 млн евро. Чистая прибыль составила 31 миллион, что чуть больше, чем годом ранее. Понятно, что в 708 миллионов включены 222 млн евро за Неймара. Значит, без дикой продажи «Барселона» не смогла бы сейчас купить Коутиньо и компанию, не влезая в долги. Но тот же Месси забирает лишь 15 % дохода от имиджевых прав, 85 % всего, что приносит его имя, получает клуб. 

Больше всех получает уникальный игрок. Лавесси или Тевес в качестве самых высокооплачиваемых футболистов мира – пародия на честную систему зарплат. Понятно, что адекватная оценка труда в спорте – утопичное требование, но вы хотя бы найдете аргументы, почему к Месси должно быть особое отношение. А вот зачем Тевесу платили 38 млн евро в год чистыми (и тратили больше, ведь в Китае тоже есть налоги и в футболе они большие)? Карлос в Китае почти ничего не забил и ничем не помог. Если помнить, что Месси придумывает по 60-70 голов за год пасами и ударами, и делает так десятый год подряд, то фактически Лионель получил премию за лояльность и класс. Ему не сейчас много платят, а раньше недоплачивали? Такая логика могла быть у его представителей на переговорах. И «Барселона» с такой позицией, как видите, согласна. 

Минусы от контракта Месси свыше 100 миллионов евро в год

«Барселона» из-за Месси влезает в кредиты. Одно из следствий частых побед каталонцев последнего десятилетия – их нет в десятке клубов с самыми высокими долгами в Европе. Но будут, ведь надо обновлять «Камп Ноу» и обязались сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом планеты Земля. Даже после года продажи Неймара получилось заработать всего 31 млн евро – треть денег, которые надо отдать Месси. А что будет через пару лет? Если боссы «Барселоны» просчитаются, то Лионелю станут платить банковскими кредитами. Вернее, так и будет, ведь отнимите от 708 миллионов 222 – получите, что «Барселона» убыточное предприятие. Не хватит Неймаров, чтобы рапортовать о чистой прибыли.  

Никогда не увидим работу Лионеля в АПЛ. Де Брюйне, конечно, славный парень. Но его включение в сборную году от УЕФА – аванс от добрых болельщиков. В том смысле, что «Манчестер Сити» пока не победитель ЛЧ, а бельгиец не сыграл лучшие матчи жизни в Сочи, Москве и Калининграде. Приход Месси в АПЛ стал бы твистом, которого так не хватает АПЛ, чтобы стать «Игрой престолов» в мире футбольных лиг. Они вроде ничего так, богато сделанный продукт. Но Месси – переход на другой уровень. Купание Лионеля в каталонском золоте исключает его переход в «Манчестер Сити». В контракте прописан бонус 70 млн евро за лояльность, а Месси настроен его получить. 

Месси принимает решения в «Барселоне». Нельзя верить, что Лионель подписал контракт, который не позволит ему в случае недовольства начать шантажировать клуб. Ведь его отец этим и занимался. Кто встречался с шейхами города Манчестера? Конечно же, полномочный представитель Лионеля. Который общается с Неймаром, а его друг сам не так давно шантажировал «Барселону» с помощью ПСЖ, и по ходу тех переговоров подписал контракт с отступными 222 млн евро. Что было дальше – вы знаете. Месси тоже остался в «Барселоне» не за идею, даже не на условиях Роналду в «Реале», который оказался менее жадным, если сравнивать суммы – Криштиану с неродного клуба запросил меньше. 
Лучший игрок в истории

Мнение читателей. Игра Месси стоит 400-500 млн евро?

Контракт до 2021 года. За год надо тратить минимум 104 миллиона (зарплата 71, плюс разделенный по годам подписной бонус), а на самом деле больше. «Барселона», чтобы сохранить Месси, поставила на кон почти полмиллиарда евро. Чистой прибыли, если обновлять стадион, не будет. Так что Лионеля взяли в кредит, если говорить просто. И кредит немалый! 

- Тевесу в Китае платили 38 млн евро в год «чистыми», что не намного меньше, чем у Месси – в районе 50 млн евро после уплаты налогов. И в районе 60 млн евро, если год будет урожайным на бонусы; 

- при этом несколько лет назад Месси зарабатывал 20 млн евро в год после уплаты налогов. Столько в лучшие годы заколачивал некто Стас Михайлов. И это в два раза больше, чем может заработать сейчас солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров за двенадцать месяцев;

- годовые бюджеты ЦСКА и «Краснодара» меньше, чем траты на Месси в «Барселоне». Что там, даже годовые отчисления спонсоров на «Спартак» немного больше, чем новая зарплата Лионеля; 

- зарплата Роналду минимум в два раз ниже, чем оклад Месси. Такое ощущение, что это еще одна из целей «Барселоны» - заставить португальца ревновать и завидовать, подтолкнуть его к уходу туда, откуда «Золотые мячи» не достать; 

- учитывая новые условия удержания Месси в Каталонии, за два года в него нужно вложить столько, как получили за Неймара. За четыре сезона отдать четыре цены Погба или пять цен Мбаппе. Недешевый лидер! 

Правила дикого рынка такие, что дешевле «Барселона» Месси, которому исполнилось в прошлом году тридцать лет, удержать не смогла. Опытные работники стоят в футболе дорого, если на них есть спрос. Впрочем, тут не только расчет, но и алчность. Отец Месси, когда его сын еще учился в школе, поставил ультиматум «Барселоне». Или невероятно большой для игрока «Ла Масии» контракт, или Вальдано дает больше и Лионель уходит в «Реал». 

Сейчас история повторилась, только в роли клуба, который перебивал предложение, выступала новая команда Гвардиолы. Если Хорхе Месси, когда Лионелю было лет четырнадцать, потребительски относился к «Барселоне», то почему должен изменить отношение, когда сын выиграл пять «Золотых мячей» и стал кумиром миллионов? А поскольку Лионель слушает отца во всех финансовых делах – из-за чего оказывался в суде и платил штрафы, то «Барселону» нагло использовали. 

Даже такой клуб прогнулся и исполнил все пожелания одного футболиста. Обычно, если на любом предприятии, где командная работа, платят 14-15 % от всех доходов (не прибыли) одному человеку – бизнесу конец. Почему «Барселона» так рискует будущим? Потому что Бартомеу важнее остаться на посту, сконцентрировав в своих руках деньги и власть футбольной Каталонии, чем убеждать Месси остаться без такой неадекватной для любого клуба надбавки. 

С сорока миллионов перескочили к сотне. Месси стал лучше в два с половиной раза? Вряд ли, но у Месси циничный подход. Если бы «Барселона» не остановила переговоры его отца и спортивных директоров «Манчестер Сити» - Лионель надел бы голубую футболку, а «Барселона» осталась за два года без Месси и Неймара. Просчитавшись с бразильцем, Бартомеу решил, что лучше подарить власть в «Барселоне» Месси, чем терять свой пост. 

Трудное решение, многогранное и явно говорящее о том, что Лионель себя высоко ценит и всегда ценил. Дешевле, чем за 50-60 млн евро в среднем за год, Месси за «Барселону» играть не согласился. Хотя ему, конечно же, предлагали разные контракты, позволяющие не вгонять клуб в долги в будущем. Он выбрал выгодный для себя лично. Никто не смог воззвать к клубному патриотизму, поскольку это пустой звук, когда на счет падает звонкая монета. «Блаугранас» не могут позволить себе Лионеля без ущерба в будущем, но по логике его отца и представителя Месси больше, чем «Барселона». И в клубе с этим согласились.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Кассано: «Я не завершал карьеру»
Сегодня, 16:43 4
Рибери надеется играть в «Баварии» как можно дольше
Сегодня, 08:34 0
Отец Йерри Мины: «Сына назвали в честь мышонка из „Том и Джерри“»
Вчера, 23:55 7
Деулофеу просит у «Наполи» зарплату в 2,5 млн евро
Вчера, 22:55 3
УЕФА возобновил антидопинговое расследование в отношении Насри
Вчера, 17:59 3
Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 году
Вчера, 11:36Александр Чистяков в блоге "Соккер" Топ10
Обсудить
Все комментарии
ОППАОПА
ОППАОПА ответил Великий Князь
сегодня в 20:52
Великий Князь:
Шикарный заголовок, но можно и короче, - "Месси-Альфонс"
ты сразу на мести ,как тот шакал из мультика ,забыл напомни пжл ,да ты пьешь НОВОПАСИТ не забудь про свечи ,скоро поправишься .
112910415
112910415
сегодня в 18:26
всё равно ведь -лучший
An Jo
An Jo
сегодня в 17:23
Посмотрим кстати на гнома на Чемпионате мира, как он там лажанёт в очередной раз.
An Jo
An Jo ответил Valerii
сегодня в 17:22
Valerii:
Барса лучший клуб в мире во многом благодаря Месси. Месси поднял интерес к футболу в мире на новый высочайший уровень. И ко всему это лучший футболист в истории футбола. Барса не прогадает, потому что подобный гений появится на земле не раньше чем через 70 лет. Не удивлюсь если какой нибудь из топ клубов выложит за него 700 000 000 евро отступных.
Во времена Рональдиньо это был клуб. Сейчас - Гном с дудкой и его кореша. Он так "любит" барсу, что скоро в долги её вгонит)))
lawr19730
lawr19730
сегодня в 16:33
На Ноу Камп скоро трибуны рухнут , а они всё гнома в ж... целуют)
No problem
No problem
сегодня в 16:29
Короче,
гном р***м поставил всю Каталонию,
плюс за это его еще и боготворят).лол.
creamboy
creamboy ответил Federico
сегодня в 15:57
Ты статью то читал или только комменты?! Там написано "барселона по сути взяла Месси в кредит"
А в знании футбольной истории я могу дать фору любому!
multazar
multazar
сегодня в 15:41
бессовестный гном. так доить клуб который можно сказать его от инвалидности спас.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 15:37
Старые гномы нынче в цене)))
Великий Князь
Великий Князь ответил вoлгoдoн
сегодня в 15:16
вoлгoдoн:
Хорошая возможность для халомадридского глоpья потренироваться в математике)
Здарова, Влад.
Ты предлагаешь прологарифмировать Месси?
Так по любому основанию получим ноль)
myst5
myst5
сегодня в 15:12
Месси может очень круто аукнуться всей Барселоне. Возраст не тот чтоб такую зп давать. Был последний шанс его выгодно продать и снизить долговую нагрузку. И не сильно бы клуб потерял с его уходом. Стал бы играть по другому всего лишь. Игрок не может быть больше чем вся команда.
Великий Князь
Великий Князь ответил Спартач-болельщик
сегодня в 15:07
Спартач-болельщик:
...начало Заката Барселоны ?...пузырь раздут неимоверно...и скоро лопнет...
Уже лопнул, только за брызгами многим этого не видно.
Ты же видишь, как быстро начали отмывать бабло?)
Mamaev
Mamaev
сегодня в 13:40
Да пусть платят на здоровье, если даже с такой зп Месси могут купить Коутиньо, Дембеле, и вроде бы Гризмана
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 13:36
...начало Заката Барселоны ?...пузырь раздут неимоверно...и скоро лопнет...
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 13:33
Шикарный заголовок, но можно и короче, - "Месси-Альфонс"
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 13:30
Хорошая возможность для халомадридского глоpья потренироваться в математике)
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 13:25
Не знаю, насколько это правда, если правда, тогда выгоднее было бы его продать в ПСЖ или МС, а на эти деньги купить других.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Federico
сегодня в 13:22
Federico:
смешно читать тебя))) у кого она взяла в кредит?)))) если что он воспитанник. Хотя понимаю тебя, наверное ты начал болеть за Реал год назад, не зная истории футбола хотя бы 2000-ых )))
Как раз когда у Барсы появилась история...
Federico
Federico
сегодня в 13:20
Какая Вам всем разница сколько они на него тратят и сколько он получает) Прям все такие финансисты) Идите тогда на криптовалютах и биржах работайте)) Если бы руководству Барсе не было бы выгодно содержать такого игрока, то они бы ещё в 2010-х годах продали бы подороже. Один игрок Барсы в настоящее время делает не малую часть дохода всего клуба. И руководство это понимает, поэтому и так щедро платят. Уход Месси с Барсы будет означать и ослабление команды в течение 1 года, и финансовое ослабление в течение максимум 2 лет. Кто это не понимает - значит он просто хейтер. У меня всё!
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 13:17
Эх, вот же пенсия будет у человека)))
Federico
Federico ответил creamboy
сегодня в 13:15
creamboy:
Барселона взяла Месси в кредит! Прикольно звучит! Мое мнение такое,во первых Месси лучший игрок в истории барселоны и без него это клуб уровня Монако! Во вторых чужие бабки считать как минимум не прилично! Ну а так че сказать,Лео конечно молодец,так развести свой родной клуб на 500 лямов это круто!
смешно читать тебя))) у кого она взяла в кредит?)))) если что он воспитанник. Хотя понимаю тебя, наверное ты начал болеть за Реал год назад, не зная истории футбола хотя бы 2000-ых )))
creamboy
creamboy
сегодня в 12:58
Барселона взяла Месси в кредит! Прикольно звучит!
Мое мнение такое,во первых Месси лучший игрок в истории барселоны и без него это клуб уровня Монако!
Во вторых чужие бабки считать как минимум не прилично!
Ну а так че сказать,Лео конечно молодец,так развести свой родной клуб на 500 лямов это круто!
борька
борька
сегодня в 12:56
!
!
В нынешнее врем
я игрока деньгами измеряют, через 20лет другое мерило будет
2041 год.стоимость игроков.
Петухано-отель 8 звездочный в Мадриде
Гиносси-500 веблюдов
Иван иванов-16000 оленей
Ю Ху На западный склон горы Эвереста
Джон Анго -5га пляжа в Гаваях
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил barcelonistas
сегодня в 12:39
barcelonistas:
100 млн евро на зп одному игроку? Учитывая налоги все 200? Мне кажется это фейк. Летом же была информация что 50 чистыми и 100 учитывая налоги (что тоже очень и очень много). Сейчас уже якобы 100 чистыми. Вряд ли
100 с налогами
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 12:32
Алчного бразильского игрочишку продали,но на алчного гнома все равно не хватает
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 12:29
Парень не по детски доит клуб родной.
Великий Князь
Великий Князь ответил Happyboy Barca
сегодня в 12:15
Happyboy Barca:
ути пути как мы сворачиваем темы.
Ты мне не навязывай каталонские ценности)
drive45
drive45
сегодня в 12:13
Лионель как пионер- всем ребятам пример.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Великий Князь
сегодня в 12:12
Великий Князь:
Почему то я не удивлён, что все каталонцы так следят за Роналду. Для вас наверное он и старается. Аха-ха)
ути пути как мы сворачиваем темы.
Великий Князь
Великий Князь ответил Happyboy Barca
сегодня в 12:09
Happyboy Barca:
На предигровом занятии португальцев капитан команды Криштиану Роналду появился в необычном виде. На лице футболиста был нанесен косметический крем. Причина такого яркого выхода футболиста на тренировку неизвестна. Однако, звезда "Реала" чувствовала себя довольно комфортно
Почему то я не удивлён, что все каталонцы так следят за Роналду.
Для вас наверное он и старается. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100