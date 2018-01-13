За сколько Месси любит «Барселону»

Лионель – патриот клуба? Но подписал контракт, на который «Барселона» потратит почти полмиллиарда. «Соккер.ру» анализирует беспрецедентное футбольное решение.

Плюсы от выдачи Месси свыше 100 миллионов в год

Лионель остался в «Барселоне». Обсуждая логику решения платить одному игроку в три раза больше чистой прибыли клуба за год, надо понимать, что футболист ценный. Без шуток и ерничанья, Месси необходим «Барселоне». С ним и без него это разные по статусу команды. Лионель забил в текущей Ла Лиге 16 мячей, на шесть больше, чем Роналду, Бэйл и Бензема вместе взятые. Месси полезен. Любите, не любите – личностный подход, на который у вас есть право. Но игрок невероятный, тут не поспоришь.

Болельщики Месси не бросили каталонцев. Если Роналду окажется в ПСЖ – персональные поклонники португальца со всего мира начнут покупать футболки парижан. Майки Месси далеко не самые популярные в мире, но он вышел бы на первое место на планете, подпиши контракт с «Манчестер Сити». В «Барселоне» за 104 млн евро в год получили не только Лионеля, но и армию его почитателей. Впрочем, 50 % отдают испанской казне – за Месси клуб платит налоги, игрок получит в среднем 50-60 млн. евро в год.

«Барселона» зарабатывает на имени Месси. В октябре прошлого года испанцы официально поделились финансовыми результатами за последний отчетный период. Потратили 677 млн евро, а заработали 708 млн евро. Чистая прибыль составила 31 миллион, что чуть больше, чем годом ранее. Понятно, что в 708 миллионов включены 222 млн евро за Неймара. Значит, без дикой продажи «Барселона» не смогла бы сейчас купить Коутиньо и компанию, не влезая в долги. Но тот же Месси забирает лишь 15 % дохода от имиджевых прав, 85 % всего, что приносит его имя, получает клуб.

Больше всех получает уникальный игрок. Лавесси или Тевес в качестве самых высокооплачиваемых футболистов мира – пародия на честную систему зарплат. Понятно, что адекватная оценка труда в спорте – утопичное требование, но вы хотя бы найдете аргументы, почему к Месси должно быть особое отношение. А вот зачем Тевесу платили 38 млн евро в год чистыми (и тратили больше, ведь в Китае тоже есть налоги и в футболе они большие)? Карлос в Китае почти ничего не забил и ничем не помог. Если помнить, что Месси придумывает по 60-70 голов за год пасами и ударами, и делает так десятый год подряд, то фактически Лионель получил премию за лояльность и класс. Ему не сейчас много платят, а раньше недоплачивали? Такая логика могла быть у его представителей на переговорах. И «Барселона» с такой позицией, как видите, согласна.

Минусы от контракта Месси свыше 100 миллионов евро в год

«Барселона» из-за Месси влезает в кредиты. Одно из следствий частых побед каталонцев последнего десятилетия – их нет в десятке клубов с самыми высокими долгами в Европе. Но будут, ведь надо обновлять «Камп Ноу» и обязались сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом планеты Земля. Даже после года продажи Неймара получилось заработать всего 31 млн евро – треть денег, которые надо отдать Месси. А что будет через пару лет? Если боссы «Барселоны» просчитаются, то Лионелю станут платить банковскими кредитами. Вернее, так и будет, ведь отнимите от 708 миллионов 222 – получите, что «Барселона» убыточное предприятие. Не хватит Неймаров, чтобы рапортовать о чистой прибыли.

Никогда не увидим работу Лионеля в АПЛ. Де Брюйне, конечно, славный парень. Но его включение в сборную году от УЕФА – аванс от добрых болельщиков. В том смысле, что «Манчестер Сити» пока не победитель ЛЧ, а бельгиец не сыграл лучшие матчи жизни в Сочи, Москве и Калининграде. Приход Месси в АПЛ стал бы твистом, которого так не хватает АПЛ, чтобы стать «Игрой престолов» в мире футбольных лиг. Они вроде ничего так, богато сделанный продукт. Но Месси – переход на другой уровень. Купание Лионеля в каталонском золоте исключает его переход в «Манчестер Сити». В контракте прописан бонус 70 млн евро за лояльность, а Месси настроен его получить.

Месси принимает решения в «Барселоне». Нельзя верить, что Лионель подписал контракт, который не позволит ему в случае недовольства начать шантажировать клуб. Ведь его отец этим и занимался. Кто встречался с шейхами города Манчестера? Конечно же, полномочный представитель Лионеля. Который общается с Неймаром, а его друг сам не так давно шантажировал «Барселону» с помощью ПСЖ, и по ходу тех переговоров подписал контракт с отступными 222 млн евро. Что было дальше – вы знаете. Месси тоже остался в «Барселоне» не за идею, даже не на условиях Роналду в «Реале», который оказался менее жадным, если сравнивать суммы – Криштиану с неродного клуба запросил меньше.

Лучший игрок в истории

Мнение читателей. Игра Месси стоит 400-500 млн евро?

Контракт до 2021 года. За год надо тратить минимум 104 миллиона (зарплата 71, плюс разделенный по годам подписной бонус), а на самом деле больше. «Барселона», чтобы сохранить Месси, поставила на кон почти полмиллиарда евро. Чистой прибыли, если обновлять стадион, не будет. Так что Лионеля взяли в кредит, если говорить просто. И кредит немалый!

- Тевесу в Китае платили 38 млн евро в год «чистыми», что не намного меньше, чем у Месси – в районе 50 млн евро после уплаты налогов. И в районе 60 млн евро, если год будет урожайным на бонусы;

- при этом несколько лет назад Месси зарабатывал 20 млн евро в год после уплаты налогов. Столько в лучшие годы заколачивал некто Стас Михайлов. И это в два раза больше, чем может заработать сейчас солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров за двенадцать месяцев;

- годовые бюджеты ЦСКА и «Краснодара» меньше, чем траты на Месси в «Барселоне». Что там, даже годовые отчисления спонсоров на «Спартак» немного больше, чем новая зарплата Лионеля;

- зарплата Роналду минимум в два раз ниже, чем оклад Месси. Такое ощущение, что это еще одна из целей «Барселоны» - заставить португальца ревновать и завидовать, подтолкнуть его к уходу туда, откуда «Золотые мячи» не достать;

- учитывая новые условия удержания Месси в Каталонии, за два года в него нужно вложить столько, как получили за Неймара. За четыре сезона отдать четыре цены Погба или пять цен Мбаппе. Недешевый лидер!

Правила дикого рынка такие, что дешевле «Барселона» Месси, которому исполнилось в прошлом году тридцать лет, удержать не смогла. Опытные работники стоят в футболе дорого, если на них есть спрос. Впрочем, тут не только расчет, но и алчность. Отец Месси, когда его сын еще учился в школе, поставил ультиматум «Барселоне». Или невероятно большой для игрока «Ла Масии» контракт, или Вальдано дает больше и Лионель уходит в «Реал».

Сейчас история повторилась, только в роли клуба, который перебивал предложение, выступала новая команда Гвардиолы. Если Хорхе Месси, когда Лионелю было лет четырнадцать, потребительски относился к «Барселоне», то почему должен изменить отношение, когда сын выиграл пять «Золотых мячей» и стал кумиром миллионов? А поскольку Лионель слушает отца во всех финансовых делах – из-за чего оказывался в суде и платил штрафы, то «Барселону» нагло использовали.

Даже такой клуб прогнулся и исполнил все пожелания одного футболиста. Обычно, если на любом предприятии, где командная работа, платят 14-15 % от всех доходов (не прибыли) одному человеку – бизнесу конец. Почему «Барселона» так рискует будущим? Потому что Бартомеу важнее остаться на посту, сконцентрировав в своих руках деньги и власть футбольной Каталонии, чем убеждать Месси остаться без такой неадекватной для любого клуба надбавки.

С сорока миллионов перескочили к сотне. Месси стал лучше в два с половиной раза? Вряд ли, но у Месси циничный подход. Если бы «Барселона» не остановила переговоры его отца и спортивных директоров «Манчестер Сити» - Лионель надел бы голубую футболку, а «Барселона» осталась за два года без Месси и Неймара. Просчитавшись с бразильцем, Бартомеу решил, что лучше подарить власть в «Барселоне» Месси, чем терять свой пост.

Трудное решение, многогранное и явно говорящее о том, что Лионель себя высоко ценит и всегда ценил. Дешевле, чем за 50-60 млн евро в среднем за год, Месси за «Барселону» играть не согласился. Хотя ему, конечно же, предлагали разные контракты, позволяющие не вгонять клуб в долги в будущем. Он выбрал выгодный для себя лично. Никто не смог воззвать к клубному патриотизму, поскольку это пустой звук, когда на счет падает звонкая монета. «Блаугранас» не могут позволить себе Лионеля без ущерба в будущем, но по логике его отца и представителя Месси больше, чем «Барселона». И в клубе с этим согласились.