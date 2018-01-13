Трансферная свобода. Кого может подписать ЦСКА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
    Проработает в клубе еще 2-3 года
    26%
    715
    Покинет команду летом
    49%
    1360
    Будет уволен по ходу второй части сезона
    17%
    467
    Уйдет в отставку еще до старта весенней части РФПЛ
    5%
    147
    Затрудняюсь ответить
    4%
    106
    Всего голосов: 2795
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.3 5.4 9.5
20:30 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 Идет первый тайм, 29’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.15 3.45 3.3
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 30’ Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 4.2 3.2 1.93
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.5 3.6 2
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 3.95 3.4 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.1 3.2 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
20:12
«Реал» предложит «Ливерпулю» свою звезду в обмен на Салаха30
20:04
«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»192
19:51
«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»37
19:45
«Тоттенхэм» - «Эвертон»: стартовые составы0
19:00
Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»121
20:55
Конте: «Отсутствие голов - проблема не Мораты, а всей команды»0
20:53
«Марсель» разгромил «Ренн»0
20:44
Президент «Галатасарая» грезит о трансфере Ибрагимовича0
20:30
«Челси» впервые в своей истории закончил безголевой ничьей три матча подряд1
20:22
Ганчаренко рассказал о сильных сторонах Бистровича7
20:04
«Лейпциг» - «Шальке»: стартовые составы1
19:34
«Ювентусу» понадобился защитник «Атлетико» 1
18:48
Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»19
18:41
Кэйхилл получил травму в матче с «Лестером»0
18:33
Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу2
18:21
Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»19
18:09
Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»7
17:59
«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии120
17:57
Пардью: «Ничего конкретного по трансферу Эванса не произошло»0
17:50
Дортмундская «Боруссия» усилится защитником сборной Швейцарии1
17:49
Дзофф: «Я думаю, что Перин готов для переезда в большой клуб»0
17:47
Ходжсон - о трансферах: «Пока все сложно»1
17:41
Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»4
17:35
Венгер: «Я не беспокоюсь из-за голевой засухи Ляказетта»3
17:32
«Тоттенхэм» хочет продлить своих лидеров1

Трансферная свобода. Кого может подписать ЦСКА

сегодня, 16:25

Армейцы совершили первую полноценную сделку за три года, с чем «Соккер.ру» и поздравляет ЦСКА. Но кого нужно купить, если Гинер нашел деньги? 

Откуда деньги? ЦСКА не продается, но ищет спонсоров

Гинер не хочет терять контроль над армейцами по простой причине. Не уверен, что покупатель поддержит марку. Желающих озолотить ЦСКА не может быть много, даже человек на первую букву алфавита брезгует РФПЛ. Но раз нет генерального спонсора с возможностями, то будут играть компании, готовые выделить сравнительно небольшие суммы, которые помогают закрыть бюджетные дыры, но мешают думать о больших покупках.

Но поскольку за последние годы предпоследним приобрели контракт Страндберга за 450 тысяч евро, трансфер за полмиллиона юного футболиста – уже шажок вперед. По своей традиции владельцы армейцев сразу повесили на новичка Бистровича большой ценник – 20 млн евро, в 40 раз больше заплаченных денег. Но понятно, что хорватский юниор не решает проблем Ганчаренко в центре поля и при переходе в атаку. Поэтому рассмотрим всех кандидатов, названных поклонником ЦСКА комментатором Арустамяном. 

Но сначала о тех, кого потеряли из-за перехватов от знаменитых клубов. 

Вендел, Арана и Дуглас Луис. Какие позиции планировали усилить?

Нобель Арустамян назвал троих бразильцев, которых вели и пробовали подписать в прошлом году. Вендел – центральный хавбек, с отличным пасом, подвижный, чем-то похож на Фреда, за которого сейчас спорят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но Вендел выбрал «Спортинг», а не ЦСКА, и пожалуй, это самый интересный из названных кандидатов. 

Арана – левый защитник, в двадцать лет имеет за плечами многолетний опыт в «Коринтиансе» и даже чемпионский титул. Таким крайним защитником разжилась «Севилья», Гильерме Арана не будет зеркальным отражением Фернандеса в схемах Ганчаренко. Наконец, Дуглас Луис ушел в «Манчестер Сити», а Гвардиола отправил полузащитника в «Жирону» за практикой. Значит, ЦСКА точно нужны хавбеки и левый латераль. 

Кристиан Бистрович (полузащитник, Хорватия, 19 лет)

Новичка армейцы могли просмотреть в матче против «Спартака». Юный хавбек не мог быть целью, которую не вели до этого – не в стиле ЦСКА получается, но неплохая игра полузащитника убедила. У Бистровича пока очень мало опыта на взрослом уровне – полтора десятка поединков за бывший клуб. Это ставка на отдаленную перспективу, хотя не забывайте, что предыдущая такая не сработала – Страндберг не заиграл, не был готов. 

Сесе-Франк Пепе (защитник, Франция, 21 год)

А вот эта ставка под основу, поскольку проблемная позиция – центральный защитник, человек с опытом, пускай и небольшим в силу возраста. Но Сесе Пепе вели долго, присматривались, официальное предложение «Зирка» из Кропивницкого (не путать с «Зарей» из Луганска, она в ЛЕ рубилась) получила еще до Нового года. Сбор Пепе пройдет и по его результатам примут решение. Парень крепкий, школа хорошая – футболист с ивуарийскими корнями воспитывался в ПСЖ и «Марселе». Но открылся в «Зирке», и если его посадить на диету – может быть подменой Игнашевичу. Но тут будет кастинг и по его результатам поймут, тянет ли на главную роль.

Сидклей Феррейра (левый латераль, Бразилия, 24 года)

«Севилья» забрала Арану, но есть Сидклей – молодой, атакующий, закрывающий позицию слева в защите. «Атлетико Паранаэнсе» - середняк завершенного сезона бразильской Серии А, но Феррейра пока вряд ли заинтересовал большие клубы. В «Манчестер Сити» или «Севилью» его не зовут, но поскольку ЦСКА точно просматривает бразильский рынок – Феррейра будет в списке. С другой стороны, он старше, чем соседи в этом списке, да и про лимит не стоит забывать. Если добавлять в центр обороны еще одного иностранца – на фланге может не хватить внелимитных мест. 

Эвертон Фелипе (атакующий хавбек, «Спорт Ресифи», 20 лет)

Если считать, что у ЦСКА будет 8-10 миллионов, то варианта два. Или брать двух очень дешевых по нынешним ценам бразильцев, или одного посильнее. Из тех людей, до которых может дотянуться в своем желании сделать ЦСКА лучше Ганчаренко, можно выделить… бывшую цель «Спартака». Эвертон Фелипе не подписал контракт с «красно-белыми», зато появился в российском трансферном поле. Если за полгода он не сбавил, а добавил – Эвертон может оказаться в списке потенциальных новичков ЦСКА. Впрочем, атакующие хавбеки не первый выбор, разве что Фелипе можно увидеть в роли Головина. Не забывайте, что ЦСКА ведет поиски с учетом возможной потери Александра после ЧМ-18 летом. 

Почему ЦСКА не ищет нападающего?

Проблема во всей этой истории в главной потребности армейцев. ЦСКА нужен результативный нападающий, не случайно из молодежки Жиронкина вызвали. Эксперимент с Вернблумом плох тем, что чем дольше Понтус играет в атаке – тем лучше защитники привыкают к отсутствию стиля. И хотя швед помог в ряде матчей, форвард нужен. 

Даже деньги найдутся, но небольшие. Или больше, если Ганчаренко готов пожертвовать всеми вариантами в защите и центре поля, ограничиваясь скромными ставками, чтобы подписать за 10 млн евро одного игрока, способного заметно усилить центр атаки команды. Нужен голеадор, но пока даже среди бразильцев, которых ведут, такого человека нет. Возможно, Ахмед Муса станет новым Вагнером Лавом, вернувшись в знакомую гавань? 

Пока мечтают, Ганчаренко радуется минимальным поступлениям – на тренировках задействованы молодые хавбеки и защитники, фанатов ЦСКА обнадежили новостью, что купят одного игрока по цене в 16-20 дороже, чем Бистрович. Даже если хорват – попадание в «десятку», десятка миллионов евро на трансферы была бы веским аргументом в борьбе за место в тройке и Лиге чемпионов. 

А поскольку у скаутов ЦСКА есть тонны видео и отчетов за три года по разным странам и континентам, то пора действовать и опережать хотя бы «Спортинг», другие клубы такого уровня. Армейцы заслужили новичков, ведь очень долго их ждали. Да и аргументы для новичков есть. ЦСКА – еврокубковая команда, и выход в плей-офф Лиги Европы – шаг вперед, поэтому за зиму надо усилиться и штурмовать знакомые места в РФПЛ. Со скамейкой и точечным усилением основы сделать это будет проще. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Фернандо: «В „Спартаке“ нет расизма»
Сегодня, 16:28 42
Бистрович: «Не мог мечтать, что буду тренироваться с такими великими звездами»
Вчера, 23:14 22
Агент: «Бистрович отверг предложения из Италии, Испании и Хорватии»
Вчера, 19:08 8
Бистрович: «Надеюсь оставить заметный след в истории ЦСКА»
Вчера, 18:40 14
Ари: «Виделся в Бразилии с Халком, в Китай он меня не приглашал»
11 января 3
Ари: «На тренировках говорю Миранчукам, что они как Месси с Роналду»
11 января 11
Обсудить
Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 20:37
Что случилось с соккером?
Наконец-то статья без надрыва, троллинга и провокаций.
Похоже на серьёзную аналитику
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 19:49
Дед за ЦСКА:
Привет Сергей! Наш пострел везде успел? )). О зулусах тут не пишут, они в Дубаи( поближе к родной Африке).Что то о них отсутствует информация, по сей причине проявил интерес к проблемам ЦСКА? А по делу, так Вадим Багров прав, нужен голеадор, по зарез нужен. А если не получится, унывать не будем, воспитаем его в своём коллективе. Удачи ЦСКА.
Привет деда,при нынешнем мироустройстве это мало вероятно,но удачи !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
сегодня в 17:47
spartach n1:
Привет Сергей! Наш пострел везде успел? )). О зулусах тут не пишут, они в Дубаи( поближе к родной Африке).Что то о них отсутствует информация, по сей причине проявил интерес к проблемам ЦСКА?
А по делу, так Вадим Багров прав, нужен голеадор, по зарез нужен. А если не получится, унывать не будем, воспитаем его в своём коллективе. Удачи ЦСКА.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 17:42
Вот это понимаю политика. Останется Мусу с Вагнером вернуть,да арендованных Чернова Ефремова Ткачёва и начнём
Balbes77773
Balbes77773 ответил spartach n1
сегодня в 17:27
spartach n1:
Там уже трясти нечего))Ваши всех стрясли)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 17:18
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 17:16
Не понимаю..искать дэфов и полудэфов,а забивать то кто будет??Вася??
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100