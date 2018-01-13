Трансферная свобода. Кого может подписать ЦСКА

Армейцы совершили первую полноценную сделку за три года, с чем «Соккер.ру» и поздравляет ЦСКА. Но кого нужно купить, если Гинер нашел деньги?

Откуда деньги? ЦСКА не продается, но ищет спонсоров

Гинер не хочет терять контроль над армейцами по простой причине. Не уверен, что покупатель поддержит марку. Желающих озолотить ЦСКА не может быть много, даже человек на первую букву алфавита брезгует РФПЛ. Но раз нет генерального спонсора с возможностями, то будут играть компании, готовые выделить сравнительно небольшие суммы, которые помогают закрыть бюджетные дыры, но мешают думать о больших покупках.

Но поскольку за последние годы предпоследним приобрели контракт Страндберга за 450 тысяч евро, трансфер за полмиллиона юного футболиста – уже шажок вперед. По своей традиции владельцы армейцев сразу повесили на новичка Бистровича большой ценник – 20 млн евро, в 40 раз больше заплаченных денег. Но понятно, что хорватский юниор не решает проблем Ганчаренко в центре поля и при переходе в атаку. Поэтому рассмотрим всех кандидатов, названных поклонником ЦСКА комментатором Арустамяном.

Но сначала о тех, кого потеряли из-за перехватов от знаменитых клубов.

Вендел, Арана и Дуглас Луис. Какие позиции планировали усилить?

Нобель Арустамян назвал троих бразильцев, которых вели и пробовали подписать в прошлом году. Вендел – центральный хавбек, с отличным пасом, подвижный, чем-то похож на Фреда, за которого сейчас спорят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но Вендел выбрал «Спортинг», а не ЦСКА, и пожалуй, это самый интересный из названных кандидатов.

Арана – левый защитник, в двадцать лет имеет за плечами многолетний опыт в «Коринтиансе» и даже чемпионский титул. Таким крайним защитником разжилась «Севилья», Гильерме Арана не будет зеркальным отражением Фернандеса в схемах Ганчаренко. Наконец, Дуглас Луис ушел в «Манчестер Сити», а Гвардиола отправил полузащитника в «Жирону» за практикой. Значит, ЦСКА точно нужны хавбеки и левый латераль.

Кристиан Бистрович (полузащитник, Хорватия, 19 лет)

Новичка армейцы могли просмотреть в матче против «Спартака». Юный хавбек не мог быть целью, которую не вели до этого – не в стиле ЦСКА получается, но неплохая игра полузащитника убедила. У Бистровича пока очень мало опыта на взрослом уровне – полтора десятка поединков за бывший клуб. Это ставка на отдаленную перспективу, хотя не забывайте, что предыдущая такая не сработала – Страндберг не заиграл, не был готов.

Сесе-Франк Пепе (защитник, Франция, 21 год)

А вот эта ставка под основу, поскольку проблемная позиция – центральный защитник, человек с опытом, пускай и небольшим в силу возраста. Но Сесе Пепе вели долго, присматривались, официальное предложение «Зирка» из Кропивницкого (не путать с «Зарей» из Луганска, она в ЛЕ рубилась) получила еще до Нового года. Сбор Пепе пройдет и по его результатам примут решение. Парень крепкий, школа хорошая – футболист с ивуарийскими корнями воспитывался в ПСЖ и «Марселе». Но открылся в «Зирке», и если его посадить на диету – может быть подменой Игнашевичу. Но тут будет кастинг и по его результатам поймут, тянет ли на главную роль.

Сидклей Феррейра (левый латераль, Бразилия, 24 года)

«Севилья» забрала Арану, но есть Сидклей – молодой, атакующий, закрывающий позицию слева в защите. «Атлетико Паранаэнсе» - середняк завершенного сезона бразильской Серии А, но Феррейра пока вряд ли заинтересовал большие клубы. В «Манчестер Сити» или «Севилью» его не зовут, но поскольку ЦСКА точно просматривает бразильский рынок – Феррейра будет в списке. С другой стороны, он старше, чем соседи в этом списке, да и про лимит не стоит забывать. Если добавлять в центр обороны еще одного иностранца – на фланге может не хватить внелимитных мест.

Эвертон Фелипе (атакующий хавбек, «Спорт Ресифи», 20 лет)

Если считать, что у ЦСКА будет 8-10 миллионов, то варианта два. Или брать двух очень дешевых по нынешним ценам бразильцев, или одного посильнее. Из тех людей, до которых может дотянуться в своем желании сделать ЦСКА лучше Ганчаренко, можно выделить… бывшую цель «Спартака». Эвертон Фелипе не подписал контракт с «красно-белыми», зато появился в российском трансферном поле. Если за полгода он не сбавил, а добавил – Эвертон может оказаться в списке потенциальных новичков ЦСКА. Впрочем, атакующие хавбеки не первый выбор, разве что Фелипе можно увидеть в роли Головина. Не забывайте, что ЦСКА ведет поиски с учетом возможной потери Александра после ЧМ-18 летом.

Почему ЦСКА не ищет нападающего?

Проблема во всей этой истории в главной потребности армейцев. ЦСКА нужен результативный нападающий, не случайно из молодежки Жиронкина вызвали. Эксперимент с Вернблумом плох тем, что чем дольше Понтус играет в атаке – тем лучше защитники привыкают к отсутствию стиля. И хотя швед помог в ряде матчей, форвард нужен.

Даже деньги найдутся, но небольшие. Или больше, если Ганчаренко готов пожертвовать всеми вариантами в защите и центре поля, ограничиваясь скромными ставками, чтобы подписать за 10 млн евро одного игрока, способного заметно усилить центр атаки команды. Нужен голеадор, но пока даже среди бразильцев, которых ведут, такого человека нет. Возможно, Ахмед Муса станет новым Вагнером Лавом, вернувшись в знакомую гавань?

Пока мечтают, Ганчаренко радуется минимальным поступлениям – на тренировках задействованы молодые хавбеки и защитники, фанатов ЦСКА обнадежили новостью, что купят одного игрока по цене в 16-20 дороже, чем Бистрович. Даже если хорват – попадание в «десятку», десятка миллионов евро на трансферы была бы веским аргументом в борьбе за место в тройке и Лиге чемпионов.

А поскольку у скаутов ЦСКА есть тонны видео и отчетов за три года по разным странам и континентам, то пора действовать и опережать хотя бы «Спортинг», другие клубы такого уровня. Армейцы заслужили новичков, ведь очень долго их ждали. Да и аргументы для новичков есть. ЦСКА – еврокубковая команда, и выход в плей-офф Лиги Европы – шаг вперед, поэтому за зиму надо усилиться и штурмовать знакомые места в РФПЛ. Со скамейкой и точечным усилением основы сделать это будет проще.