«Реал» и «Барселона» захватили новых Роналду и Месси. Вундеркинды выбирают большие клубы

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сегодня, 21:26

Знакомим с главными талантами мира.

10. Лени Йоро («Лилль»)

Долговязый юниор в 18 лет рубит надежды нападающих в капусту. Сравнивают его с Вараном и Салиба, но там и Лилиан Тюрам четко прослеживается из-за спичечных ног. «Лилль» запросил у «Реала» сто миллионов евро за центрального защитника, но испанцы надеются заполучить парня за 40 миллионов. Йоро хочет играть за «Мадрид», хотя зовут в АПЛ . Лучше выбрать команду Анчелотти, ведь Рюдигеру и Алаба не восемнадцать лет. Хотя не все дороги ведут в Мадрид – есть ещё Париж, Мюнхен и Манчестер.

9. Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити»)

В Аргентине возмущались, что Гвардиола выхватил за 12.5 млн фунтов восемнадцатилетнего таланта, который не успел наиграться во взрослый футбол. Но этот юркий плеймейкер слишком хорош, чтобы ждать и отдать его конкурентам. В стиле Клаудио можно заметить наглость молодого Ортеги, как и остальных великих «десяток» аргентинского футбола. Но одновременно фиксируем самобытность. Если Гарначо – вингер МЮ , отвечает своему амплуа, то позицию для Эчеверри ещё нужно найти. Пока оставили в «Ривер Плейт».

8. Кенан Йилдыз («Ювентус»)

В отличие от Йоро и Эчеверри, турецкий атакующий хавбек уже играет за богатый клуб. Причем шефство над хитрым парнем взял сам Алессандро Дель Пьеро. Кенан набирает его номер после матча, обсуждают определенные решения и действия футболиста. «Бьянконери» повезло, что 18-летний воспитанник «Баварии» очутился в Турине. Теперь бывший свободный агент смотрит на график роста трансферной стоимости – уже 30 млн евро, и получает намеки от МЮ и «Арсенала». Творческий игрок, очень нравится его манера.

7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)

Ещё один любимчик публики. В МЮ сойдут с ума, если отпустят зрелого не по годам полузащитника в любой другой клуб. Тен Хаг доверяет юному хавбеку, поскольку тот демонстрирует понимание работы без мяча, классно помогает Каземиро и Фернандешу организовывать атаки. Есть голевое чутье, объем действий, самоотверженность и желание бороться за каждый мяч. Можно вырастить идеального хавбека, академия МЮ не устает подбрасывать талантов в первую команду. Даже на Евро-2024 может попасть, если понравится Саутгейту. Вряд ли в мощную основу, там Райс, но могут в будущем играть вместе.

6. Витор Роке («Барселона»)

Сложно спрятать от грандов талантов, даже если они совсем без опыта. «Барселона» без денег на счетах подписала бразильца, который в 19 лет перебрался в Европу. Конечно, Левандовски набирает форму, поэтому вряд ли Витор Роке всегда сможет радовать публику результативными выходами на замену. Но крепкий низкий нападающий умеет вести борьбу. Напористый малый из школы «Крузейро» ждёт, когда ему дадут шанс в основе в Испании.

5. Арда Гюлер («Реал»)

Плеймейкеру «Реала» желаем здоровья, ведь пока у него анекдотичная ситуация. Только восстановится – снова в лазарете. Так бывает, когда юный игрок получает большие нагрузки на тренировках, но пока не привык к интенсивному футболу. У Гюлера есть ленца, как у Озила, но Месут создавал голы передачами в промышленных масштабах. Поэтому Анчелотти надеется, что Арда пойдет по стопам коллеги, но окажется более покладистым по характеру. Тонкий игрок, желаем ему не повторить судьбу Кака в футболке «Реала».

4. Матис Тель («Бавария»)

Не повезло с клубом. «Бавария» подписала Кейна, а это значит, что Матису надо искать себе новую команду. С другой стороны, получил опыт тренировок в прекрасном составе. Выпускник знаменитой академии «Ренна» хочет в будущем оказаться нападающим невероятно высокого класса, ведь у него есть легкость. Если Тель окажется настолько смелым, что не поймает психологический блок при реализации моментов, то его новый клуб получит машину по созданию голов.

3. Уоррен Заир-Эмери ( ПСЖ )

Подкупает наглость, с которой полузащитник работает с мячом в центре поля. Ему всего 18 лет, причем день рождения отпраздновал 8 марта, а уже дебютировал за взрослую сборную Франции и забил. Также в рекордные сроки оправился от первой обидной травмы. Снова будет влиять на игру ПСЖ в центре поля. От Уоррена зависит результат Мбаппе в прощальном сезоне за парижан в Лиге чемпионов. Придется сыграть против «Барселоны» с умным хавбеком Гюндоганом в центре поля. Зато не будет Педри и де Йонга.

2. Эндрик («Реал»)

Уже футболист «Реала», но пока выступает за «Палмейрас». Гостил на «Сантьяго Бернабеу» и знает, что Мбаппе будет играть в команде Винисиуса и Родриго. Возникает опасность оказаться лишним. Но помним, как молодой Бензема смотрел на промахи Игуаина, пока сам не переместился на поле. Карим тоже бил мимо сотни раз, а потом стал обладателем «Золотого мяча», поскольку дрался за место в основе. Эндрик тоже боевитый парень, которого можно сравнить с Ромарио, если бы великий коротышка был широкоплечим с юности.

1. Ламин Ямаль («Барселона»)