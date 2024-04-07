Файзуллаев и Мусаев – надежды ЦСКА. От молодёжи зависит будущее «армейцев»

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сегодня, 18:14

Форма талантов влияет на позиции тренера.

ЦСКА хорош дома с нынешним тренером – 2 поражения в 26 матчах РПЛ . Но хуже в новом сезоне, четырежды потеряли очки в родных стенах после одиннадцати матчей. Впрочем, гостевые результаты печальнее, всего две победы в одиннадцати поединках. «Армейцам» не хватает опыта, невзирая на наличие взрослых Акинфеева, Набабкина и Заболотного. Ветеранов в заявке мало, три человека старше тридцати лет, а в нынешней основе один голкипер. Зато у Федотова играли даже 18-летние. Понятно, что Рядно и Глебов не имеют пока определяющей роли в ЦСКА . Однако есть группа игроков среднего и молодого футбольного возраста, о которой логично поговорить в день, когда огорчили крепкий «Факел».

Аббосбек Файзуллаев, 20 лет, вингер

Самый юный и самый талантливый по мнению скаутов больших клубов. Даже гранды уровня «Баварии» присматриваются к узбеку. Тонкий футболист, которому всего двадцать лет. Тактически послушный, будет в центре внимания ближайшим летом. Успех Кварацхелии в топ-5 помнят, ищут нового Хвичу в РПЛ . Аббосбек может принести ЦСКА прибыль, ведь трансферная стоимость подскочила. Контракт узбека пока оценен в 5 млн евро, но надо верить в подорожание минимум в два раза.

Тамерлан Мусаев, 22 года, нападающий

Заболотный не впечатлял осенью, поэтому ЦСКА рискнул зимой подписать неосновного нападающего «Балтики». Ставка Федотова понятная. В Калининграде слабее плеймейкеры, поэтому верили, что Тамерлан с передач Облякова и Файзуллаева станет забивать чаще. Дебют хороший – Мусаев забил «Оренбургу» и «Ростову», а сегодня у него «гол плюс пас». От ветерана Заболотного новичка отличает большее количество рывков, хотя по стилю Тамерлан немного похож на Антона. Не такой огромный, но сила есть.

Илья Агапов, 23 года, центрбек

Во-первых, поздравляем Агапова с рождением сына. Во-вторых, Илья вовремя ушел с поля, не испортил Акинфееву завтрашний день рождения. Пропустили уже без молодого центрального защитника на поле. Разумеется, молодой папа вряд ли закрепится в основе, так как есть бразильцы и Дивеев. Но Агапов – небесталанный игрок, всё впереди. Сильной команде нужна длинная скамейка. Если Агапов окажется бойцом, то ЦСКА от этого обязательно выиграет. Зимой искали иностранцев в оборону, но получали отказы.

Келвен, 23 года, латераль

Хороший латераль, а поскольку молодой, то может прибавлять во всех фазах игры. Явно сильнее, чем Гайич, не говоря о перспективности из-за разницы в возрасте. Келвен может сыграть на двух флангах. Благодаря бразильской школе опасен в атаке, уже сделал четыре голевые передачи в РПЛ нового сезона. Мог быть намного аккуратнее в обороне, но это дело наживное. Марио Фернандес в ЦСКА не научился отбирать мяч, а с Келвеном можно поработать, чтобы в итоге в топ-5 уехал разносторонний крайний защитник.

Максим Мухин, 22 года, хавбек

Центральный хавбек готов был играть в атаке, лишь бы выходить на поле. Федотов позволил Максиму побегать на позиции инсайда. К сожалению, осенью Максим получил сложнейшую травму – разрыв «крестов», полузащитника ждут на первых серьезных занятиях где-то в начале мая. Поскольку Мухин боец по подходу и позиции, то не сомневаемся, что вернется. У Максима есть умение забирать мяч один в один, а позиционную грамотность можно подтянуть с возрастом. На пике формы пригодился бы в центре поля.

Игорь Дивеев, 24 года, центрбек

Будь у центрального защитника железное здоровье, то играл бы в основе сборной России и заодно выступал бы за один из испанских или итальянских клубов, как Захарян или Миранчук. Во Францию вряд ли бы поехал, потому что получил бы приглашения из более увлекательных лиг. Дивеев хорош, когда не мешают старые и новые травмы. Без практики, разумеется, теряет форму, но набирает её постепенно этой весной. Номинально один из самых сильных защитников РПЛ , как и Осипенко из «Ростова».

Виктор Мендес, 24 года, полузащитник

Самый спорный участник списка, если говорить о вере в светлое будущее футболиста в составе «армейцев». В центральной зоне у ЦСКА есть проблемы, когда играют Мендес и Зделар. Против «Факела» вместо Виктора был Обляков. Результат на табло – победа 4:1, а Ивана назвали лучшим игроком матча. Конечно, Мендес может также выходить вместо Зделара в будущем, но ему важно научиться не только точно катить мяч ближнему напарнику. Бывали матчи, где Мендес подставлял ЦСКА .

Иван Обляков, 25 лет, хавбек

Если у тренера Федотова будут расти молодые футболисты, то есть смысл закрыть глаза на проколы, которых немало, и поверить в будущее данного проекта. ЦСКА сложно без чемпионской борьбы, это дерзкий клуб, который бросал вызов «Зениту» на пике истории, когда легионеры были сильнее, чем сейчас. Но тогда «армейцев» выручали крутые иностранцы, а сейчас доверяют воспитаннику одной из футбольных школ Санкт-Петербурга. Обляков не пошел в «Зенит», зато может стать стабильным лидером ЦСКА . Но пора найти одну позицию для развития.

Фёдор Чалов, 25 лет, нападающий

Записываем к молодым, хотя Фёдор давно в первой команде. Но в двадцать пять лет ещё можно величать игрока не старым для футбола. Чалов вряд ли продлит контракт с ЦСКА , может уехать летом, ведь соглашение истекает зимой. А это значит, что нападающий начнет рассматривать предложения в июле без согласования с «армейцами». Лучше получить деньги, чем отпустить зимой бесплатно. Тренер знает о ситуации детально, поэтому привыкают играть без Чалова. Давила и Файзуллаев могут играть весной намного чаще.