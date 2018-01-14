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Сарри в РФПЛ. «Зенит» себя переоценил

сегодня, 16:15

Даже если тренер уровня Сарри придет в «Зенит», то вряд ли решит ключевую проблему команды. О футбольных выборах – на «Соккер.ру». 

Маурицио Сарри не лучший тренер планеты. Может проиграть Гвардиоле, уступить место в плей-офф Лиги чемпионов «Шахтеру». Но у него есть свежие идеи. Полезно слушать мнение гениев в футболе, и Ариго Сакки словно специально дал умный комментарий: «Сарри переместил „Наполи“ в будущее. У команды нет топ-футболистов, но при этом они все равно показывают качественный и стильный футбол. Доказательством тому является прогресс многих футболистов - Кулибали, Мертенса, Гулама, Инсинье. Выигрыш Скудетто стал бы справедливой наградой за такой футбол, но у „Наполи“ нет ресурсов „Ювентуса“. Как бы все ни закончилось, Сарри уже победил».

А теперь вопрос. Зачем Маурицио после очевидных качественных улучшений в «Наполи» работать в «Зените»? Особенно если позовут, например, в «Челси». Впрочем, давайте перечислим причины приезда, ведь они универсальны для любого будущего приличного иностранного тренера для клуба. 

Получить много денег в «Зените»

Аргумент, но в «Наполи» у Сарри на днях были переговоры с руководством и ему предложили контракт до 2021 года с зарплатой 3 млн евро в год. Значит, сейчас платят меньше. Но на пасту и неаполитанскую пиццу хватит, а что еще нужно на Юге Италии? Деньги для многих тренеров не аргумент, поскольку им достаточно платят в любой точке мира. 

Построить свой «Ювентус»

Будут деньги на трансферы, и это уже интереснее. В «Зените» есть условия, чтобы стать клубом, который побеждает в чемпионате России раз за разом. Достаточно только соединить чемпионские плюсы ЦСКА и «Спартака» последних лет и вспомнить, как сами финишировали первыми. Но зачем Сарри и любому сильному иностранцу ставить именно на «Зенит»? Такой человек должен слепо верить в проект, чтобы приехать после двух третьих мест. 

Работать с Кокориным

Александр плохо понимает, как на него реагирует народ – необычайно агрессивно, поэтому продолжает шутить. Сегодня пошутил, что если Манчини уходит, то пусть и его с собой заберет. Учитывая, что в «Зените» и так много разбегающихся в разные стороны, такой комментарий не назвать уместным. Но еще хуже при выборе нового тренера, что Александр – типичный российский футболист.

Талантливый? Да. Умеет играть? Конечно, когда хочет или нужно продлить контракт. Но деньги и вседозволенность мешают быть стабильным. Кокорин – классика жанра, как и Дзюба. Даже если Сарри всю жизнь мечтал воспитывать российских футболистов – а он не мечтал, то вряд ли аргумент о работе преимущественно с местными воодушевит Маурицио. Проще говоря, этот пункт о лимите. А он пока остается. 

Решить главную беду «Зенита»

Болельщики есть. Деньги есть. Есть что вспомнить, ведь у «Зенита» столько же Кубков УЕФА, как у «Наполи». Но при этом свой трофей российская команда взяла с Аршавиным, а не Марадоной. В «Зените» много работы, но ни один тренер мира не изменит команду, если ее нет. Коллектива нет. Дзюба и Шатов скоро за «Зенит-2» начнут играть. Кришито хочет в Италию. Жирков слишком дорогое удовольствие, учитывая возраст. 

Аргентинцы пока не заиграли так, чтобы поставить любого на уровень Данни и Халка. При этом Кузяев – адекватный игрок «Зенита», намекнул, что отношения между россиянами и аргентинцами сугубо рабочие. И это еще мягко сказано. Сарри, как и любой другой тренер мечты, оказавшись на развалинах, которые оставили склочные Луческу и Манчини, может не справиться. «Зенит» столько лет не начинает перестройку команды с собственной раздевалки, что не удивит приглашение еще одного иностранца ради имени. Может, пора взять самого талантливого из тех, кому интересно поднять «Зенит»?  

Сильному тренеру не интересен «Зенит»

Маурицио бросил хорошую работу банкиром, которая позволяла ему путешествовать Европой и получать немало, поскольку ему не были интересны только денежные знаки. Ему в «Челси» или «Милане» заплатят столько же, как в «Зените». Но в АПЛ или Серии А работать интереснее. И если в Петербурге до сих пор наивно думают, что тренер на пике формы бросит все и побежит разгребать чужие завалы, то в «Зените» ошибаются. 

Как можно не понимать, что столько лет видят один и тот же сюжет? Если тренер нормальный – а Спаллетти был таким, то в раздевалке перегрызутся. Если меньше повезло – снова нет команды и идей нет, как у Манчини. В «Зените» давно и все предсказуемо, «Зенит» стал «Спартаком» прошлого. Москвичи за задержку в таком состоянии заплатили дорого – годами без побед.

И если в Санкт-Петербурге не понимают, что им надо искать хорошего тренера с крепким характером, а не гоняться за теми, кто про себя на предложение работать с «Зенитом» смеется, то клубу не повезло. Фурсенко летом допускал победу в Лиге чемпионов? В плане популизма и романтизма не далеко убежал от Федуна. «Зениту» нужны прагматичные решения, но после закупки аргентинцев и ставки на Манчини людей, способных их принять, не видно. 

Похоже, клуб хочет вобрать в себе все худшее, что объединяет истории неприятностей «Динамо», «Спартака» и «Анжи». Махачкалинская распродажа сравнима с потерей Гарая, Витселя, Халка и Данни, пусть даже последний ушел из-за возраста. Турнирные неудачи «красно-белых» напоминают третьи места «Зенита». А Дзюба прямо сейчас может стать Погребняком из «Динамо» – ему финансово выгоднее сидеть в «Зените-2» и получать деньги в Санкт-Петербурге, чем идти на понижение оклада. 

Поэтому перед тем, как искать себе идеального тренера, надо навести порядок в коллективе. Создать условия, чтобы появилась одна банда, как в ЦСКА, например. Клуб «Зенит» имеет полный набор всего, что нужно для успеха. А команды «Зенит» нет, и поэтому никаких сравнений с 2007-м годом быть не может. Сарри и тренеры того же уровня вежливо откажутся от самых безумных предложений. Одна из причин третьих мест - в клубе этого не понимают, и гоняются за статусом вместо качества и желание рубиться именно за «Зенит». 

Правильно сказал мудрый Непомнящий: «Говорят, горе от ума, а у „Зенита“ беда от богатства». Сарри можно купить – если заплатить жадному Де Лаурентису столько, что продюсер отдаст лучшего тренера «Наполи» за последние лет двадцать. Но даже в таком случае Маурицио окажется в России только из-за денег. «Зениту» пора понять, что верность не покупают. Относится и к игрокам, и к тренерам, и ко всему. С лимитом и новыми ценами на футболистов в «Зенит» тренеру уровня Сарри идти нет смысла. 

Да, идеального наставника для такой команды пока не видно. Если знаете такого – пишите в комментариях. Но если бегать за тренерами лидеров Серии А, то потратишь время. Не надо себя переоценивать. У «Зенита» есть деньги, но проблемы с желанием играть за клуб и развивать его. Судя по Манчини, Дзюбе, Шатову, Смольникову, Дриусси, Паредесу и даже по многим матчам Кокорина ближе к зиме, с мотивацией в «Зените» тоже проблемы. Поэтому на первом месте Семин и «Локомотив», все по делу. 

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Т34
Т34
сегодня в 20:53
Где же найти "нормальных" авторов? Во-первых всех купили спартачи, потому что они спят и видят, как очернить величайший клуб современности, именуемый Зенитом, во-вторых, кому хочется писать о Зените то, что хотят некоторые возмущенные на этой ветке питерские болельщики, а не истинное положение в клубе. Если ненависть брызжет в адрес оппонентов во всех ваших комментариях, то ни один автор вам не угодит. Ну, если только сильно проплаченный корреспондент пойдет против своей воли и состряпает хвалебную оду Зениту, поддавшись на неожиданно крупный гонорар. Вы встретите это бурными аплодисментами. Читая ваши комментарии приходишь к тому, что вы давно уже оторвались от реалий и живете в придуманном вами лазурном мире.
котлина брат
котлина брат
сегодня в 20:45
Завидовать можно тем, у кого всё хорошо, например Локомотив при скромных финансовых вложения максимальная отдача и соответствующий результат, а над вами тилько смеятсо мона
котлина брат
котлина брат ответил Александр Северный
сегодня в 20:40
Александр Северный:
О питерском балете есть кому написать, пусть лучше пишет о свиноводстве.
О свиноводстве в шоколаде уже как то скучно и финансы там не государственные и команда народная
котлина брат
котлина брат ответил Александр Северный
сегодня в 20:35
Александр Северный:
Статья бредовая от начала до конца, автору писать можно только о спартаке или балете.
Так он и написал о питерской балетной труппе Зенит, а не бравурную заказуху от газпрома, чтобы оправдывать непомерные траты не приносящие обещанные дивиденды
112910415
112910415
сегодня в 20:29
попкорна у нас много...
plusnindimon
plusnindimon ответил Владимир_Спартак
сегодня в 20:14
Владимир_Спартак:
Зависть в чем к зениту?????
Этот вопрос должен быть задан автору, а не мне. Такие предвзятые статейки просто так не пишут.
Александр Северный
Александр Северный ответил котлина брат
сегодня в 19:56
О питерском балете есть кому написать, пусть лучше пишет о свиноводстве.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил plusnindimon
сегодня в 19:43
Зависть в чем к зениту?????
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 19:20
Статья бредовая от начала до конца, автору писать можно только о спартаке или балете.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 18:50
...Но у него есть свежие идеи...
Свежие идеи хороши для нищей команды у которой есть неуёмное желание идти вверх.
Там умному и энергичному тренеру можно лепить и лепить.
Здесь же все идеи разбиваются о самодостаточность персонала.
Всё очень хорошо.Просто очень. Незаработанная,а начисленная зарплата развращает и отбивает всякое желание думать или выполнять задуманное.Бабло умиротворяет и развращает.Всё нормально,так чего потеть?
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 18:30
Неужели соккер не может найти нормальных авторов, что не автор то ненавистник Зенита. Мало того что ненавистью брызжет, дак еще и кидает дезу, на которые конечно же ведутся наши любимые спартачи. Найдите хоть одного адекватного и не предвзятого автора, надоели ваши дружки спартачи. Толковых статей уже почти не пишется, одна зависть к Зениту.
астраханец
астраханец
сегодня в 18:20
Возможный переход это выдумка автора что ли?))) Просто лол
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 18:08
Мне, за последние лет 10, больше всех Спалетти по душе!.
bexxx
bexxx
сегодня в 17:58
Сарри на данный момент лучший в Европе, дайте ему топ клуб и он покажет всем на что он способен
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил котлина брат
сегодня в 17:36
котлина брат:
Березин дал вполне справедливую оценку, а вы продолжайте верить в сказки Фурсенко,что в составе Зенита играет супер звезда Кокорин за которым выстроились очередь из европейских грандов, как в былые времена в мавзолей к Ленину народ стоял.
Насчет мавзолея Вы конечно погорячились.
Но все же объясните, откуда у автора информация о возможном приходе Сарри в "Зенит"? Зачем озвучивать на весь свет свои собственные фантазии?
котлина брат
котлина брат ответил Leningrad 84
сегодня в 17:30
Leningrad 84:
При чем здесь Сарри? Откуда только тов. Березин черпает информацию? Манчини спокойно продолжает работать. При этом скрытая ненависть автора к Зениту сквозит в каждой строчке. "В «Зените» давно и все предсказуемо..." "Похоже, клуб хочет вобрать в себе все худшее..." "... ни один тренер мира не изменит команду, если ее нет." Такое ощущение, что Соккер публикует статьи только Зенитофобов.
Березин дал вполне справедливую оценку, а вы продолжайте верить в сказки Фурсенко,что в составе Зенита играет супер звезда Кокорин за которым выстроились очередь из европейских грандов, как в былые времена в мавзолей к Ленину народ стоял.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 17:20
При чем здесь Сарри? Откуда только тов. Березин черпает информацию? Манчини спокойно продолжает работать.
При этом скрытая ненависть автора к Зениту сквозит в каждой строчке.
"В «Зените» давно и все предсказуемо..."
"Похоже, клуб хочет вобрать в себе все худшее..."
"... ни один тренер мира не изменит команду, если ее нет."
Такое ощущение, что Соккер публикует статьи только Зенитофобов.
котлина брат
котлина брат
сегодня в 17:19
Может всё же поискать проблемы Зенита в менеджменте, рыба гниет с головы, а если учесть, что творил Фурсенко за рулем РФС однозначно голова у этого товарища седая, но не светлая,оптовые закупки мы уже видели к чему приводят, Динамо Федорычева, Анжи Керимова, путь проложен и очищен, Зенит уверенно встал на этот путь- счастливого пути.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:49
МАНЧИНИ ещё ведь кормчий зенита, а тут уже другой мостится. Что в Европе очередь потренировать зенит. Знают уже все, что можно срубить капусту.
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