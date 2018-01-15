Самые крутые рекорды Лионеля Месси

Месси побил очередной большой рекорд, превзойдя Герда Мюллера. Блогер «Соккер.ру» Семенычч вспомнил самые мощные достижения аргентинского футбольного гения.

Больше всего голов за один клуб в топ-5 европейских чемпионатах

Гол в поединке с «Реалом Сосьедад» оказался знаковым для Лионеля Месси. Отныне аргентинец – единоличный обладатель рекорда по количеству голов в одном из пяти ведущих первенств Старого Света в футболке одного клуба. Лео отличился в Примере 366 раз, выступая за «Барселону», на это ушел 401 матч. Предыдущий владелец достижения – Герд Мюллер, забил за «Баварию» 365 голов в 427 поединках чемпионата Германии. Низложен!

Лучший бомбардир в истории чемпионатов Испании

Тех же 366 голов Лионелю хватает для того, чтобы уютно чувствовать себя на вершине снайперского списка Ла Лиги всех времен. Средняя результативность Месси в Примере – 0.91 гола за игру, у его вечного соперника Роналду этот показатель выше – 1.04 гола, но по абсолютным цифрам португалец существенно уступает: у него «всего лишь» 289 забитых мячей в чемпионате Испании. Достижение Месси кажется «вечным».

Максимальное количество голов в одном сезоне Ла Лиги и в календарном году

Объединим эти два достижения в одно, тем более отрезки интенсивного забивания мячей в сезоне 2011/2012 и календарном 2012 году накладываются друг на друга. Итак, в одной полноценной испанской кампании Лионель наколотил 50 голов, 10 из которых с пенальти. Парадоксально, но чемпионат 2011/2012, несмотря на феноменальную результативность аргентинца, остался за «Реалом», от которого «Барселона» отстала на 9 очков. А в 2012-м Месси забил в Примере 59 голов за календарный год. Фантастика!

Обладатель пяти «Золотых мячей». Наравне с Криштиану Роналду

Криштиану оказался реваншистом и сумел отыграться, хотя по количеству «Золотых мячей» уступал Лионелю 1:4 и 3:5, но сейчас счет равный. Тем не менее, пусть этот рекорд на сегодняшний день разделен между двумя лучшими игроками современности, его нельзя не отметить. Пять «Золотых мячей». Вы можете себе представить. Нет, не так. Пять. Золотых. Мячей. Будет ли на нашем веку еще один футболист, который сможет повторить великое достижение феноменов современности?

Самая мощная результативная серия в Ла Лиге

В сезоне 2012/2013 Месси устроил настоящую феерию. С 11 по 34 тур, в 21 матче подряд, Лионель не уходил с поля без забитого мяча. Крошил оппонентов безжалостно, забил в рамках этой результативной серии 33 гола, с ноября по май отличался в каждом матче Примеры. Кстати, если считать только забитые мячи с игры, то это самая результативная кампания Месси в Ла Лиге: в предыдущем сезоне было 40 мячей с игры (плюс 10 с пенальти), в 2012/13 – 42 (плюс 4 с пенальти).

Рекордсмен по количеству хет-триков в Лиге чемпионов. Наравне с Роналду

И здесь Роналду настиг Месси путем волевых усилий, однако достижение все равно остается блестящим. В семи матчах главного европейского турнира Лионель забивал три или больше голов, он единственный, кому удалось отличиться пять раз в одном поединке плей-офф. Приводим список жертв аргентинца в полном составе: «Арсенал» (2010 год, 4 гола), «Виктория Пльзень» (2011, 3 гола), «Байер» (2012 год, 5 голов), «Аякс» (2013 год, 3 гола), АПОЭЛ (2014 год, 3 гола), «Селтик» (2016 год, 3 гола), «Манчестер Сити» (2016 год, 3 гола).

Лучший снайпер в истории «Барселоны» и сборной Аргентины

Лионель Месси является самым результативным игроком всех времен двух главных и единственных команд в своей жизни - «Барселоны» и сборной Аргентины. За каталонский клуб Лео наколотил 530 официальных голов (564, если считать товарищеские соревнования). На втором месте в историческом списке бомбардиров «Барсы» Сесар, который забил свои 232 гола в середине XX века. Колоссальное превосходство! Что касается сборной Аргентины, то здесь Лионель относительно недавно опередил Габриэля Батистуту. На счету Месси 61 гол, у Батигола осталось 54.

Самый результативный игрок Эль Класико

И как оставить без внимания участие Лионеля в величайшем противостоянии мирового футбола. Месси забил в ворота «Реала» уже 25 голов – он и в недавнем Класико отличился. Ди Стефано и Роналду отстают от рекордсмена – 18 и 17 голов соответственно.

Обладатель рекорда Гиннесса по количеству голов за год

Месси является официальным обладателем рекорда Гиннесса по количеству забитых голов за календарный год. В 2012 году во всех официальных матчах Лионель отличился 91 раз. Считались матчи за «Барселону» во всех турнирах, исключая товарищеские – там было еще 5 голов, а также забитые мячи в футболке сборной Аргентины. Невероятные цифры, а самое смешное, что после того, как ФИФА и УЕФА подтвердили достижение и порекомендовали составителям Книги Рекордов Гиннесса внести соответствующую запись в летопись человеческих свершений, взбунтовалась… Замбийская федерация футбола. По их словам, в 1972 году форвард Годфри Читалу (чье имя в мире стало известно именно благодаря этому заявлению) забил 107 мячей, и рекорд принадлежит именно ему. Впрочем, в качестве доказательств у замбийцев был только кусок древесной коры со 107 зарубками. Так что…