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Самые крутые рекорды Лионеля Месси

сегодня, 14:20

Месси побил очередной большой рекорд, превзойдя Герда Мюллера. Блогер «Соккер.ру» Семенычч вспомнил самые мощные достижения аргентинского футбольного гения. 

Больше всего голов за один клуб в топ-5 европейских чемпионатах

Гол в поединке с «Реалом Сосьедад» оказался знаковым для Лионеля Месси. Отныне аргентинец – единоличный обладатель рекорда по количеству голов в одном из пяти ведущих первенств Старого Света в футболке одного клуба. Лео отличился в Примере 366 раз, выступая за «Барселону», на это ушел 401 матч. Предыдущий владелец достижения – Герд Мюллер, забил за «Баварию» 365 голов в 427 поединках чемпионата Германии. Низложен!

Лучший бомбардир в истории чемпионатов Испании

Тех же 366 голов Лионелю хватает для того, чтобы уютно чувствовать себя на вершине снайперского списка Ла Лиги всех времен. Средняя результативность Месси в Примере – 0.91 гола за игру, у его вечного соперника Роналду этот показатель выше – 1.04 гола, но по абсолютным цифрам португалец существенно уступает: у него «всего лишь» 289 забитых мячей в чемпионате Испании. Достижение Месси кажется «вечным».

Максимальное количество голов в одном сезоне Ла Лиги и в календарном году

Объединим эти два достижения в одно, тем более отрезки интенсивного забивания мячей в сезоне 2011/2012 и календарном 2012 году накладываются друг на друга. Итак, в одной полноценной испанской кампании Лионель наколотил 50 голов, 10 из которых с пенальти. Парадоксально, но чемпионат 2011/2012, несмотря на феноменальную результативность аргентинца, остался за «Реалом», от которого «Барселона» отстала на 9 очков. А в 2012-м Месси забил в Примере 59 голов за календарный год. Фантастика!

Обладатель пяти «Золотых мячей». Наравне с Криштиану Роналду

Криштиану оказался реваншистом и сумел отыграться, хотя по количеству «Золотых мячей» уступал Лионелю 1:4 и 3:5, но сейчас счет равный. Тем не менее, пусть этот рекорд на сегодняшний день разделен между двумя лучшими игроками современности, его нельзя не отметить. Пять «Золотых мячей». Вы можете себе представить. Нет, не так. Пять. Золотых. Мячей. Будет ли на нашем веку еще один футболист, который сможет повторить великое достижение феноменов современности?

Самая мощная результативная серия в Ла Лиге

В сезоне 2012/2013 Месси устроил настоящую феерию. С 11 по 34 тур, в 21 матче подряд, Лионель не уходил с поля без забитого мяча. Крошил оппонентов безжалостно, забил в рамках этой результативной серии 33 гола, с ноября по май отличался в каждом матче Примеры. Кстати, если считать только забитые мячи с игры, то это самая результативная кампания Месси в Ла Лиге: в предыдущем сезоне было 40 мячей с игры (плюс 10 с пенальти), в 2012/13 – 42 (плюс 4 с пенальти).

Рекордсмен по количеству хет-триков в Лиге чемпионов. Наравне с Роналду

И здесь Роналду настиг Месси путем волевых усилий, однако достижение все равно остается блестящим. В семи матчах главного европейского турнира Лионель забивал три или больше голов, он единственный, кому удалось отличиться пять раз в одном поединке плей-офф. Приводим список жертв аргентинца в полном составе: «Арсенал» (2010 год, 4 гола), «Виктория Пльзень» (2011, 3 гола), «Байер» (2012 год, 5 голов), «Аякс» (2013 год, 3 гола), АПОЭЛ (2014 год, 3 гола), «Селтик» (2016 год, 3 гола), «Манчестер Сити» (2016 год, 3 гола).

Лучший снайпер в истории «Барселоны» и сборной Аргентины

Лионель Месси является самым результативным игроком всех времен двух главных и единственных команд в своей жизни - «Барселоны» и сборной Аргентины. За каталонский клуб Лео наколотил 530 официальных голов (564, если считать товарищеские соревнования). На втором месте в историческом списке бомбардиров «Барсы» Сесар, который забил свои 232 гола в середине XX века. Колоссальное превосходство! Что касается сборной Аргентины, то здесь Лионель относительно недавно опередил Габриэля Батистуту. На счету Месси 61 гол, у Батигола осталось 54.

Самый результативный игрок Эль Класико

И как оставить без внимания участие Лионеля в величайшем противостоянии мирового футбола. Месси забил в ворота «Реала» уже 25 голов – он и в недавнем Класико отличился. Ди Стефано и Роналду отстают от рекордсмена – 18 и 17 голов соответственно. 

Обладатель рекорда Гиннесса по количеству голов за год

Месси является официальным обладателем рекорда Гиннесса по количеству забитых голов за календарный год. В 2012 году во всех официальных матчах Лионель отличился 91 раз. Считались матчи за «Барселону» во всех турнирах, исключая товарищеские – там было еще 5 голов, а также забитые мячи в футболке сборной Аргентины. Невероятные цифры, а самое смешное, что после того, как ФИФА и УЕФА подтвердили достижение и порекомендовали составителям Книги Рекордов Гиннесса внести соответствующую запись в летопись человеческих свершений, взбунтовалась… Замбийская федерация футбола. По их словам, в 1972 году форвард Годфри Читалу (чье имя в мире стало известно именно благодаря этому заявлению) забил 107 мячей, и рекорд принадлежит именно ему. Впрочем, в качестве доказательств у замбийцев был только кусок древесной коры со 107 зарубками. Так что…

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Все комментарии
Gigante Buono
Gigante Buono ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 20:17
BARCELONA-BEST:
Модераторы добавьте пожалуйста новость про Рибери. Его слова «у меня в 2013 году украли ЗМ» Это один из самых позорных страниц мирового футбола так что было бы честно до этом написать.
Не позорнее 2010 года, когда ЗМ взял человек, которого не должно было быть даже в тройке.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 20:04
Вот кто живая легенда :)
112910415
112910415
сегодня в 19:44
говорящие цифры
бебето_71
бебето_71 ответил амурец
сегодня в 19:11
амурец:
супер рекордсмен не выигравший ни одного титула со сборной, ну его рекорд по части ЗМ никто не побьёт ни кто не сможет украсть три ЗМ, да и в Барселоне выигрывает титулы за счёт других
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 17:21
    Крутейший футболист. Жаль, дельфина не получится с голами в лч натчнуть. Но там админресурс сыграл весомую роль.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Богиня Соккера
    сегодня в 16:28
    Богиня Соккера:
    Апсни в гневе бывает? Это было один раз за все существование соккера вроде, я его тогда еще с аккаунта Кача достала и он тогда матюкаться стал, а так он вполне безобидный пользователь, его сложно вывести из себя.
    Вы просто не знаете в каком гневе бывает мой друг Апсни,но он часто сдерживает себя и бывает так,что когда он выходит из себя,тогда вес сайт он ставит на уши.Наверно ты много лет не пишешь сюда,поэтому не знаешь.
    Поэтому напомнил,чтобы не задевали моего друга.Задеть Месси это задеть и Апсни.
    Futbol Club Barcelona
    Futbol Club Barcelona
    сегодня в 16:13
    Величайший футболист, в истории футбола!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 16:11
    Модераторы добавьте пожалуйста новость про Рибери.
    Его слова «у меня в 2013 году украли ЗМ»
    Это один из самых позорных страниц мирового футбола так что было бы честно до этом написать.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 16:09
    Лучший просто лучший)) и жил говорят другие а не он сам как делает пеналду))
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 16:06
    ALBA BARCELONA 21:
    Нам стыдно за тебя.Все знают,сколько голевых передач сделал Месси и делает,кроме забитых мячей.Сравни статистику,ск голевых передач сделал Роналду в сравнении с Месси. Сб Аргентина не Барселона и там Месси рекордсмен. Ты не справедливый человек.Не хотел бы,чтобы твой пост прочитал наш легендарный Апсни,он будет в гневе,а мы хотим,тобы Апсни никто не тревожил. Прошу не пиши больше так!
    Апсни в гневе бывает? Это было один раз за все существование соккера вроде, я его тогда еще с аккаунта Кача достала и он тогда матюкаться стал, а так он вполне безобидный пользователь, его сложно вывести из себя.
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Inquisitоr
    сегодня в 16:04
    Inquisitоr:
    5-6 лет назад подобные статьи ещё вызывали восторг среди болельщиков (во всяком случае их вменяемой части), но сейчас все его рекорды стали таким же обыденным явлением как летняя гроза, зимний снег или однополая любовь среди ненавистников Барсы... Месси настолько приучил всех к рекордам, что очередное его достижение воспринимается как нечто само собой разумеющееся и только кучка презренных завистников готова непрерывно осквернять ветки с подобными новостями своим унылым скулежом...
    Роналду давно уже побил все рекорды Месси, перегнал его по количеству наград , так что это немногое и незначительное , там где еще Роналду не перегнал Месси, но скоро перегонит, это всё что что смог нагрести автор. Несколько пунктиков.
    бебето_71
    бебето_71 ответил амурец
    сегодня в 16:01
    амурец:
    супер рекордсмен не выигравший ни одного титула со сборной, ну его рекорд по части ЗМ никто не побьёт ни кто не сможет украсть три ЗМ, да и в Барселоне выигрывает титулы за счёт других
    зато гель выграл с папой кашшаем много трофеев ты походу хокей с футболом путаешь.думаешь амур это сливочные нуну.
    бебето_71
    бебето_71 ответил амурец
    сегодня в 15:58
    амурец:
    супер рекордсмен не выигравший ни одного титула со сборной, ну его рекорд по части ЗМ никто не побьёт ни кто не сможет украсть три ЗМ, да и в Барселоне выигрывает титулы за счёт других
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      сегодня в 15:55
      Лучший, и этим все сказано.
      Igorello97
      Igorello97
      сегодня в 15:52
      Как же приелись статьи про Месси и Роналду. Они великие футболисты, но уже читается это все тухло.
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      сегодня в 15:47
      5-6 лет назад подобные статьи ещё вызывали восторг среди болельщиков (во всяком случае их вменяемой части), но сейчас все его рекорды стали таким же обыденным явлением как летняя гроза, зимний снег или однополая любовь среди ненавистников Барсы... Месси настолько приучил всех к рекордам, что очередное его достижение воспринимается как нечто само собой разумеющееся и только кучка презренных завистников готова непрерывно осквернять ветки с подобными новостями своим унылым скулежом...
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил Non-sense
      сегодня в 15:41
      Non-sense:
      Бесспорно, Месси великий игрок с космическим талантом, но... любой талантливый игрок, будь на его месте, когда вся команда работает на тебя, когда тактика отталкивается только от игры на одного человека и всяческой поддержки этого человека - так же забьёт туеву хучу мячей, побьёт рекорды и получит 5 ЗМ. Надо смотреть правде в глаза, Месси никогда не выйдет из своей зоны комфорта и не покинет "родное болото", он не ищет новых вызовов, он тупо хочет получать те же баснословные бабки, когда вся команда играет на него. У того же Тотти в его "родном болоте" была идея, был патриотизм и одержимость этой командой до конца своей карьеры. У Месси и этого нет, поэтому он тупо по инерции сидит на тёпленьком местечке, пока плавно не подъедет венец карьеры и настанет время лететь в Китай за очередными, баснословными, бабками, тогда то мы и увидим "уровень".
      Нам стыдно за тебя.Все знают,сколько голевых передач сделал Месси и делает,кроме забитых мячей.Сравни статистику,ск голевых передач сделал Роналду в сравнении с Месси.
      Сб Аргентина не Барселона и там Месси рекордсмен.
      Ты не справедливый человек.Не хотел бы,чтобы твой пост прочитал наш легендарный Апсни,он будет в гневе,а мы хотим,тобы Апсни никто не тревожил.
      Прошу не пиши больше так!
      ilyafrom
      ilyafrom
      сегодня в 15:35
      530 мячей у Месси за клуб, у Роналду всего 545. До конца сезона Месси догонит
      yudin_duda
      yudin_duda
      сегодня в 15:32
      С математикой тут не дружат )))
      ---
      В сезоне 2012/2013 Месси устроил настоящую феерию. С 11 по 34 тур, то есть в 21 матче подряд,
      Non-sense
      Non-sense
      сегодня в 15:10
      Бесспорно, Месси великий игрок с космическим талантом, но... любой талантливый игрок, будь на его месте, когда вся команда работает на тебя, когда тактика отталкивается только от игры на одного человека и всяческой поддержки этого человека - так же забьёт туеву хучу мячей, побьёт рекорды и получит 5 ЗМ. Надо смотреть правде в глаза, Месси никогда не выйдет из своей зоны комфорта и не покинет "родное болото", он не ищет новых вызовов, он тупо хочет получать те же баснословные бабки, когда вся команда играет на него. У того же Тотти в его "родном болоте" была идея, был патриотизм и одержимость этой командой до конца своей карьеры. У Месси и этого нет, поэтому он тупо по инерции сидит на тёпленьком местечке, пока плавно не подъедет венец карьеры и настанет время лететь в Китай за очередными, баснословными, бабками, тогда то мы и увидим "уровень".
      амурец
      амурец
      сегодня в 14:26
      супер рекордсмен не выигравший ни одного титула со сборной, ну его рекорд по части ЗМ никто не побьёт ни кто не сможет украсть три ЗМ, да и в Барселоне выигрывает титулы за счёт других
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