Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!

У «Локомотива» 8 очков преимущества за 10 туров до конца чемпионата, но еще предстоят встречи с прямыми конкурентами. «Соккер.ру» ищет правду в чемпионских графиках.

Сколько очков требуется для завоевания титула?

После перехода на систему «осень-весна» в РФПЛ сыграно уже пять полноценных сезонов (переходной чемпионат 2011/12 в расчет не берем).

Чемпионы

2012/2013: ЦСКА – 64 очка

2013/2014: ЦСКА – 64 очка

2014/2015: «Зенит» – 67 очков

2015/2016: ЦСКА – 65 очков

2016/2017: «Спартак» – 69 очков

В предыдущем чемпионате «Спартак» установил рекорд для турниров в новом формате, щегольнув 69-ю очками в общем зачете, а ведь мог и на седьмой десяток покуситься, если бы не игра спустя рукава в последнем туре против тульского «Арсенала», на которую не осталось мотивации. Но 69 – чемпионский максимум, а ЦСКА дважды становился первым в таблице с 64 баллами.

Вице-чемпионы

2012/2013: «Зенит» – 62 очка

2013/2014: «Зенит» – 63 очка

2014/2015: ЦСКА – 60 очков

2015/2016: «Ростов» – 63 очка

2016/2017: ЦСКА – 62 очка

Для убедительности смотрим на результаты команд, занимавших вторые места. Таким образом, статистика говорит нам, что 64 очка после перехода на систему «осень-весна» являются гарантией чемпионства в РФПЛ. Если отталкиваться от этой аксиомы, «Локомотиву» достаточно набрать 19 очков в 10 весенних турах. Это 1.9 очков за игру в среднем или 6 побед и 1 ничья при 3 поражениях. Впрочем, 5 побед и 4 ничьих при одной неудаче тоже подойдут. Но это цифры в отрыве от устремления конкурентов. Ведь если единственное поражение придется на игру со «Спартаком» или «Зенитом», и конкурент выиграет все свои оставшиеся встречи (маловероятно, но возможно), то 64 балла «Локомотиву» не хватит. Поэтому продолжим изучение закономерностей.

Где были чемпионы после 20-ти туров?

РФПЛ ушла на зимние каникулы после 20 тура, ситуация в первой пятерке команд следующая:

1. «Локомотив» - 45 очков

2. «Зенит» - 37 очков

3. «Спартак» – 37 очков

4. «Краснодар» - 36 очков

5. ЦСКА – 35 очков

А теперь давайте посмотрим на успехи будущих чемпионов на отметке «20 туров» в предыдущие сезоны.

2012/2013 (после 20-ти туров): ЦСКА – 1 место, 46 очков (+5 от второго места)

2013/2014 (после 20-ти туров): ЦСКА – 5 место, 34 очка (-9 от первого места)

2014/2015 (после 20-ти туров): «Зенит» – 1 место, 48 очко (+5 от второго места)

2015/2016 (после 20-ти туров): ЦСКА – 1 место, 40 очков (= со вторым местом)

2016/2017 (после 20-ти туров): «Спартак» – 1 место, 45 очков (+6 от второго места)

Хорошие новости для «Локомотива»:

- в четырех из пяти предыдущих чемпионатов титул завоевывала команда, которая после 20 туров занимала первое место;

- у железнодорожников самый мощный отрыв от ближайших преследователей – «+8 очков».

Плохая новость для «Локомотива»:

- есть прецедент, когда будущий чемпион за десять туров отыгрывал у лидера даже не 8, а 9 очков отставания. Подвиг удался ЦСКА в сезоне 2013/14, а во главе таблицы после 20 туров тогда шел… «Локомотив».

Чемпионские графики (очков в среднем за игру)

2012/2013: ЦСКА – 64 очка (2.13 балла)

2013/2014: ЦСКА – 64 очка (2.13 балла)

2014/2015: «Зенит» – 67 очков (2.23 балла)

2015/2016: ЦСКА – 65 очков (2.17 балла)

2016/2017: «Спартак» – 69 очков (2.3 балла)

Кто же в этом сезоне демонстрирует чемпионскую поступь?

1. «Локомотив» - 45 очков (2.25 балла)

2. «Зенит» - 37 очков (1.85 балла)

3. «Спартак» – 37 очков (1.85 балла)

4. «Краснодар» - 36 очков (1.8 балла)

5. ЦСКА – 35 очков (1.75 балла)

Только «Локомотив» в этом сезоне движется по чемпионскому графику. При нынешнем темпе железнодорожники закончат турнир с 67-68 очками в копилке и это, конечно же, гарантированное чемпионство. В то же время, «Спартак» и «Зенит» идут на 55-56 баллов – очень слабо, для чемпионской интриги им, как и «Краснодару» с ЦСКА, нужно резко прибавлять при падении результатов у команды Семина хотя бы до их осенних показателей. Все решится весной, поэтому смотрим, как играли претенденты на «золото» после зимних сборов в предыдущие годы.

«Локомотив» весной

2012/2013: 11 матчей, 12 очков (1.09 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 19 очков (1.73 балла)

2014/2015: 13 матчей, 13 очков (1 балл)

2015/2016: 12 матчей, 18 очков (1.5 балла)

2016/2017: 13 матчей, 19 очков (1.46 балла)

«Зенит» весной

2012/2013: 11 матчей, 24 очка (2.18 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 23 очка (2.09 балла)

2014/2015: 13 матчей, 26 очков (2 балла)

2015/2016: 12 матчей, 29 очков (2.41 балла)

2016/2017: 13 матчей, 26 очков (2 балла)

«Спартак» весной

2012/2013: 11 матчей, 19 очков (1.72 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 11 очков (1 балл)

2014/2015: 13 матчей, 15 очков (1.15 балла)

2015/2016: 12 матчей, 20 очков (1.67 балла)

2016/2017: 13 матчей, 29 очков (2.23 балла)

«Краснодар» весной

2012/2013: 11 матчей, 14 очков (1.27 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 17 очков (1.55 балла)

2014/2015: 13 матчей, 29 очков (2.23 балла)

2015/2016: 12 матчей, 26 очков (2.17 балла)

2016/2017: 13 матчей, 21 очко (1.62 балла)

ЦСКА весной

2012/2013: 11 матчей, 21 очко (1.91 балла в среднем за игру)

2013/2014: 11 матчей, 30 очков (2.72 балла)

2014/2015: 13 матчей, 26 очков (2 балла)

2015/2016: 12 матчей, 28 очков (2.33 балла)

2016/2017: 13 матчей, 30 очков (2.31 балла)

В этом может быть шанс преследователей: «Локомотив» стабильно ужасен весной. В предыдущих пяти розыгрышах РФПЛ по системе «осень-весна» железнодорожники ни разу не смогли ударно провести решающий отрезок чемпионата, никогда не штамповали очки по весне со средней частотой 2 за игру или выше. Лучший показатель – 1.73. Если представить такой график в заключительной трети нынешнего чемпионата, то итоговая сумма в 62 балла не гарантирует чемпионство. И это, подчеркну, лучший весенний темп «Локо». Впрочем, «Спартак» до прошлого сезона тоже отвратительно смотрелся весной, а в чемпионской кампании выдал солидные 2.23 балла в марте, апреле и мае.

В чём шанс соискателей титула?

«Локомотив». Если команда Семина сохранит осенний темп в 2.25 очка – это точно чемпионство, но для начала «Локо» нужно сломать традицию и весной перешагнуть планку в 2 балла за игру. Даже если ровно 2 в среднем – это 65 очков и 99-процентная гарантия титула, ведь «Спартак» и «Зенит» смогут набрать максимум по 67 баллов, только если выиграют 10 из 10 оставшихся встреч.

«Зенит», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА. Все эти команды должны стремиться к 100% набранных очков в десяти оставшихся турах, то есть нужен средний показатель 3 балла за матч. ЦСКА однажды выдал серию из десяти побед на финише чемпионата, но сейчас армейцы отстают на 10 очков, а между ними и «Локомотивом» еще три команды. У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в календаре есть очные матчи с лидером, причем действующий чемпион столкнется с главным претендентом на титул уже в первом весеннем туре. Здесь логика простая – тот, кто не обыгрывает «Локо» в очной дуэли, выбывает из чемпионской гонки автоматически. Но самое веселое, что «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» должны болеть друг за друга в играх с железнодорожниками, ведь сдвинуть команду Семина с первой строчки можно только совместными усилиями.