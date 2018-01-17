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Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити Фонбет 1.33 5.8 10.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 23’ Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 1.47 4.1 7.25
21:00 24’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес Фонбет 1.33 4.9 9.34
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 24’ Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 0:0 Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 3.4 3.5 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон Фонбет 1.06 15 22
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Футбольный календарь 2018

сегодня, 13:08

«Соккер.ру» помогает футбольным болельщикам не забыть о важных датах в 2018 году. Делитесь с друзьями, добавляйте в закладки – этот календарь напомнит о событиях в мире футбола.

Январь

24 января. Жеребьевка Лиги Наций УЕФА. 

Уже в этом году стартует новый турнир УЕФА, призванный по большей части заменить товарищеские матчи. В январе европейские сборные узнают своих соперников. Приводим состав жеребьевочных корзин в каждом из дивизионов Лиги Наций.

Лига A
Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.
Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.
Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.

Лига B
Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.
Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина.
Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Лига C
Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.
Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.
Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.
Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Лига D
Корзина 1: Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия.
Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.
Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.
Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.
Подробнее о Лиге Наций УЕФА 

Февраль

13/14 февраля и 20/21 февраля. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
В них встретятся: «Реал» - ПСЖ, «Ювентус» - «Тоттенхэм», «Челси» - «Барселона», «Базель» - «Манчестер Сити», «Бавария» - «Бешикташ», «Севилья» - МЮ, «Шахтер» - «Рома», «Порту» - «Ливерпуль». Время начала всех матчей стандартное – 22:45 по МСК.

13 и 15 февраля. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Важно! Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА состоится не в привычный лигоевропейский четверг, 15 февраля, а двумя днями раньше. Это сделано для того, чтобы белградские и московские клубы не играли в один день. Во вторник в 20:00 по московскому времени. Другие российские клубы проведут свои матчи в четверг: «Спартак» - «Атлетик Бильбао» (21:00), «Ницца» - «Локомотив» (21:00), «Селтик» - «Зенит» (23:05).

21 и 22 февраля. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы
Снова матч с участием ЦСКА пройдет не по стандартному расписанию, на этот раз в среду, 21 февраля в 20:00. «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» сыграют в традиционный четверг. «Локомотив» - «Ницца» (19:00), «Зенит» - «Селтик» (21:00), «Атлетик Бильбао» - «Спартак» (23:05).

23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. 
Хочется верить, что в ней примут участие все четыре представителя РФПЛ, которые стартуют в плей-офф ЛЕ.

Март 

6/7 и 13/14 марта. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Не забывайте в эти четыре дня включать телевизор в 22:45 по московскому времени. Определяются четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
8 марта. 1/8 Лиги Европы. Первые матчи.
15 марта. 1/8 Лиги Европы. Ответные матчи.
16 марта. Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы в швейцарском Ньоне.
19 – 27 марта. Пауза на товарищеские игры национальных дружин. Сборная России 23 марта сыграет с командой Бразилии, а 27-го – против Франции.

Апрель

3 и 4 апреля. 1/4 Лиги чемпионов. Первые матчи.
5 апреля. 1/4 Лиги Европы. Первые матчи.
10 и 11 апреля. 1/4 Лиги чемпионов. Ответные матчи.
12 апреля. 1/4 Лиги Европы. Ответные матчи.
13 марта. Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
24 и 25 апреля. 1/2 Лиги чемпионов. Первые матчи.
26 апреля. 1/2 Лиги Европы. Первые матчи.

Май

1 и 2 мая. 1/2 Лиги чемпионов. Ответные матчи.
3 мая. 1/2 Лиги Европы. Ответные матчи.
5 мая. Эль Класико «Барселона» - «Реал» в рамках Ла Лиги.
9 мая. Финал Кубка России в Волгограде.
16 мая. Финал Лиги Европы в Лионе (Франция).
26 мая. Финал Лиги чемпионов в Киеве (Украина).

Июнь – Июль

14 июня – 15 июля. Чемпионат мира в России!

14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия откроется ЧМ-2018. Два других матча на групповой стадии наша команда проведет 19 июня (против Египта) и 25 июня (против Уругвая). Всего в борьбу вступят 32 команды. Приводим состав групп.

Группа A: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия. 
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.
Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.
Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

14 – 28 июня. Групповой этап
30 июня – 3 июля. 1/8 финала
6 – 7 июля. Четвертьфиналы
10 – 11 июля. Полуфиналы.
14 июля. Матч за третье место
15 июля. Финал
Расписание чемпионата мира в России. Роналду едет в Саранск! 

Август

6 августа. Жеребьевка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
7/8 августа и 14 августа. Третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
9 августа и 16 августа. Третий отборочный раунд Лиги Европы.
15 августа. Матч за Суперкубок УЕФА в Таллине (Эстония).
21/22 августа и 28/29 августа. Раунд плей-офф Лиги чемпионов.
23 августа и 30 августа. Раунд плей-офф Лиги Европы.
30 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
31 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Сентябрь

6 – 8 сентября. Лига Наций, 1 тур.
9 – 11 сентября. Лига Наций, 2 тур.
18 - 19 сентября. Лига чемпионов, 1 тур группового этапа.
20 сентября. Лига Европы, 1 тур группового этапа.

Октябрь

2 - 3 октября. Лига чемпионов, 2 тур группового этапа.
4 октября. Лига Европы, 2 тур группового этапа.
11 – 13 октября. Лига Наций, 3 тур.
14 – 16 октября. Лига Наций, 4 тур.
23 -24 октября. Лига чемпионов, 3 тур группового этапа.
25 октября. Лига Европы, 3 тур группового этапа.

Ноябрь

6 – 7 ноября. Лига чемпионов, 4 тур группового этапа.
8 ноября. Лига Европы, 4 тур группового этапа.
15 – 17 ноября. Лига Наций, 5 тур.
18 – 20 октября. Лига Наций, 6 тур.
27 – 28 ноября. Лига чемпионов, 5 тур группового этапа.
29 ноября. Лига Европы, 5 тур группового этапа.

Декабрь

2 декабря. Жеребьевка группового этапа отборочного турнира Евро-2020 в Дублине (Ирландия).
11 – 12 декабря. Лига чемпионов, 6 тур группового этапа.
13 декабря. Лига Европы, 6 тур группового этапа.
17 декабря. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы. 
12 – 22 декабря. 15-й Клубный чемпионат мира в ОАЭ.
Дата будет определена позднее. Вручение «Золотого мяча».

Это основные события, которые состоятся в 2018 году и чьи даты уже определены, но будет еще масса встреч с грандиозными афишами, безумные трансферы и новости от ваших любимых команд. Как не пропустить ничего из этого? Есть один лайфхак – всегда оставайтесь на связи с «Соккер.ру»

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил борька
сегодня в 16:12
борька:
Россия чемпион!
Свежо предание, да верится с трудом.).
Удачи нашим командам в ЛЕ и сборной России.
Triem
Triem
сегодня в 15:51
Ужасное слово "лайфхак", когда есть равноценное и понятное - совет!
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 15:03
А день рождения Богини Соккера где? Жду от Князя подарка!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:33
А 17 мая день зенита почему не указан ?
denmig
denmig
сегодня в 14:17
это просто праздник какой-то! весь 2018 - это футбольный год!
cska-78
cska-78 ответил parallels
сегодня в 13:57
parallels:
вы забыли важную дату! 1 апреля - расформирование тарасовского цирка!
СКРИП давно надо расформировать, толку от них нет, никогда не побеждали в Европе!
cska-78
cska-78
сегодня в 13:56
Много интересного будет в 2018 году!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 13:40
спасибо за календарь.
parallels
parallels
сегодня в 13:40
вы забыли важную дату! 1 апреля - расформирование тарасовского цирка!
борька
борька
сегодня в 13:23
Россия чемпион!
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