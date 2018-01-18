Неймару в Париже не рады

Может ли самый дорогой футболист мира не нравиться болельщикам клуба, который его купил? Оказывается, да. «Соккер.ру» считает, что бразилец в ПСЖ не приживется.

Можно потратить миллиарды евро, собрать команду мечты, в которой, однако, не будет души. А болельщики в первую очередь любят сердцем, эмоционально как-то привязываются к команде, сочувствуя ее успехам и неудачам. Фанаты очень чутко реагируют на проявление любой неискренности, любой фальши и недосказанности.

Именно поэтому в матче чемпионата Франции между ПСЖ и «Дижоном» произошла парадоксальная ситуация. Парижане победили со счетом 8:0 – это историческое достижение. Казалось бы, что фанаты должны ликовать, рыдать от счастья и прыгать до Луны, попутно боготворя человека, который забил половину из этих восьми голов. Однако вместо этого Неймар, оформивший покер, получил недовольный свист и гул в свой адрес в конце встречи.

Формальным поводом для этого стало то, что он ради покера не позволил в концовке встречи пробить пенальти Кавани, который находился на пороге рекорда и должен был обойти Ибрагимовича по голам. Вспомнилась история конфликта между Эдинсоном и Неймаром. Он случился еще в матче первого круга с «Лионом», когда форварды повздорили, не разобравшись, кому исполнять одиннадцатиметровый.

После той встречи и инцидента наставник ПСЖ Унаи Эмери дипломатично ушел от конкретных решений и ответов. Футболисты сделали вид, что все хорошо. Самоустранение тренера, конечно, чести ему не делает. Он смалодушничал. Появилась даже версия, что они решили бить пенальти по очереди. Вроде как и было все подобным образом разделено. Только вот буквально пару матчей назад последний пенальти исполнял как раз Неймар. То есть даже если следовать этому правилу, бить на сей раз должен был Кавани.

Вероятно, болельщики тоже произвели такой расчет, потому и были крайне недовольны поведением звездного заносчивого новичка. К тому же для фанатов было бы гораздо круче увидеть не только рекордный разгром от своей команды, но еще и достижение рекорда Эдинсоном Кавани в этом же матче, чем заколачивание покера Неймаром. Историчность момента не та.

Если разобраться, то фанаты ПСЖ в целом не были в восторге от покупки Неймара. Да, это рекорд, да, шумиха колоссальная была. Однако шум создавали представители СМИ и боссы ПСЖ, вылизывавшие тротуар перед Неймаром. В болельщицкой среде реакция вышла сдержанной, разве что на уровне любопытства возник подъем: диковинку подвезли за 222 миллиона евро – чего бы не посмотреть?

А причина в том, что Неймар своим поведением по отношению к «Барселоне», своими темными налоговыми делами и подозрениями в мошенничестве в отношении его семейства серьезно подмочил свою репутацию. И поклонники ПСЖ прекрасно понимали, что бразилец делает такой рывок из благополучной Каталонии во Францию только ради денег. Кому приятно осознание, что человек с тобой водится только из-за твоего достатка? Никому.

Да, скажете, что в ПСЖ все много зарабатывают и идут туда для этого. Однако даже самые громкие переходы в Париж до этого не сопровождались трансферными делищами такого масштаба и не затрагивали такие немыслимые суммы. Да и футболисты, которые вроде как тоже из-за денег шли в ПСЖ, при этом шагали на повышение, потом как-то доказывали свою состоятельность. Неймар же не пошел на повышение, он просто пошел за деньгами, а состоятельность свою принялся доказывать еще и на тренировках, делая «козью морду» тренеру, демонстративно того не слушаясь и пренебрегая его методами. Даже драгоценного новичка такое поведение не красит и не помогает завоевывать любовь болельщиков.

Можно отметить приход Мбаппе, кстати, который тоже пришел в эту большую денежную волну. Но Килиан родом из Парижа, и опять же, он пошел на повышение (пусть и из чемпионского «Монако» - все понимают перспективы на длинном отрезке), плюс сразу принялся впахивать, встраиваясь в модель команды, а не строя команду под себя.

Наконец, не добавляют вистов Неймару постоянные слухи о том, что он может уйти уже в «Реал» за еще большие деньги. Снова педалируется тема меркантильности бразильца, которому все равно где играть – лишь бы платили побольше. Посмотрите сами, за довольно непродолжительное время нахождения в ПСЖ Неймар сделал очень многое, чтобы болельщики парижан к нему относились как минимум настороженно, а максимум – с неприязнью.

Возразить можно тем, что Неймар имеет потрясающую результативность, забивая пачками, создавая много моментов, играя, словом, на высочайшем уровне. Однако уже избалованная парижская публика прекрасно понимает, что примерно таких же результатов нынешний ПСЖ добивался бы и без Неймара – вот в чем психологическая штука, обесценивающая в глазах окружающих выкрутасы бразильца.

Когда Месси годами пашет на «Барселону», когда в некоторых матчах он единолично добывает результат, любовь фанатов каталонцев объяснима и обоснована – сколько бы Лео ни получал денег и как бы себя ни позиционировал. Но болельщики ПСЖ считают, вероятно, справедливо, что и без Неймара их клуб похожим образом разносил бы соперников. Просто по-другому распределялись бы голы, их было бы чуть меньше. Но и за 8:0, и за 3:0 дают все те же три очка. Так что ценность условного покера Неймара для поклонников ПСЖ не так высока, и для них важнее то, что бразилец выкинул очередной трюк, показывающий, что плевать он на всех в Париже хотел.

Вернемся к началу: фальшь и неискренность болельщики чувствуют на интуитивном уровне. И если Кавани фанаты будут провожать из команды с почестями как лучшего бомбардира клуба, как человека, который годы терпел, играя на нелюбимой позиции или не играя вовсе, то Неймару вслед вместе с пачками банкнот будут кидать камни, провожая летом или через пару лет в «Реал» и освистывая его. И слезы на пресс-конференциях не заставят верить в искренность талантливого, но все же беспринципного парня.