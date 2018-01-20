Гарри Поттер для МЮ. Плохой волшебник Санчес

Алексис выбрал деньги МЮ, а «Соккер.ру» сомневается, что чилиец волшебным образом изменит команду Моуриньо и вернется на вершину.

МЮ перебил предложения МС

Чего здесь больше: тактической и игровой потребности в крепком, быстром, но невысоком игроке группы атаки, или все-таки желание не отдавать Санчеса «Манчестер Сити»? Когда фанаты «красных дьяволов» говорят, что сосед «покупает титулы», то забывают заглянуть в зеркало. «Юнайтед» тратит не сильно меньше в последнее время, тоже ставит рекорды – как с Погба и Лукаку, но при этом остается без внутренних больших титулов.

«Манчестер Юнайтед» - великий клуб, но после блистательной эпохи Фергюсона на поле у них скучновато. А за его пределами американцы купаются в деньгах, что и доказывает предложение Санчесу, которое даже в «Манчестер Сити» решили не перебивать. Пусть там не 14 миллионов фунтов в год, а чуть меньше. Но опасно давать столько без пяти минут свободному агенту из «Арсенала» - клуба, у чьих звезд серьезные проблемы с адаптацией в клубах с трофеями. Санчесу и в Лондоне хорошо платили, но разве он всегда относился к игре за честь «канониров» серьезно?

Алексис не лучший игрок АПЛ

Чилиец будет самым высокооплачиваемым игроком лиги, но разве он сильнейший? Были месяцы, когда Алексис показывал прекрасный футбол в майке «Арсенала», находился на вершинах всех рейтингов. Но ситуация изменилась. «Манчестер Юнайтед» согласился платить футболисту, который точно не сильнейший в АПЛ, больше, чем всем остальным. Но как отнесутся в самой команде к такому новичку?

Погба вряд ли будет рад, что появился человек, который мало того, что станет получать больше, так еще и будет смещаться в его ударную зону. Просто оцените, откуда бьет по воротам Поль, а откуда лупит Алексис. Общие зоны выделены за пределами штрафной площади. Тактически чилиец забирает любимую игрушку француза, которого Моуриньо наставляет быть прилежным ассистентом – дальние удары из центральной зоны или со смещением на левый фланг:

Как вписать чилийца в схемы МЮ

Санчес – левый, второй или ложный центральный нападающий, не является представителем позиции, без которой Моуриньо не дотянет до конца сезона. Просто в МЮ посчитали, что выгоднее переплатить за Алексиса сейчас, чем проиграть за него борьбу в качестве свободного агента? Но не факт, что выбор между Санчесом и Роналду надо делать в пользу первого, пусть и с экономией.

Ведь обратите внимание, из всех четырех самых логичных вариантов использования чилийца в МЮ ни один не подходит идеально. Алексис слишком слаб в обороне, чтобы рассчитывать заменить Мхитаряна на него, чилиец не замена Лукаку – Ромелу из основы не будут убирать, начинается игра в «футбольный менеджер», если ставить Санчеса на острие. Также в качестве чисто правого или чисто левого вингера новичок не подходит.

Вариант 1. Санчес – центральный форвард. Изначально резервный вариант, Лукаку не уходит, а чилиец не Жиру по параметрам и талантам в чужой штрафной при силовой борьбе.

Вариант 2. Алексис – второй нападающий. Не очень разумно, поскольку «4-4-2» - схема, которая мешает Моуриньо сидеть в защите, слишком много атакующих игроков на поле, при «4-3-3» можно окопаться глубже.

Вариант 3. Санчес – левый инсайд. Самый логичный вариант, но сразу страдают позиции тех, кто играл слева при «4-3-3», а именно Рэшфорда и Марсьяля.

Вариант 4. Алексис – плеймейер. Тут все понятно, но сам Санчес - не Мхитарян и не Озил по позиции, плюс ко всему снова кто-то из списка: Мата, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд страдает без игровой практики или вообще покидает команду.

Моуриньо обычно оставляет фланги латералям, но названные выше люди не копируют Санчеса. Наверное, в этом его самый большой плюс. Если брать базовую схему МЮ в новом сезоне – «4-2-3-1», то Алексис может добавить вертикальности контратакам «автобуса». Расчет на то, что у Мхитаряна и Маты невысокая скорость, а Санчес добавит резкости при доставке мяча к Лукаку. Логика железная, но Алексис не тот, кто на своем горбу тащит скучные команды. А «Манчестер Юнайтед» сейчас именно такой.

Алексис не новый Гарри Поттер

Тренер «Бернли» сравнил Санчеса с актером Рэдклиффом, сыгравшим Гарри Поттера. Вроде как объяснил, почему 14 млн фунтов за сезон для Алексиса – нормально. Но Дайч не посчитал, что чистая прибыль только от второго фильма серии о маленьком волшебнике получилась в районе 800 миллионов долларов. Даже если создателям досталась половина, то это примерно 400 млн баксов.

Для сравнения, у МЮ долгов почти на 500 миллионов долларов, а чистый доход за последний подсчитанный период составил меньше сотни. Проще говоря, Санчес просто не принесет футбольному клубу такую гору денег, как приносили маленькие актеры создателям серии фильмов о ребенке-волшебнике. Франшиза принесла 11 миллиардов долларов прибыли, сравнивают несравнимые вещи, поскольку Рэдклифф добавил несколько миллиардов, став кумиров детей всего мира – а это проданные книги, игры, одежда и так далее.

Санчес явно не самый популярный игрок планеты, он не принесет МЮ даже столько, как принес бы Роналду, независимо от возраста. А Гарри Поттер от футбола это скорее Месси – человек, у которого с детства на лбу написано, что он особенный. А Санчес – один из многих сильных футболистов, не лучший в своем роде. Поэтому «Манчестер Юнайтед», подписывая контракт с чилийцем, не гарантирует себе победу в чемпионате Англии в ближайшее время, не может стать фаворитом у букмекеров и прогнозистов в Лиге чемпионов. Просто забрали еще одну звезду за немалые деньги с учетом окончания контракта с «Арсеналом». Еще и в обратном направлении отправляют Мхитаряна.

Клопп прав – подписание Санчеса является неплохим ходом для любого из лидеров АПЛ. Но при этом Алексис не уникальный футболист и не самый большой профессионал в чемпионате, где он мог бы поднять «Арсенал» на вершину, но не сумел. Теперь в МЮ из-за него еще дальше от основы будут молодые и талантливые ребята, играть придется рядом с большим форвардом Лукаку – не обязательно эта пара сложится. Так что Моуриньо принял решение, которое кажется удачным навскидку, но сомнительное при рассмотрении вблизи.

У Лингарда и Марсьяля в АПЛ нового сезона созидательные параметры за матч равны или лучше, чем у Алексиса. Рэшфорд слабее, но не критически. Так что если оценить цену вопроса и понять, что Алексис блокирует некоторые тактические варианты для МЮ, то стоит задуматься. Решили потратить от сорока до шестидесяти миллионов фунтов на трансфер (второе число – с учетом бонусов) и по четырнадцать миллионов в год, не считая комиссионных агенту. Нос «Манчестер Сити» утерли, но в стиле «денежного мешка», который сначала купил, а потом думает, что игрок может реально привнести в команду?

Чилиец не в том состоянии и возрасте, чтобы называть его перспективной ставкой на годы вперед. Теперь надо отдать кому-то Златана, чтобы высвободить деньги на зарплату новичка. При этом Моуриньо - это не Гвардиола, который в теплых отношениях с Санчесом, с тренером у новичка не обязательно сложится в итоге. Жозе сам позвал в состав Мхитаряна, и видите, чем обернулось. Да и «Манчестер Юнайтед» не команда, которой не хватает одного человека, чтобы оказаться на вершине в АПЛ и ЛЧ. Положительный эффект от приезда Санчеса будет, но вряд ли этот эффект окажется чемпионским.