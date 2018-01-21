Сломанный Роналду. Советы по ремонту 2018

До лета Криштиану никуда из «Реала» не уйдет. В такой ситуации «Соккер.ру» предлагает «сливочным» не ругать, а поддержать португальца.

В «Реале» Роналду никогда особо не любили. Трудно найти легенду футбола, которой бы столько свистели болельщики его же клуба. Сейчас мадридские издания проводят опросы, побеждает вариант, что Роналду надо продать. Но на личные обиды Криштиану отреагирует летом, когда примет решение о продолжении карьеры.

А пока он - работник «Реала». Нападающий должен приносить пользу на поле, так что пора по-взрослому подойти к проблемам и разобраться, как эксплуатировать сломанного Роналду в интересах команды. Ведь раньше получалось. Вероятно, новые голы не за горами, но рассмотрим цифры, которые помогут выяснить, как грамотно провести наладку португальца.

270 дней. Первое важное число, объясняющее проблемы Роналду в «Реале». Сегодня, лишь спустя девять месяцев после последнего подобного опыта, Зидан может выпустить на поле одновременно Бензема, Роналду и Бэйла. И давно выяснили, что из Криштиану чистый центральный нападающий не получается. А если оставлять его одного впереди, то будет так смешно, как на Евро-2012, когда «кержаковил» не только Кержаков.

Анчелотти и Сантуш говорили об этом отдельно. Есть комфортная и терпимые позиции для Роналду. В паре нападающих, если Иско в феноменальной форме – терпимая. Но эксперимент помог весной в Лиге чемпионов и не работает полноценно в Ла Лиге сейчас. Возвращение к «4-3-3», раз у «Реала» структурные изменения в игре, может оживить подход к Роналду. Ему удобнее врываться в штрафную, а не ждать там мяч. Количество ударов из вратарских владений растет? Не важно, важны голы, а их три штуки с игры.

6.7 ударов за матч. Это средний показатель для Роналду, вот только есть одна существенная разница. Если раньше он бил по чужим воротам издали по 3-4 раза за игру, то сейчас дальних ударов стало меньше. О чем это говорит? Роналду берет паузу перед выстрелами, делает два или три шага вперед, словно боится не попасть. Потом следует длинный замах, бьет на силу, но нечасто попадает.

Отсюда и странная реализация, вернее, ее почти полное отсутствие. Даже если отнять все промахи с блоками, суммировать только удары в створ чужих ворот, то получите, что четыре мяча (один с пенальти) Роналду забил после 35 точных ударов. Реализация лучших выстрелов на уровне 11% - что ниже обычной реализации Криштиану, когда учитываем все попытки вместе с блоками и пролетом мяча мимо.

57.6% владения. Вот тут цифра не трактует в лоб. Но важно, о чем она говорит. Разумеется, «Реал» стал больше играть с мячом при схеме «4-3-1-2», чем играли при «4-3-3». Ведь стремительности атакам не хватает, ширины нет, зато есть два форварда, один из которых – Бензема. Суть не столько в цифре, ведь в ЛЧ показатель 60.2%, и Роналду игра первым номером не мешает, а в интерпретации изменений. Криштиану сложнее, если надо работать без пауз. Месси отдыхает, ходя по полю пешком. Роналду - выбрав позицию, ожидает мяч. Сейчас паузы стали короче, он устает быстрее, что позволяет привязать еще один параметр.

0.8 успешных обводок. Обратите внимание, что даже после ужасного в плане дриблинга прошлого сезона Роналду не стал чаще оставлять соперников за спиной. Криштиану от сезона к сезону сбавляет по количеству и качеству обводок. Еще в прошлом году, сравнивая показатели Роналду и Неймара в Испании, вывели следующую кривую:

Португальцу с возрастом сложнее собирать успешные обводки, в этом сезоне его показатель 0.8 за игру – еще хуже, чем было в прошлом сезоне. У него в восемь раз меньше успешных финтов, чем у Неймара сейчас во Франции. В восемь раз!

1.6 передач под удар. Нормальный результат топ-игрока – от 2.0 до 3.0. И когда говорим о футболисте, на чьем счету уже 94 удара при 14 сыгранных матчах, то должны понимать, что на него играют напарники. Не все свои моменты Роналду создает сам. При этом людей, которые тоже могут забить в ворота соперников, нападающий не замечает. Ведь у Роналду не только четыре гола, что мало, но и всего один голевой пас в Примере.

Криштиану, раз у него проблемы с точностью ударов (только каждый третий влетает в штангу или в створ) и дриблингом, должен замечать напарников. К слову, Неймар создает напарникам по 3.7 моментов в среднем за игру. Если Пересу принесут аналитические выкладки со сравнением бразильца и португальца, он точно задумается, стоит ли продолжать вести трудные переговоры с Роналду? Может, лучше начать непростые торги с Неймаром?

104 миллиона. Сегодня испанцы написали, что Криштиану попросил 40 млн евро чистыми в год и Перес отказал. А 104 миллиона – траты на Месси в год, и эта цифра точно влияет на отношение Роналду к игре за «Реал». Когда он узнал, что Месси предложили намного больше денег, то повел себя предсказуемо. Разумеется, Криштиану позвонил Пересу и заявил, что он стоит не меньше, ведь сравнял счет по «Золотым мячам». Кстати, ничья 5:5 тоже могла повлиять.

Роналду потерял концентрацию, потом стал мазать, хандрить и нервничать, что привело к публичным письмам поддержки от его сестры. Влияние психологии на его действия очевидны. Вот только в этом пункте почти ничего не изменить. Фанаты «Реала» будут свистеть. Перес не даст 104 миллиона евро в год до уплаты налогов. Даже штрафы Роналду не покроет, как сделали в случае Месси. У Мендеша нет шансов переиграть «Реал». Так что тут поможет только Зидан, если персонально настроит форварда на голы.

Инструкция по эксплуатации Роналду

Даже фанаты керлинга поняли, в чем беда Роналду в новом сезоне. Человек мажет и мажет, находится в спорном физическом состоянии, делает медленные замахи, бьет на силу, а не на технику, жадничает, поскольку не чувствует напарников и лишен контратак, к которым его душа вингера привыкла.

Но критикуешь – предлагай. Использовать Криштиану с максимальной пользой для «Реала» не только в Лиге чемпионов, на которую он настраивается персонально – задача Зидана. Разобравшись с фактами, составляем короткую и понятную схему по выведении Криштиану из безголевой голодовки:

1. Передвинуть Криштиану на удобную для него позицию. Если это левее центра при «4-3-3», то Зидан может и схему изменить, ничего страшного не произойдет, вся команда в непонятном состоянии, встряска нужна. Также можно оставить «4-3-1-2», если Роналду подвинуть глубже. Выше Бензема его ставить бессмысленно, одни промахи соберут.

2. Приказать напарникам не играть на Роналду, если он закрыт. Очевидно, что в этом сезоне многие удары Криштиану наносит под давлением защитников и из неудобных позиций. Суть в эгоизме, конечно, но и в том, что ему подсовывают мяч, не зная, что с ним делать. Доказательство – карта заблокированных ударов. Как видите, Роналду отдавали мяч в штрафной, хотя он был наглухо закрыт. Испортили два десятка моментов, так себе из Роналду центрфорвард:

3. «Реалу», если ему нужны голы Роналду, пора возвращаться к контратакам и вертикальной игре. Давить и коллекционировать промежуточные пасы или навесы бесполезно, поскольку позиционный «Мадрид» слабее резкого. Криштиану любит забивать с метра, но в движении. В статике он всегда был слабее.

4. Запретить Роналду идти в обводку. Ему и так запретили, но пора обрезать эпизоды с игрой на фланге один в один до минимума. Роналду реже успешно обводит соперников, чем Бензема. Значит, это важный пункт – незачем позорить легенду бездарным дриблингом и подставлять «Реал» потерями мяча.

5. Приказать португальцу не делать лишних шагов перед ударами и расставаться с мячом в неудобных положениях. Для этого его надо вытравить из чужой штрафной, где слишком часто стоит, но сделать это можно тактически, без давления. Роналду сейчас не хватает двух метров и долей секунды. Если проанализируете его промахи, то заметите, что проблема в расстоянии между ним и защитниками. Оборонцы начали успевать – сказывается возраст. Значит, надо бить без подготовки и не на силу. Если Роналду не может обойти защитника, обогнуть его может мяч.

Почему тогда есть голы в Лиге чемпионов?

9 голов в 6 матчах. Тут не кризис, а надлом. В ЛЧ Криштиану воюет за рекорды и с теми, кто против него реже играет. Роналду – человек, а Зидану надо отнестись к его проблемам по-человечески. Все вышеперечисленное в «Реале», разумеется, знают. Но болельщикам клуба пора понять такие нюансы. Хотя у Роналду нет голов, у него есть удары и моменты.

Это не кризис в классическом понимании, а фатальная цепочка дурацких промахов. Конечно, его неоспоримое высокомерие заслуживает легкого троллинга, но Роналду травля не поможет. Даже если португалец в «Реале» всего на несколько месяцев, отнесись к нему по-доброму и достойнее. Криштиану отчасти стал заложником ситуации, ведь «Реал» выиграл все, а после такого откат неминуем.

Ему скоро 33, пора перестать оценивать Роналду, как новенькую спортивную машину, которая наберет разгон без вариантов. А вот старенькому автомобилю, который интересен китайцам, нужно время от времени уход и ремонт. Необходимы голы Роналду? Проведите наладку игры «Реала» и получите традиционные точные удары. Быть может, даже сегодня.