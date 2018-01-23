Любимец «Олд Траффорд», герой МЮ. Канчельскис – топ!

Недавно Андрей Антанасович с Квинси Джерривичем поссорились через прессу, но в день рождения Канчельскиса «Соккер.ру» напоминает о карьере именинника, убеждая вас в его крутости.

23 января 1969 года. Десять дней на стыке января и февраля 1969-го оказались счастливыми для российского футбола: первым появился на свет Канчельскис, а 2-го февраля в Москве и эстонской Нарве родились Валерий Карпин и Игорь Шалимов. Родной город Андрея – Кировоград, что на Украине (сейчас носит название Кропивницкий).

Детство и юность

Где родился – там и пригодился. С Канчельскисом так и было. Но только в начале карьеры. За исключением непродолжительной отлучки в харьковский спортинтернат, Андрея полностью подготовили в ДЮСШ «Звезда». В составе одноименной команды он впервые сыграл на взрослом уровне: уже в 17 лет начал рубиться во второй союзной лиге с мужиками, которые не прощали ошибок и финтов. Эта школа жизни из многих талантливых мальчиков сделала настоящих футболистов.

19 лет

В 1988 году Канчельскиса призвали в армию, а для футболиста в советское время это означало только одно – перевод (именно перевод, а не переход) в другой клуб. В случае Андрея – в киевское «Динамо» Валерия Лобановского. 17 сентября Канчельскис дебютировал в высшей союзной лиге в матче против своего будущего клуба – донецкого «Шахтера», а 4 ноября забил свой первый гол в ворота «одноклубников» из Москвы.

20 лет

Тот гол, забитый в матче с «Динамо», так и остался единственным для Канчельскиса в футболке киевского гранда. В 1989 он завоевал бронзовые медали союзного первенства и дебютировал в сборной СССР, но в клубе играл мало – всего 15 матчей в чемпионате за год, поэтому твердо решил сменить обстановку ради игровой практики, ведь его «служба» подошла к концу.

21 год

Канчельскис присоединился к донецкому «Шахтеру», где неугомонно утюжил правый фланг атаки, выиграл Кубок СССР и стал регулярно вызываться в национальную команду.

22 года

Определяющий для своей дальнейшей карьеры матч Андрей провел как раз в составе сборной вскоре после своего 22-го дня рождения. Дело было 6 февраля 1991 года, сборная СССР играла против Шотландии в Глазго, на матче присутствовал еще не сэр Алекс Фергюсон, приметивший талантливого полузащитника. Вскоре «Шахтер» получил официальное предложение от «Манчестер Юнайтед», и Канчельскис отправился покорять Англию. 11 мая 1991 года состоялся дебют в составе «красных дьяволов», а через несколько дней МЮ завоевал Кубок обладателей Кубков, переиграв в финале «Барселону». За этой игрой Андрей следил с трибун, так как не был заявлен на турнир. Его титулы в составе манкунианцев были впереди. Первым из них стал Суперкубок Европы, добытый в сражении с «Црвеной Звездой». Канчельскис провел на поле все 90 минут.

23 года

Канчельскис сразу закрепился в основном составе «Манчестер Юнайтед», заняв место на правой бровке. В сезоне 1991/1992 МЮ финишировал на втором месте в Первом английском дивизионе (АПЛ образуется со следующего розыгрыша), уступив первенство «Лидсу». Летом Андрей принял участие в Евро-1992, где сыграл во всех трех встречах в составе сборной СНГ.

24 года

«Синдром второго сезона» накрыл молодого игрока в следующей кампании: всего 14 матчей в АПЛ, 10 из которых – выходы на замену. Зато титулов в коллекции прибавилось ощутимо, ведь «Манчестер Юнайтед» сотворил «золотой дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии. До этого «красные дьяволы» не могли победить в чемпионате 26 лет.

25 лет

«Манчестер Юнайтед» защитил свой титул, а Канчельскис стал игроком железной основы и назывался одним из лидеров команды Фергюсона наравне со Шмейхелем, Робсоном, Хьюзом, Инсом и Гиггзом. На этот возраст приходится и самый досадный матч Андрея в составе МЮ: в финале Кубка английской лиги Канчельскис сыграл рукой в своей штрафной площади, что обернулось красной карточкой для него и пенальти. «Астон Вилла» забила третий мяч и победила 3:1.

26 лет

Сезон 1994/1995 стал последним для Канчельскиса на «Олд Траффорд»: Андрею мешали травмы, а у Фергюсона появился новый фаворит на позицию правого полузащитника в лице Дэвида Бекхэма. Все закончилось конфликтом между Канчельскисом и сэром Алексом, а также летним переходом в «Эвертон» за 5.5 миллиона фунтов (рекордная сумма для «ирисок» на тот момент). Тем не менее, именно на кампанию 1994/95 пришелся самый памятный матч российского легионера в составе МЮ: «красные дьяволы» выиграли в дерби у «Манчестер Сити» 5:0, а Канчельскис отметился хет-триком. Этот хет-трик оказался историческим: первым для «Манчестер Юнайтед» с момента образования Премьер-Лиги. Всего за МЮ Андрей Антанасович провел 158 матчей и забил 36 голов!

Альтернативная символическая сборная «Манчестер Юнайтед»

27 лет

В «Эвертоне» Канчельскис за один сезон стал любимцем болельщиков, ведь стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами, а также забил в ворота «Ливерпуля» в обоих дерби – победный дубль на «Энфилде» (2:1) и гол на «Гудисоне» (1:1). В апреле 1996-го Канчельскиса признали игроком месяца в АПЛ, что с футболистами «Эвертона» происходило нечасто. Андрей задержался на берегах Мерси еще на полгода, но уже в середине следующего сезона отправился в Серию A – сильнейший на тот момент чемпионат на континенте. Результат выступлений за «Эвертон»: 60 матчей и 22 гола.

28 лет

«Фиалки» отдали за Канчельскиса 8 миллионов фунтов, Андрей стал самым дорогим отечественным футболистом наравне с Шалимовым, однако карьера в Италии у него поначалу не задалась во многом из-за стилистических различий между АПЛ и Серией A. Однако летом в «Фиорентине» сменился тренер – Раньери сменил Малезани, который придумал, как использовать сильные стороны Канчельскиса. Он мог пошуметь с «фиалками», за которых в ту пору выступали Тольдо, Руй Кошта и Габриэль Батистута, однако 21 сентября 1997 года Андрей получил тяжелую травму голеностопа, из-за которой надолго остался вне игры. Той же осенью Канчельскис на уколах сыграл за сборную России в стыковом матче ЧМ-1998 против итальянцев. В той игре Андрей, во-первых, усугубил свою травму, во-вторых, сделал это в стыке с итальянским вратарем Джанлукой Пальюкой, который не смог продолжить игру, вследствие чего за «Скуадру Адзурру» дебютировал 19-летний Джанлуиджи Буффон.

29 лет

Из-за этих травм сезон для Канчельскиса получился неубедительным, тем не менее, его гол в матче с «Миланом» помог закрепить преимущество и обеспечил «Фиорентине» путевку в Кубок УЕФА. Сам же Андрей из-за неразберихи, возникшей в клубе, решил вернуться на Туманный Альбион и подписал контракт с «Глазго Рейнджерс», который заплатил за него рекордные для себя деньги – 5.5 миллионов фунтов.

30 – 32 года

Первые два сезона в «Глазго Рейнджерс» получились мощными, Канчельскис вместе с командой сделал сначала «золотой хет-трик», а потом «золотой дубль», побеждая в чемпионате Шотландии, Кубке и Кубке Лиги. Однако амбиции руководства и политика хорошо знакомого нам голландского наставника Адвоката, в итоге сыграли с «Глазго» злую шутку, а сам Канчельскис дрался с Фернандо Риксеном на тренировках и ссорился с Адвокатом. Даже съездил в командировку в «Манчестер Сити», но не сумел спасти «горожан» от вылета из АПЛ.

33 года

Контракт с «Глазго» истекал летом 2002 года, шотландский клуб решил не продлевать это соглашение, поэтому Андрей на правах свободного агента присоединился к «Саутгемптону». Впрочем, за «святых» Канчельскису довелось сыграть всего лишь в двух матчах: это был уже закат карьеры.

34 года

Подтверждением тому стал отъезд в Саудовскую Аравию, впрочем, контракт с «Аль-Хилялем» был подписан только на 4 месяца, но и за это время Канчельскис сыграл считанное количество раз и забил лишь однажды. Летом Андрей вел поиски нового клуба, тренировался с «Брайтоном» из Чемпионшипа, но контракт ни с кем так и не подписал.

35 лет

Свою подпись Канчельскис поставил в день своего 35-летия, ровно 14 лет назад, на контракте с московским «Динамо», где прошел просмотр. Соглашение было подписано по формуле «1+1», на январских сборах Андрей выходил в стартовом составе команды и даже примерял капитанскую повязку, но потом случился конфликт с тогдашним тренером Гжебиком, из-за которого Канчельскис не попал в заявку на чемпионат России, а вскоре контракт с ним был разорван. Одноклубники пытались отстоять товарища, но безуспешно, а Андрей подал заявление в Палату РФС по разрешению споров и уже в апреле приступил к тренировкам с «Сатурном», с которым в июне подписал контракт на полгода.

36 лет

Всего за «Сатурн» Канчельскис отыграл полтора года, борясь со сбоями собственного здоровья и прихотями главного тренера, хотя перевод на позицию крайнего защитника выглядел логично, ведь Андрей с возрастом потерял свое главное качество – взрывную скорость. 39 матчей, 4 забитых мяча – вот улов Канчельскиса в «инопланетном» клубе из Раменского.

37 лет

Чемпионат 2006 года Канчельскис провел в «Крыльях Советов» под руководством своего старого знакомого Гаджи Гаджиева. Выступал Андрей преимущественно на позиции крайнего защитника, сумел отметиться одним, но, как выяснилось позднее, очень важным голом, позволившим ему войти в «Клуб 100» российских бомбардиров. По итогам сезона 2006 года Канчельскиса признали лучшим ветераном РФПЛ, и это был последний аккорд в его славной карьере.

38 лет

11 февраля 2007 года Канчельскис объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

39 – 40 лет

Сразу же по окончании контракта Канчельскису предложили должность генерального директора в клубе «Носта» из Новотроицка, где он проработал до декабря 2009-го.

41 год

Андрей Антанасович осваивает тренерскую профессию: «Торпедо-ЗИЛ» под его руководством заняло 2 место в зоне «Запад» второго дивизиона.

42 года

Канчельскис возглавлял «Уфу» на заре существования клуба, однако справиться с поставленной задачей – выйти в ФНЛ из второго дивизиона, не сумел.

43 года

Успел наш герой отметиться и в нижегородской «Волге», где сначала входил в тренерский штаб, а потом работал советником генерального директора по спортивным вопросам. Однако по окончании сезона 2012/2013 покинул «Волгу».

45 лет

Канчельскис – главный тренер латвийской «Юрмалы». Здесь уже становится очевидным, что Андрея Антанасовича постигла участь многих известных футболистов: он так и не смог найти свое место в футболе по окончании славной игровой карьеры. К сожалению.

47 лет

На протяжении трех месяцев Канчельскис тренировал команду ПФЛ «Солярис».

48 лет

В прошлом году Андрей Антанасович был назначен главным тренером студенческой сборной России по футболу. Так-то.

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49 лет

А сегодня мы просто поздравим Канчельскиса с днем рождения и пожелаем ему быть чуточку добрее к современным футболистам и найти должность, на которой он сможет проявить себя так же ярко, как некогда в составе «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»!