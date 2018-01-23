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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Любимец «Олд Траффорд», герой МЮ. Канчельскис – топ!

сегодня, 13:58

Недавно Андрей Антанасович с Квинси Джерривичем поссорились через прессу, но в день рождения Канчельскиса «Соккер.ру» напоминает о карьере именинника, убеждая вас в его крутости.

23 января 1969 года. Десять дней на стыке января и февраля 1969-го оказались счастливыми для российского футбола: первым появился на свет Канчельскис, а 2-го февраля в Москве и эстонской Нарве родились Валерий Карпин и Игорь Шалимов. Родной город Андрея – Кировоград, что на Украине (сейчас носит название Кропивницкий).

Детство и юность

Где родился – там и пригодился. С Канчельскисом так и было. Но только в начале карьеры. За исключением непродолжительной отлучки в харьковский спортинтернат, Андрея полностью подготовили в ДЮСШ «Звезда». В составе одноименной команды он впервые сыграл на взрослом уровне: уже в 17 лет начал рубиться во второй союзной лиге с мужиками, которые не прощали ошибок и финтов. Эта школа жизни из многих талантливых мальчиков сделала настоящих футболистов.

19 лет 

В 1988 году Канчельскиса призвали в армию, а для футболиста в советское время это означало только одно – перевод (именно перевод, а не переход) в другой клуб. В случае Андрея – в киевское «Динамо» Валерия Лобановского. 17 сентября Канчельскис дебютировал в высшей союзной лиге в матче против своего будущего клуба – донецкого «Шахтера», а 4 ноября забил свой первый гол в ворота «одноклубников» из Москвы. 

20 лет 

Тот гол, забитый в матче с «Динамо», так и остался единственным для Канчельскиса в футболке киевского гранда. В 1989 он завоевал бронзовые медали союзного первенства и дебютировал в сборной СССР, но в клубе играл мало – всего 15 матчей в чемпионате за год, поэтому твердо решил сменить обстановку ради игровой практики, ведь его «служба» подошла к концу.

21 год

Канчельскис присоединился к донецкому «Шахтеру», где неугомонно утюжил правый фланг атаки, выиграл Кубок СССР и стал регулярно вызываться в национальную команду. 

22 года 

Определяющий для своей дальнейшей карьеры матч Андрей провел как раз в составе сборной вскоре после своего 22-го дня рождения. Дело было 6 февраля 1991 года, сборная СССР играла против Шотландии в Глазго, на матче присутствовал еще не сэр Алекс Фергюсон, приметивший талантливого полузащитника. Вскоре «Шахтер» получил официальное предложение от «Манчестер Юнайтед», и Канчельскис отправился покорять Англию. 11 мая 1991 года состоялся дебют в составе «красных дьяволов», а через несколько дней МЮ завоевал Кубок обладателей Кубков, переиграв в финале «Барселону». За этой игрой Андрей следил с трибун, так как не был заявлен на турнир. Его титулы в составе манкунианцев были впереди. Первым из них стал Суперкубок Европы, добытый в сражении с «Црвеной Звездой». Канчельскис провел на поле все 90 минут. 

23 года 

Канчельскис сразу закрепился в основном составе «Манчестер Юнайтед», заняв место на правой бровке. В сезоне 1991/1992 МЮ финишировал на втором месте в Первом английском дивизионе (АПЛ образуется со следующего розыгрыша), уступив первенство «Лидсу». Летом Андрей принял участие в Евро-1992, где сыграл во всех трех встречах в составе сборной СНГ.

24 года

«Синдром второго сезона» накрыл молодого игрока в следующей кампании: всего 14 матчей в АПЛ, 10 из которых – выходы на замену. Зато титулов в коллекции прибавилось ощутимо, ведь «Манчестер Юнайтед» сотворил «золотой дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии. До этого «красные дьяволы» не могли победить в чемпионате 26 лет. 

25 лет

«Манчестер Юнайтед» защитил свой титул, а Канчельскис стал игроком железной основы и назывался одним из лидеров команды Фергюсона наравне со Шмейхелем, Робсоном, Хьюзом, Инсом и Гиггзом. На этот возраст приходится и самый досадный матч Андрея в составе МЮ: в финале Кубка английской лиги Канчельскис сыграл рукой в своей штрафной площади, что обернулось красной карточкой для него и пенальти. «Астон Вилла» забила третий мяч и победила 3:1. 

26 лет 

Сезон 1994/1995 стал последним для Канчельскиса на «Олд Траффорд»: Андрею мешали травмы, а у Фергюсона появился новый фаворит на позицию правого полузащитника в лице Дэвида Бекхэма. Все закончилось конфликтом между Канчельскисом и сэром Алексом, а также летним переходом в «Эвертон» за 5.5 миллиона фунтов (рекордная сумма для «ирисок» на тот момент). Тем не менее, именно на кампанию 1994/95 пришелся самый памятный матч российского легионера в составе МЮ: «красные дьяволы» выиграли в дерби у «Манчестер Сити» 5:0, а Канчельскис отметился хет-триком. Этот хет-трик оказался историческим: первым для «Манчестер Юнайтед» с момента образования Премьер-Лиги. Всего за МЮ Андрей Антанасович провел 158 матчей и забил 36 голов!
Альтернативная символическая сборная «Манчестер Юнайтед» 

27 лет

В «Эвертоне» Канчельскис за один сезон стал любимцем болельщиков, ведь стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами, а также забил в ворота «Ливерпуля» в обоих дерби – победный дубль на «Энфилде» (2:1) и гол на «Гудисоне» (1:1). В апреле 1996-го Канчельскиса признали игроком месяца в АПЛ, что с футболистами «Эвертона» происходило нечасто. Андрей задержался на берегах Мерси еще на полгода, но уже в середине следующего сезона отправился в Серию A – сильнейший на тот момент чемпионат на континенте. Результат выступлений за «Эвертон»: 60 матчей и 22 гола.

28 лет  

«Фиалки» отдали за Канчельскиса 8 миллионов фунтов, Андрей стал самым дорогим отечественным футболистом наравне с Шалимовым, однако карьера в Италии у него поначалу не задалась во многом из-за стилистических различий между АПЛ и Серией A. Однако летом в «Фиорентине» сменился тренер – Раньери сменил Малезани, который придумал, как использовать сильные стороны Канчельскиса. Он мог пошуметь с «фиалками», за которых в ту пору выступали Тольдо, Руй Кошта и Габриэль Батистута, однако 21 сентября 1997 года Андрей получил тяжелую травму голеностопа, из-за которой надолго остался вне игры. Той же осенью Канчельскис на уколах сыграл за сборную России в стыковом матче ЧМ-1998 против итальянцев. В той игре Андрей, во-первых, усугубил свою травму, во-вторых, сделал это в стыке с итальянским вратарем Джанлукой Пальюкой, который не смог продолжить игру, вследствие чего за «Скуадру Адзурру» дебютировал 19-летний Джанлуиджи Буффон.

29 лет 

Из-за этих травм сезон для Канчельскиса получился неубедительным, тем не менее, его гол в матче с «Миланом» помог закрепить преимущество и обеспечил «Фиорентине» путевку в Кубок УЕФА. Сам же Андрей из-за неразберихи, возникшей в клубе, решил вернуться на Туманный Альбион и подписал контракт с «Глазго Рейнджерс», который заплатил за него рекордные для себя деньги – 5.5 миллионов фунтов.

30 – 32 года

Первые два сезона в «Глазго Рейнджерс» получились мощными, Канчельскис вместе с командой сделал сначала «золотой хет-трик», а потом «золотой дубль», побеждая в чемпионате Шотландии, Кубке и Кубке Лиги. Однако амбиции руководства и политика хорошо знакомого нам голландского наставника Адвоката, в итоге сыграли с «Глазго» злую шутку, а сам Канчельскис дрался с Фернандо Риксеном на тренировках и ссорился с Адвокатом. Даже съездил в командировку в «Манчестер Сити», но не сумел спасти «горожан» от вылета из АПЛ. 

33 года 

Контракт с «Глазго» истекал летом 2002 года, шотландский клуб решил не продлевать это соглашение, поэтому Андрей на правах свободного агента присоединился к «Саутгемптону». Впрочем, за «святых» Канчельскису довелось сыграть всего лишь в двух матчах: это был уже закат карьеры.

34 года

Подтверждением тому стал отъезд в Саудовскую Аравию, впрочем, контракт с «Аль-Хилялем» был подписан только на 4 месяца, но и за это время Канчельскис сыграл считанное количество раз и забил лишь однажды. Летом Андрей вел поиски нового клуба, тренировался с «Брайтоном» из Чемпионшипа, но контракт ни с кем так и не подписал.

35 лет

Свою подпись Канчельскис поставил в день своего 35-летия, ровно 14 лет назад, на контракте с московским «Динамо», где прошел просмотр. Соглашение было подписано по формуле «1+1», на январских сборах Андрей выходил в стартовом составе команды и даже примерял капитанскую повязку, но потом случился конфликт с тогдашним тренером Гжебиком, из-за которого Канчельскис не попал в заявку на чемпионат России, а вскоре контракт с ним был разорван. Одноклубники пытались отстоять товарища, но безуспешно, а Андрей подал заявление в Палату РФС по разрешению споров и уже в апреле приступил к тренировкам с «Сатурном», с которым в июне подписал контракт на полгода.

36 лет

Всего за «Сатурн» Канчельскис отыграл полтора года, борясь со сбоями собственного здоровья и прихотями главного тренера, хотя перевод на позицию крайнего защитника выглядел логично, ведь Андрей с возрастом потерял свое главное качество – взрывную скорость. 39 матчей, 4 забитых мяча – вот улов Канчельскиса в «инопланетном» клубе из Раменского.

37 лет

Чемпионат 2006 года Канчельскис провел в «Крыльях Советов» под руководством своего старого знакомого Гаджи Гаджиева. Выступал Андрей преимущественно на позиции крайнего защитника, сумел отметиться одним, но, как выяснилось позднее, очень важным голом, позволившим ему войти в «Клуб 100» российских бомбардиров. По итогам сезона 2006 года Канчельскиса признали лучшим ветераном РФПЛ, и это был последний аккорд в его славной карьере. 

38 лет 

11 февраля 2007 года Канчельскис объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. 

39 – 40 лет 

Сразу же по окончании контракта Канчельскису предложили должность генерального директора в клубе «Носта» из Новотроицка, где он проработал до декабря 2009-го.

41 год 

Андрей Антанасович осваивает тренерскую профессию: «Торпедо-ЗИЛ» под его руководством заняло 2 место в зоне «Запад» второго дивизиона.

 42 года 

Канчельскис возглавлял «Уфу» на заре существования клуба, однако справиться с поставленной задачей – выйти в ФНЛ из второго дивизиона, не сумел. 

43 года 

Успел наш герой отметиться и в нижегородской «Волге», где сначала входил в тренерский штаб, а потом работал советником генерального директора по спортивным вопросам. Однако по окончании сезона 2012/2013 покинул «Волгу». 

45 лет 

Канчельскис – главный тренер латвийской «Юрмалы». Здесь уже становится очевидным, что Андрея Антанасовича постигла участь многих известных футболистов: он так и не смог найти свое место в футболе по окончании славной игровой карьеры. К сожалению.

47 лет

На протяжении трех месяцев Канчельскис тренировал команду ПФЛ «Солярис».

48 лет 

В прошлом году Андрей Антанасович был назначен главным тренером студенческой сборной России по футболу. Так-то.
Эксперты против Квинси Промеса. Слово защите 

49 лет

А сегодня мы просто поздравим Канчельскиса с днем рождения и пожелаем ему быть чуточку добрее к современным футболистам и найти должность, на которой он сможет проявить себя так же ярко, как некогда в составе «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»! 

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 21:17
Промес то с ним не ссорился, это вечно брюзжащий старик чем-то не доволен.
Был посредственный игрок, как тренер никакой, эксперт и того хуже.
hohoл
hohoл ответил Viduka
сегодня в 19:28
Viduka:
"Кем я себя считаю по национальности? Стопроцентно русским! И это даже несмотря на литовскую фамилию и то, что родился на Украине. Да, я жил и выступал во многих странах, но своей родиной считаю СССР. Во многом я это связываю с моим воспитанием: меня с самого раннего детства учили любить прошлое и с уважением относиться к нему. А не так, как это сейчас происходит на Украине и в Эстонии."(с)
Расскажи нам всем, как происходит у нас в стране?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:54
Да, в МЮ и Эвертоне он был хорош, но в сборной он не особо усердствовал, как и многие те наши легионеры, которые в сборную приезжали как на прогулку. И во многом из-за его гнусного характера его не продлевали ни МЮ, ни Эвертон. Уже тогда возомнил себя мега звездой. Сейчас на старости лет он стал ещё гнуснее и противнее, обиженный на всех и вся и не востребованный старый злыдень.
Viduka
Viduka ответил AC M1lan
сегодня в 17:26
AC M1lan:
Лучший российский игрок в истории - украинец! (Яшин не в счет - он не играл за российскую сборную)
"Кем я себя считаю по национальности? Стопроцентно русским! И это даже несмотря на литовскую фамилию и то, что родился на Украине. Да, я жил и выступал во многих странах, но своей родиной считаю СССР. Во многом я это связываю с моим воспитанием: меня с самого раннего детства учили любить прошлое и с уважением относиться к нему. А не так, как это сейчас происходит на Украине и в Эстонии."(с)
DXTK
DXTK
сегодня в 16:59
я считаю Канчельскиса лучшим российским футболистом на туманном альбионе.........

PS Ладно вы тут об Промеса говорите, но он не россиянин, вот Смолов, Кокорин, и прочие обделались ехать в АПЛ - вот тут нужно призадуматься и раскритиковать их.......

..... Смолов в условный Вест Хэм приглашают? ---- ТАМ И БЕЗ СМОЛОВА ЕСТЬ КОМУ СКАМЕЙКУ ПОЛИРОВАТЬ.
1 Lexus
1 Lexus ответил AC M1lan
сегодня в 16:57
Лучший российский игрок в истории - Аленичев - победитель Кубка УЕФА 2003 и Лиги чемпионов 2004.
AC M1lan
AC M1lan
сегодня в 16:15
Лучший российский игрок в истории - украинец!
(Яшин не в счет - он не играл за российскую сборную)
старина
старина
сегодня в 16:08
канчельскис из отличного игрока превратился в базарную бабку,Вместо того,чтобы свой огромный опыт использовать на благо нашего футбола,он начал жаловаться на то,что в нашем футболе есть посторонние люди,которые ему бедному очень сильно мешают.Они есть и это безусловно,но своими соплями Андрей лишний раз показал свою беспомощность в нынешних реалиях,проще говоря тренер из него вышел бы никакой,зато икспэрд вышел классный.Он встал в один ряд с такими как червиченко и ему подобными.Ну хоть глороту порадует местную,для которых цель в жизни плюнуть в сторону Спартака.Для таких,как цска 78,байкал и прочие писерманы это единственная радость в жизни)
spartach n1
spartach n1 ответил Литейный 4
сегодня в 16:02
Литейный 4:
Промесу до него как до Луны!
Степа,байкал это тоже твой фейк,или санчо Панса ?
Бутсы
Бутсы
сегодня в 15:58
Никому не нужный стареющий бывший игрок пропиарил себя через самого популярного игрока самого популярного клуба, ради пары постов болельщиков на стадион которого собирается меньше народу чем на цска .... десятое колесо Москвы.
амурец
амурец ответил Байкал-38
сегодня в 15:43
Байкал-38:
Да уж! И не в одном великом клубе об нём не упомянут в гимне! А Андрей уже упомянут и навеки вписан в славную историю МЮ, и нашего футбола! Ну если только может только в ... где Дзюба сказал про верующих болельщиков Спартака!!!
это точно
Байкал-38
Байкал-38 ответил амурец
сегодня в 15:38
амурец:
да Промес может и поехал бы в Англию, вот только не зовут
Да уж! И не в одном великом клубе об нём не упомянут в гимне! А Андрей уже упомянут и навеки вписан в славную историю МЮ, и нашего футбола! Ну если только может только в ... где Дзюба сказал про верующих болельщиков Спартака!!!
амурец
амурец ответил Байкал-38
сегодня в 15:33
Байкал-38:
Как можно сравнивать великого игрока МЮ с игроком, который ещё ничего не добился, да и вряд ли добьется хотя бы 1/3 части чего добился Андрей?! Андрея обожают болельщики, они его поставили на 25 место лучших игроков за всю историю клуба!!! И это заметьте английские болельщики. Андрея с днём рождения! Хорошего настроения и здоровья! А веселить тебя будут высказывание про "величия" ничего не добившегося парня, который даже боится ехать в Англию!!!
да Промес может и поехал бы в Англию, вот только не зовут
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:29
Басби Бабс, они всегда заставляли меня плакать
Думайте о командах лет, прошедших Чарльтоном, Эдвардсом, Юристом и Джорджем Бестом
Мы объединены, вы можете сохранить все остальное.
Шмейхель, Паркер, Паллистер,
Ирвин, Брюс, Шарп и Инс,
Хьюз, МакКлейр, Кин и Кантона,
Робсон, Канчельскис и Гиггс ...
Пойдем ты, красные
Пойдем ты, красные
Просто держите бутылку и используйте свои головы
В течение девяноста минут мы сообщим им об этом
Это человек Юнайтед. Идем!
Пойдем ты, красные
Пойдем ты, красные
Просто держите бутылку и используйте свои головы
В течение девяноста минут мы сообщим им об этом
Это человек Юнайтед. Идем!
Слава, Слава Мэн Юнайтед,
Слава, Слава Ман Юнайтед ...
Мы будем поддерживать статус-кво
Человек Юнайтед - вот мы идем !!!
Итак, Олд Траффорд позволь услышать тебя громко
Приветствуйте нас, и мы будем гордиться вами,
Пятница, 50.000 голосов
Держите нас наверху, где мы принадлежим
Итак, вот Алекс Фергюсон
Он возьмет нас всю дорогу,
Мы сейчас на пути к славе
Победа дома и в отъезде
Повторите Приходите к вам Красные
Пойдем ты, красные
Команда, которой страдает каждый защитник
Мы - Дьяволы в красном, вы знаете,
Мы - Соединенные Штаты - Мы идем! Пойдем ты, красные
Пойдем ты, красные
Просто держите бутылку и используйте свои головы
В течение девяноста минут мы сообщим им об этом
Это человек Юнайтед. Идем!
Человек Юнайтед - Идем!
Человек Юнайтед - вот мы идем !!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:14
Как можно сравнивать великого игрока МЮ с игроком, который ещё ничего не добился, да и вряд ли добьется хотя бы 1/3 части чего добился Андрей?! Андрея обожают болельщики, они его поставили на 25 место лучших игроков за всю историю клуба!!! И это заметьте английские болельщики.
Андрея с днём рождения! Хорошего настроения и здоровья!
А веселить тебя будут высказывание про "величия" ничего не добившегося парня, который даже боится ехать в Англию!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:38
Промесу до него как до Луны!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:34
С днюхой! Хороший был игрок, да и критиком стал не плохим! :)))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:29
Хороший был игрок,остался один болтун .
Лицо Джонса
Лицо Джонса
сегодня в 14:22
С ДР! Только жаль, что головой поехал на старости лет)
cska.78
cska.78
сегодня в 14:21
Канчельскиса с ДР!
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 14:17
Ну и скорость ! Сейчас в сборной даже близко никто так не бегает.
амурец
амурец
сегодня в 14:10
Канчельскис в МЮ не затерялся, поздравляем с днём рождения, а Промесу не хрюкать в адрес Канчельскиса а брать пример
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