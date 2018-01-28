Сто один пенальти Роналду

Криштиану забил сотый гол с «точки» в игровое время, даже сделал дубль с пенальти против «Валенсии». Блогер «Соккер.ру» Neomorph делится интересными подробностями о его хобби.

- если бы Александр Кержаков – самый результативный российский футболист в истории планеты Земля, забил 101 гол с пенальти, то в его активе было бы 43 % мячей с «точки», почти каждый второй. 101 мяч с пенальти – невероятный для футбола показатель;

- в мире найдете лишь одного человека, который забил за свою сборную больше мячей вообще, чем у Роналду только реализованных пенальти. У Али Даеи из Ирана 109 мячей, но и Пушкаш, и Камамото, и Читалу с самим Роналду забили за сборные меньше – от 79 до 84 мячей;

- кстати, пенальти помогают португальцу и в национальной команде. У него все шансы до конца карьеры забить 85 и больше голов, выйти на чистое второе место в истории мира по голам за сборные. Но для этого надо чаще бить пенальти в международных матчах и реже промахиваться;

- на уровне сборных у Роналду пока было 15 пенальти вместе с ударами в сериях, но каждый третий выстрел не смог реализовать. 33.3 % промахов – высокий брак, ведь у того же Месси и общее количество пенальти больше – за сборную бил с «точки» 19 раз, и промахов было всего 3 (брак вдвое ниже);

- всего 8.9 % голов Роналду за сборную – с пенальти. Семь штук без учета серий. Опять удобно сравнивать с Месси, ведь другого такого же маньяка по пенальти найти сложно, у аргентинца уже сто пенальти за карьеру. И у Лионеля 12 голов с «точки» за Аргентину, целых 19.7 % от всех, что для выборки в шесть десятков мячей – очень много;

- в сборной Роналду успешнее Месси как снайпер без учета пенальти, причем намного – 72 мяча с игры против 49, хотя разница в сыгранных матчах всего 25 поединков. Не в пенальти дело, когда говорим о Португалии;

- у Роналду два промаха в сериях пенальти и четыре реализованных удара – эффективность 66.6 %, и это терпимо. Но можно лучше, ведь у Месси КПД таких ударов 75 %, хотя он в сериях играл чуть реже;

- Роналду – один из самых успешных пенальтистов в истории, ведь на сего счету 101 точный удар и всего 21 промах в основное время. Получается 82.8 % точности, что значительно выше, чем у Месси – 77 реализованных ударов, но целых 23 промаха (77 % точности);

- миф о Пеналду, в принципе, имеет право на существование – из 670 мячей за карьеру на взрослом уровне Роналду 16.6 % забил с «точек», что немало. Но странно считать, что человек, у которого только один из каждых 6-7 голов с «точки», ничего больше не умеет. Куда деть 570 голов, которые забиты с игры?

- интересно выяснить, кто в среднем чаще подходит к точке, Роналду или Месси? Криштиану сыграл за клубы и сборную 982 поединка и довольно скоро отпразднует тысячный матч в карьере. У него один пенальти приходится в среднем на восемь матчей. У Месси меньше сыгранных поединков – разница в возрасте, но если считать соотношение пенальти и матчей, то получите 8.21. Лионель бьет пенальти в среднем чаще, и если сохранит нынешний темп, то в возрасте Роналду опередит его по количеству ударов;

- разница лишь в том, что Роналду реализовал 101 приговор и промазал всего 21 раз, а у Месси с ударами с «точек» все плохо для игрока уникального уровня – 23 промаха при 77 реализованных ударах, как сказано выше. Работает разница в характерах? Лионель более зажатый, ему сложно убедить здоровенных мужиков напротив, что опытный вратарь – ничтожество без шансов отразить пенальти;

- когда Месси пробьет свой 122 пенальти – чтобы получить столько же попыток, как у Роналду сейчас, на его счету при нынешней меткости будет всего 94 гола, на семь меньше, чем сейчас у португальца. Так что Месси надо поднажать, если хочет исправить один из своих явных минусов – небрежность или боязливость при исполнении пенальти;

- сыграв за «Реал» меньше матчей, чем Месси за «Барселону», Роналду забил больше пенальти – 78 против 65. Причем если суммировать все попытки, то получите, что у Лионеля было 86 подходов в футболке «Барселоны», а у Роналду 92 в форме «Реала»;

- Месси за клуб промазал 21 раз (с учетом розыгрыша пенальти с напарником, ведь формально пенальти реализовал не он), а Криштиану проиграл свои дуэли всего четырнадцать раз. В результате получаем на клубном уровне даже более впечатляющую разницу в эффективности – почти 10 %;

- пенальтист из Роналду сильнее, чем из Месси. Эффективность ударов португальца выше почти на 6 %, что в купе с поправкой на разное количество попыток на данный момент дает 24 мяча форы. Солидная разница, ведь Месси за два первых сезона в основе «Барселоны» уже после дебютного года забил всего 28 мячей;

- сотый юбилейный удар с «точки» Роналду совершил в важном выездном матче против «Валенсии». Причем попытку заработал себе сам. Чистый одиннадцатиметровый после подката не в мяч, а в португальца. Бензема тоже грамотно подставился при втором назначении приговора.

И Роналду снова четко реализовал попытку в дуэли с Нето. Этот гол в итоге стал победным, ведь один мяч соперники отыграли, и только после этого «Реал» забил еще дважды. Так что пенальти от Роналду бывают полезными, хотя называть его или Месси самыми крутыми «палачами» было бы наивно.

Реализация 83 % - высоченная и достойная. Но если вспомнить Мэтта Ле Тиссье с его 48 реализованными ударами после 49 попыток (98 % точности), Алана Ширера – 45 голов после 50 пенальти (90 % точности) или Фрэнка Лэмпарда – 10 промахов из 70 пенальти (86 % точности), то Роналду уходит в тень.

У Дмитрия Кириченко была серия из 22 подряд реализованных пенальти в чемпионатах России. Вратарь Сени забил 34 гола с пенальти после 38 попыток в серьезных матчах, а сколько было еще разных чемпионатов проще! У Рики Ламберта, который в прошлом году завершил карьеру, 3 промаха после 53 ударов – реализация 94 %. У албанца Ледио Панно вообще реализация 100 % и более 50 попыток на уровне греческих и албанских лиг.

Вот только у Роналду есть одно отличие от всех замечательных пенальтистов, упомянутых выше. У португальца намного больше попыток. А чем больше подходов, тем математически вероятность промахнуться после серии голов выше. Плюс класс вратарей, которым проигрывал Роналду, нередко высокий и уровень давления серьезный. Так что его 83 % точных выстрелов смотрятся круто, как и достижение отметки в 100 пенальти.