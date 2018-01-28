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Между «Ливерпулем» и «Барселоной»: Тома Лемар

сегодня, 18:27

Креативные футболисты ценятся всегда. А молодые креативщики – тем более. «Соккер.ру» считает, что Тома Лемар вскоре может сменить «Монако» на более статусный клуб.

Настоящими звездами европейского и мирового уровня становятся не в одночасье. Любому молодому перспективному игроку нужно совершить ключевой переход, заиграть в топ-клубе, после чего он сможет считаться настоящей звездой, если закрепится на этом уровне. Среди нынешних молодых игроков очень близок к этому статусу полузащитник «Монако» Тома Лемар. 22-летнему французскому креативщику осталось только сделать один шаг – пойти на повышение и выйти на передний план. Но нужно сделать правильный выбор. На Лемара есть несколько претендентов.

«Ливерпуль»

Интерес «красных» совершенно понятен и логичен. Команда Юргена Клоппа потеряла очень важное креативное звено – в «Барселону» ушел Филиппе Коутиньо. Такому футболисту просто необходима адекватная замена. И Лемар может ею стать. Интересовался им «Ливерпуль» еще до ухода Коутиньо. Теперь же англичане должны стать более настойчивыми и изъявить готовность выложить уже большую сумму – за Коутиньо получены хорошие деньги. В «Монако» никогда не исключают ухода того или иного футболиста.

Монегаски в принципе заточены на продажу, если поступает адекватное предложение. Там не будут удерживать ради результата футболиста, передерживать его – продадут своевременно. Сейчас «Монако» хочет за Лемара не менее 100 миллионов евро. Пока для «Ливерпуля» сумма завышена, он, если верить британским СМИ, готов потратить в районе 70-80 миллионов. Впрочем, это вопрос торга. Нужные деньги «красные» найдут, если приспичит. А параллельный интерес «Реала» к Мохамеду Салаху должен настораживать «Ливерпуль» и подталкивать к активизации работы по Лемару.

«Арсенал»

Любой талантливый молодой француз автоматически попадает в сферу интересов Арсена Венгера. «Канониры» ведут Лемара еще с прошлого сезона, когда «Монако» выстрелил, а Тома пусть и был в тени крайне результативных Фалькао и Мбаппе, но во многом определял стиль и саму игру монегасков. На это «Арсенал» и обращал внимание: изумительно точный и своевременный пас, хороший удар – это универсальный игрок атакующей группы, который полностью подходит по стилю «Арсеналу».

Впрочем, он и тому же «Ливерпулю» хорошо ляжет на стиль, который прививается Клоппом. Впрочем, в «Арсенале» пока притормозили развитие работы по трансферу Лемара. Появление в команде Генриха Мхитаряна может сдержать трансфер француза, хотя они несколько разные. Но вот если «Арсенал» покинет Месут Озил, то появление Лемара вместо него будет просто напрашиваться. Другой вопрос – станет ли «Арсенал» платить те самые 100 миллионов евро.

«Челси»

Вопрос креатива в передней линии «Челси» решается усилиями отдельных исполнителей. В отличие от «Арсенала» и «Ливерпуля», где сам стиль подразумевает многоходовые эмоциональные атаки, у «Челси» все-таки более конкретные персонажи отвечают за те или иные решения. В лондонском клубе роль Лемара исполняет Эден Азар. Поэтому пока бельгиец в обойме «синих», ни самому Тома, ни «Челси» этот трансфер особо не нужен будет. Но нарастающий интерес того же «Реала» к Азару вынуждает лондонцев искать запасные варианты.

В качестве замены Эдену Лемар будет просто идеален. Однако ему наверняка потребуется время для адаптации в жестком атлетическом британском футболе, особенно стиля «Челси» - он более специфический. Потенциал Лемара на «Стэмфорд Бридж» был бы высок, но для его реализации потребуется больше времени и усилий, чем в том же «Арсенале» или «Ливерпуле». С деньгами при желании у «Челси» вопросов не возникнет.

«Атлетико»

Мадридцы тоже рассматривают кандидатуру Лемара, но тоже в качестве альтернативного варианта. У «Атлетико» есть определенный набор футболистов, которые отвечают за креативную часть в атаке и «верхней» полузащите. Лишних расчетливый Диего Симеоне не берет и не любит. Он вполне конкретен: если кого-то берет, то рассчитывает на него. Либо сразу же избавляется. Лемар – слишком дорогая покупка, чтобы предусматривать второй вариант. Так что его приобретут только с прицелом на одну из ключевых ролей. Напрашивается возможность замены Антуана Гризманна.

Снова можно отметить, что игроки несколько разные: все же Лемар больше про пас, чем про удар, чем Антуан. Однако по своему стилю, по манере, по подходу к игре они очень похожи, и креатив Тома точно не потеряется в «Атлетико», которому нужно добавлять в этом компоненте, разбавляя жесткий линейный футбол нестандартными ходами. Что касается денег, то если мы рассматриваем приход Лемара на место Гризманна, то средства должны у «Атлетико» быть – их клуб выручит с продажи Антуана.

«Барселона»

Еще полгода назад вероятность такого трансфера была бы очень высока. Даже Лионель Месси, поговаривают, предлагал Лемара вместо Коутиньо, если Филиппе не удалось бы в итоге подписать. Однако каталонцы проявили терпение, настойчивость и выцепили-таки бразильца, так что о Лемаре разговоры поутихли. Тем не менее, каталонцы по-прежнему нуждаются в креативных молодых игроках группы атаки. Иньеста не молодеет, Туран, Гомеш не заиграли, Дембеле пока в подвешенном состоянии после травмы, так что еще один игрок с высоким потенциалом и уже с хорошим мастерством в эту зону пригодился бы. Вопрос в том, хватит ли у «Барселоны» запаса средств, трата которых не нарушит финансовый фейр-плей. И наверняка каталонцы возьмут паузу хотя бы до лета. А к тому времени с Лемаром вполне уже может успеть договориться «Ливерпуль» или «Арсенал».

Сам Тома готов к смене клуба. Отношения с руководством «Монако» у него хорошие, но деловые. В клубе удерживать насильно не станут, он сам понимает свою цену, поэтому капризничать тоже не будет. Лемар продолжает играть на высоком уровне, возможно, он менее ярок, чем в прошлом сезоне, но у «Монако» в целом игра сейчас чуть более нестабильна. Общий уровень игры самого Лемара остается очень высоким. Так что тот из претендентов на него, кто не станет медлить, точно не прогадает.

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Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 19:51
Очередная статья ни о чем. Давайте каждого перспективного брать и рассказывать что ему надо в топ клуб
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