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Жирная многоходовка

сегодня, 20:00

«Арсенал» может стать одним из главных фигурантов зимнего трансферного окна. «Соккер.ру» рассказывает о наметках очередной сделки с участием «канониров».

«Арсеналу» удалось с минимальными потерями справиться с историей вокруг Алексиса Санчеса. И беспокойный чилиец нашел себе пристанище в «Манчестер Юнайтед», и «канониры» заполучили хорошего полузащитника Генриха Мхитаряна. Очень яркий обмен. Но на этом «Арсенал» не намерен останавливаться.

Лондонцам, кажется, понравилось справляться такими путями с непростым январским окном. На очереди – решение вопроса Оливье Жиру. Французский форвард положением в «Арсенале» недоволен, особенно в преддверии чемпионата мира, куда он рассчитывает попасть. Но в чемпионате Англии Жиру провел всего 15 матчей, в 14 из них он выходил на замену, сыграв суммарно 361 минуту. При этом Жиру забил четыре мяча и всем своим видом показывал готовность выходить на поле регулярно и доказывать свой статус основного форварда. Однако Венгер, кажется, сделал свой выбор. Пока в «Арсенале» Ляказетт, Жиру не светит место в стартовом составе, а Александр недавно пришел и не собирается уходить из стана «канониров». Так что положение Оливье на «Эмирейтс» бесперспективно.

Даже без опального Карима Бензема у наставника сборной Франции Дидье Дешама есть из кого выбрать, чтобы обойтись без Жиру на чемпионате мира. Оливье жизненно необходимо сменить обстановку сейчас, чтобы полгода поиграть регулярно и завоевать место в сборной. Да и в целом нужны перемены. Футболисту 31 год, затухать сейчас на скамейке запасных – печальная перспектива. А если засидеться в «Арсенале» еще немного, то сильному клубу Жиру уже и не нужен будет. Данный момент – критический.

И как раз подворачивается достойный вариант в виде «Челси». «Синим» очень нужен футболист типажа Жиру – мощный центр, способный организованно давить оборону, ломать ее, замыкать комбинации. Антонио Конте умеет работать со специфическими футболистами, качество которых для кого-то может казаться сомнительным. Если он положил глаз на Жиру, значит, представляет его возможности, и то, как их применить.

Вообще, «Челси» исследовал несколько кандидатур подобного рода. Однако январский рынок тяжел и для «синих», которые не испытывали особого стеснения в деньгах. Так что с Эдином Джеко не срослось. Приходится перебирать компромиссные варианты. Жиру – из числа таких. С какой-то стороны необходимость в нем может показаться спорной. Ведь есть тот же Миши Батшуайи, однако бельгиец при всех своих вспышках и проблесках в игре явно не устраивает Конте, который в таком случае остается с одним Альваро Моратой.

«Челси» не нужно много народу в атаке. Команда играет понятным и простым образом. Но любому топ-клубу нужны альтернативы. У того же Мораты порой игра не идет настолько, что без замен никак. А под ним никого нет. Тут бы как раз Жиру пригодился. Да и для корректировки игры, если по ее ходу что-то идет не так, Оливье подойдет. Решится вопрос конкуренции для Мораты и повышения вариативности игры в нападении в целом.

Для самого Жиру вариант с «Челси» кажется оптимальным. Если он, конечно, не хочет прийти непременно на позицию главного и единственного ударного форварда. Будем надеяться, что амбиции у француза сильнее простого желания играть абы где. Неплохим был вариант с дортмундской «Боруссией», которая близка к потере Пьера-Эмерика Обамеянга. Однако, по слухам, жена Жиру отказалась переезжать в Дортмунд, так что от этой затеи пришлось отказаться.

Поговаривают, что и в «Эвертон» Жиру не смог перейти по той же причине. Супруга весьма многое значит в решениях француза. И тогда была задумана многоходовка, которая способна устроить всех. «Арсеналу» понравились обмены, он хочет за столь желанного «Челси» Жиру получить взамен защитника Давида Луиса, который не входит в планы Конте. Похоже на момент с обменом Санчеса на Мхитаряна.

Причем появление в «Челси» Жиру позволит «синим» отпустить-таки Батшуайи восвояси, чтобы человек не мучился в запасе и не довольствовался только кубковыми поединками. Миши интересуется та самая «Боруссия», где он может заменить Обамеянга. А тот уже отправится в «Арсенал» - переговоры идут полным ходом и близки к завершению. В этой схеме может поменяться пункт с обменом на Луиса.

Рассматривается и вариант с прямой продажей Жиру в «Челси», однако дальнейший ход цепочки это не должно изменить. В условиях напряженного январского рынка, когда клубам тяжело договариваться, подобные обменные решения кажутся отличным выходом. И при таком раскладе исключится вариант с возможным недовольством супруги Жиру. Переезжать никуда не нужно, самому Оливье адаптироваться к формату игры «Челси» тоже вряд ли придется долго.

Он такого рода игрок, что вольется в столь разные схемы, каких придерживаются и «синие», и «канониры». Игра головой, чувство момента и подстройка под партнеров, физическая сила и работа с мелкими передачами – это нужно и «Арсеналу», и «Челси». Последнему даже в большей степени. В перспективе сделка кажется выгодной для всех сторон. Если сам Жиру, конечно, готов не завязывать с борьбой, а сразиться с Моратой за право быть первым. И есть шанс перезагрузить карьеру, даже вдохнуть в нее новую жизнь, добавив еще трофеев.

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aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 22:03
Салат is forever in my heart...такой каламбур
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 22:01
Так Себе Аналитик:
Странно даже, что не Горин писал, это он везде подкаблучников видит. Жирик, удачи тебе. На самом деле, он хороший игрок, конечно, он джокер, а не игрок основы, для выхода с замены он идеален.
Джокер из него хороший, но несмотря на свою медлительность, техничность уровня носорог, неумение нанести нормальный удар НОГОЙ, он и в основе неплох, и команда за несколько лет на него набрасывать привыкла. Он умеет "растопыриваться" в штрафной, он умеет башкой вколотить, даже когда ему удушение майкой делают, а бдительные арбитры глаза отводят.
В общем, никогда не думал, что буду жалеть о его продаже, но сейчас, прям, слёзы наворачиваются, жаль его "пенсам" отдавать
nnb199O
nnb199O
сегодня в 21:33
На зону ЛЧ. теперь просто обязаны попасть...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:10
Странно даже, что не Горин писал, это он везде подкаблучников видит.

Жирик, удачи тебе. На самом деле, он хороший игрок, конечно, он джокер, а не игрок основы, для выхода с замены он идеален.
борька
борька
сегодня в 21:00
Все решила вторая половина!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 20:09
канонирам очень уж хочеца в лч вернуться)
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