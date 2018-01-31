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Топ-10 крупнейших зимних трансферов

вчера, 14:10

Трансферное безумие распространилось и на обычно более тихое зимнее окно. Четыре самых дорогих зимних трансфера случились в этом году. «Соккер.ру» показывает примеры.

10 место. Энди Кэрролл (Англия) – 41 млн евро

Откуда: «Ньюкасл». Куда: «Ливерпуль». Год: 2011.

Зимой 2011-го «Ливерпуль» за большие деньги продал форварда, о котором будет сказано дальше, в «Челси», и вырученные деньги жгли карман. Приобретение Кэрролла – один из худших трансферов в истории «красных», Энди оказался типичным переоцененным английским «бревном». За полтора года в «Ливерпуле» форвард забил 6 голов в АПЛ, стоимость каждого из них даже без учета зарплаты Кэрролла – порядка 7 миллионов евро. Самое забавное, что в рамках того же трансферного окна мерсисайдцы подписали Луиса Суареса из «Аякса» за 26.5 миллионов евро. Что называется, почувствуйте разницу.

9 место. Джексон Мартинес (Колумбия) – 42 млн евро

Откуда: «Атлетико». Куда: «Гуанчжоу Эвергранд». Год: 2016.

Трансфер колумбийского форварда стал рекордным для азиатских команд, правда, всего через несколько дней он был побит. Мартинес не стал форвардом мечты для Симеоне, и «Атлетико» был счастлив предложению из Китая, которое позволило отбить затраты на приобретение и содержание Джексона. Вот только и «Гуанчжоу» колумбиец не принес счастья: играл в полноги, в стартовый состав попадал нерегулярно, а в 2017 году Луис Фелипе Сколари даже исключил Мартинеса из заявки команды на чемпионат Китая, чтобы не занимал одно из мест, предназначенных для легионеров. Оценочная стоимость 31-летнего форварда на сегодняшний день составляет всего лишь 3 миллиона евро.

8 место. Хуан Мата (Испания) – 44.73 млн евро

Откуда: «Челси». Куда: «Манчестер Юнайтед». Год: 2014.

Мата был лучшим игроком «Челси» в двух сезонах подряд, и это не пустые слова, а признание болельщиков, отдавших голоса за испанца. Но потом пришел Моуриньо, и для Хуана все изменилось. Он перестал попадать в состав, отношение тренера заставило его покинуть «Челси». Подсуетился «Манчестер Юнайтед», который подписал Мату и только что по опции продлил с ним контракт до 2019 года. Парадокс этой истории заключается в том, что сейчас «красных дьяволов» возглавляет тот самый Моуриньо, переселивший испанца из Лондона в Манчестер. Переобувшийся Жозе теперь даже отпускает комплименты в адрес подопечного: «Это значимый игрок для меня и „Манчестер Юнайтед“». Особенный забыл добавить, что «всегда верил в Мату».

7 место. Алекс Тейшейра (Бразилия) – 50 млн евро

Откуда: «Шахтёр». Куда: «Цзянсу Сунин». Год: 2016.

Трансфер Мартинеса установил рекорд для азиатских клубов 3 февраля 2016 года, а через всего два дня состоялся переход Тейшейры, который оказался на 8 миллионов дороже колумбийца. Алекс мечтал о большой европейской карьере, но не сумел устоять перед китайским золотом и вместо запада отправился на восток. По крайней мере, бразилец не снизил к себе требования, как Мартинес, забивает в Поднебесной даже чуть чаще, чем в «Шахтере».

6 место. Фернандо Торрес (Испания) – 58.5 млн евро

Откуда: «Ливерпуль». Куда: «Челси». Год: 2011.

Долгое время Торрес был самым дорогим зимним футболистом, вот только этот статус вряд ли грел душу форварду, чья карьера после переезда на «Стэмфорд Бридж» пошла на спад. Достаточно взглянуть на статистику в АПЛ: 65 голов в 102 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ и только 20 взятий ворот в составе «Челси» в 110 встречах. Разница налицо. Зато Фернандо выиграл с «синими» значимые турниры – Лигу чемпионов и Лигу Европы, причем в эти успехи его вклад был ощутим.

5 место. Оскар (Бразилия) – 60 млн евро

Откуда: «Челси». Куда: «Шанхай СИПГ». Год: 2017.

Год назад азиатский рекорд снова был переписан, и на этом неплохо «поднял» лондонский «Челси». Оскар покоряет Поднебесную в компании с Халком и Одилом Ахмедовым, в прошлогоднем чемпионате «Шанхай СИПГ» занял второе место, а в этом году считается главным претендентом на титул.

4 место. Эмерик Ляпорт (Испания) – 65 млн евро

Откуда: «Атлетик Бильбао». Куда: «Манчестер Сити». Год: 2018.

Четыре самых дорогих трансфера в истории футбола были осуществлены в январе этого года. Хосепу Гвардиоле понадобился еще один сильный защитник, и «Манчестер Сити» выплатил баскам из Бильбао клаусулу за Эмерика Ляпорта, который уже давно просился на топ-уровень. С приобретением 23-летнего баска у «Атлетико» центр обороны «горожан» выглядит пугающе: Стоунз, Отаменди, Компани и Ляпорт. Еще есть Мангала, но уже сегодня он может сменить клубную прописку.

3 место. Диего Коста (Испания) – 66 млн евро

Откуда: «Челси». Куда: «Атлетико». Год: 2018.

Антонио Конте хотел избавиться от Диего Косты еще летом, история приобрела скандальный оттенок, ведь нападающий опубликовал сообщение от главного тренера, что ставило под удар интересы «Челси». «Синие», впрочем, встали в мужественную позу и не позволили на себя давить, поэтому летом Коста никуда не перешел, а зимой «Атлетико» заплатил серьезные деньги, чтобы вернуть нападающего. Диего действительно соскучился по футболу: в пяти первых матчах после возвращения в Мадрид не уходит с поля без результативного действия и уже успел получить красную карточку.

2 место. Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 78.8 млн евро

Откуда: «Саутгемптон». Куда: «Ливерпуль». Год: 2018.

Ван Дейк стал самым дорогим голландцем и самым дорогим защитником в истории футбола, перейдя в «Ливерпуль» из «Саутгемптона», который в последние годы является стабильным поставщиком кадров для «красных». Дебют у Вирджила выдался на славу: голландец забил победный мяч в кубковом противостоянии с «Эвертоном». А вот в следующих двух матчах с ван Дейком в составе «Ливерпуль» уступил, и на игру с «Хаддерсфилдом» Клопп выбрал другую пару центральных защитников. Юргену даже пришлось объяснять, что это абсолютно нормальная ситуация, что Вирджилу потребуется время на адаптацию к новым требованиям и на улучшение взаимопонимания с партнерами. Все это правда, как и то, что все малейшие неудачи защитника за 75 миллионов фунтов будут рассматриваться под микроскопом.

75 миллионов фунтов – сумасшествие или норма?

1 место. Филиппе Коутиньо (Бразилия) – 120 млн евро

Откуда: «Ливерпуль». Куда: «Барселона». Год: 2018.

Оцените участие «Ливерпуля» в самых крутых зимних трансферах: мерсисайдцы покупали Кэрролла и ван Дейка, продавали Торреса и Коутиньо. Филиппе на сегодняшний день – номер один, и это может быть надолго, ведь «Барселона» выложила за полузащитника 120 миллионов евро, а с бонусами за удачные выступления эта сумма может достичь и 140 млн. Посмотрим, что получится у этого рекордсмена. Предыдущий многолетний лидер рейтинга, которого тоже продавал «Ливерпуль», не оправдал надежд своего нового щедрого клуба. С бразильцем будет иначе?

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Все комментарии
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
вчера в 21:07
Великий Князь:
Топ зимних трансферов не бывает. Кто то кому то лажу впарил)
Аршавин разве не топ?
barcelonistas
barcelonistas
вчера в 18:35
Я как то проморгал момент, что Атлетико почти 70 лямов за 30 летнего Косту отстегнули!!! С ума сойти, его в расцвете сил Челси у этого же Атлетико вдвое дешевле купил!)
mphuZ
mphuZ ответил Великий Князь
вчера в 16:28
Великий Князь:
Топ зимних трансферов не бывает. Кто то кому то лажу впарил)
У Арсенала совсем недавно случился))
dankoff1986
dankoff1986
вчера в 16:03
Так Косту же летом продали,вроде.Там Атлетико не мог заявлять новичков до зимы
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 15:17
Топ зимних трансферов не бывает. Кто то кому то лажу впарил)
Sam Samych
Sam Samych ответил Movenpick
вчера в 15:15
Movenpick:
А где Обамеянг?
Так коутиньо и переплюнул 120 лямами
Sam Samych
Sam Samych
вчера в 15:13
Ливерпуль любит зимние торги, продавать покупать, но коутиньо конечно они за отличную цену продали мешкам из каталонии )
Sam Samych
Sam Samych
вчера в 15:08
Зачем Атлетико нужен Коста, тем более за 66 лимонов, он и так бесплатно достался бы, подождав не много.
Movenpick
Movenpick
вчера в 14:52
А где Обамеянг?
борька
борька
вчера в 14:30
Торги товаром продолжаются
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