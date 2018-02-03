Готов заплатить, чтобы уйти из «Зенита»

У Шатова всё будет хорошо, если не сцепится в «Краснодаре» с Шалимовым? «Соккер.ру» сложно судить, ведь Олег – странный российский футболист.

35 миллионов рублей, чтобы не играть за «Зенит»

Давайте поверим в красивую байку, даже если информация не совсем правдивая или вовсе вымысел. На секунду предположим, что есть в России футболист, которому так надоело торчать на скамейке с хорошей зарплатой, что готов выложить свои полмиллиона евро, чтобы сыграть десять поединков за «Краснодар», а может даже меньше, ведь пропустил сборы.

Конечно, люди могут вспомнить притчу, что копейка от бедного важнее миллиона от богача. Намекнуть, что для Шатова полмиллиона – не деньги, ему ведь зарплату будут платить, причем немаленькую. Но разве в его ситуации многие сами оплачивали себе аренду? Нет, а после заявления Погребняка, что подаст в суд на «Динамо», хочется увидеть российского футболиста, который не только требует, сидя на скамейке, но и готов участвовать в развитии своей карьеры.

Или поспособствовать выходу из тупика, как Шатов. Ведь очевидно, что весной он будет играть, только если сменит клуб. В «Урале» с руками оторвут – Тарханов отвешивает комплименты, но клуб не потянет условия «Зенита». «Уфа» тоже отказалась, «Арсенал» и так набрал игроков из Санкт-Петербурга. У «Рубина» нет денег. В «Локомотив» Шатова не отпустят по понятным причинам – чтобы вдруг не стал чемпионом. Остается «Краснодар».

Опережает конкурентов, хотя потерял форму и лечился

Даже в этом сезоне Олег опережает Полоза, Ригони, Кокорина, Кузяева и Ерохина по количеству передач под удар в среднем за 90 минут. Смешной аргумент Малафеева про рост брака на 6% забавно смотрится, если учесть, что Шатов даже на дне точнее обращается с мячом, чем Кокорин или Ригони, а у Кришито показатель выше на 3%. Малафеев аргументирует уход Доменико тем, что у него высокий брак?

Олег – средний, добротный игрок. Он иногда принимает странные решения, порой лезет в драку, когда лучше не обводить соперника. Но даже в спорном состоянии продуктивнее, чем коллеги по «Зениту». Вот и становится интересно. Шатов сначала конфликтовал с тренерами, а потом играл хуже, может было наоборот? Важный момент, поскольку не так давно Олег казался и был редким в «Зените» местным игроком, успевавшим принимать решения, удовлетворявшие художественные вкусы Данни и Халка.

Даже в прошлом сезоне у Луческу, сыграв всего 13 матчей в основе в РФПЛ, Олег сделал 6 результативных передач, всего на одну меньше, чем у Жулиано. По показателю ключевых передач за девяносто минут Шатов был первым из тех, кто появился на поле хотя бы в половине матчей сезона (13 игр в основе и еще 5 выходов на замену). Не так плох Олег, как работа с ним от Мирчи и Роберто. Манчини не может толком объяснить, почему Шатов не вписывается в команду, хотя иностранцы Дриусси и Ригони не блещут стабильностью. Олег мог быть частью российской атаки с Заболотным и Кокориным на сборах, но вместо этого ищет себе новую команду.

Шатов нуждается в новом вызове и серьезном отношении

Олега подводит темперамент? Знает слишком много слов, слишком часто сочетает их в правильном порядке, чтобы назвать его человеком, который не может оценить ситуацию. Но недалекость в футболе бывает полезной, ведь и Виллаш-Боаш, и Луческу намекали – проблемой может быть то, что игрок «слишком умный». В результате задает тренерам неудобные вопросы, а как Манчини на них реагирует – спросите у Дзюбы.

«Зенит» играл как третья команда РФПЛ, не всех это устраивало. Шатов красавец, если рвется из второго состава в заявку Шалимова в «Краснодаре», поскольку быть вне поля зрения Манчини скучно, хотя и прибыльно. Плюс в России не настолько стабильные, молодые и крепкие фланговые хавбеки, чтобы можно было на сто процентов исключить попадание Шатова в список Черчесова в итоге. Всякое бывает, достаточно мощного отрезка и тебя уже заметили. Кто знал о Заболотном полгода назад, кроме фанатов ЦСКА?

А сейчас Антон ближе к месту в сборной на ЧМ-18, чем Дзюба. Так что Шатову лучше доплатить и поиграть в футбол – опять же, заявит о себе и получит контракт на пару лет в новом клубе, чем радовать Зырянова зрелой игрой в молодежном составе. В свое время им интересовался Моуриньо, будучи тренером «Челси», но отказался, поскольку Шатов показался ему человеком, который не готов драться до конца. Так и есть, в «Зените» он «сбитый летчик», как сам сказал. Но в «Краснодаре» может быть иначе.

У ситуации есть красивый вариант развития

«Зенит» не обеднеет, если предложит Олегу оплатить аренду из своего кармана, но при этом позволит потратить сумму на один из благотворительных проектов футболиста. А сам игрок покажет Галицкому и Шалимову, что совсем не жадный, а также готов вернуться сильнее, чем был, когда за него воевали ЦСКА и «Зенит». История показала, что лучше бы Олег оказался в составе армейцев – и по титулам, и по личному прогрессу мог выиграть больше.

Но сослагательное наклонение не работает, а впереди новый вызов. Конечно же, Шатов не для резерва игрок. Многие начали забывать, как воспитанник школы футзала радовал немного безрассудным немецко-британским стилем игры на разных позициях. Олегу двадцать семь лет, пару сезонов в запасе имеется. Причем в этой истории «Зенит» не виноват – Шатову раньше доверяли, но дважды подряд ссорился с тренерами.

А вот если отбросить в будущем конфликты, завязанные на несовместимости стиля игрока и требования тренеров, то получаем футболиста, который слишком хорош для «Зенита-2». И человека щедрого, пусть даже наивного и неосторожного в высказываниях. Впрочем, кто сказал, что Шатов ссорился с тренерами не в интересах команды? Луческу и Манчини не тренеры, к которым нельзя придраться. А в России так мало приличных игроков, что Шатов даже сейчас топ-10 по цене.

Топ-10 самых дорогих российских футболистов прямо сейчас

У Шатова есть поступки, которыми можно гордиться

Олег построил стадион в родном городе, потратив на проект 15 млн рублей, а останавливаться на этом не собирается. Если отдаст «Зениту» полмиллиона евро за право уйти, при этом убедив «Краснодар» на поле, что его контракт надо выкупать летом, то выиграет. И покажет, что хоть кому-то в РФПЛ футбол важнее денег. Причем никто не делает из Шатова героя – может поступить, как поступил бы каждый, кто соскучился по любимой работе.

В конце концов, в «Зените» не заиграл так, как мог бы. Значит, если отдаст 35 млн рублей, то просто отчасти компенсирует клубу то, что другие, более жадные и себялюбивые футболисты, обычно не компенсируют. Многие запомнили глупейшую фразу Шатова, что его профессия сложнее ваших – смешно сравнивать, учитывая разницу в зарплатах народа и футболистов. Но можно сравнивать подход Луческу, Манчини и последнего тренера, который делал «Зенит» чемпионом.

У Виллаш-Боаша с Олегом были другие отношения. А построенный на малой родине стадион, а также слух об оплате аренды в «Краснодар» из своего кармана говорит о Шатове как о футболисте, которому могли создать ложную репутацию склочного бездельника. В таких случаях полезно найти своего тренера, Луческу и Манчини так четко, как наставники «Урала» или Виллаш-Боаш, с Шатовым не сработались. Шалимов, конечно, специалист своеобразный, но весной у него та же задача, что и у Олега – убедить, что умеют добиваться успехов в футболе.