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Потеря бойца. Вернблум уходит из ЦСКА

сегодня, 12:21

Скандальный и жесткий, но при этом важный, а за пределами поля не такой, как по ходу матчей. «Соккер.ру» жаль, что очередной швед уезжает домой. 

По стопам Андреаса Гранквиста

Вернблум в этот раз вряд ли останется. Можно передумать в последнюю секунду, как в кино? Но был пост жены футболиста Нины, которая явно прощалась: «Москва навсегда останется в моем сердце». Конечно, агент игрока поспешил заявить, что это сообщение не имеет отношения к отъезду. А что он мог сказать? А вчера спортивный директор «Гетеборга» - первого клуба шведского хавбека, обмолвился, что провели переговоры с армейцем и его агентом о контракте с лета. 

Дядька с футбольной фамилией Грен не стал врать, что окончательно убедил будущего свободного агента покинуть ЦСКА. Но раз диалог вели, а футболисту тридцать один год, то повторяется история Андреаса Гранквиста. Капитан «Краснодара», хотя его никто из основы «быков» не выгонял, а у южного клуба есть деньги, полный стадион и перспективы, давно принял решение, даже уже перешел в родной клуб «Хельсингборг», подписав контракт с лета. Его пример, конечно же, повлияет и на решение Вернблума.

Во-первых, это красиво – переходить в клубы, где начинал карьеру. Во-вторых, Гранквист отказался от двухлетнего контракта с очень большой зарплатой в «Краснодаре». А вот Понтусу улучшение условий в ЦСКА не светит, даже три года тому назад компромисс по деньгам нашли со скрипом. Впрочем, вряд ли Вернблум играл за армейцев из-за денег. Ведь его точно пару раз звали в АПЛ середняки. И в лиге, где жестких бойцов раньше радостно приветствовали, швед получал бы больше, чем у Гинера. Но момент упустили, а сейчас Понтус не в том возрасте, чтобы уехать в топ-5.

Интересы семьи – прежде всего

Вернблума точно ждут в «Гетеборге» - единственном шведском клубе, в котором играл дома на взрослом уровне. Затем уехал в Голландию, откуда попал в Россию и задержался на больше лет, чем его заболевший друг Эльм. Но время расставания наступает, а поводов подписывать новый контракт с уже не чемпионским ЦСКА у Вернблума меньше, чем Бабаеву бы хотелось. Представители армейцев, конечно, уходят от прямого ответа на вопрос о будущем шведа.

Или не знают о решении – вероятно, оно не озвучено окончательно, а может не хотят огорчать фанатов накануне старта второй части сезона. Но даже перевод в атаку не убедил, что Понтус поставит личный спортивный интерес выше семейного. Тем более, после приезда Мусы играть в атаке будет не опорник. Также не стоит забывать, что Понтус не первый раз уходит. Но при непростых переговорах по последнему контракту Гинер купил дом по просьбе игрока, жившего до этого с семьей в апартаментах. После такого широкого жеста вежливая шведская пара Нины и Понтуса не смогла отказать ЦСКА, футболист продлил контракт еще на три года. 

А сейчас дом есть, седьмой сезон в России подойдет к концу, в сборную ветерана вряд ли будут вызывать, тренеры выстраивают игру в центре поля без Понтуса. Но важнее ЦСКА и сборной может оказаться фактор детей, как и в случае Гранквиста. У Вернблумов двое наследников, старший сын Милле родился семь лет назад. Как раз пора в школу по шведским меркам. Конечно, в Москве есть скандинавская школа, но это значит, что ребенка надо туда отдать, а потом через пару лет отрывать от друзей и перевозить в Швецию. Не самый умный сценарий.  

В интересах семьи заработать много денег? Вряд ли шведы, пускай за последние лет пятьдесят здорово изменили отношение к финансам, мечтают надолго остаться в России, лишь бы получать те 2.1 млн евро в год, как у Понтуса в ЦСКА. Даже по меркам РФПЛ - не самая высокая зарплата. Гранквист по слухам отказался от 4.5 млн евро – не похоже на Галицкого, который так сильно увеличил оклад опытному защитнику, но допустим. «Гетеборг», конечно, выдаст Понтусу намного меньше, зато предложит контракт на пару лет. И хавбек согласится, ведь в гостях хорошо, а дома лучше.  

Весельчак с подмоченной репутацией

Плохо, если репутация хитрого и подловатого игрока, который может сыграть неоправданно жестко, стараясь спровоцировать соперника, перевесит тот факт, что Понтус веселый мужик за пределами поля, да и опорник сильный. Но Вернблум собрал грехов в РФПЛ, вряд ли фанаты разных клубов смогут закрыть на них глаза. В одном матче против «Локомотива» сначала локтем огрел Алексея Миранчука, а потом столкнулся с Игорем Денисовым, хавбек оказался на газоне, держась за лицо.

Судья Карасев эпизод видел, однако не придал ему значения. А вот «Локомотив» обратился в КДК. Это значит, что уверены в ударе локтем в лицо. Ведь иначе не ворошили бы прошлое, не пробовали выиграть дело благодаря апелляциям. Конечно, в КДК, скорее всего, не признают, что Понтус может совершать фолы, которые надо карать красными карточками, но и безнаказанность – плохая штука. Есть байка, что российские арбитры без ума от шведа, поскольку за семь лет в России он бьет людей у них на глазах и не останавливается. 

За эту «честную» жесткость его и ценят судьи? Но если Понтус на прощание решил бить людей локтями, когда арбитры не видят – ему придется отсидеть парочку матчей дисквалификации. Как раз будет время подумать, кого стоит слушать, Гинера или жену? Скорее всего, в этот раз Вернблум выберет Нину, с которой много лет вместе, ведь многие взрослые легионеры из РФПЛ уезжают, когда в семье начинаются ссоры из-за того, где жить в ближайшем будущем. Примером служит не только Гарай. 

А в случае армейца речь об очень заметном и ярком легионере. Да, в прошлом сезоне в опорной зоне Понтус играл мощнее, чем сейчас. Но эксперимент с форвардом Вернблумом и понимание, что заменить такого футболиста будет непросто, особенно с нулем в кармане, напоминает, почему в ЦСКА не будут рады прощанию с Понтусом. Но к шведу претензий со стороны клуба быть не может. Не уехал, когда Россию вынужденно из-за болезни покинул его друг Расмус Эльм. Не уехал, когда жена впервые заявила, что хочет жить в своем доме в Швеции – так у легионера появился особнячок недалеко от базы ЦСКА. 

Армейцам нечего предложить Понтусу

Спустя три года в ЦСКА не могут идти на новые компромиссы. Во-первых, нет гарантий, что Понтуса через год не придется менять в основе по игровым причинам. Пример Рахимича помним, но сейчас ситуация другая. Во-вторых, задержать Вернблума в России труднее, чем раньше. ЦСКА не близок к чемпионскому титулу так, как пару лет тому назад. Понтус насобирал трофеев, навсегда испортил себе репутацию в глазах фанатов соперников армейцев, что автоматически заставляет поклонников «красно-синих» яростнее его защищать, независимо от повода и правоты шведа. 

Похоже, история про хулигана на поле, который не дает никому спуску, работает по строгой системе – с одним удалением и десятками желтых карточек, подходит к завершению. Летом у Вернблума заканчивается контракт, в июне исполняется тридцать два года. Седьмой сезон в футболке ЦСКА, скорее всего, становится для Понтуса последним. Ганчаренко в этой ситуации выиграет только в плане мотивации хавбека на весну. Попрощаться с любимым российским клубом опорник захочет достойно.

Тем более, ветеран в ближайшем резерве сборной на случай форс-мажора, ему выгодно отбегать на славу. Официально Вернблум сам ушел из сборной после Евро-2016, сославшись на желание проводить больше времени с семьей, а также на нехватку энергии на клуб и сборную, но всякое бывает. Впрочем, Швеция с Италией и без него справилась, а вот для ЦСКА, где через пару лет может не остаться многих сенаторов раздевалки, наступают непростые времена. Не исключено, что заменить Игнашевича, Березуцких и Вернблума на поле будет даже проще, чем за его пределами. Понтус влияет на командный дух, поэтому его уход будет однозначной потерей не только по футбольным причинам. 

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Zimka
Zimka
сегодня в 12:35
Опорник может быть жестким, это оправданно, но последние 1,5 года Понтус начал размахивать локтями (хотя у нас не только он грешен) это уже за пределами жесткости, претензий к самоотдачи или к желанию играть никогда не было.
Воин666
Воин666
сегодня в 12:34
Вернблум шикарный игрок будем надеяться, что он останется.
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