«Работаем как свиньи». Тонкая наладка ЦСКА

Ганчаренко запутывает следы перед матчами с друзьями «Спартака», а «Соккер.ру» знакомит с новинками из стана ЦСКА накануне еврокубкового плей-офф.

Возвращение Мусы – огромный плюс

Оценивать состояние тренера Ганчаренко будет проще всего по скорости внедрения в схемы ЦСКА Ахмеда. Ведь нигериец - тактический ребенок Слуцкого, игравшего без тройки в обороне. Но Муса так хорошо знает армейцев, настолько соскучился по результативному футболу, что его появление на поле - это плюс. Пусть в отдельных моделях игры нигериец и наталкивается на защитников.

Пока Мусе не нашли позицию, где есть сочетание его комфорта и выгоды для команды. Хотя игра в атаке с Витиньо может такой стать. Второй форвард использовался также в роли вингера, но проявил себя, когда позволяли четко работать недалеко от чужих ворот. Муса будет полезен в прессинге – как обычно. И легко способен стать тем, кто вбегает на позицию центрального нападающего. На сборах Ахмед смотрелся нормально, разбегается – будет еще лучше.

Вернблум в обороне – разовая акция

Многие акцентировали внимание на игре Понтуса в роли правого центрального защитника. Весело, что опорный хавбек, который в юности играл в воротах, всегда умел подключиться к атакам, особенно при стандартах, позже оказался в роли нападающего. И сыграл, как Томас Мюллер, только не настолько профессионально. Еще веселее, что после атаки его передвинули обратно в центр поля, а затем на позицию правого центрального защитника. Но это был эксперимент на случай травм, причем подобное уже видели.

Кто обращает внимание на подстраховку ЦСКА, тот давно знает – Понтус постоянно страхует Фернандеса, поскольку правый центральный бек играет высоко только против аутсайдеров. Как опорник швед даже лучше в подстраховке, чем как защитник, что странно. Так что правый центральный Вернблум – продолжение линии прессинга. Но из шведа будет так себе центральный защитник. Его агрессия нужна в опорной зоне. Зато очевидно, что Понтус важен, если играет то в защите, то в центре, то в атаке даже – и на сборах продолжили эти фокусы.

Три центральных – основная схема

Вряд ли в еврокубковых матчах Ганчаренко рискнет перейти на игру в два центральных защитника. Тем более, с «Црвеной Звездой» уже сыграл «Краснодар» в официальных матчах. С этой командой встречался «Зенит» на сборах. И было видно, что сербская дружина пробует широко и низко обороняться – что хорошо для схемы «3-5-2». Но при этом атакует и прессингует тоже широко – что опять лучше для схемы с тремя центральными у ЦСКА.

Эксперименты с игрой в два центральных не означают, что Ганчаренко будет убирать третьего защитника в пользу хавбека. Хотя бы потому, что некому отыграть в классическом стиле в защите, ведь из Фернандеса так себе чистый игрок обороны. Выбрав схему «4-4-2», ЦСКА мало что выиграет против «Црвены Звезды», ведь соперник неплох при стандартах – слабое место обороны Акинфеева, любит контратаковать, а дома будет давить. «3-5-2» и ее дочка «3-2-4-1» - логичные для Ганчаренко схемы в Лиге Европы.

Модель в атаке нужно доработать

А теперь о том, что не понравилось. Возникают проблемы при выходе в атаку, когда рядом с Натхо нет игроков. Армейцы упираются в защитные линии, если рядом с Бибрасом не появляется Головин для начала высокой фазы атаки. А при активном переходе вперед по бразильской модели с двойками в центре, а также на позиции плеймейкеров, ЦСКА может нарваться на контратаку. Впрочем, пусть статичная работа армейцев вызывает вопросы, есть еще движение - очень понравился динамизм впереди.

Ганчаренко постоянно переставляет местами футболистов, словно играется с конструктором. Муса может отработать и центрального нападающего, и крайнего хавбека (не вингера, а в классическом понимании, с подстраховкой левого защитника). Дзагоеву надо выбрать высоту игры и позицию – Алан хорошо двигается, в форме. Головин постоянно ищет мяч – главный игрок в ЦСКА. А Кучаеву или Набабкину играть левого латераля против «Црвены Звезды». У Константина неплохо получается, но есть один минус на позиции левого латераля – в атаке предсказуемо сильнее, чем в защите. А оборону ЦСКА на сборах проверяли редко, ведь почти все соперники низкого уровня.

ЦСКА готов к матчам с «Црвеной Звездой»?

Слушайте профессионалов и не слушайте форварда «Црвены Звезды» - ЦСКА не слабее сербов, хотя и может погореть, если начнет «привозить» голы в Сербии. А вот Ганчаренко прав, когда говорит, что результаты спаррингов вообще не важны. Опытные болельщики знают, что матчи на сборах мало что значат, важны только нюансы. Например, «Зенит» слишком хорош в атаке зимой, но при этом проваливается в опорной зоне и не пропускает. Но везение не отменит наличие ошибок. «Спартак» явно загнан физически – закладывают основы для рывка, поэтому и результаты так себе.

А что же ЦСКА? Армейцы в порядке, поскольку в привычных условиях. В Испании на сборах много лет, так что идет точечная наладка. Надо выбрать левого латераля – скорее Кучаева, нужно сыграть Мусу с нападающими или одним форвардом, надо определить высоту игры Головина и Дзагоева. Наконец, нужно Вернблума красиво вернуть в опорную зону. Атмосфера-то в команде хорошая. Странно, что нашлись люди, которые не понимают, что и про «чертову идею тренера» с переводом в защиту, и «работаем как свиньи» - сознательные шутки Вернблума, а не претензии к тренеру или методам подготовки.

Крылатое шведское выражение, спартаковский подтекст которого Понтус прекрасно осознавал, хавбек использовал, поскольку любит веселиться. Но даже если вышло случайно, что плохого в сравнении с действующим чемпионом? У «Спартака» нашлись на сборах молодые люди, чьи желудки не выдержали нагрузок Карреры. Не стоит забывать, что после чемпионства армейцев пришла пора победы «красно-белых». Сейчас третий московский клуб претендует на титул, но ЦСКА важно остаться в еврокубковом пуле,а также достойно сыграть с «Црвеной Звездой».

Пятьдесят тысяч сербских болельщиков кого угодно заглушат, так что ЦСКА важно не паниковать в защите в гостях. Смогут? Если оценивать тактику и разнообразные тренерские ходы – ЦСКА в добротном состоянии. Они хладнокровнее, чем «Црвена Звезда», но при этом взрывные. Плохо, конечно, что зимний старт еврокубков приходится на пору, когда нельзя быть на пике формы благодаря официальным играм. А если форсировать подготовку, то потом пострадают результаты чемпионата. Но хорошо, что вернулся Муса, что перевод Вернблума в защиту напомнил об универсализме многих из состава армейцев.

Жаль, что не будет Щенникова – образовалась проблемная зона, но в целом ЦСКА оставил приятное впечатление. Важно вспомнить, что и в прошлом году были похожие выводы. Тогда все закончилось приличной серией из девяти подряд матчей без поражений, а также с семью «сухарями» Акинфеева! А поскольку осенью добрали уверенности в еврокубках, не пропуская, справились с кризисом в чемпионате, Ганчаренко в вопросе зимней подготовки можно доверять. В прошлый раз получилось, в этот раз готовятся по тем же лекалам. Но вернули форварда, который понимает напарников и адаптирован в команде. Головин растет, Дзагоев здоров, Муса появился, Вернблума хоть в ворота ставь, Натхо проснулся, Витиньо в порядке, лавка длиннее за счет молодежи – у ЦСКА стало больше козырей.