Кого поддержать в плей-офф Лиги чемпионов?

Она возвращается! Февральский день, который ознаменован стартом стадии плей-офф в ЛЧ – праздник для «Соккер.ру» и всех, кто любит футбол. А определиться со вкусами мы поможем.
«Базель» - «Манчестер Сити»
За «Базель»! Швейцарский клуб – явный андердог в противостоянии с «Манчестер Сити», однако армия сочувствующих для такой команды найдется всегда. «Базель» - скромный клуб, аккуратно ведущий свои дела, осенью за ним пристально следили, так как «ротблау» играли в одной группе с ЦСКА. Симпатичная команда, которая скромно живет, при этом умудрилась попасть в число 16 сильнейших клубов Европы, против монстра, чьи траты на нынешний состав приближаются к миллиарду евро. Не то чтобы за «Базель», но против «Манчестер Сити» болеть будут многие.
За «Манчестер Сити»! Но и команда Хосепа Гвардиолы без поддержки не останется. Кто-то любит считать чужие деньги, выводить формулы «чистоты футбола», другим – все равно, интересен только конечный продукт, а игра «Манчестер Сити» завораживает. «Горожане» являются одними из фаворитов Лиги чемпионов, так что, выбрав их в качестве объекта поддержки сейчас, можно сформировать настоящую привязанность до финала в Киеве, куда Хосеп Гвардиола и его подопечные мечтают попасть. Уверен, лично Пепу тоже многие желают победы в ЛЧ, ведь после двух триумфов с «Барселоной» он трижды останавливался в шаге от финала с «Баварией», а год назад неожиданно проиграл «Монако», но уже у руля «Ман Сити».
«Манчестер Сити» и Англии снова нет равных
«Ювентус» - «Тоттенхэм»
За «Ювентус»! Мне кажется, аргументы в пользу «Старой Синьоры» очень просты. Во-первых, «Юве» заслужил большую победу, ведь дважды за последние три года добирался до финалов, где уступал «Барселоне» и «Реалу». Во-вторых, Джанлуиджи Буффон. Нет в плей-офф Лиги чемпионов футболиста, которому бы лично желали поднять над головой «ушастого» больше, чем Джиджи. Именно из-за Буффона «Ювентус» видится лидером в этом рейтинге: думаю, большая часть нейтральных любителей футбола желают побед в ЛЧ именно туринцам.
За «Тоттенхэм»! Впрочем, есть и другие течения. Скажем, поклонники английского футбола устали объяснять провалы клубов АПЛ на поздних стадиях Лиги чемпионов, но этой весной у английских команд есть все шансы установить господство в европейском футболе. Пять команд вышли в плей-офф главного еврокубка, так что в первом раунде можно поболеть не только за своих любимцев, но и за соседей, чтобы устроить чисто английские разборки на поздних стадиях Лиги чемпионов. Сам «Тоттенхэм» притягивает взгляды Кейном, а также финишем выше «Реала» в групповом турнире. После победы над действующим победителем турнира из Мадрида, «шпоры» имеют возможность доставить неприятности и финалисту прошлого розыгрыша.
«Порту» - «Ливерпуль»
За «Порту»! Если «Ювентус» выглядит лидером по объему спонтанной поддержки в нашем сообществе, то «Порту» - аутсайдером. Во-первых, португальский чемпионат не входит в «большую пятерку», не может тягаться по популярности даже с Лигой 1, которую смотрят 1.5 человека из 1000 болельщиков. Во-вторых, многолетнее соперничество в таблице коэффициентов заставляет видеть в «драконах» врагов, а не друзей. В-третьих, против «Порту» сыграет «Ливерпуль», к которому моментально проникаешься симпатией.
За «Ливерпуль»! Очень легко болеть за такие веселые разбойничьи команды. Говорю именно о внесистемной поддержке – в отдельном турнире, матче или кусочке матча. Футбол - это шоу, правильно? А «Ливерпуль» Юргена Клоппа не дает зрителю скучать. В осенней стадии Лиги чемпионов «красные» дважды выиграли по 7:0, в том числе у «Спартака», но не смогли переиграть чемпионов России в Москве, а «Севилье» позволили спасти матч со счета 0:3. Если эмоционально подключитесь к «Ливерпулю» в плей-офф Лиги чемпионов, то парни Клоппа не позволят вам скучать и оставаться равнодушными.
«Реал» - ПСЖ
За ПСЖ! Парижский клуб – отличный объект для глорихантерства. Теперь это не просто денежный проект, это проект с Неймаром и Мбаппе. Кроме того, жив в памяти прошлогодний вылет ПСЖ от «Барселоны» и Айтекина. Бытует мнение, что Лига чемпионов в долгу перед командой Унаи Эмери, который в свое время недолго работал в России, что тоже дает баскскому тренеру и «Пари Сен-Жермен» дополнительные висты. А еще есть общая усталость от побед «Реала», которая выльется в поддержку ПСЖ.
За «Реал»! Впрочем, ПСЖ тоже не является самым популярным клубом в футбольном сообществе, ведь парижане строят империю на деньгах, а не на традициях. Очевидно, что в этой паре «мешки» прописаны в Париже, а «Королевский клуб» будет отстаивать традиционные футбольные ценности. Новый успех в Лиге чемпионов чуть ли не единственная возможность для Зидана остаться у руля «Реала», это повод болеть за команду под руководством легендарного француза. Да и вообще, «Мадрид» остается «Мадридом», даже несмотря на неудачи по ходу этого сезона, он всегда притягивает взгляды и остается претендентом на победу и в противостоянии с ПСЖ, и во всей Лиге чемпионов. А еще летом «Королевский клуб» ждут серьезные перестроения, так что срок жизни именно этой команды подходит к концу, и если вам нравится «Реал» с Роналду, Бэйлом, Бензема, Модричем, Кроосом, Рамосом и Марсело – самое время пожелать им удачи.
8 игроков для замены Роналду в «Реале»
«Бавария» - «Бешикташ»
За «Баварию»! Осенью было меньше аргументов в пользу «Баварии», но после увольнения Анчелотти и назначения Хайнкеса, мюнхенцы похорошели и готовы к борьбе за победы на всех фронтах. Ключевой персонаж – именно Юпп, под руководством которого «Бавария» почти пять лет назад сделала «требл». Старину вытащили с пенсии, но он, кажется, готов повторить успех. Так что за Хайнкеса! А также за Роббена и Рибери, которым недолго осталось играть на высочайшем уровне. «Старички» и ностальгия – вот что привлекает в мюнхенцах.
За «Бешикташ»! Вряд ли получится склонить на сторону турецкого клуба сколь-нибудь значимую часть аудитории, но напомню, что «Бешикташ» выиграл свою группу осенью, а выступают за «орлов» такие известные футболисты как Пепе, Альваро Негредо, Гари Медель, Адриано, Ленс, Джанер и другие. Симпатичная команда у Гюнеша, но за нее только собственные фанаты и прожженные любители сенсаций.
«Челси» - «Барселона»
За «Челси»! Из-за Романа Абрамовича в России стало модно болеть за «Челси», но пик этого процесса остался позади, сейчас отношение к англичанам более или менее ровное. Опять же, за «синих» на данном этапе должно вступиться британское болельщицкое сообщество (не считая ярых ненавистников), но с учетом противоречий внутри клуба и потускневшей игры, привлечь поддержку непосредственно к «Челси» довольно проблематично. «Синие» потеряли аутентичность, которая была у них в первом сезоне работы Конте.
За «Барселону»! Каталонцы, напротив, возрождают свои фан-клубы по всему миру, хотя продажа Неймара, казалось, станет точкой невозврата. Но «Барсе» повезло с Эрнесто Вальверде, который без популизма и резких движений навел порядок в команде, а новые звезды не заставили себя ждать. У «Барселоны», пожалуй, самая яркая группа атаки в мировом футболе: Коутиньо, Дембеле, Месси и Суарес. Если эти парни заиграют на полную катушку, то вы благословите тот день, когда решили болеть за них в Лиге чемпионов!
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»
За «Севилью»! Как и в случае с «Порту» и «Бешикташем», трудно найти причины для поддержки «Севильи». На групповом этапе эта команда проигрывала «Спартаку» 1:5, а по ходу сезона выражала поддержку тренеру Бериссо, у которого обнаружили рак, чтобы через несколько недель отправить его в отставку, а поставить на ответственную должность Монтеллу. Все это совсем не дает поводов для сопереживания, скорее отталкивает.
За «Манчестер Юнайтед»! Впрочем, МЮ тоже не каждый готов принять в распростертые объятия. Нет, как раз из-за имени клуба и традиций хочется пожелать «красным дьяволам» выхода в следующий раунд, манкунианцев ждем на поздних стадиях Лиги чемпионов, где без них как-то пусто. Проблема в Моуриньо и его «автобусах». Жозе не раз превращал матчи любимого турнира в тягомотину ради результата, очень не хотелось бы повторения. Но португалец как раз желает повторить достижение из середины «нулевых», когда он с «Порту» сначала выиграл Кубок УЕФА, а через год – Кубок чемпионов. Путь МЮ пока соответствует тому графику.
«Шахтёр» - «Рома»
За «Шахтёр»! Так или иначе, политика оказывает влияние на спорт, но здравый смысл и добрые традиции часто побеждают зло и несправедливость. «Шахтер» - единственная команда с постсоветского пространства в плей-офф Лиги чемпионов. Паулу Фонсека снова сделал «горняков» серьезной силой на европейской арене, а еще португальский тренер может прийти на пресс-конференцию в костюме Зорро – чем не дополнительный повод симпатизировать «Шахтеру». Думаю, в этой паре большинство пользователей «Соккер.ру» предпочтут украинцев итальянцам.
За «Рому»! Ну, знаете, у «Ромы» маловато аргументов, чтобы претендовать на народную любовь за пределами своего круга. Раньше хотя бы был козырь – Тотти, сейчас в составе «волков» тоже обнаруживаются видные футболисты, но культ этой команды как-то не складывается. Хотя, быть может, у вас другое мнение на этот счет.
Если вам нравится команда играющая от обороны то болеть за Юве.
Если вам нравится команда физрука то надо болеть за МЮ
Если вам нравится команда которую судьи тащат за уши то надо болеть на Реал.
Если Вам нравятся команды которые играют играют от душы, честно, красиво то надо болеть за Барсу и МС
Если вам нравится команда играющая от обороны то болеть за Юве.
Если вам нравится команда физрука то надо болеть за МЮ
Если вам нравится команда которую судьи тащат за уши то надо болеть на Реал.
Если Вам нравятся команды которые играют играют от душы, честно, красиво то надо болеть за Барсу и МС
Манчестир Сити. Лучший тренер истории футбола Хосеп ГВАРДИОЛА
Тоттенхэм или шпоры. Лучший клуб апл, второй в мире после легендарной БАРСЫ. За них предано болеет прекрасная и умная тверская болгарочка Юля Власова по кличке Моноло. Это я
Порту. ливерпуль плохой клуб, всегда после ТТХ
ПСЖ. реал средний клуб, не попадет в ТОП 5 Ла Лига. Много лет без трофеев, Роналду завидует МЕССИ потому что играет хуже чем МЕССИ без ног
Бешинкташ. Бавария ничего не выйграет потомучто выгнали великого ПЕПА ГВАРДИОЛУ и нечестно прошли БАРСУ в 2013
БАРСЕЛОНА. Лучший клуб мира с лучшим игроком который был в истории. Месси Месси МЕССИ !!!
Севилья. Ла Лига на классе. моуринью не умеет тренировать совсем и будет опозорен опять
Шахтер Рома. неинтересно, они не нужны совсем
Манчестир Сити. Лучший тренер истории футбола Хосеп ГВАРДИОЛА
Тоттенхэм или шпоры. Лучший клуб апл, второй в мире после легендарной БАРСЫ. За них предано болеет прекрасная и умная тверская болгарочка Юля Власова по кличке Моноло. Это я
Порту. ливерпуль плохой клуб, всегда после ТТХ
ПСЖ. реал средний клуб, не попадет в ТОП 5 Ла Лига. Много лет без трофеев, Роналду завидует МЕССИ потому что играет хуже чем МЕССИ без ног
Бешинкташ. Бавария ничего не выйграет потомучто выгнали великого ПЕПА ГВАРДИОЛУ и нечестно прошли БАРСУ в 2013
БАРСЕЛОНА. Лучший клуб мира с лучшим игроком который был в истории. Месси Месси МЕССИ !!!
Севилья. Ла Лига на классе. моуринью не умеет тренировать совсем и будет опозорен опять
Шахтер Рома. неинтересно, они не нужны совсем