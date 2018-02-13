Кого поддержать в плей-офф Лиги чемпионов?

Она возвращается! Февральский день, который ознаменован стартом стадии плей-офф в ЛЧ – праздник для «Соккер.ру» и всех, кто любит футбол. А определиться со вкусами мы поможем.

«Базель» - «Манчестер Сити»

За «Базель»! Швейцарский клуб – явный андердог в противостоянии с «Манчестер Сити», однако армия сочувствующих для такой команды найдется всегда. «Базель» - скромный клуб, аккуратно ведущий свои дела, осенью за ним пристально следили, так как «ротблау» играли в одной группе с ЦСКА. Симпатичная команда, которая скромно живет, при этом умудрилась попасть в число 16 сильнейших клубов Европы, против монстра, чьи траты на нынешний состав приближаются к миллиарду евро. Не то чтобы за «Базель», но против «Манчестер Сити» болеть будут многие.

За «Манчестер Сити»! Но и команда Хосепа Гвардиолы без поддержки не останется. Кто-то любит считать чужие деньги, выводить формулы «чистоты футбола», другим – все равно, интересен только конечный продукт, а игра «Манчестер Сити» завораживает. «Горожане» являются одними из фаворитов Лиги чемпионов, так что, выбрав их в качестве объекта поддержки сейчас, можно сформировать настоящую привязанность до финала в Киеве, куда Хосеп Гвардиола и его подопечные мечтают попасть. Уверен, лично Пепу тоже многие желают победы в ЛЧ, ведь после двух триумфов с «Барселоной» он трижды останавливался в шаге от финала с «Баварией», а год назад неожиданно проиграл «Монако», но уже у руля «Ман Сити».

«Манчестер Сити» и Англии снова нет равных

«Ювентус» - «Тоттенхэм»

За «Ювентус»! Мне кажется, аргументы в пользу «Старой Синьоры» очень просты. Во-первых, «Юве» заслужил большую победу, ведь дважды за последние три года добирался до финалов, где уступал «Барселоне» и «Реалу». Во-вторых, Джанлуиджи Буффон. Нет в плей-офф Лиги чемпионов футболиста, которому бы лично желали поднять над головой «ушастого» больше, чем Джиджи. Именно из-за Буффона «Ювентус» видится лидером в этом рейтинге: думаю, большая часть нейтральных любителей футбола желают побед в ЛЧ именно туринцам.

За «Тоттенхэм»! Впрочем, есть и другие течения. Скажем, поклонники английского футбола устали объяснять провалы клубов АПЛ на поздних стадиях Лиги чемпионов, но этой весной у английских команд есть все шансы установить господство в европейском футболе. Пять команд вышли в плей-офф главного еврокубка, так что в первом раунде можно поболеть не только за своих любимцев, но и за соседей, чтобы устроить чисто английские разборки на поздних стадиях Лиги чемпионов. Сам «Тоттенхэм» притягивает взгляды Кейном, а также финишем выше «Реала» в групповом турнире. После победы над действующим победителем турнира из Мадрида, «шпоры» имеют возможность доставить неприятности и финалисту прошлого розыгрыша.

«Порту» - «Ливерпуль»

За «Порту»! Если «Ювентус» выглядит лидером по объему спонтанной поддержки в нашем сообществе, то «Порту» - аутсайдером. Во-первых, португальский чемпионат не входит в «большую пятерку», не может тягаться по популярности даже с Лигой 1, которую смотрят 1.5 человека из 1000 болельщиков. Во-вторых, многолетнее соперничество в таблице коэффициентов заставляет видеть в «драконах» врагов, а не друзей. В-третьих, против «Порту» сыграет «Ливерпуль», к которому моментально проникаешься симпатией.

За «Ливерпуль»! Очень легко болеть за такие веселые разбойничьи команды. Говорю именно о внесистемной поддержке – в отдельном турнире, матче или кусочке матча. Футбол - это шоу, правильно? А «Ливерпуль» Юргена Клоппа не дает зрителю скучать. В осенней стадии Лиги чемпионов «красные» дважды выиграли по 7:0, в том числе у «Спартака», но не смогли переиграть чемпионов России в Москве, а «Севилье» позволили спасти матч со счета 0:3. Если эмоционально подключитесь к «Ливерпулю» в плей-офф Лиги чемпионов, то парни Клоппа не позволят вам скучать и оставаться равнодушными.

«Реал» - ПСЖ

За ПСЖ! Парижский клуб – отличный объект для глорихантерства. Теперь это не просто денежный проект, это проект с Неймаром и Мбаппе. Кроме того, жив в памяти прошлогодний вылет ПСЖ от «Барселоны» и Айтекина. Бытует мнение, что Лига чемпионов в долгу перед командой Унаи Эмери, который в свое время недолго работал в России, что тоже дает баскскому тренеру и «Пари Сен-Жермен» дополнительные висты. А еще есть общая усталость от побед «Реала», которая выльется в поддержку ПСЖ.

За «Реал»! Впрочем, ПСЖ тоже не является самым популярным клубом в футбольном сообществе, ведь парижане строят империю на деньгах, а не на традициях. Очевидно, что в этой паре «мешки» прописаны в Париже, а «Королевский клуб» будет отстаивать традиционные футбольные ценности. Новый успех в Лиге чемпионов чуть ли не единственная возможность для Зидана остаться у руля «Реала», это повод болеть за команду под руководством легендарного француза. Да и вообще, «Мадрид» остается «Мадридом», даже несмотря на неудачи по ходу этого сезона, он всегда притягивает взгляды и остается претендентом на победу и в противостоянии с ПСЖ, и во всей Лиге чемпионов. А еще летом «Королевский клуб» ждут серьезные перестроения, так что срок жизни именно этой команды подходит к концу, и если вам нравится «Реал» с Роналду, Бэйлом, Бензема, Модричем, Кроосом, Рамосом и Марсело – самое время пожелать им удачи.

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«Бавария» - «Бешикташ»

За «Баварию»! Осенью было меньше аргументов в пользу «Баварии», но после увольнения Анчелотти и назначения Хайнкеса, мюнхенцы похорошели и готовы к борьбе за победы на всех фронтах. Ключевой персонаж – именно Юпп, под руководством которого «Бавария» почти пять лет назад сделала «требл». Старину вытащили с пенсии, но он, кажется, готов повторить успех. Так что за Хайнкеса! А также за Роббена и Рибери, которым недолго осталось играть на высочайшем уровне. «Старички» и ностальгия – вот что привлекает в мюнхенцах.

За «Бешикташ»! Вряд ли получится склонить на сторону турецкого клуба сколь-нибудь значимую часть аудитории, но напомню, что «Бешикташ» выиграл свою группу осенью, а выступают за «орлов» такие известные футболисты как Пепе, Альваро Негредо, Гари Медель, Адриано, Ленс, Джанер и другие. Симпатичная команда у Гюнеша, но за нее только собственные фанаты и прожженные любители сенсаций.

«Челси» - «Барселона»

За «Челси»! Из-за Романа Абрамовича в России стало модно болеть за «Челси», но пик этого процесса остался позади, сейчас отношение к англичанам более или менее ровное. Опять же, за «синих» на данном этапе должно вступиться британское болельщицкое сообщество (не считая ярых ненавистников), но с учетом противоречий внутри клуба и потускневшей игры, привлечь поддержку непосредственно к «Челси» довольно проблематично. «Синие» потеряли аутентичность, которая была у них в первом сезоне работы Конте.

За «Барселону»! Каталонцы, напротив, возрождают свои фан-клубы по всему миру, хотя продажа Неймара, казалось, станет точкой невозврата. Но «Барсе» повезло с Эрнесто Вальверде, который без популизма и резких движений навел порядок в команде, а новые звезды не заставили себя ждать. У «Барселоны», пожалуй, самая яркая группа атаки в мировом футболе: Коутиньо, Дембеле, Месси и Суарес. Если эти парни заиграют на полную катушку, то вы благословите тот день, когда решили болеть за них в Лиге чемпионов!

«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»

За «Севилью»! Как и в случае с «Порту» и «Бешикташем», трудно найти причины для поддержки «Севильи». На групповом этапе эта команда проигрывала «Спартаку» 1:5, а по ходу сезона выражала поддержку тренеру Бериссо, у которого обнаружили рак, чтобы через несколько недель отправить его в отставку, а поставить на ответственную должность Монтеллу. Все это совсем не дает поводов для сопереживания, скорее отталкивает.

За «Манчестер Юнайтед»! Впрочем, МЮ тоже не каждый готов принять в распростертые объятия. Нет, как раз из-за имени клуба и традиций хочется пожелать «красным дьяволам» выхода в следующий раунд, манкунианцев ждем на поздних стадиях Лиги чемпионов, где без них как-то пусто. Проблема в Моуриньо и его «автобусах». Жозе не раз превращал матчи любимого турнира в тягомотину ради результата, очень не хотелось бы повторения. Но португалец как раз желает повторить достижение из середины «нулевых», когда он с «Порту» сначала выиграл Кубок УЕФА, а через год – Кубок чемпионов. Путь МЮ пока соответствует тому графику.

«Шахтёр» - «Рома»

За «Шахтёр»! Так или иначе, политика оказывает влияние на спорт, но здравый смысл и добрые традиции часто побеждают зло и несправедливость. «Шахтер» - единственная команда с постсоветского пространства в плей-офф Лиги чемпионов. Паулу Фонсека снова сделал «горняков» серьезной силой на европейской арене, а еще португальский тренер может прийти на пресс-конференцию в костюме Зорро – чем не дополнительный повод симпатизировать «Шахтеру». Думаю, в этой паре большинство пользователей «Соккер.ру» предпочтут украинцев итальянцам.

За «Рому»! Ну, знаете, у «Ромы» маловато аргументов, чтобы претендовать на народную любовь за пределами своего круга. Раньше хотя бы был козырь – Тотти, сейчас в составе «волков» тоже обнаруживаются видные футболисты, но культ этой команды как-то не складывается. Хотя, быть может, у вас другое мнение на этот счет.