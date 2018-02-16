Пришли за трофеями. Оздоев и Набиуллин – в «Зените»!

«Зенит» избавился от группы россиян и завез новичков, которых Роберто Манчини проверит на профпригодность. Блогер «Соккер.ру» Семенычч оценивает трансферы игроков «Рубина».

Детали сделки

Естественно, официальную информацию и финансовые условия сделок стороны не раскрывают. Доподлинно известно только, что Оздоев и Набиуллин заключили контракты с «Зенитом» на 4.5 года. Чтобы вы понимали порядок сумм, обратимся к данным инсайдеров и так называемым «источникам в клубах». Так вот, утверждается, что Набиуллин обошелся «Зениту» в районе 4.5-5 млн евро. Данные о стоимости Оздоева колеблются между 3 и 3.3 млн евро. Часть этих денег (2 миллиона евро) «Рубин» уже потратил на приобретение у «Ростова» Павла Могилевца, который призван заменить в команде Бердыева Магомеда Оздоева. Был вариант, что из «Зенита» в Казань переедет Кристиан Нобоа, но высокая зарплата эквадорца препятствует его воссоединению с любимым тренером.

Анкетирование

Магомед Оздоев

Гражданство: Россия. Позиция: центральный полузащитник. Возраст: 25 лет (5 ноября 1992).

В юношестве Оздоев занимался футболом в Ингушетии, в 15 лет выступал за клуб любительской лиги «Ангушт», после чего началось путешествие талантливого полузащитника по молодежным командам: «Ахмат», киевское «Динамо», «Локомотив». Именно в московском клубе стартовала его профессиональная карьера в 2010 году. В сезоне 2011/2012 Магомед был основным игроком, но потом сбавил, осел на скамейке и решил этот вопрос переходом в «Рубин». В казанском клубе ситуация с попаданием в запас повторилась после двух сезонов, Оздоев мало играл у Хави Грасии, поэтому ездил в аренду в «Ахмат». Курбан Бердыев вернул полузащитника в основу казанской команды. В первой половине нынешнего сезона Магомед принял участие в 19 матчах, забил один гол, выполнил три результативные передачи, получил три предупреждения. На счету Оздоева 11 матчей за сборную России и один забитый мяч.

Эльмир Набиуллин

Гражданство: Россия. Позиция: левый защитник. Возраст: 22 года (8 марта 1995).

Эльмир Рамилевич – уроженец Казани и воспитанник ДЮСШОР-14, где его первым тренером был Ренат Рашидович Ибрагимов. В отрочестве Набиуллин оказался в «Рубине», который до сегодняшнего дня оставался единственным клубом в его пока непродолжительной карьере. В РФПЛ защитник дебютировал 9 марта 2014 года – на следующий день после своего 19-го дня рождения. Любопытно, что свой первый гол на взрослом уровне Эльмир забил в ворота «Зенита». В сезоне 2014/15 молодой защитник закрепился в основе «Рубина» и действовал ярко, но потом как будто приостановился в развитии, либо частые перемены в клубе и собственные повреждения мешали ему полностью раскрыть свой потенциал. В текущем чемпионате России Набиуллин провел 14 матчей и забил один гол. На его счету одна игра за сборную России – товарищеский поединок с Казахстаном почти три года назад.

Для качества или для количества?

Роберто Манчини еще по ходу осенней части сезона подавал сигналы руководству, говорят, что он испытывает дефицит качественных игроков с российским паспортом. Зимой россиян в составе «Зенита» стало еще меньше, так как Дзюба, Новосельцев и Шатов отправились в аренды, а Анюков был переведен во вторую команду на роль играющего тренера. Всего «Зенит» разослал по арендам семь россиян. Но Манчини не оставили без пополнения зимой: все три трансфера «сине-бело-голубых» - россияне. Нападающий Заболотный – прямая замена Дзюбе, Магомед Оздоев должен компенсировать уход Шатова в средней линии, а Набиуллин – молодой игрок на дефицитную позицию, которая, вероятно, скоро освободится. Но являются ли теперь уже экс-игроки «Рубина» готовыми футболистами для стартового состава «Зенита»? Ответ однозначный – нет, хотя судьбы Магомеда и Эльмира кажутся разными.

Оздоев растворится в запасе?

По иронии судьбы, футболист, который поехал в Казань на место Оздоева, совсем недавно был в шкуре, которую теперь, похоже, придется примерить самому Магомеду. Могилевец испытывал себя в родном клубе «Зените» после яркого отрезка в «Ростове» и завоевания «серебра» РФПЛ. Как итог – принял участие в двух матчах за полгода и вернулся в «Ростов» под крыло Бердыева. У Оздоева сейчас нет даже тогдашнего бэкграунда Могилевца, а конкуренция с тех пор в «Зените» меньше не стала, скорее наоборот.

Кроме того, в треугольнике полузащитников лимит позволяет Манчини использовать двух иностранцев, но даже если не устраивать сегрегацию по национальному признаку, то незаменимые ребята – Паредес и Кузяев, на третью позицию претендуют Ерохин, Краневиттер, пока еще Нобоа и теперь Оздоев. Судите сами, насколько близок Магомед к игровому времени. Наверное, надежда только на лихое преображение, либо на подготовленную и написанную специально для Оздоева роль. Раз – и заиграет на том же уровне эффективности, что и Кузяев.

Набиуллин не упустит свой шанс?

Несколько настораживает, что оба футболиста переходят в «Зенит» не на подъеме, а скорее в период застоя. То есть ставка на то, что сам факт перехода в «Зенит» - то есть повышение, и среда с более высокими задачами послужат толчком к началу нового этапа развития. Оздоеву уже 25 лет – это сформировавшийся игрок, с ним сложнее рассчитывать на такой успех, к тому же полузащитника запросто может «съесть» конкуренция. Он не является обладателем каких-то уникальных данных, чтобы заслужить хотя бы полноценный шанс заиграть в основе. С Набиуллиным все иначе, обстоятельства в его пользу.

Во-первых, парню только 22 года, и выход на пик способностей только ожидается. Во-вторых, он выступает на дефицитной позиции левого защитника. В-третьих, у двоих его прямых конкурентов – Кришито и Жиркова, летом истекают контракты. Вполне возможно, что в будущем сезоне слева в защите будут конкурировать Набиуллин и Чернов, который сейчас в аренде в «Тосно». Правда, учитывая незыблемость позиций капитана Кришито прямо сейчас, может быть, логичнее было пригласить Эльмира летом, но «Зенит» не мог тянуть, ведь «Спартак» тоже имел виды на Набиуллина, но теперь Комбаров может вздохнуть спокойно. Если Эльмир разовьет свои качества, то может оккупировать место левого защитника в «Зените» на десятилетие, ему точно доверят и выпишут кредит доверия, в отличие от Оздоева, который выглядит классической «заплаткой», причем не то чтобы на то место, где зияет огромная дыра.