Защиту сборной ругают зря

В мире депутата Газзаева у сборной есть атака и центр поля, но нет обороны. «Соккер.ру» спорит с примитивными взглядами на футбол.

Связки нет, но есть схема игры

Только против Саудовской Аравии в день открытия мундиаля можно помечтать о матче без пропущенных мячей. Соперник самый слабый на всем чемпионате – по состоянию на данный момент. Полезно начать с «сухаря», но забить. А против Салаха и довольно агрессивного в атаке Египта, а затем против Уругвая Кавани и Суареса можно начинать матчи с мыслью, что уже пропустили.

Скорее всего, так и будет. Игра на отбой у Черчесова не получалась, владеть инициативой не хватает выносливости. Россия не пропускала от Новой Зеландии, но после этого только в матче с «Динамо» избегали мячей в свои ворота. При этом плюс, что давно нет метаний от тактики к тактике. Впереди существует вариант с одним или двумя форвардами, раз Смолов и Кокорин - не крепко сбитая пара. Но уже поздно возвращать четверку в защите.

Переход на два центральных – даже с учетом того, что творят порой Васин, Кудряшов и Кутепов, или после травмы Джикии, невозможен. И аргументировать такую позицию проще всего двумя словами – Игорь Денисов. В сборной России нет и не будет профессионального опорного хавбека, даже старого и не идеального, как железнодорожник. Опорную закроют с помощью людей, переведенных в эту зону. В таких условиях надо играть с трио в центре, чтобы хоть как-то компенсировать провис по центру.

Березуцкие - не запасной аэродром

Уйти из сборной – правильное решение для защитников ЦСКА. Если они вернутся, если их заставят звонками не из футбольных кабинетов, то велик риск оказаться автором решающей ошибки. Зачем Василию или Алексею завершать карьеру в день поражения сборной в родных стенах? Все они правильно просчитали и должны отказаться, насколько хватит сил. Посмотрите на факты.

Да, с Василием в подстраховке лучше смотрится Фернандес. Но если думаете, что ветераны, которым по 35 лет, идут лучше Джикии и Кутепова в РФПЛ – ошибаетесь. Интересуют отборы, перехваты, выносы, умение остановить дриблинг и блокированные удары? По всем показателям защитники «Спартака» живее (все цифры лучше), чем армейские. Так что дело в построении прессинга, а не в именах – Ганчаренко держит удар лучше, чем Каррера. И мяч у своих ворот тоже держит лучше, «Спартак» слишком спешит выходить из обороны.

Но братья Березуцкие, как и Игнашевич, как и Кудряшов, персонально не играют сильнее, чем защитники «Спартака». Не стоит банально смотреть на количество пропущенных и делать выводы, что Кутепов всегда играет так, как против «Атлетика». К слову, Васин – еще один защитник под основу Черчесова, тоже не играет сильнее, чем Джикия. Все оборонцы примерно одного уровня, причем как центральные, так и фланговые. Жирков и Комбаров «привезти» готовы с такой же внешней легкостью, как Смольников или Фернандес.

Осталось всего два защитника

Сейчас у сборной России два защитника мирового уровня – Чеферин и Инфантино. Два президента делают все, чтобы команда спокойно подошла к ЧМ-18 без участия в больших и запутанных скандалах. УЕФА и ФИФА поочередно проверяет допинг-пробы игроков сборной на различных крупных турнирах, наперебой выносят оправдательные вердикты. Вы заметили, как в Европе защищают футбольную Россию?

Инфантино, как и ожидалось, не хочет портить себе летний праздник и терять прибыль. Если было интересно узнать, рехнулась ли контора Мутко настолько, чтобы выдать игрокам сборной в Бразилии нечто бесполезное, вроде знаменитого «мельдония» - не узнаете. Существуют препараты из списка запрещенных, которые вы можете купить в ближайшей аптеке. Они прямо не влияют на спортивные показатели, но их принимать нельзя, о чем все врачи уведомлены.

Нарушать такие запреты - глупить. Так вот, в УЕФА и ФИФА утверждают, что все было чисто, причем проверяют по второму кругу. Вердикты полностью совпадают с происходящим на поле – что на Евро-2012, что в Бразилии или во Франции, команда российских футболистов выступила спорно. Дома есть шанс исправиться и вернуться во времена, когда у сборной России в обороне был проходной двор – речь о Евро-2008, ведь нельзя забывать, что испанцы творили с защитой Акинфеева, но были победы за счет желания и атаки.

Состав не влияет на результат

Одержимость именами забавна, поскольку лимит извел центрбеков как класс – в центре у многих ведущих команд иностранцы. Восстановится Джикия или не восстановится, вернется в сборную Василий Березуцкий с братом или нет, сможет ли Черчесов правильно выбрать крайних защитников, а также интегрировать Фернандеса в схему с другими тремя центральными – все не имеет решающего значения. Надо, чтобы совпало и повезло.

Васин может стать героем ЧМ-18, ведь обычно надо сыграть отлично даже не три, а всего два матча. Кутепов может стать лучшим во встрече против Уругвая, Комбаров – автором решающего паса в поединке с Саудовской Аравией. Пора понять, что классной защиты у сборной России не будет. Ведь нет тренера, который разбирается в построении оборонительной тактики со средними игроками. И нет вожака в самой линии, поскольку капитан Акинфеев подвержен эмоциональным перепадам.

Джикия характерный, но тоже не вожак, что подтверждают его матчи за «Спартак», когда Георгий был на поле, а голы летели и летели. Давно пора смириться с фактами, и выстраивать стратегию игры с учетом, что нет опорной зоны. Комбаров и Фернандес (как и Рауш, Жирков или Смольников) куда лучше атакуют, чем обороняются, а у Васина, Кутепова, да и Джикии тоже, многое зависит от того, как пойдет. Зато у сборной будет поддержка болельщиков, есть опыт оплошностей, которые никто не хочет повторять – ни Акинфеев, ни Черчесов.

Всегда виновата не только оборона

Хладнокровие тех, кто может лично все испортить – будь это вратарь, один из защитников или тренер, намного важнее, чем разговоры о классе футболистов. Каждую ошибку футболиста надо научиться делить на три. Часть вины на тех, кто строит саму систему – правила игры определяют ее саму, никак иначе. Часть бросим в лицо тренерам – Каррера и Манчини полностью виноваты в том, что произошло со «Спартаком» и «Зенитом» на неделе. Нужен комплексный подход при изучении явлений.

Только треть вины на футболисте, который не смог. Причем его ошибки прямо завязаны на недоработке остальных. В конце концов, почему всегда виноваты игроки обороны? Даже если говорить о самых ярких ляпах Акинфеева, то просто вспомните, какой там был итоговый счет. В Бразилии с Южной Кореей Игорь привез гол на 68-й минуте. Но где была команда Капелло до этого? Если бы счет был 1:1 к тому моменту, то гол Кержакова стал бы победным. Против Алжира опять не защитники виноваты – атака не доработала. Во Франции та же история, не было командной игры, даже попытки сыграть на победу с Англией или Уэльсом. Да и со словаками поступили странно.

На Кубке Конфедераций сборная России тоже не проигрывала 6:0 после пяти ошибок обороны. Пора быть готовым ответить на один пропущенный мяч. Но за много лет не научились. Почему тогда говорят строго о защите? А ничего, что пока в мире ставили персональные рекорды по голам за сборные – Роналду, Вилья, Ибрагимович, Анри, Руни и многие другие, российские форварды не могли даже до показателя Кержакова добраться? А там 30 голов за сборную, а не 50. У сборной на десятом месте среди лучших снайперов Артем Дзюба, а после вылетов и влетов говорят о защите.

Несправедливо. Где форварды, где командная игра? В конце концов, чтобы соперник добрался до защитников и их уничтожил, его должны пропустить хавбеки. Командный прессинг способен перекрыть все индивидуальные слабости обороны Акинфеева. Класс защитников примерно одинаковый, защитника для МЮ или «Барселоны» среди россиян нет. Слова Газзаева, что есть средняя линия и атака, но нет защиты – форма футбольной дискриминации. Современные тренеры повторяют, что все атакуют и все защищаются. Ведь атакующий потенциал формального защитника Фернандеса выше, чем у хавбека Зобнина. Но оба должны быть полезными по всему полю. Неужели так трудно понять, что на дворе 2018 год, а искать «врагов народа» непродуктивно? Сборная – единая и приличная, появится, как только перестанут спихивать общие просчеты на вратарей и защитников.