Лигу Европы выиграют испанцы! И это почти точно

В Лиге Европы уже сыграны первые матчи 1/16 финала, а ЦСКА стал первым клубом, пробившимся в 1/8, но до финала еще далеко, тем интереснее погадать на победителя турнира.

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, благодаря чему выступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Кстати, забавно, что в 1/8 финала главного клубного турнира Европы встретились два последних обладателя Кубка УЕФА – «Севилья» и МЮ. Тот факт, что победитель Лиги Европы получает путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, позволяет лучше разбираться в перипетиях турнира, ведь теперь не нужно «взвешивать» мотивацию каждого клуба. Снова напоминаем, что к гаданиям на футбольной гуще не нужно относиться слишком серьезно, это развлекательное мероприятие. Напомним о трех методах, которые используются для «определения» победителя:

1. «Диванная аналитика». Рассчитаем весь турнир «на бумаге», учтем состояние команд и твердость шага в сезоне, добавим немного интуиции и дадим ответ на главный вопрос.

2. Статистика, традиции, особенности, закономерности, суеверия Лиги чемпионов и прочее. Сплошная апофения, как вы понимаете, но забавно.

3. Доверяемся Его Величество Случаю. Никакого анализа и статистики, просто летающая монетка, которая всех расставит по местам.

Поехали!

Метод №1. Виртуальный розыгрыш турнира с помощью «аналитики»

1/16 финала

ЦСКА уже вышел в 1/8 финала, переиграв «Црвену Звезду».

«Локомотив» - «Ницца». Команда Юрия Семина не упустит свой шанс после героической победы на выезде.

«Атлетико» - «Копенгаген». Счет первого матча 4:1 в пользу мадридцев. У датчан нет шансов.

«Виктория» - «Партизан». Вряд ли исход этой дуэли повлияет на конечную цель – определение победителя ЛЕ, но чехи должны проходить дальше.

«РБ Лейпциг» - «Наполи». По словам самого Сарри, неаполитанцы в первом матче были похожи на шутов (1:3). Не верится в перелом этой дуэли.

«Динамо Киев» - АЕК. Киевляне – более классная команда, своего не упустят.

«Лацио» - ФКСБ. Дома «орлы» возьмут реванш за минимальное поражение в Румынии.

«Вильярреал» - «Лион». Французы создали себе хороший задел, путевка в следующий раунд за ними.

«Зенит» - «Селтик». А вот в этой паре верим в перелом, не просто потому что «Зенит» - российский клуб. «Селтик» дома и на выезде играет по-разному, как, впрочем, и питерцы.

«Спортинг» - «Астана». «Спортинг» - в 1/8-й.

«Атлетик Бильбао» - «Спартак». Спартаковцам нужно было надежнее действовать в обороне, чтобы сохранить адекватные шансы перед ответной дуэлью. Баски пройдут дальше.

«Арсенал» - «Эстерсунд». Конечно, «Арсенал».

«Аталанта» - «Боруссия Дортмунд». Можно допустить, что два выездных гола позволят «Аталанте» перевернуть противостояние, но ведь и «Боруссия» сможет действовать на пространстве.

«Зальцбург» - «Реал Сосьедад». Несмотря на результативную ничью дома, баски должны проходить австрийцев.

«Брага» - «Марсель». «Марсель» выиграл в первом матче 3:0.

«Милан» - «Лудогорец». «Милан» разгромил болгар на выезде, дома сделает то же самое.

1/8 финала

Участники: ЦСКА, «Локомотив», «Атлетико», «Виктория», «РБ Лейпциг», «Динамо Киев», «Лацио», «Лион», «Зенит», «Спортинг», «Атлетик», «Арсенал», «Боруссия», «Реал Сосьедад», «Марсель», «Милан».

Труднее всего с жеребьевками, ведь их никак не просчитать. Остается только пренебречь этой неточностью, договориться, что победитель определится, а набор участников в четвертьфиналах/полуфиналах не так важен.

ЦСКА – «Атлетико». Кому-то из российских команд в следующем раунде точно достанется топ-соперник. Против «Атлетико» нет приема.

«Локомотив» - «Спортинг». «Локо», скорее всего, увлечется борьбой в чемпионате и вылетит в следующем раунде, если только не достанется откровенно подарочный оппонент.

«Зенит» - «Марсель». А вот «Зенит» может преодолеть еще один раунд и пройти в четвертьфинал, например.

«Динамо Киев» - «РБ Лейпциг». Юный немецкий клуб очень серьезно относится к любым еврокубковым стартам, а киевлянам шансов не оставит.

«Виктория» - «Реал Сосьедад». Победитель пары «Виктория» - «Партизан» будет желанным соперником для любого клуба в следующем раунде и 100% проиграет.

«Арсенал» - «Лион». Арсену необходимо сразиться с французами, Ляказетт сыграет против бывшего клуба и победит в составе «канониров».

«Боруссия» - «Милан». «Боруссии» снова придется нелегко в матче с еще одним итальянским противником, но дортмундцы и футболисты из Лейпцига должны стоять за честь немецкого футбола в этом неудачном еврокубковом сезоне. А «Милан», несмотря на всю харизму Гаттузо, проиграет первому же стоящему оппоненту.

«Лацио» - «Атлетик». Иммобиле гол забьет и баскам не поздоровится. Сопернику «Спартака» вряд ли что-то светит на поздних стадиях.

1/4 финала

Участники: «Атлетико», «Спортинг», «Зенит», «РБ Лейпциг», «Реал Сосьедад», «Арсенал», «Боруссия», «Лацио».

«Атлетико» - «Реал Сосьедад». Парни Симеоне выбьют компаньонов по Ла Лиге.

«Арсенал» - «Спортинг». «Арсенал» превзойдет «Спортинг».

«Зенит» - «Боруссия». Не знаю, от «Боруссии» или нет, но поставлю на то, что «Зенит» пробьется не выше четвертьфинала.

«Лацио» - «РБ Лейпциг». Два немецких клуба в полуфинале Лиги Европы – вполне себе нормальная история.

Полуфиналы

Участники: «Атлетико», «Арсенал», «РБ Лейпциг», «Боруссия».

«РБ Лейпциг» - «Боруссия». В полуфинале будет мононациональная пара. Здесь побеждает «РБ Лейпциг», самый ненавистный клуб Германии попадет в финал.

«Арсенал» - «Атлетико». Если такая встреча случится, то ее назовут досрочным финалом. И выиграет его не «Арсенал».

Финал

«Атлетико» - «РБ Лейпциг». История Диего Симеоне в «Атлетико» закольцуется: в 2012 году Эль Чоло привел «матрасников» к победе в Лиге Европы, шесть лет спустя сделает то же самое.

Метод №2. Статистика, традиции, закономерности

Помним, что «Црвена Звезда» уже вылетела. Де-юре в розыгрыше 31 клуб.

1. В Лиге Европы силен «национальный дух». Лишь дважды за последние десять лет на стадии полуфиналов выступали представители четырех разных стран, и никогда турнир не выигрывала команда, стартующая в плей-офф в одиночку – в отсутствие соотечественников. Исключаем всех «одиночек». «Копенгаген», «Виктория», «Динамо Киев», ФКСБ, АЕК, «Астана», «Эстерсунд», «Зальцбург», «Лудогорец» - мимо. «Арсенал» и «Селтик» - представители разных чемпионатов, но одной страны, поэтому их оставляем.

2. С момента образования Лиги Европы сложился четкий график побед в турнире: триумф «спустившейся» из Лиги чемпионов дружины, затем два подряд выигрыша команд, начинавших турнир непосредственно в Лиге Европы. Сейчас не «очередь» делегатов из ЛЧ, так что их отсекаем. ЦСКА, «Спартак», «Наполи», «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Спортинг», «Селтик» и дортмундская «Боруссия» не выиграют Лигу Европы.

Среди претендентов остаются: «Локомотив», «Ницца», «Партизан», «Лацио», «Вильярреал», «Лион», «Зенит», «Атлетик Бильбао», «Арсенал», «Аталанта», «Реал Сосьедад», «Марсель», «Брага» и «Милан».

3. Если будущий победитель Лиги Европы выступал на групповой стадии, а не пришел из Лиги чемпионов, логично провести параллели с результатами предыдущих триумфаторов. Так вот, минимальное количество очков – 11. Поэтому все, у кого меньше в текущем розыгрыше, уходят. Это «Партизан», «Брага», «Марсель» и «Ницца».

Претенденты: «Локомотив», «Лацио», «Вильярреал», «Лион», «Зенит», «Атлетик Бильбао», «Арсенал», «Аталанта», «Реал Сосьедад» и «Милан».

4. В XXI веке в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы играли испанские, французские, российские и английские клубы, но не итальянские. «Лацио», «Аталанта» и «Милан» не прервут эту черную полосу.

Претенденты: «Локомотив», «Вильярреал», «Лион», «Зенит», «Атлетик Бильбао», «Арсенал» и «Реал Сосьедад».

5. Победы в шести последних розыгрышах Лиги Европы распределились следующим образом: четыре Кубка УЕФА достались испанским командам, два – английским. С большой долей вероятности нынешней турнир тоже выиграет либо «Арсенал», либо испанский клуб.

Метод №3. Виртуальный розыгрыш турнира, в основе которого случай

Все решает случай – подброшенная монетка. Жеребьевка проводится вручную и «втемную». В 1/16 на основе результатов первых матчей победившим командам были даны форы по разнице в счете.

1/16 финала

Победители: ЦСКА, «Локомотив», «Атлетико», «Партизан», «РБ Лейпциг», АЕК, ФКСБ, «Вильярреал», «Зенит», «Спортинг», «Атлетик», «Арсенал», «Аталанта», «Зальцбург», «Марсель», «Милан».

1/8 финала

ЦСКА – «Атлетик» = 1:2*

«Зенит» - «Вильярреал» = 0:3

«Атлетико» - «Спортинг» = 2:1

«Зальцбург» - «Милан» = 3:0

«РБ Лейпциг» - «Аталанта» = 2:1

«Марсель» - АЕК = 2:1

«Локомотив» - «Партизан» = 3:0

«Арсенал» - ФКСБ = 2:1

*количество исходов «орел-решка» после подкидывания монетки.

1/4 финала

Участники: «Атлетик», «Вильярреал», «Атлетико», «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Марсель», «Локомотив», «Арсенал».

«Зальцбург» - «Локомотив» = 2:3

«Атлетик Бильбао» - «Марсель» = 3:2

«Атлетико» - «Арсенал» = 3:2

«Вильярреал» - «РБ Лейпциг» = 1:4

1/2 финала

Участники: «Локомотив», «Атлетик», «Атлетико», «РБ Лейпциг».

«Атлетик» - «РБ Лейпциг» = 3:2

«Локомотив» - «Атлетико» = 2:3

Финал

Забавно, но в нашем случайном проходе плей-офф Лиги Европы «Локомотиву» очень везло c жеребьевкой вплоть до полуфинала, а судьба указывает на повторение финала Лиги Европы шестилетней давности, когда «Атлетик» сражался с «Атлетико». Кто же победит на этот раз?

«Атлетик» - «Атлетико» = 4:3

Баски дойдут до финала и возьмут реванш у «Атлетико»? Что ж, прямо сейчас в такой исход Лиги Европы не особенно верится, но у случая может быть свое мнение. Так или иначе, все три метода стремятся к одному исходу: у Лиги Европы будет испанский триумфатор. А как считаете вы?

Называем победителя Лиги чемпионов!