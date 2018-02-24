«Ливерпуль», похожий на чемпиона Англии

Клопп создал вторую по игре команду АПЛ, обыгрывал первую, и «Соккер.ру» напоминает, почему о банде Салаха, Мане и Фирмино нужно говорить.

Клопп огласил войну интенсивности в АПЛ

Календарь английского чемпионата убивает футболистов, об этом говорят многие. А добавьте внутренние кубковые турниры и еврокубки – получите доказательство, что не случайно наставники жалуются. Но Юрген Клопп придумал лайфхак. Немец намного чаще остальных тренеров АПЛ применяет ротацию. Бенитес был адептом замен от матча к матчу, но Клопп незаметно для большинства первым создал команду, в которой тактика важнее имен. Совсем недавно без Мане не было «Ливерпуля», сейчас же ситуация другая.

Многие эксперты в Англии сейчас задаются вопросом: почему уход Коутиньо не развалил «Ливерпуль», не сделал атаку беззубой? Ответ есть – двадцать один тур из всех «красные» провели по схеме «4-3-3». Понятно, что подход полузащиты меняется в зависимости от того, кого выбирает тренер. Но задачи свели так, что при среднем количестве изменений в 2.4 за тур во всей лиге, у «Ливерпуля» рекордные 4.1 замены в основе от матча к матчу. Даже Гвардиола не рискует так тасовать основу, но Клопп смелее. Дальше идет Бенитес, но у короля ротации всего по 2.9 замены.

«Ливерпуль» - тактически выстроенная команда

Когда у тебя Мане и Салах, надо играть на контратаках, чем Клопп успешно занимается. Прямо сейчас у «красных» больше голов в ответных атаках, чем у чемпионов «Лестера» и «Челси» в их королевских сезонах. Но не только быстрыми выпадами могут похвастаться «красные». «Ливерпуль» прекрасно меняется по ходу матчей. Причем часто берут время на разведку – первые пятнадцать минут, а потом применяют тонкую наладку. В первые пятнадцать минут забили всего пять мячей, но дальше их уже не поймать.

С 16 по 45 минуты «Ливерпуль» наколотил 38% мячей – сносит любого соперника, получая первые оперативные приказы Клоппа. Затем выходят на второй тайм и не сбавляют темп, поскольку количество замен в основе позволяет быть свежее, чем многие конкуренты. Этот пункт связан с предыдущим. Когда у тебя два вратаря, четыре защитника в центре, по два слева и справа, семь человек ради тройки хавбеков и только в атаке привычная линия – можно подстраиваться под соперников и работать резче, чем оппоненты. Даже «Манчестер Сити» не смог поймать момент, когда Клопп перестроил «Ливерпуль», поэтому и проиграл 3:4.

Оборона далеко не чемпионская

Команда у «Ливерпуля» чемпионская по настроению – схема прекрасная, очень мощная атака, много голов, есть однозначная звезда с прекрасными показателями. Салах подходит на роль Мареза или Азара из прошлых чемпионских сезонов. Египтянин - один из немногих в Европе, кто успел забить за сезон тридцать мячей. Быстрый футболист и скромный за пределами поля парень, с которым у Клоппа хорошие отношения. Так что тренер чемпионский, подход такой же.

Что же мешает? Кроме рациональных акул из «Манчестер Сити», на пути к прорыву находятся рифы обороны. Даже против «Порту», хотя итоговый счет в дождливом матче 5:0 в пользу «красных», защитники Клоппа позволили «драконам» создать два момента. «Вест Хэм» сегодня тоже подходил к воротам Кариуса и забил. Ван Дейк не стал вожаком линии, фланговые оборонцы перепуганные. В результате «Ливерпуль» допускает не такие опасные моменты, как МЮ, а пропустил намного больше. Может, своего Де Хеа не хватает?

Самая успешная тройка атаки в мире

Почти семь десятков голов на счету основных нападающих Клоппа в новом сезоне. При этом иногда говорят, что хавбек Фирмино плохой форвард для «Ливерпуля», можно было подыскать сильнее, в стиле молодого Суареса. Но у бразильца статистика лучше, чем у дорогущего Лукаку из «Манчестер Юнайтед». По Мане и его важности тоже были сомнения, пока отсутствие Садьо на поле не доказало – нужен.

Сенегалец, бразилец и египтянин разделили роли на поле. За Мане говорит его скорость и приличный поставленный удар. Фирмино ведет борьбу на каждом участке поля и невероятно полезен в позиционном прессинге. А Салах умеет все – дриблинг, скорость, удары, передачи и голы радуют поочередно. Мохамед, Садьо и Бобби претендуют на звание самой сильной тройки атаки этого сезона. У ПСЖ есть Кавани, Неймар и Мбаппе, но у ребят Клоппа свои козыри. Да и забили вместе больше. Мане не умеет показывать приемы из бразильской капоэйры, празднуя голы, зато в ворота попадает!

Следующий сезон – ключевой

Многое надо поправить, чтобы весной 2019 претендовать на первый титул АПЛ в истории клуба. У «Ливерпуля» нет вратаря мирового уровня. Нет работающей системы защиты – даже с самым дорогим защитником в истории, хотя есть прессинг. Порой команде не хватает человека в центре, чтобы взламывать массированную оборону середняка, который так и норовит забить на гол больше, чем команда Клоппа. Возможно, не хватает «пушки» Кейта в таких матчах? Но у «Ливерпуля» есть Юрген, а это значит, что после «Манчестер Сити» идет в АПЛ даже не «Тоттенхэм» - хотя Почеттино многое удалось, а команда из города легендарной четверки.

Футболистов «Ливерпуля», если в ближайшие годы станут чемпионами страны, полюбят так же сильно, как «Битлз». Но даже если история завершится, как отдельные матчи – неожиданным разочарованием, прямо сейчас нужно наслаждаться тем, как «Ливерпуль» Клоппа мощно атакует и привозит моменты у своих ворот. Не случайно первыми победили «Манчестер Сити» в новом чемпионате. У Юргена снова получается, а Салах – один из лучших футболистов планеты. Если вдруг Мохамед не уйдет ближайшим летом, у Клоппа будет шанс удивить в следующем сезоне.

«Ливерпулю» есть куда развиваться, но они уже зрелищные, легкие в атаке и ставят на красивый футбол. До матча «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Юрген поднимается на второе место, хотя метить в будущем надо на вершину. «Тоттенхэм» остался командой без чемпионского командного духа, а вот «Ливерпуль», допускающий ошибки у своих ворот, но при этом яркий и успешный, может сделать шаг вперед, невзирая на конкурентов из Манчестера и Лондона. Клопп создает команду, где тактика и стиль важнее, чем имена. Футболисты являются украшением небосвода, а не небосвод подчиняется звездам. «Ливерпуль» шикарен – одна из двух лучших команд АПЛ и мира на данный момент.