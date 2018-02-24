«Ливерпуль», похожий на чемпиона Англии

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 27’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

«Ливерпуль», похожий на чемпиона Англии

24 февраля 2018, 20:19
«Ливерпуль», похожий на чемпиона Англии

Клопп создал вторую по игре команду АПЛ, обыгрывал первую, и «Соккер.ру» напоминает, почему о банде Салаха, Мане и Фирмино нужно говорить.

Клопп огласил войну интенсивности в АПЛ

Календарь английского чемпионата убивает футболистов, об этом говорят многие. А добавьте внутренние кубковые турниры и еврокубки – получите доказательство, что не случайно наставники жалуются. Но Юрген Клопп придумал лайфхак. Немец намного чаще остальных тренеров АПЛ применяет ротацию. Бенитес был адептом замен от матча к матчу, но Клопп незаметно для большинства первым создал команду, в которой тактика важнее имен. Совсем недавно без Мане не было «Ливерпуля», сейчас же ситуация другая.

Многие эксперты в Англии сейчас задаются вопросом: почему уход Коутиньо не развалил «Ливерпуль», не сделал атаку беззубой? Ответ есть – двадцать один тур из всех «красные» провели по схеме «4-3-3». Понятно, что подход полузащиты меняется в зависимости от того, кого выбирает тренер. Но задачи свели так, что при среднем количестве изменений в 2.4 за тур во всей лиге, у «Ливерпуля» рекордные 4.1 замены в основе от матча к матчу. Даже Гвардиола не рискует так тасовать основу, но Клопп смелее. Дальше идет Бенитес, но у короля ротации всего по 2.9 замены.

«Ливерпуль» - тактически выстроенная команда

Когда у тебя Мане и Салах, надо играть на контратаках, чем Клопп успешно занимается. Прямо сейчас у «красных» больше голов в ответных атаках, чем у чемпионов «Лестера» и «Челси» в их королевских сезонах. Но не только быстрыми выпадами могут похвастаться «красные». «Ливерпуль» прекрасно меняется по ходу матчей. Причем часто берут время на разведку – первые пятнадцать минут, а потом применяют тонкую наладку. В первые пятнадцать минут забили всего пять мячей, но дальше их уже не поймать.

С 16 по 45 минуты «Ливерпуль» наколотил 38% мячей – сносит любого соперника, получая первые оперативные приказы Клоппа. Затем выходят на второй тайм и не сбавляют темп, поскольку количество замен в основе позволяет быть свежее, чем многие конкуренты. Этот пункт связан с предыдущим. Когда у тебя два вратаря, четыре защитника в центре, по два слева и справа, семь человек ради тройки хавбеков и только в атаке привычная линия – можно подстраиваться под соперников и работать резче, чем оппоненты. Даже «Манчестер Сити» не смог поймать момент, когда Клопп перестроил «Ливерпуль», поэтому и проиграл 3:4.

Оборона далеко не чемпионская

Команда у «Ливерпуля» чемпионская по настроению – схема прекрасная, очень мощная атака, много голов, есть однозначная звезда с прекрасными показателями. Салах подходит на роль Мареза или Азара из прошлых чемпионских сезонов. Египтянин - один из немногих в Европе, кто успел забить за сезон тридцать мячей. Быстрый футболист и скромный за пределами поля парень, с которым у Клоппа хорошие отношения. Так что тренер чемпионский, подход такой же.

Что же мешает? Кроме рациональных акул из «Манчестер Сити», на пути к прорыву находятся рифы обороны. Даже против «Порту», хотя итоговый счет в дождливом матче 5:0 в пользу «красных», защитники Клоппа позволили «драконам» создать два момента. «Вест Хэм» сегодня тоже подходил к воротам Кариуса и забил. Ван Дейк не стал вожаком линии, фланговые оборонцы перепуганные. В результате «Ливерпуль» допускает не такие опасные моменты, как МЮ, а пропустил намного больше. Может, своего Де Хеа не хватает?

Самая успешная тройка атаки в мире

Почти семь десятков голов на счету основных нападающих Клоппа в новом сезоне. При этом иногда говорят, что хавбек Фирмино плохой форвард для «Ливерпуля», можно было подыскать сильнее, в стиле молодого Суареса. Но у бразильца статистика лучше, чем у дорогущего Лукаку из «Манчестер Юнайтед». По Мане и его важности тоже были сомнения, пока отсутствие Садьо на поле не доказало – нужен.

Сенегалец, бразилец и египтянин разделили роли на поле. За Мане говорит его скорость и приличный поставленный удар. Фирмино ведет борьбу на каждом участке поля и невероятно полезен в позиционном прессинге. А Салах умеет все – дриблинг, скорость, удары, передачи и голы радуют поочередно. Мохамед, Садьо и Бобби претендуют на звание самой сильной тройки атаки этого сезона. У ПСЖ есть Кавани, Неймар и Мбаппе, но у ребят Клоппа свои козыри. Да и забили вместе больше. Мане не умеет показывать приемы из бразильской капоэйры, празднуя голы, зато в ворота попадает!

Следующий сезон – ключевой

Многое надо поправить, чтобы весной 2019 претендовать на первый титул АПЛ в истории клуба. У «Ливерпуля» нет вратаря мирового уровня. Нет работающей системы защиты – даже с самым дорогим защитником в истории, хотя есть прессинг. Порой команде не хватает человека в центре, чтобы взламывать массированную оборону середняка, который так и норовит забить на гол больше, чем команда Клоппа. Возможно, не хватает «пушки» Кейта в таких матчах? Но у «Ливерпуля» есть Юрген, а это значит, что после «Манчестер Сити» идет в АПЛ даже не «Тоттенхэм» - хотя Почеттино многое удалось, а команда из города легендарной четверки.

Футболистов «Ливерпуля», если в ближайшие годы станут чемпионами страны, полюбят так же сильно, как «Битлз». Но даже если история завершится, как отдельные матчи – неожиданным разочарованием, прямо сейчас нужно наслаждаться тем, как «Ливерпуль» Клоппа мощно атакует и привозит моменты у своих ворот. Не случайно первыми победили «Манчестер Сити» в новом чемпионате. У Юргена снова получается, а Салах – один из лучших футболистов планеты. Если вдруг Мохамед не уйдет ближайшим летом, у Клоппа будет шанс удивить в следующем сезоне.

«Ливерпулю» есть куда развиваться, но они уже зрелищные, легкие в атаке и ставят на красивый футбол. До матча «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Юрген поднимается на второе место, хотя метить в будущем надо на вершину. «Тоттенхэм» остался командой без чемпионского командного духа, а вот «Ливерпуль», допускающий ошибки у своих ворот, но при этом яркий и успешный, может сделать шаг вперед, невзирая на конкурентов из Манчестера и Лондона. Клопп создает команду, где тактика и стиль важнее, чем имена. Футболисты являются украшением небосвода, а не небосвод подчиняется звездам. «Ливерпуль» шикарен – одна из двух лучших команд АПЛ и мира на данный момент.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
03 марта в 18:57
МС и Ливерпуль это два клуба,которые играют в футбол и не боятся пропустить, т к могут забить на один мяч больше. Поражения у МС -1, у Ливерпуля - 3, у Автобуса -5,у микроавтобуса -7, у кукареку - 5, у Градов - 9. Вот вам и не автобусы,которые имеют меньше поражений,чем МЮ и Челси.
Betman
Betman ответил Владимир Ушаков
27 февраля в 11:40
Владимир Ушаков:
Там никакой обороны и вратаря, какое чемпионство, максимум место в ЛЧ
а у твоего никчёмного автобуса вообще ничего нет, кроме вратаря разве что, лол.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил просто сашка
26 февраля в 16:52
просто сашка:
я чую запах очередного бестрофейного сезона на энфилде
А я, чую запах того, что в следующем сезоне МЮ снова будет играть в четверг в еврокубках, а про трофей, так у МЮ тоже пока 0, посмотрим, кто с чем останется в конце сезона, понимаю эйфория от победы над Челси, но не сильно радуйтесь сезон еще не закончился.
dinoel
dinoel
26 февраля в 08:14
Отличная статья. Вперед Ливерпуль
IKER-RAUL
IKER-RAUL
26 февраля в 01:13
Удачи и успехов Юргену с Ливерпулем!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 февраля в 21:18
Обожаю Ливерпуль, приятно смотреть на игру этих парней, особенно после российских пешеходов, да и в Ла Лиге немногие команды так интересно смотреть, как Ливерпуль. Причем тут титулы? Люди не за титулами ходят на стадионы! Это же Красота!!!
Sergor
Sergor
25 февраля в 12:37
Если МС продолжит плохо играть, то не быть им чемпионами, а Ливерпуль вполне мог бы зацепиться за первое место, да и вообще Ливер смотрится покруче всех.
просто сашка
просто сашка ответил Y.N.W.A.
25 февраля в 11:50
Y.N.W.A.:
Чуете этот запах? Подгорает у ттх-шных и мю-шных. Чуют чаво их ждет. Автор, хватит штопать стереотипы. Посмотри сколько Ливерпуль пропустил в последних матчах и потом пой про "не вожака" Ввд. А в остальном прав.
я чую запах очередного бестрофейного сезона на энфилде
sparxx2
sparxx2
24 февраля в 22:42
Читая это:
"«Ливерпулю» есть куда развиваться, но они уже зрелищные, легкие в атаке и ставят на красивый футбол. До матча «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Юрген поднимается на второе место, хотя метить в будущем надо на вершину. «Тоттенхэм» остался командой без чемпионского командного духа, а вот «Ливерпуль», допускающий ошибки у своих ворот, но при этом яркий и успешный, может сделать шаг вперед, невзирая на конкурентов из Манчестера и Лондона. Клопп создает команду, где тактика и стиль важнее, чем имена. Футболисты являются украшением небосвода, а не небосвод подчиняется звездам. «Ливерпуль» шикарен – одна из двух лучших команд АПЛ и мира на данный момент"
- даже не знаю плакать или смеяться))))))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
24 февраля в 22:08
Чуете этот запах? Подгорает у ттх-шных и мю-шных. Чуют чаво их ждет.
Автор, хватит штопать стереотипы. Посмотри сколько Ливерпуль пропустил в последних матчах и потом пой про "не вожака" Ввд. А в остальном прав.
112910415
112910415
24 февраля в 21:57
вперёд и выше!
sparxx2
sparxx2 ответил Владимир Ушаков
24 февраля в 21:51
Владимир Ушаков:
Там никакой обороны и вратаря, какое чемпионство, максимум место в ЛЧ
Да они с "великим" Клоппом и на ЛЕ будут как дети радоваться. Поговорим в середине мая. Автор статьи походу начал кушать за защитника отечества с четверга в обед.
Ливерпуль 2014
Ливерпуль 2014 ответил Владимир Ушаков
24 февраля в 21:46
Владимир Ушаков:
Там никакой обороны и вратаря, какое чемпионство, максимум место в ЛЧ
Бревно в своем глазу сначала выковыряй!
dimagas1
dimagas1
24 февраля в 21:34
Летом главное не потерять лидеров .Возможно что-то думать с защитой, да и внятного опорника нужно купить.
Viduka
Viduka
24 февраля в 21:10
Ходят слухи, что Ливер готовит 70 миллионов на Алисона, так что вполне вероятно, что вратарский вопрос решится уже ближайшим летом. Заодно установят еще один трансферный рекорд.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
24 февраля в 21:09
Когда у тебя Сане и Салах*

Очепятка.Сане в МС.
magnum3000
magnum3000
24 февраля в 21:05
Когда же мы увидим тот титулованный Ливерпуль?
Gahi
Gahi
24 февраля в 20:35
Если довести защитные линии до качество наподения то можно говорить о Ливерпуле как о команде моей мечты. А Юрген уже так близок к этому. Удачи Клоппу.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 февраля в 20:31
Там никакой обороны и вратаря, какое чемпионство, максимум место в ЛЧ
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