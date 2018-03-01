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Кто выиграет Кубок России?

01 марта 2018, 16:30
Кто выиграет Кубок России?

Осталось всего лишь пять претендентов на Кубок России. «Соккер.ру» оценивает шансы каждой из команд завоевать трофей, за который развернется отчаянная борьба в апреле-мае.

У Кубка России точно будет свежий победитель. Из оставшейся в бою пятерки «Спартак» выигрывал этот трофей, но в последний раз целых 15 лет назад. А вот для «Крыльев Советов», «Тосно», «Авангарда» и «Шинника» победа в Кубке России может стать исторической. У этих клубов в принципе нет официальных трофеев на национальном уровне, зато сейчас есть уникальная возможность вставить золотую страницу в свою историю. Кто же поднимет над головой заветную чашу?

«Спартак» (Москва)
Соперник по четвертьфиналу: «Крылья Советов»
Возможный соперник по полуфиналу: «Тосно»
Путь в турнире: «Кубань» (2:0), «Спартак-Нальчик» (5:2)

«За». «Спартаку» нужно выиграть три матча, чтобы получить Кубок России. Четвертьфинальная игра с «Крыльями Советов» пройдет в апреле, и это во всех смыслах хорошо для «красно-белых»: во-первых, погода станет более приемлемой, не так будет нивелироваться разница в мастерстве. Во-вторых, команда Карреры точно поймет, за что борется в этом сезоне. Расстановка приоритетов играет большую роль, а в связи с большим отставанием от первого места в РФПЛ, «Спартак» делает ставку на кубок. И это правильно, ведь если не удается защитить титул, то можно задобрить болельщиков другим трофеем. Когда в последний раз москвичи в двух сезонах подряд пополняли музейную коллекцию? На стыке веков такое было. Учитывая вылет сильных команд из РФПЛ, «Спартаку», который не успел «объесться» трофеями, глупо упускать возможность взять Кубок России. «На бумаге» москвичи – главный фаворит с огромным отрывом. 

«Против». Но быть фаворитом – это к тому же и большая ответственность, а у «Спартака» как раз часто случаются проблемы с реализацией своего преимущества в мастерстве. В чемпионате России команда Карреры может красиво расправляться с прямыми конкурентами, но биться головой о редуты команд из нижней половины таблицы. В кубке против «Спартака» все будут играть вторым номером, так что в любом из матчей «красно-белые» могут нарваться на роковую контратаку или довести дело до серии пенальти, не прорвав вражескую оборону. «Спартак» под руководством Карреры стал сильной командой, но это по-прежнему не машина, угрюмо и эффективно истребляющая тех, кто ниже классом. Москвичи склонны к нестабильности и веселью, что дает шансы остальным претендентам. 
«С 8 марта, спартаковцы!» Реакция на перенос кубкового матча

«Крылья Советов» (Самара)
Соперник по четвертьфиналу: «Спартак»
Возможный соперник по полуфиналу: «Тосно»
Путь в турнире: «Сызрань-2003» (2:0), «Локомотив» (3:2), «Рубин» (2:1)

«За». Матч «Крылья Советов» - «Спартак» можно считать «скрытым финалом», ведь если волжане пройдут чемпионов России, то тогда будем их считать фаворитами. Не только за успех в матче со «Спартаком», но и за победы над действующим обладателем Кубка России «Локомотивом» и казанским «Рубином» под руководством Курбана Бердыева. У Андрея Тихонова толковая обученная команда, место которой в РФПЛ, разница в уровне с тем же «Тосно» не очевидна, а коллег по дивизиону из Ярославля и Курска «Крылышки» превосходят. Должен сказаться и солидный футбольный опыт Андрея Валерьевича. В частности, тренер самарцев выигрывал Кубок России в составе «Спартака», но проигрывал финалы с «Крылышками» и «Химками». 

 «Против». Предыдущий визит «Спартака» в Самару завершился поражением «красно-белых» 0:4, но сейчас тот счет в пользу москвичей, потому что Каррера не любит повторять совершенные ошибки, а здесь сможет напомнить своей команде неудачное турне на берегах Волги. Многие участники той неудачной встречи по-прежнему в «Спартаке», так что должны помнить, что без должной мотивации и концентрации на «Металлурге» делать нечего. Именно встреча со «Спартаком» - главный фактор против итогового успеха «Крылышек» в Кубке России. Вероятность вылета в четвертьфинале очень высока из-за силы и настроя соперника. 

«Тосно» (Ленинградская область)
Соперник по полуфиналу: «Спартак»/«Крылья Советов»
Путь в турнире: «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0, по пенальти 6:5), «Луч-Энергия» (2:1)

«За». «Тосно» плюет на авторитеты, у Дмитрия Парфенова команда с кубковым характером, мы же помним победу в РФПЛ над лидирующим «Локомотивом», героическую ничью в меньшинстве со «Спартаком». Пока есть шансы, эта команда будет биться, хотя, стоит признать, в Кубке России жребий пока не подкидывал испытаний, которые были бы не по плечу «Тосно». Все соперники из ФНЛ – «Тюмень», «Томь» и «Луч-Энергия». Забавно, что если «Крылья» пройдут «Спартак», а «Тосно» выиграет полуфинал и финал Кубка России, то возьмет трофей после пяти побед над представителями ФНЛ. И такое возможно в нынешнем розыгрыше.

«Против». Уход Заболотного и Маркова серьезно обеднил атакующий потенциал «Тосно», эти люди «делали погоду»: Антон цеплялся за все мячи, а Евгений завидным образом исполнял роль джокера. Правда, теперь в распоряжении Парфенова появился Погребняк, мечтающий встретиться со «Спартаком» в полуфинале. Павел забил победный мяч в игре с «Лучом», но сможет ли он стать героем «Тосно» и Кубка России после двух лет сидения «на печи»?

«Шинник» (Ярославль)
Соперник по полуфиналу: «Авангард»
Путь в турнире: «Химки» (2:0), «Урал» (3:0), «Олимпиец» (4:0), «СКА-Хабаровск» (0:0, 4:1 по пенальти)

 «За». Александр Побегалов, у которого на плече красуется татуировка в честь «Шинника», похож на человека, который готов вдохновить ярославцев на подвиг. Середняк ФНЛ вдохновлен своим продвижением по сетке Кубка России, ведь до трофея осталось всего два шага, причем первый из них – курский «Авангард», знакомый и удобный. История встреч этих команд насчитывает три поединка, все их выиграл «Шинник», а общий счет впечатляет – 9:1. Стоит также обратить внимание, как аккуратно играет команда Побегалова в кубке: ни одного пропущенного мяча в четырех матчах, причем дважды напротив были клубы РФПЛ. 

«Против». На кого бы «Шинник» ни попал в финале в случае выхода в решающий поединок, фаворитом будет соперник. «Тосно» и «Крылья Советов» обладают лучшим подбором игроков, не говоря уж о «Спартаке». Победа в турнире для ярославцев – задача вожделенная и выполнимая, но при идеальной игре в полуфинале и возможном финале, а также при огромной удаче.

«Авангард» (Курск)
Соперник по полуфиналу: «Шинник»
Путь в турнире: «Динамо Брянск» (1:0), ЦСКА (1:0), «Тамбов» (2:0), «Амкар» (0:0, 7:6 по пенальти)

«За». Если говорить о главной неожиданности этого розыгрыша, то это, конечно же, «Авангард». Кто ожидал от курян такого прорыва? Да никто, даже они сами вряд ли рассчитывали, что сыграют в полуфинале, что уже является историческим достижением для клуба. Что любопытно, за «Авангард» выступает финалист предыдущего розыгрыша Кубка России в составе «Урала» - Дмитрий Коробов. Он же автор победных голов в ворота брянского «Динамо» и ЦСКА. Логичных доводов в пользу победы «Авангарда» в Кубке России вы не найдете, но раскрепощенный «андердог» - опасный зверь. Вот как пройдут «Шинник», а дальше останутся «копейки» - нужно будет не две, не три, а только одна сенсация в финале.

«Против». Все против победы «Авангарда» в Кубке России – история, соперники, даже многие рациональные российские любители футбола, которые не хотят, чтобы путевка в Лигу Европы доставалась заведомому аутсайдеру. Почти наверняка куряне проиграют. Если не в полуфинале, так в финале точно… Но что, если нет?

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
26 марта в 10:55
Тихон, не подведи!.
scikuni
scikuni
02 марта в 23:48
любой кроме сами знаете
tims
tims
02 марта в 20:53
    ckori
    ckori
    02 марта в 17:46
    Всё сделают для спартака!Кубок будет у него и ЛЧ тоже!Ура товарищи!
    yk2ru
    yk2ru
    02 марта в 10:27
    Ждём в финале бакланчиков с кобылками.
    амурец
    амурец
    02 марта в 03:09
    ну наверное Спартак возьмёт кубок, во всяком случае в этом ему сильно помогают
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927
    01 марта в 22:50
    В апреле,твою,в апреле!Крылья победят!
    cska.78
    cska.78
    01 марта в 19:03
    4 достойные команды остались и пищевик!
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    01 марта в 19:01
    Должен выиграть достойный клуб, что бы не был замаран Кубок России трусливым клубом, отказавшимся играть в 1/4 финала с Крыльями Советов!
    serh62
    serh62 ответил Расул Манаев
    01 марта в 18:58
    Расул Манаев:
    А какой мужик не любит 8 марта- иметь красивых женщин,кобыл,бакланок.....)))))
      EvgenyS
      EvgenyS ответил ZENIT GOAL
      01 марта в 18:49
      ZENIT GOAL:
      Касательно переносов, я не понимаю, а на кой чёрт вообще надо было ставить матчи в конце февраля? Будто мы не знаем, какая у нас погода зимой! Раньше спокойно проводили четвертьфиналы в середине марта - начале апреля, только в последние пару лет с ума сходим. А смысл сначала назначать на февраль, потом переносить на апрель? Времени и так хватит!
      Ну а вдруг в феврале погода стала +20 и тепло, всякое бывает, аномальная погода там и прочее.
      mс
      ответил Литейный 4
      01 марта в 18:29
      Литейный 4:
      Вся страна скажет спасибо, если вылетят пупсики! А кто победит все равно, лишь бы не свиньи!
      Степан, ты же за евроочки переживаешь вроде как) Если Спартак возьмет кубок, то в ЛЕ будет шестая команда РФПЛ, а если нет, то в лучшем случае Тосно.
      Воин666
      Воин666
      01 марта в 17:55
      Буду за Авангард топить!
      Литейный 4
      Литейный 4
      01 марта в 17:42
      Вся страна скажет спасибо, если вылетят пупсики! А кто победит все равно, лишь бы не свиньи!
      ZENIT GOAL
      ZENIT GOAL
      01 марта в 17:39
      Касательно переносов, я не понимаю, а на кой чёрт вообще надо было ставить матчи в конце февраля? Будто мы не знаем, какая у нас погода зимой! Раньше спокойно проводили четвертьфиналы в середине марта - начале апреля, только в последние пару лет с ума сходим. А смысл сначала назначать на февраль, потом переносить на апрель? Времени и так хватит!
      борька
      борька
      01 марта в 17:39
      Выиграет тошнота, так как от этого турнира тошнит
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      01 марта в 17:19
      Шинник и Спартак в финале)
      Расул Манаев
      Расул Манаев
      01 марта в 17:16
      А какой мужик не любит 8 марта- иметь красивых женщин,кобыл,бакланок.....)))))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      01 марта в 17:11
      Любой клуб может стать. Но наиболее вероятно это пара КС- Спартак и Тосно.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      01 марта в 17:04
      Да пусть любой клуб, кроме СпаМа, хватит позорить Россию в Европе.
      С 8 марта СпаМ.
      Roger Young
      Roger Young ответил Евгений Сибель
      01 марта в 17:01
      Евгений Сибель:
      Крылья давай. Пора давно пора.
      Спартак не пройдут
      Jum13
      Jum13
      01 марта в 16:57
      Если Федун договорился о переносе даты матча чтобы его девочки смогли отметить 8-е марта - то результат уже ясен. Видимо не надеется в ПЛ зацепиться за еврокубки, вот и идет на такие мутные махинации
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      01 марта в 16:48
      Крылья давай. Пора давно пора.
      Roger Young
      Roger Young
      01 марта в 16:47
      Я бы хотел финал Спартак - Шинник. С победой Спартака.
      sihafazatron
      sihafazatron
      01 марта в 16:46
      Если федун зарядил судей, то скорей всего спартак
      Club Atlético de Madrid
      Club Atlético de Madrid
      01 марта в 16:25
      Спартак Москва!
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