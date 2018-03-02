Кубок Франции – турнир для низших лиг

Кубок Франции должен умереть – так считают многие. Но блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы находит в этом турнире свою прелесть, заключающуюся в героизме аутсайдеров.

Вы думаете, что это в Кубке России все совсем плохо и нужно все поменять? Полагаете, что это российский кубок выглядит со стороны странно и никому не нужен? Тогда мы нашли для вас коллег по несчастью – они живут во Франции, где целых два внутренних кубковых соревнования. И каждый год в СМИ, в экспертном сообществе, среди руководителей клубов, среди футболистов поднимается периодически вой о том, что Франции не нужно два кубка, что это слишком тяжело, а мотивации нет. Особенно сильно вой гремит, когда до высоких стадий турнира добираются какие-нибудь совсем слабые команды, а фавориты весьма быстро вылетают.

Нынешний Кубок Франции точно породит такие разговоры с новой силой. Поскольку в финале будет клуб из Национальной лиги – это третий дивизион страны! Причем это не просто представители третьей лиги, но и аутсайдеры ее, занимающие 15-е и 16-е места из 17 команд. Речь о клубах «Ле-Эрбье» и «Шамбли», которые вышли в полуфинал Кубка Франции, где сыграют друг с другом. Во втором полуфинале из привычных фаворитов только ПСЖ, которому предстоит сыграть со скромным «Каном», но хотя бы из Лиги 1. Тот, кстати, выбил в четвертьфинале сильный «Лион», в общем подтвердив тенденцию к тому, что фавориты не особо напрягаются в кубковых турнирах.

В последний раз представитель более низких лиг играл в финале в 2015 году – не так давно. Тогда схлестнулись ПСЖ и «Осер», который представлял Лигу 2. Причем он ее достойно там представил. «Осер» проиграл со счетом 0:1 всего лишь. Но даже визит в финал Кубка Франции клуба третьего дивизиона – это не такая уж огромная сенсация, оказывается. В последний раз такое было в 2012 году. Тогда героем страны стал скромный клуб «Кевийи», который добрался до финала. В том сезоне, кстати, в полуфинале был другой клуб из Национальной лиги. Разница лишь в том, что они не друг с другом встречались, как в этот раз. «Газелек Аяччо» был разбит «Лионом», а «Кевийи» не пустил тогда в финал «Ренн».

А в 2009 году победителем Кубка Франции стал представитель более низкой лиги. «Генгам», который сейчас-то уже закрепился в элите французского футбола, тогда играл в Лиге 2. И так удачно распоряжался жребий, что с сильными соперниками на поздних стадиях он не встречался, дополз до финала, где столкнулся с «Ренном», а это – бретонское дерби. Вот на характере «Генгам» и победил со счетом 2:1, причем пропустил первым тогда. Годом ранее, в 2008-м, могла произойти сенсация из сенсаций. До полуфинала добралась вообще любительская команда, представляющая четвертую лигу. Но «Монко Бургунь» не смог одолеть в полуфинальном поединке «Сошо», хотя уступил не позорно – 0:2.

В 2005 году в полуфиналах тоже половина состава представлена была более низкими лигами. «Ним» из Национальной лиги, «Седан» - из Лиги 2. Последний вышел в финал, где уступил «Осеру», выступавшему в то время в элите. А в 2004 году в полуфинале встречались «Шатору» из Лиги 2 и «Дижон» из Национальной лиги. Таким образом, традиция выхода клубов из низших дивизионов в самые высокие стадии Кубка Франции не нова. Она тянется давно, и вот сторонники сохранения обоих кубков считают, что это даже очень здорово и круто.

Вот смотрите сами. Эти все «Шамбли» и «Ле-Эрбье» вынуждены со скромнейшими возможностями годами прозябать в Национальной лиге, периодически падая в четвертый дивизион. Какая им радость в футбольной жизни? Где просвет? И вот участие в Кубке Франции дает как раз огромную мотивацию и вносит свежесть в привычное существование. Мало того что ты можешь сразиться с сильнейшими клубами страны, чего тебе никогда, возможно, больше не удастся, так еще и способен заставить говорить о себе всю страну, всю Европу.

Кубок Франции превращается таким вот способом в мощнейший двигатель футбола среднего и низшего эшелона. То есть в руководстве Федерации футбола Франции вовсе не обеспокоены такой ситуацией. Даже напротив. Там рады, что скромные команды попадают на первые полосы газет, ими интересуются, футбольная жизнь не ограничивается элитой, вся огромная толща команд, существующих во Франции, перемешивается в этом уникальном турнире. Это все красиво и полезно, но всегда есть обратная сторона.

Любой турнир, если он не совсем какой-то выставочный, подразумевает победу сильнейших, подразумевает, что каждая команда сражается на максимуме и старается выиграть. Понятно, что при таких регулярных выходах команд из низших лиг на высокие стадии Кубка Франции кто-то из элиты, откровенно говоря, халтурит. Да, конечно, бывают и чудеса жеребьевки, которая тут совсем слепая. Когда «Монако» и «Лион» могут вышибать друг друга, а рядом где-то будут возиться представители третьей лиги.

Это тоже сделано Федерацией футбола Франции для озвученного выше эффекта. Но в последнее время работает еще один фактор. Это фактор ПСЖ, назовем его так. Когда парижане в турнире, другим клубам из Лиги 1 даже не хочется тратить силы и время на борьбу в этом турнире, поскольку с большой долей вероятности ты дойдешь до финала, а там получишь от мотивированного и мощного ПСЖ. И весь путь зря. Самим парижанам же хватает запаса класса, амбиций и прочности, чтобы даже в расслабленном режиме проходить в кубковых турнирах далеко. Самым ярким примером понимания фактора ПСЖ стал прошлогодний перформанс «Монако». Монегаски уже на стадии полуфинала Кубка Франции просто выпустили совершенно детей и абсолютно резервный состав, предсказуемо проиграв парижанам со счетом 0:5.

Это прямо вопиющий пример. Возможно, открыто никто не думает об этом факторе и не говорит о нем, но все подспудно понимают. Тот же «Лион» в четвертьфинале с «Каном» наверняка мог напрячься сильнее и выдавить из себя победу. Но для чего? Чтобы в полуфинале получить от ПСЖ и потратить уйму сил, когда нужно бороться за место в Лиге чемпионов и продвижение в Лиге Европы. В общем, Кубок Франции и Кубок Лиги воспринимаются многими негативно – для повышения ценности одного из них якобы нужно отказаться от другого. Но есть в них свой шарм. И в этих героических прорывах из низших лиг. Ведь футболистам «Ле-Эрбье» и «Шамбли» все равно, с каким настроем на них выходили противники. Они добились побед всей своей жизни, и кто-то сыграет в финале турнира, о котором не мечтал.