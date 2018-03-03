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На нервах. Манчини издевается над «Зенитом»

03 марта 2018, 19:40
На нервах. Манчини издевается над «Зенитом»

Роберто пора подыскивать новую команду, в «Зените» он гость. Действия тренера против «Амкара» - аргументы против итальянца и его футболистов на «Соккер.ру».

«Зенит» не наиграл на победу

Самые эмоциональные фанаты «Зенита» увидят только красные карточки – обе по делу и после ударов Ерохина и Кришито. Но даже они не смогут закрыть глаза на качество футбола от Манчини на протяжении всего сезона, не только сегодня. При этом никто ведь не спорит, что для «Амкара» антифутбол – способ выживания, о чем Гаджи Гаджиев говорил еще в прошлом году. Середняк не врет и не притворяется, они играют, не выходя из «автобуса». Поэтому никто не будет отрицать, что матч не получился красивым еще и из-за действий пермяков.

Но истерику устроили сами фавориты, которым хватало одной толковой атаки для победы. Вязкий футбол на замечательно готовом к матчу газоне, при полных трибунах и в важном матче – результат ошибок тренера и команды-фаворита. Потеряв очки, «Зенит» дарит «Локомотиву» и остальным конкурентам не только психологические бонусы. У хозяев мало что получилось, и не факт, что в следующем туре сыграют лучше. Команда из Санкт-Петербурга не наиграла на победу, поскольку два удара в створ ворот Нигматуллина за матч – никчемный результат атак однозначного первого номера в игре.

«Амкар» скорее мог пропустить после неожиданной персональной ошибки голкипера или одного из защитников, нежели из-за крутых действий игроков «Зенита». Кто играл здорово? Даже Кузяев и Кокорин тужились, тужились, но ничем предметным не помогли. У Манчини нет команды, случайные наборы игроков в каждом поединке. Повезет – «Селтик» проиграет, не повезет – быть поражению. А если на ровном месте заведутся, то еще и устроят такое шоу, как сегодня. Репутацию такими матчами не улучшить однозначно.

Кузяев и Оздоев – не вингеры

Откроем Америку на берегах Невы: Манчини не интересуется российским футболом. Такое ощущение, что местных игроков для «Зенита» покупает кто-то другой. Роберто просто говорит: «Нужен левый защитник». В результате привозят молодого Набиуллина, который говорил, что может играть слева в полузащите. А вместо него в основе оказался еще один человек из «Рубина». А ведь Оздоев сразу продемонстрировал, что играть на фланге не умеет, наверное, никогда этого не делал.

Шокирующая новость, вчерашний опорник Бердыева не может сыграть как Арьен Роббен на фланге. Не каждый игрок Вернблум, задача тренера – найти интересный ход, а Манчини примитивно ставит Кузяева чисто на фланг, где Далеру так же неудобно себя показать, как Шатову сыграть чистого вингера. Кроме всего прочего, Ерохин и Паредес снова не закрыли опорную зону, то есть вся четверка в центре у Манчини была подобрана криво. Игра это доказала, Магомед сам подсказал тренеру – не получилось на краю, пора перестраиваться. Можно подумать, Роберто умеет менять тактику по ходу игры!

Команде не хватает лидеров

Капитан Кришито – отличный игрок, но Манчини так любит фланговые подачи, что даже Доменико с его опытом действует примитивнее, чем может. Иванович тоже не в том состоянии, чтобы идеально поддерживать Смольникова и мотивировать Игоря на победную атаку. «Зенит» смотрится серо, поскольку годами строили команду по другим принципам – на легионерах и самых сильных из россиян, а теперь смешанный из аргентинцев и местных состав не пугает даже «Амкар». Гости могли выиграть по системе тульского «Арсенала», используя единственный момент.

Тягомотина против закрытых соперников и бесхарактерность стали отличительными чертами «Зенита». Только персональные подвиги помогают обычно – Кокорин и Лунев спасали, Кришито выручал, проскакивали другие индивидуальные удачи, как у Дриусси в первых турах. Но в целом ни командной игры с большим количеством точных передач подряд, ни хитрых подходов с ударами - ничего внятного нет. Лидеры команды нестабильные, и хотя состав неплохой, он не равен тому, что умел играть куда мощнее и качественнее. Об этом говорили раньше, сегодня просто подтвердилось сказанное.

За зиму ничего не изменилось

Такое ощущение, что из записи матча «Зенита» и «СКА-Хабаровска» вырезали первый тайм и вставили в трансляцию игры с «Амкаром», только убрали моменты соперника Манчини. Ведь пермяки, в отличие от хабаровчан, сидели в защите. И даже в большинстве за победой не побежали – их право так поступать и действовать. Тем более, «Амкар» не провоцировал, хотя и задерживал время.

А что «Зенит»? Есть деньги, есть поддержка. Найдите команде тренера-чемпиона и не издевайтесь над болельщиками, которые заполняют стадион или болеют за клуб по всему миру, не только в России. Причем даже не в трансферах дело – Манчини ничего не выжал из тех, с кем работает. А его определяющих заслуг в успехах Кокорина и Лунева быть не может, поскольку вратарей главный тренер не готовит, а форвард Александр проснулся сам,и страдал от экспериментов Манчини с переходом на «4-3-3».

Сегодня начали с «4-4-2», потом пришлось менять тактику, но даже отсутствие поражения не сможет обмануть. У «Зенита» снова нет тренера, который готов работать много лет и построить нечто исторически значимое. Без темпа, без правильной тактики под соперника, без ударов в створ ворот – за первый тайм против «Амкара» не попали ни разу! Ничего ведь нет, есть только Манчини на бровке, который всем недоволен, а сегодня может спихнуть ничью на арбитра.

Манчини – посредственный наставник

«Я разбираюсь в футболе», - лучшая шутка Роберто в России. Не было игры в первом матче сезона, не появилась она, сердешная, сейчас. Причем «Зенит» ужасен именно во всем, где нужна тренерская рука. Дисциплина, тактика, работа с «Дзюбами». А на кураже могут вынести и чемпиона Шотландии, и «Спартак». Но состояние эйфории быстро проходит, потом обязательно будут такие матчи, как с «Амкаром». Мучение, доказывающее, что не хватает как индивидуального класса, так и тренерского участия.

Манчини куда хуже Луческу. Ведь Мирча не только набирал больше пунктов, но и не делал вид, что у него все под контролем. Роберто ни в одном из своих клубов не умел признать собственные ошибки, так что «Зенит» в ловушке – наставник после поражений и ничьих обязательно найдет виноватых. Интересно, «Зенит» разочаровал собственных поклонников или народу такой футбол нравится? Если второе, то будьте осторожны – в прошлых сезонах похожая игра завершалась путевкой в Лигу Европы.

Сейчас легко могут вылететь из первой тройки с беззубым подходом. Еще посмотрим на «Краснодар» весной, но ЦСКА явно готов собирать рациональные победы, в отличие от «Зенита». «Локомотив» и «Спартак» тоже крепыши, если сравнивать с командой Манчини. Ведь Семин и Каррера своего коллегу обували в валенки в последних очных поединках. «Зенит» на длительной дистанции ужасен, и самое глупое – заболтать настоящие проблемы «скандалом».

Главное, чтобы не перекладывали ответственность на арбитра. Солидный фаворит на других свою квелую игру не списывает. Вообще, Каряка и Евсеев – большие молодцы, «Амкар» легко отобрал очки у петербуржцев, поскольку правильно выстроил игру и встретил соперника, который ничему под руководством Манчини не научился. А зарплата тренера «Зенита», как говорят итальянские источники, от 5 до 6 миллионов евро в год.

С таким же самым результатом Кокорин мог выбросить эти деньги в море с вертолета, «покормил бакланов» – хотя бы во всем мире о дикой акции «зажравшихся российских футболистов» рассказали. А так о «Зените» даже поспорить не получится. Что фанаты зря нарвались на закрытие секторов болельщиков, что команда разочаровала. Не первый год выступают одинаково ужасно, поскольку в футбол без тренеров не играют. Фанаты «Зенита» любят шутить, что бывает стыдно за «Спартак»? Бывает, но сегодня стыдно за «Зенит».

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Все комментарии
Дмитрий Маккавеев
Дмитрий Маккавеев
16 марта в 05:31
с приходом манекена шарфов в Зените было куплено 18 футболистов на сумму более 100 миллионов бюджетных денег.
и ради чего? чтобы бороться с Уфой за еврокубковое место.
тьфу, стыдобище.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил OLESOCC
06 марта в 18:33
OLESOCC:
Не работает!!! Вылазит наносайт!.
Даже не знаю, что Вам посоветовать. Я выхожу в интернет через Internet Explorer, и если в поисковой строке забить этот адрес, то у меня всегда открывается старый вариант soccer
ANDREW60
ANDREW60
06 марта в 18:28
Новый сайт - 73о.Старый был намного удобнее и лучше.
Верните старый сайт!!!
OLESOCC
OLESOCC ответил Юрий Сенатов 1
06 марта в 18:23
Юрий Сенатов 1:
Прочитал статью и комментарии и хочется вот о чем спросить: а если бы "Зенит" выиграл со счетом 1:0, была бы такая же разгромная статья? Сомневаюсь. Ведь совсем недавно, после побед в товарищеских играх и над "Селтиком", у специалистов и болельщиков не было претензий к игре команды, а тут вдруг, после ничейного результата с "Амкаром" , появились. С чего бы? Так к любой команде РФПЛ после не слишком удачных игр можно налепить таких ярлыков, что хоть распускай первые. " Зениту" была нужна победа, чтобы подобраться к лидеру, все в команде были на нервах, отсюда и психологические срывы и у игроков, и у гл. тренера. Да, игра команды порой вызывает отторжение, но я призываю всех не спешить с выводами и подождать следующих матчей.
У Зенита как не было так и нет игры!.
OLESOCC
OLESOCC ответил Leningrad 84
06 марта в 18:22
Leningrad 84:
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Не работает!!! Вылазит наносайт!.
Кошк 47
Кошк 47
05 марта в 19:09
Синьор Мончини давай до свиданья!
Caniggia
Caniggia
05 марта в 12:43
Переоценённый тренеришка Физручини просто отбывает номер за огромное бабло и вдрызг разваливает команду.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
05 марта в 08:39
Прочитал статью и комментарии и хочется вот о чем спросить: а если бы "Зенит" выиграл со счетом 1:0, была бы такая же разгромная статья? Сомневаюсь. Ведь совсем недавно, после побед в товарищеских играх и над "Селтиком", у специалистов и болельщиков не было претензий к игре команды, а тут вдруг, после ничейного результата с "Амкаром" , появились. С чего бы? Так к любой команде РФПЛ после не слишком удачных игр можно налепить таких ярлыков, что хоть распускай первые. " Зениту" была нужна победа, чтобы подобраться к лидеру, все в команде были на нервах, отсюда и психологические срывы и у игроков, и у гл. тренера. Да, игра команды порой вызывает отторжение, но я призываю всех не спешить с выводами и подождать следующих матчей.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 марта в 23:11
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил OLESOCC
    04 марта в 22:25
    OLESOCC:
    ... и пожалуйста, ВЕРРРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ, ироды!!!
    https://www.soccer.ru/?new_design=0
    OLESOCC
    OLESOCC
    04 марта в 19:48
    ... и пожалуйста, ВЕРРРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ, ироды!!!
    OLESOCC
    OLESOCC
    04 марта в 19:47
    СТЫДОБИЩЕ!!!
    S010386A
    S010386A ответил V V S
    04 марта в 19:19
    V V S:
    Манчини не покупает игроков он работает с тем, что у него есть. Подогнали ему аргентинский отстой за бешенные деньги, мол работай. Но из 77 не слепишь конфетку.Так что в проблемах Зенита в первую очередь виноват тот, кто бездумно на свое усмотрение покупает посредственных игрочков и за всем этим стоит одиозная фигура г-на Фурсенко.Сейчас время такое не ворует только ленивый. А уж у Газпрома , как говорится быть у колодца и не напиться?
    "...подогнали ему аргентинский отстой..." Слышь, а не сам ли он выбирал аргентинцев?
    kolpino79
    kolpino79
    04 марта в 14:54
    Статья по делу! С такой игрой не факт что попадем в тройку... Действительно, сегодня стыдно за Зенит...
    178
    178
    04 марта в 14:50
    Да.Такой футбол нам ненужен.
    Belozori
    Belozori
    04 марта в 13:18
    Когда в товарищах согласия нет... Собрали хороших игроков в один клуб (благо в бабках проблем нет), а теперь ладу не могут им дать - кого куда ставить.
    alfranza
    alfranza
    04 марта в 13:11
    Ну что сказать? Статья по делу. Вот с Боаша началось все это нытье и поиск виновных в потере очков. Не знаю, что тут сказать. Мне непонятно почему Зенит некоторые матчи (как с Селтиком) играет отлично (не без ошибок, конечно), а потом идет слив. Получается, что в Лиге Европы платят больше, да? А здесь не стоит задницу рвать на каких-то пермяков. А как же болельщики? Он не выбирают на какие матчи ходить? Ходят на все и везде поддерживают. Давай, Зенит, они тоже будут выбирать? сегодня, вот не пойдем. И будете при пустых трибунах играть. Нравится? Я считаю, что за такие гнусные игры не нужно платить зарплату, тогда может будут профессиональнее к делу относиться. Не наиграли даже на зарплату, не то что премиальные.
    Maddox75
    Maddox75 ответил RDeanW
    04 марта в 12:11
    RDeanW:
    это не перебор. это зенит
      V V S
      V V S
      04 марта в 11:01
      Манчини не покупает игроков он работает с тем, что у него есть. Подогнали ему аргентинский отстой за бешенные деньги, мол работай. Но из 77 не слепишь конфетку.Так что в проблемах Зенита в первую очередь виноват тот, кто бездумно на свое усмотрение покупает посредственных игрочков и за всем этим стоит одиозная фигура г-на Фурсенко.Сейчас время такое не ворует только ленивый. А уж у Газпрома , как говорится быть у колодца и не напиться?
      zamsb
      zamsb
      04 марта в 08:59
      Тренер Зенита уже мысленно руководит сборной Италии и делает все, что бы с ним клуб расторг контракт да еще и остался должным за досрочное расторжение.
      pachkevi4
      pachkevi4
      04 марта в 01:44
      Футбольный суп от Манчини.Состав:пресная игра подсоленая слезами болельщиков.Угощайтесь.
      pachkevi4
      pachkevi4
      04 марта в 01:36
      Манчини нужно стать молчини и идти на работу в Китай.Там ему купят всех, и да пусть успокоится душа этого футбольного шопоголика.
      DEXEZ
      DEXEZ ответил Спартач-болельщик
      04 марта в 00:28
      Спартач-болельщик:
      Этот сброд не имеет права выходить с Зенитовской стрелкой --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...этим сбродом можно три команды укомплектовать , которые будут за чемпионство бороться... ...сами себя перевозбудили какой-то стрелкой...в пердиве боролся Зенитушка ...
      То, как их нахапали, а через год поменяли больше половины состава, и летом поменяют еще половину - это вредно для всего нашего футбола. Ленивые, зажравшиеся, на супер раздутых контрактах. Иностранцы еще хлеще - они сюда не играть приехали вообще и манчинишка первый в этом списке. Распилы и откаты - вот основа трансферной политики, а на деле деградация всего.
      "..этим сбродом можно три команды укомплектовать , которые будут за чемпионство бороться..." - возможно, но не при таких условиях.
      RDeanW
      RDeanW ответил Shamil79
      04 марта в 00:07
      Shamil79:
      на третий год третий тренер? это перебор!!!!
      это не перебор. это зенит
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      04 марта в 00:05
      "Манчини - издевается над Зенитом". "Манчини - посредственный наставник". Горе-автор просто по определению ненавидит Питер и Зенит. А изливает желчь на Манчини.
      Saang
      Saang
      04 марта в 00:02
      Кого можно взять распасовщиком, если принять за аксиому, что после больших и не очень результативных трансферов Манчини, много денег на следующее окно руководство выделять не будет?
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик ответил mugik1973
      03 марта в 23:05
      mugik1973:
      Мне интересно где все глоры зенита? А да они все появятся завтра после игры Спартака
      ...не появятся , как и ваши жеребята....
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик ответил DEXEZ
      03 марта в 23:02
      DEXEZ:
      ПОЧЕМУ Я ПРОДОЛЖАЮ СМОТРЕТЬ МАТЧИ ЗЕНИТА?! Это давно не так команда, которую я полюбил. Наверно синдром утенка, или потому что живу в Питере, или просто мой маразм... Этот сброд не имеет права выходить с Зенитовской стрелкой - это китайская подделка от Миллера и Фурсенко!
      Этот сброд не имеет права выходить с Зенитовской стрелкой
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ...этим сбродом можно три команды укомплектовать , которые будут за чемпионство бороться...
      ...сами себя перевозбудили какой-то стрелкой...в пердиве боролся Зенитушка ...
      sir-5
      sir-5
      03 марта в 22:56
      Последним стоящим наставником был даже не Спалетти,а "маленький Бонапарт".Далее-по нисходящей,сплошные нытики.Но Миллер доволен.Довольны и мы. Поскольку не болельщики "Зенита".
      DEXEZ
      DEXEZ
      03 марта в 22:49
      ПОЧЕМУ Я ПРОДОЛЖАЮ СМОТРЕТЬ МАТЧИ ЗЕНИТА?! Это давно не так команда, которую я полюбил. Наверно синдром утенка, или потому что живу в Питере, или просто мой маразм... Этот сброд не имеет права выходить с Зенитовской стрелкой - это китайская подделка от Миллера и Фурсенко!
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