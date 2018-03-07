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Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
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ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов еще немало лет

07 марта 2018, 10:25
ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов еще немало лет

История отношений ПСЖ и Лиги чемпионов получила еще одну темную страницу. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы считает, что в ближайшие годы парижанам не стоит надеяться на успех в этом турнире.

В ПСЖ уже без всякого стеснения говорят о том, что главная цель всей работы клуба – победа в Лиге чемпионов. Уже плевать на все внутренние соревнования, которые должны выигрываться по инерции. Но все же есть причины, по которым вряд ли в ближайшие годы парижанам может улыбнуться удача в Лиге чемпионов.

У ПСЖ нет конкурентов во Франции

Одной из главных причин неудач ПСЖ в Европе является общий уровень чемпионата Франции. Да, там парижане цари и боги, могут громить всех подряд хоть каждый тур, но такое превосходство дает ложное чувство самоуверенности и мешает трезво оценивать свои возможности. Например, «Марсель» сейчас прекрасно играет, отличная команда, крепкая, с разумным футболом. Но буквально дважды за неделю она проиграла ПСЖ со счетом 0:3 – без вариантов. Парижане не могут сравнить себя в реальных боевых условиях на внутренней арене, поэтому столкновение с кем-то наподобие «Реала» в Европе ставит их в тупик, точнее, как минимум требует времени на адаптацию, включения в работу. ПСЖ не имеет должного тонуса, который есть у того же «Реала», где хотя бы «Барселона» и «Атлетико» дают напрячься, да и другие не дремлют. В Англии сумасшедшая конкуренция позволяет чуть ли не каждую неделю топ-клубам проводить матчи, достойные Лиги чемпионов по накалу и борьбе. И если находящаяся в похожих условиях в Германии «Бавария» уже привыкла к такому положению дел и приспособилась, то ПСЖ как новому топ-клубу в историческом измерении очень сложно переключаться. И нельзя строить команду только под Лигу чемпионов. Нужно как-то больше мотивировать игроков на все.

Футболисты мотивированы только деньгами

Титул чемпиона Франции, согласитесь, не такой престижный, как аналогичные в Англии, Италии, Испании, Германии. Сложно представить, чтобы какой-нибудь очень сильный футболист отправлялся во Францию за чемпионством, за тамошними кубками. Игроки изначально не мотивированы на победу в Лиге 1, а значит не мотивированы в большинстве матчей, которые проводят в сезоне. И тут снова возвращаемся к потере тонуса. Отвыкаешь от напряженной работы. К тому же в таком деле, как Лига чемпионов, все же деньги не главным мотиватором должны быть. Футболисты как-то должны идентифицировать себя с клубом, биться за него, изыскивать какие-то резервы в своей игре, в своем характере. Это такой турнир, который нельзя выиграть, если просто собрать имена как в менеджере. Выходя на поле, не все футболисты ПСЖ понимают, за что им сражаться.

В ПСЖ не доверяют тренерам

У ПСЖ нет репутации надежного клуба для тренеров. Любой наставник, которому предлагают серьезный проект, нацеленный на победу в Лиге чемпионов, хочет получать определенные гарантии и доверие. Однако парижане очень сильно запятнали свою репутацию несколько раз. Так было с отставкой Комбуаре, еще более ярким примером стало увольнение Лорана Блана вскоре после продления с ним соглашения. Приглашение Унаи Эмери уже тогда выглядело сомнительно и подчеркивало, что боссы ПСЖ не слишком-то разбираются в том, как нужно вести работу с тренерским составом. Теперь еще и Эмери наверняка уволят, а ведь ему обещали полнейший карт-бланш. Условный Моуриньо или Конте не слишком захочет связываться с таким клубом, хотя тот опять может завалить деньгами, конечно.

Руководство ПСЖ вмешивается в работу команды

Отчасти касается предыдущего тезиса, но все же немного о другом. Слишком много президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи «в эфире», так сказать. Вот вы часто слышите мнение босса «Манчестер Сити»? Не думаю. Даже яркий Флорентино Перес предпочитает помалкивать об играх за редким исключением. А вот у Аль-Хелаифи всегда есть свое мнение, всегда он его пытается втиснуть публично, и не всегда оно идет на пользу команде и отношениям внутри нее. Все же каждый должен заниматься своими делами. Понятны переживания Аль-Хелаифи за результат, но если ты не доверяешь своим игрокам, своему тренеру, даже своим администраторам, то сложно рассчитывать на успех – хоть сам иди на тренерский мостик.

Нет командного опыта

Это довольно умозрительное понятие, ведь в составе ПСЖ полно опытных больших мастеров. Но речь именно о командном опыте, который не является по сути своей суммой опыта отдельных игроков и тренеров. Все должно найти гармонию и в ней стать эффективным. Посмотрите на действия парижан в игре с «Реалом». Разве махал Алвес так когда-нибудь мимо мяча? А ведь опытный игрок. Разве срывались опытные Кавани и Верратти так истерично ранее? Разве совершались неточные передачи на пару метров такими мастерами? Нет, нет и нет. ПСЖ нервничал, психовал, поскольку эти ребята не имеют нужного успешного опыта именно в Лиге чемпионов как единое целое. Тут можно коснуться и вопроса отсутствия лидера. Тиаго Силва пытается им быть, но по его лицу видно, как самому бразильцу надоели эти нестыковки в тактике, в работе тренера, боссов, в мандраже игроков на ровном месте.

Сильные конкуренты на международной арене

И нужно еще понимать, что ПСЖ соревнуется не сам с собой, не в вакууме. Даже его нереальные финансовые вливания – в этом он не одинок. Посмотрите на «Манчестер Сити», да даже «Барселона» тратит приличные деньги. А «Реал» показывает, что эти траты – не самое обязательное для успеха, когда команда уже крепко сбита. Так что всегда у ПСЖ будут очень сильные конкуренты. И не в единственном числе. В один сезон кто-то просядет, но кто-то другой переживет подъем. И так постоянно. Поэтому ПСЖ мало только вливать огромные деньги, увеличивая инфляцию собственных же футболистов, приобретенных ранее, что только портит атмосферу и настрой. Вряд ли вчерашние дорогие новички Ди Мария и Дракслер, например, сильно радовались покупкам Неймара и Мбаппе.

ПСЖ необходимо отойти от своих принципов формирования команды и попытаться создать все же сбалансированный коллектив, а не набор исполнителей – даже самое дорогое ассорти не справится с поставленной задачей. Особенно когда нет объединяющих факторов, кроме денег. А это так себе социальный клей. И год за годом, обновляя состав, меняя тренеров и влезая в работу команды, боссы ПСЖ будут сталкиваться с разочарованием в Лиге чемпионов.

«Реал» разбил ПСЖ на самоуправлении

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
17 марта в 12:38
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
СПАРТАК НЕ ВЫИГРАЕТ ЕВРОКУБОК ЕЩЁ НЕ ОДНУ СОТНЮ ЛЕТ !
А почему только Спартак? ЦСКА, Зенит, Паровоз да и другие российские клубы тоже
П.Пар
П.Пар
17 марта в 12:36
Всё верно, ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов еще немало лет. Почему? А потому, что рядом с испанскими или английскими клубами в Лиге чемпионов ПСЖ в 63...
Самбука
Самбука
07 марта в 20:52
Бедный мальчик Неимар,
У него в душе пожар,
Зря позарился на бабки,
Мужа катарской арабки,
Захотел ещё в придачу,
Самолёт, в Дубаи дачу,
Золотые зубы в рот,
Чтоб завидовал народ,
Стать богаче фараонов,
Кубок Лиги чемпионов,
Чтоб слагали ему песни,
Что он лучше Лео Месси,
Говорили раз уж тыщу,
От ДОБРА БАБЛА не ищут..

Покорить хотел Европу,
Оказался в ПС63!! 😢
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
07 марта в 18:27
Почему люди так уверенно хоронят ПСЖ. ну проиграли Реалу. Так плохо сыграли. Мы ожидали от них большего. Но... Как-будто другие клубы невыразительных матчей не выдавали. Я уверен, что будет праздник и на Парижских улицах.
мои поздравления Реалу.
Artuom
Artuom ответил vastudio
07 марта в 17:24
vastudio:
Спорное мнение)) Если в Англии всё гуд и с конкуренцией и деньгами,почему нет результатов на уровне клубов в ЛЧ и сборной ?)))
Составы не те. Когда у английских команд были наигранные топ составы, тогда они и выигрывали или хотя бы играли в финалах.
Сильные игроки абсолютно во всех линиях(а не так как например у Ливерпуля), сыгранность и хороший тренер(не такое сыкло как то же Эмери). Очень много факторов.
Aris
Aris
07 марта в 16:55
С Неймарами ПСЖ никогда и ничего не будет выиграно. Это, мягко говоря, больше клоун, чем игрок.
NOVA
NOVA ответил Roger Young
07 марта в 12:20
Roger Young:
Конечно не выиграет, если в 1/8 сразу кидать на сильнейшие команды, а в тех случаях когда ПСЖ сильнее (вспоминаем матчи с Барсой) - УЕФА будет тащить соперника за уши. В прошлом году парижане имели все шансы дойти до финала, но Барселоне подарили путевку в 1/4
да! Реал это не барса, им судьи ни к чему!!! в прошлом сезоне псж должен был пройти дальше, а в этом сезоне все по делу!!!
vastudio
vastudio
07 марта в 12:05
Спорное мнение)) Если в Англии всё гуд и с конкуренцией и деньгами,почему нет результатов на уровне клубов в ЛЧ и сборной ?)))
anyway
anyway
07 марта в 12:03
Такова судьба денежного мешка
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Roger Young
07 марта в 11:59
Roger Young:
Конечно не выиграет, если в 1/8 сразу кидать на сильнейшие команды, а в тех случаях когда ПСЖ сильнее (вспоминаем матчи с Барсой) - УЕФА будет тащить соперника за уши. В прошлом году парижане имели все шансы дойти до финала, но Барселоне подарили путевку в 1/4
Ахаха ЛЧ не выиграть играя лишь с Базелями и Бешикташами, всё равно надо будет играть против Топ-клубов
Roger Young
Roger Young
07 марта в 11:40
Конечно не выиграет, если в 1/8 сразу кидать на сильнейшие команды, а в тех случаях когда ПСЖ сильнее (вспоминаем матчи с Барсой) - УЕФА будет тащить соперника за уши.

В прошлом году парижане имели все шансы дойти до финала, но Барселоне подарили путевку в 1/4
Road to cup
Road to cup
07 марта в 11:06
Видно, что статья детская, увы. Дело даже не в поверхностном анализе, а в манере подачи - ее нет. Текст ради текста или статья новичка, если в двух словах.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 марта в 11:00
псж слабо выглядел ! ожидания были гораздо больше
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
07 марта в 10:35
СПАРТАК НЕ ВЫИГРАЕТ ЕВРОКУБОК ЕЩЁ НЕ ОДНУ СОТНЮ ЛЕТ !
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