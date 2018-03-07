ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов еще немало лет

История отношений ПСЖ и Лиги чемпионов получила еще одну темную страницу. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы считает, что в ближайшие годы парижанам не стоит надеяться на успех в этом турнире.

В ПСЖ уже без всякого стеснения говорят о том, что главная цель всей работы клуба – победа в Лиге чемпионов. Уже плевать на все внутренние соревнования, которые должны выигрываться по инерции. Но все же есть причины, по которым вряд ли в ближайшие годы парижанам может улыбнуться удача в Лиге чемпионов.

У ПСЖ нет конкурентов во Франции

Одной из главных причин неудач ПСЖ в Европе является общий уровень чемпионата Франции. Да, там парижане цари и боги, могут громить всех подряд хоть каждый тур, но такое превосходство дает ложное чувство самоуверенности и мешает трезво оценивать свои возможности. Например, «Марсель» сейчас прекрасно играет, отличная команда, крепкая, с разумным футболом. Но буквально дважды за неделю она проиграла ПСЖ со счетом 0:3 – без вариантов. Парижане не могут сравнить себя в реальных боевых условиях на внутренней арене, поэтому столкновение с кем-то наподобие «Реала» в Европе ставит их в тупик, точнее, как минимум требует времени на адаптацию, включения в работу. ПСЖ не имеет должного тонуса, который есть у того же «Реала», где хотя бы «Барселона» и «Атлетико» дают напрячься, да и другие не дремлют. В Англии сумасшедшая конкуренция позволяет чуть ли не каждую неделю топ-клубам проводить матчи, достойные Лиги чемпионов по накалу и борьбе. И если находящаяся в похожих условиях в Германии «Бавария» уже привыкла к такому положению дел и приспособилась, то ПСЖ как новому топ-клубу в историческом измерении очень сложно переключаться. И нельзя строить команду только под Лигу чемпионов. Нужно как-то больше мотивировать игроков на все.

Футболисты мотивированы только деньгами

Титул чемпиона Франции, согласитесь, не такой престижный, как аналогичные в Англии, Италии, Испании, Германии. Сложно представить, чтобы какой-нибудь очень сильный футболист отправлялся во Францию за чемпионством, за тамошними кубками. Игроки изначально не мотивированы на победу в Лиге 1, а значит не мотивированы в большинстве матчей, которые проводят в сезоне. И тут снова возвращаемся к потере тонуса. Отвыкаешь от напряженной работы. К тому же в таком деле, как Лига чемпионов, все же деньги не главным мотиватором должны быть. Футболисты как-то должны идентифицировать себя с клубом, биться за него, изыскивать какие-то резервы в своей игре, в своем характере. Это такой турнир, который нельзя выиграть, если просто собрать имена как в менеджере. Выходя на поле, не все футболисты ПСЖ понимают, за что им сражаться.

В ПСЖ не доверяют тренерам

У ПСЖ нет репутации надежного клуба для тренеров. Любой наставник, которому предлагают серьезный проект, нацеленный на победу в Лиге чемпионов, хочет получать определенные гарантии и доверие. Однако парижане очень сильно запятнали свою репутацию несколько раз. Так было с отставкой Комбуаре, еще более ярким примером стало увольнение Лорана Блана вскоре после продления с ним соглашения. Приглашение Унаи Эмери уже тогда выглядело сомнительно и подчеркивало, что боссы ПСЖ не слишком-то разбираются в том, как нужно вести работу с тренерским составом. Теперь еще и Эмери наверняка уволят, а ведь ему обещали полнейший карт-бланш. Условный Моуриньо или Конте не слишком захочет связываться с таким клубом, хотя тот опять может завалить деньгами, конечно.

Руководство ПСЖ вмешивается в работу команды

Отчасти касается предыдущего тезиса, но все же немного о другом. Слишком много президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи «в эфире», так сказать. Вот вы часто слышите мнение босса «Манчестер Сити»? Не думаю. Даже яркий Флорентино Перес предпочитает помалкивать об играх за редким исключением. А вот у Аль-Хелаифи всегда есть свое мнение, всегда он его пытается втиснуть публично, и не всегда оно идет на пользу команде и отношениям внутри нее. Все же каждый должен заниматься своими делами. Понятны переживания Аль-Хелаифи за результат, но если ты не доверяешь своим игрокам, своему тренеру, даже своим администраторам, то сложно рассчитывать на успех – хоть сам иди на тренерский мостик.

Нет командного опыта

Это довольно умозрительное понятие, ведь в составе ПСЖ полно опытных больших мастеров. Но речь именно о командном опыте, который не является по сути своей суммой опыта отдельных игроков и тренеров. Все должно найти гармонию и в ней стать эффективным. Посмотрите на действия парижан в игре с «Реалом». Разве махал Алвес так когда-нибудь мимо мяча? А ведь опытный игрок. Разве срывались опытные Кавани и Верратти так истерично ранее? Разве совершались неточные передачи на пару метров такими мастерами? Нет, нет и нет. ПСЖ нервничал, психовал, поскольку эти ребята не имеют нужного успешного опыта именно в Лиге чемпионов как единое целое. Тут можно коснуться и вопроса отсутствия лидера. Тиаго Силва пытается им быть, но по его лицу видно, как самому бразильцу надоели эти нестыковки в тактике, в работе тренера, боссов, в мандраже игроков на ровном месте.

Сильные конкуренты на международной арене

И нужно еще понимать, что ПСЖ соревнуется не сам с собой, не в вакууме. Даже его нереальные финансовые вливания – в этом он не одинок. Посмотрите на «Манчестер Сити», да даже «Барселона» тратит приличные деньги. А «Реал» показывает, что эти траты – не самое обязательное для успеха, когда команда уже крепко сбита. Так что всегда у ПСЖ будут очень сильные конкуренты. И не в единственном числе. В один сезон кто-то просядет, но кто-то другой переживет подъем. И так постоянно. Поэтому ПСЖ мало только вливать огромные деньги, увеличивая инфляцию собственных же футболистов, приобретенных ранее, что только портит атмосферу и настрой. Вряд ли вчерашние дорогие новички Ди Мария и Дракслер, например, сильно радовались покупкам Неймара и Мбаппе.

ПСЖ необходимо отойти от своих принципов формирования команды и попытаться создать все же сбалансированный коллектив, а не набор исполнителей – даже самое дорогое ассорти не справится с поставленной задачей. Особенно когда нет объединяющих факторов, кроме денег. А это так себе социальный клей. И год за годом, обновляя состав, меняя тренеров и влезая в работу команды, боссы ПСЖ будут сталкиваться с разочарованием в Лиге чемпионов.

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