«Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» — «Порту» 0:0
Первый матч: 5:0.
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Хендерсон, Джан (Клаван 80), Лаллана, Мане (Салах 74), Фирмино (Ингс 62).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Торрес, Андре (Оливейра 62), Коста, Корона, Уорис (Рикарду Перейра 68), Абубакар (Пасьенса 80).
Главный тренер: Сержиу Консейсау.
Предупреждения: Андре 34, Хендерсон 59.
Судья: Феликс Цвайер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Во втором матче вышел Касильяс, счет 0-0 в гостях! Хоть этот матч уже был формальностью!
Клопп конечно умно поступил, что дал шанс резервным!
С выходом в 1/4 финала ЛЧ Мухьаммад Салахь!
Во втором матче вышел Касильяс, счет 0-0 в гостях! Хоть этот матч уже был формальностью!
Клопп конечно умно поступил, что дал шанс резервным!
С выходом в 1/4 финала ЛЧ Мухьаммад Салахь!
Надеюсь Ливерпуль проявит свой знаменитый характер кубкового бойца и дойдет до финала!
И конечно же до финала с Реалом!
Надеюсь Ливерпуль проявит свой знаменитый характер кубкового бойца и дойдет до финала!
И конечно же до финала с Реалом!
зачем морено вышел на поле не понятно, днина полная. лучше бы с академки дал кому поиграть.
зачем морено вышел на поле не понятно, днина полная. лучше бы с академки дал кому поиграть.
Ору с идиотов в комментах, которые чего то там ожидали.
Ору с идиотов в комментах, которые чего то там ожидали.