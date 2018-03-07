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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту»

07 марта 2018, 00:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» — «Порту» 0:0
Первый матч: 5:0.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Хендерсон, Джан (Клаван 80), Лаллана, Мане (Салах 74), Фирмино (Ингс 62).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Торрес, Андре (Оливейра 62), Коста, Корона, Уорис (Рикарду Перейра 68), Абубакар (Пасьенса 80).
Главный тренер: Сержиу Консейсау.

Предупреждения: Андре 34, Хендерсон 59.

Судья: Феликс Цвайер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
07 марта 2018 в 16:33
Ливерпуль сыграл в эконом-режиме в преддверии важной игры против Манчестер Юнайтед и в итоге этого хватило, чтобы не проиграть) К тому же красные так ничего и не пропустили от крепкого Порту. С заслуженным выходом в следующую стадию ЛЧ, мерсисайдцы!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bavaria_M (комментарий удален) (раскрыть)
07 марта 2018 в 16:23, ред.
Барса есть барса,пусть лучше Тот или даже Реал. Барса и МС всё же фавориты в этом сезоне,имхо. МЮ тоже был бы не плохим соперником.этих трусов вполне по силам одолеть.
Пятая точка_Роналды
Пятая точка_Роналды
07 марта 2018 в 13:28
игра уже была сделана в Португалии)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 марта 2018 в 11:51
что то Клопп Миньоле совсем за58ил. Смотрел игру Псж, наверное наши играли с опущенными в эконом режиме,т к впереди Автобус в автопарке ждёт,который надо автослесарю Клоппу разобрать до последней гайки,он всё равно не на ходу.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
07 марта 2018 в 09:49
так если в прошлом матче гарантировали себе такое преимущество, то что в этом матче то напрягаться _)))
ДАША Д
ДАША Д
07 марта 2018 в 08:59
В целом правильное решение - не напрягаться.
Galaxy real way
Galaxy real way
07 марта 2018 в 08:56
Ливерпуль с путевкой в 1/4. Потягаться с ними любому клубу будет не легко в следующей стадий.
cannongun
cannongun
07 марта 2018 в 08:30
эконом вариант от Клоппа
Zidane.5
Zidane.5
07 марта 2018 в 08:21
Ливерпуль в этом розыгрыше очень силен. Мне кажется в следующем раунде они на Баварию попадут.
Гус Пойет
Гус Пойет
07 марта 2018 в 07:29
Сгоняли товарнячок да и ладно
112910415
112910415
07 марта 2018 в 06:32
по счёту, как говорится
yudin_duda
yudin_duda
07 марта 2018 в 06:32, ред.
Мда, жалко Порту пролетели в первом матче,должны были проходить этот клуП))
Zayac_65
Zayac_65
07 марта 2018 в 05:51
Больше Ливеру и не надо было...
амурец
амурец
07 марта 2018 в 04:34
другой игры от Ливерпуля и не ждал, хватало результата и первого матча
Остапчук 67
Остапчук 67
07 марта 2018 в 03:07
"Ливерпуль" сыграл в экономном режиме.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
07 марта 2018 в 02:13
красных с выходом в следующий раунд!
Миша Вилков
Миша Вилков
07 марта 2018 в 02:05
Ливеру и не надо было напрягаться!
Kerri
Kerri
07 марта 2018 в 01:45
Ливерпуль с выходом!
95-shishani-95
95-shishani-95
07 марта 2018 в 01:29
Касильяса надо вернуть в Реал на конкуренцию с Навасом!
95-shishani-95
95-shishani-95
07 марта 2018 в 01:26, ред.
В первом матче тренер поставил другого вратаря, счет 0-5 у себя дома!
Во втором матче вышел Касильяс, счет 0-0 в гостях! Хоть этот матч уже был формальностью!

Клопп конечно умно поступил, что дал шанс резервным!
С выходом в 1/4 финала ЛЧ Мухьаммад Салахь!
spartach n1
spartach n1
07 марта 2018 в 01:21
chip_n_dale
chip_n_dale ответ dzvinka (раскрыть)
07 марта 2018 в 01:21
Странно, многие говорят что он был лучшим на поле. Мне тоже показался старательным.
eleven LC
eleven LC
07 марта 2018 в 01:16
Ливерпуль с выходом в 1/4,хотя это и так было ясно,но формальности,что поделаешь!
Надеюсь Ливерпуль проявит свой знаменитый характер кубкового бойца и дойдет до финала!
И конечно же до финала с Реалом!
dzvinka
dzvinka
07 марта 2018 в 01:13, ред.
смотрел игру, с первых минут было понятно, что если и будет какой гол... то один и в ворота Порту. Установка была сыграть не энергозатратно - основных игроков Клопп начал убирать на 60м. - игра на тармозах одним словом и это понятно. Никто шибко не рвался, никто шибко не потел. При этом было не мало моментов забить, была штанга.
зачем морено вышел на поле не понятно, днина полная. лучше бы с академки дал кому поиграть.
Mr_Tim
Mr_Tim
07 марта 2018 в 01:10
Ответка была формальностью после первого матча! Первый представитель АПЛ в 1/4
raulmadrid_007
raulmadrid_007
07 марта 2018 в 00:57
Щас бы тратить силы Клопу в ненужном матче, перед Манчестером.
Ору с идиотов в комментах, которые чего то там ожидали.
MIKITA463295
MIKITA463295
07 марта 2018 в 00:55
За такой матч обе команды надо ставить к стенке,антифутбол и это еще мягко сказанно...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
07 марта 2018 в 00:52
Ну легкой жизни Ттх никто не обещал. Юве не тот клуб который быстро сдается, так что за 1\4 Шпорам придется еще по воевать.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
07 марта 2018 в 00:52
Радует сухой матч Каса!
da da da
da da da
07 марта 2018 в 00:50
не против Ливепуля,но этот матч ток подтверждает что в первой игре португальцы на 0-5 никак не наиграли.
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