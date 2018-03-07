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07 марта 2018, 00:38

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» — «Порту» 0:0

Первый матч: 5:0.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Хендерсон, Джан (Клаван 80), Лаллана, Мане (Салах 74), Фирмино (Ингс 62).

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Торрес, Андре (Оливейра 62), Коста, Корона, Уорис (Рикарду Перейра 68), Абубакар (Пасьенса 80).

Главный тренер: Сержиу Консейсау.

Предупреждения: Андре 34, Хендерсон 59.

Судья: Феликс Цвайер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.