«Однозначно сделает „Зенит“ чемпионом!» Мы знаем, что вы говорили о Манчини прошлым летом!

Орлов призывает поддержать «Зенит», ведь до конца сезона изменений в клубе не будет. «Соккер.ру» вспоминает чужие слова и предсказания, когда Манчини приезжал в Россию

Специалисты и знаменитости

Дмитрий Селюк: «Роберто Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Манчини – очень достойная кандидатура. Я даже не был уверен, что он согласится работать в „Зените“. Он отличный человек, и у меня с ним связаны только положительные эмоции. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдёт на пользу».

Александр Бубнов: «Манчини попадает в тяжёлую ситуацию. Думаю, он ещё не представляет, как ему будет сложно. Это касается российских игроков, менталитета, лимита на легионеров. И он видит футбол не так, как его видит Луческу и другие бывшие специалисты „Зенита“. Дзюба говорил, что его и Луческу устраивает. Теперь ему придётся свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит, не всех устраивали его требования».

Дмитрий Хохлов: «Я не сомневался том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу Чемпионов „Зенит“ будет искать сильного тренера, который в состоянии дать результат „здесь и сейчас“. Ни о каком „будущем“ либо „перестроении философии“ тут речи идти не должно. „Зениту“ нужен именно тот тренер, что за год сделает результат. Роберто Манчини – топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается».

Виталий Мутко: «Манчини - топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в „своем“ клубе».

Сергей Фурсенко: «„Зенит“ подписал сильного европейского тренера. Сейчас подбираем игроков, чтобы стиль, который проповедует Манчини, был возможен.

Основная задача - это зрительский футбол. Зритель всегда ценит, когда играет сильная, заряженная команда. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что играем для них. Мы должны завоевать чемпионство, также очень постараемся выиграть еврокубок в этом сезоне».

Властимил Петржела: «Манчини - внешне приятный человек, но мне сложно что-либо сказать о его работе. Мне кажется, Роберто вряд ли будет делать ставку на русских игроков. То, что у него был успех в Англии и Италии, для России ни о чем не говорит. Славянский футбол очень сильно отличается от западного, ментальностью прежде всего. По сути дела, ему придется доказывать свой профессионализм заново. Не знаю, как получится у него в „Зените“ - итальянцы любят деньги. Уверен, что Манчини согласился работать в России и в „Зените“ в частности исключительно из-за больших денег. Вот это я знаю точно».

Доменико Кришито: «Манчини – очень сильный специалист. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне. Можно ли назвать Манчини типично итальянским тренером? Да, конечно. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в „Зените“, поскольку лучшие тренеры мира — итальянцы. Все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а „Зенит“ входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит».

Василий Уткин: «Манчини был выдающимся игроком, но сейчас он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат».

Из статей «Соккер.ру»

«Кто вы, мистер Манчини?» (Александр Чистяков): «Манчини – непростой персонаж. У Роберто сложный характер, который неоднократно приводил к ссорам с футболистами, боссами и коллегами. Взять хотя бы историю со списанием Тевеса в дубль или нашумевшую перепалку с Маурицио Сарри. Самолюбие Манчини часто переходит в себялюбие, поэтому иногда даже не надо прилагать усилий, чтобы задеть его, - сам найдет повод для недовольства. Еще один момент – деньги. И для себя, и на формирование команды. Несколько лет назад Роберто долго не мог договориться с „Галатасараем“ именно из-за финансовых запросов: хотел заработать никак не меньше 20 миллионов евро за три года. В „Зените“ у него будет сопоставимая зарплата. А еще в „Зените“ Манчини нужно будет строить команду без звезд первой величины вроде Ибрагимовича, Тевеса или Яя Туре».

«Манчини сделает „Зенит“ чемпионом?» (Александр Чистяков): «Манчини будет проще завоевать титул, чем снова оставить Артема Дзюбу без чемпионства. Но это ко всему прочему точка давления на Роберто: если от того же Карреры никто не ожидал победы в РФПЛ, то любая осечка Манчини будет рассматриваться под микроскопом и расцениваться как его личный промах. Статус, возможности „Зенита“ и зарплата тренера обязывают к такому отношению. Роберто – непростой человек, он не сглаживает углы и не избегает конфликтов. Определенно, игрокам „Зенита“ будет интересно работать с новым тренером на первоначальном этапе – имя, заслуги, харизма сыграют свою роль, но Манчини до сих пор не стремился создавать „семьи“ на местах работы. У него другой метод».

Комментарии пользователей «Соккер.ру»

KnowSoccer: «Ну вот ничего из этого приличного не выйдет! Я хоть и болела ЦСКА, но отмечу, впервые Спартак поступил разумно, пригласил человека, который только начинает тренерский путь, но у кого он учился?! Правильно, Антонио Конте, сейчас один из самых крутых тренеров. А кого хочет взять Зенит? Сбитого летчика, так еще и „за дорого“. Луческу версия 2.0».

Блоссия: «Господа, нас ждет бурная околофутбольная жизнь с этим забавным персонажем. В программе клуба Что-где-когда мы его не увидим, но Танцы со звездами, коих он любитель, нам обеспечены. Два последних похода за титулами у него не получились, его прогнали сначала из Галатасарая, а затем из Интера, так что бог любит троицу».

Литейный 4: «Однозначно Манчини сделает Зенит чемпионом!»

d_fincher: «В очередной раз Зенит потратил народные миллионы не на тренера, а на статус. Руководству команды с истинно барской величавостью куда важнее, чтоб было ширче, ярше, побогаче! Барса, вон, взяла себе тренера-середняка с талантом, а не Манчини, но кого это волнует, ведь он тренировал МанСити. Помните, как Балотелли его игнорил? Миллер жаждет войти в одну реку дважды и взять хорошего итальянца, только у Спаллетти было то, чего нет у Манчини, вспоминается песня Высоцкого: „Не судьба его манила и не золотая жила, а широкая его кость и природная его злость“. Характера у Манчини нет, злости, чтоб на гламурных антифутболистов давление обеспечить. Кокорины его уважать не будут. В Зените никто никогда никого не уважал. Там только через злость и угрозы играют».

zenit_forever2014: «Вопрос лишь один к Манчини, он приедет работать, или получать зарплату? Если работать, то вариант отличный, и порядок в команде наведет, и авторитет он огромный для всех ребят».

piercman: «Хз, что получится у Манчини, сразу молиться на него не буду, но это первый тренер в России, выигрывавший топовые чемпионаты + выигравший однажды у Фергюсона с неприличным счётом (МЮ 1:6 МС). Здесь ему предоставят для этих целей Спартак, тем более, ему не привыкать. Ну и понятно, что под него игроки поедут, тренер известный, а к неизвестным едут только зулусы».

Корабел: «Вопль сплошной из Москвы - Зенит выбрал слабого тренера, пропала команда. Не дождётесь, ребята. Манчини, как сказал Жирков, „Топ тренер из топ чемпионата“».

Fczpkossidspb: «Я считаю, что, если бы Манчини прошёл по тому же пути, что и Луческу, то его бы не уволили, а дали как минимум половину второго его сезона, посмотрели бы на результаты и потом уже делали выводы!»

«Зенит» и его кадровые проблемы. Спорим с Манчини

А вот эту теорию пользователя, который, очевидно, поддерживает «Зенит» будет любопытно проверить на практике, потому что Манчини близок к «пути Луческу». В комментариях хотелось бы увидеть не заряды троллинга, а рассказы о том, как менялось ваше мнение о Роберто. В первую очередь, обращаюсь к фанатам «Зенита»: поддерживаете ли вы итальянского тренера или окончательно разочаровались в нем? Отвечая на этот вопрос, помните, что между властью Манчини и чувством к «Зениту» нет знака равенства. Можно любить свою страну и ненавидеть государство – в таком подходе нет ничего нестандартного, он актуален с древних времен. Связи с родной землей, народом и историей достаточно, чтобы считать себя полноправной частью целого, а правители должны получать то, что заслужили действиями. «Зенит» - пристанище для многих беспокойных сердец, но кто для вас Манчини – пророк, которого нужно поддержать в час испытаний, потому что именно он построит в Санкт-Петербурге команду мечты, или Тень Мордора, накрывшая «Зенит» и ведущая его к погибели? Только не говорите, что не задавались этим вопросом.