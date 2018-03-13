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«Однозначно сделает „Зенит“ чемпионом!» Мы знаем, что вы говорили о Манчини прошлым летом!

13 марта 2018, 16:00
«Однозначно сделает „Зенит“ чемпионом!» Мы знаем, что вы говорили о Манчини прошлым летом!

Орлов призывает поддержать «Зенит», ведь до конца сезона изменений в клубе не будет. «Соккер.ру» вспоминает чужие слова и предсказания, когда Манчини приезжал в Россию

Специалисты и знаменитости

Дмитрий Селюк: «Роберто Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Манчини – очень достойная кандидатура. Я даже не был уверен, что он согласится работать в „Зените“. Он отличный человек, и у меня с ним связаны только положительные эмоции. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдёт на пользу».

Александр Бубнов: «Манчини попадает в тяжёлую ситуацию. Думаю, он ещё не представляет, как ему будет сложно. Это касается российских игроков, менталитета, лимита на легионеров. И он видит футбол не так, как его видит Луческу и другие бывшие специалисты „Зенита“. Дзюба говорил, что его и Луческу устраивает. Теперь ему придётся свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит, не всех устраивали его требования».

Дмитрий Хохлов: «Я не сомневался том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу Чемпионов „Зенит“ будет искать сильного тренера, который в состоянии дать результат „здесь и сейчас“. Ни о каком „будущем“ либо „перестроении философии“ тут речи идти не должно. „Зениту“ нужен именно тот тренер, что за год сделает результат. Роберто Манчини – топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается».

Виталий Мутко: «Манчини - топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в „своем“ клубе».

Сергей Фурсенко: «„Зенит“ подписал сильного европейского тренера. Сейчас подбираем игроков, чтобы стиль, который проповедует Манчини, был возможен.

Основная задача - это зрительский футбол. Зритель всегда ценит, когда играет сильная, заряженная команда. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что играем для них. Мы должны завоевать чемпионство, также очень постараемся выиграть еврокубок в этом сезоне».

Властимил Петржела: «Манчини - внешне приятный человек, но мне сложно что-либо сказать о его работе. Мне кажется, Роберто вряд ли будет делать ставку на русских игроков. То, что у него был успех в Англии и Италии, для России ни о чем не говорит. Славянский футбол очень сильно отличается от западного, ментальностью прежде всего. По сути дела, ему придется доказывать свой профессионализм заново. Не знаю, как получится у него в „Зените“ - итальянцы любят деньги. Уверен, что Манчини согласился работать в России и в „Зените“ в частности исключительно из-за больших денег. Вот это я знаю точно».

Доменико Кришито: «Манчини – очень сильный специалист. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне. Можно ли назвать Манчини типично итальянским тренером? Да, конечно. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в „Зените“, поскольку лучшие тренеры мира — итальянцы. Все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а „Зенит“ входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит».

Василий Уткин: «Манчини был выдающимся игроком, но сейчас он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат».

Из статей «Соккер.ру»

«Кто вы, мистер Манчини?» (Александр Чистяков): «Манчини – непростой персонаж. У Роберто сложный характер, который неоднократно приводил к ссорам с футболистами, боссами и коллегами. Взять хотя бы историю со списанием Тевеса в дубль или нашумевшую перепалку с Маурицио Сарри. Самолюбие Манчини часто переходит в себялюбие, поэтому иногда даже не надо прилагать усилий, чтобы задеть его, - сам найдет повод для недовольства. Еще один момент – деньги. И для себя, и на формирование команды. Несколько лет назад Роберто долго не мог договориться с „Галатасараем“ именно из-за финансовых запросов: хотел заработать никак не меньше 20 миллионов евро за три года. В „Зените“ у него будет сопоставимая зарплата. А еще в „Зените“ Манчини нужно будет строить команду без звезд первой величины вроде Ибрагимовича, Тевеса или Яя Туре».

«Манчини сделает „Зенит“ чемпионом?» (Александр Чистяков): «Манчини будет проще завоевать титул, чем снова оставить Артема Дзюбу без чемпионства. Но это ко всему прочему точка давления на Роберто: если от того же Карреры никто не ожидал победы в РФПЛ, то любая осечка Манчини будет рассматриваться под микроскопом и расцениваться как его личный промах. Статус, возможности „Зенита“ и зарплата тренера обязывают к такому отношению. Роберто – непростой человек, он не сглаживает углы и не избегает конфликтов. Определенно, игрокам „Зенита“ будет интересно работать с новым тренером на первоначальном этапе – имя, заслуги, харизма сыграют свою роль, но Манчини до сих пор не стремился создавать „семьи“ на местах работы. У него другой метод».

Комментарии пользователей «Соккер.ру»

KnowSoccer: «Ну вот ничего из этого приличного не выйдет! Я хоть и болела ЦСКА, но отмечу, впервые Спартак поступил разумно, пригласил человека, который только начинает тренерский путь, но у кого он учился?! Правильно, Антонио Конте, сейчас один из самых крутых тренеров. А кого хочет взять Зенит? Сбитого летчика, так еще и „за дорого“. Луческу версия 2.0».

Блоссия: «Господа, нас ждет бурная околофутбольная жизнь с этим забавным персонажем. В программе клуба Что-где-когда мы его не увидим, но Танцы со звездами, коих он любитель, нам обеспечены. Два последних похода за титулами у него не получились, его прогнали сначала из Галатасарая, а затем из Интера, так что бог любит троицу».

Литейный 4: «Однозначно Манчини сделает Зенит чемпионом!»

d_fincher: «В очередной раз Зенит потратил народные миллионы не на тренера, а на статус. Руководству команды с истинно барской величавостью куда важнее, чтоб было ширче, ярше, побогаче! Барса, вон, взяла себе тренера-середняка с талантом, а не Манчини, но кого это волнует, ведь он тренировал МанСити. Помните, как Балотелли его игнорил? Миллер жаждет войти в одну реку дважды и взять хорошего итальянца, только у Спаллетти было то, чего нет у Манчини, вспоминается песня Высоцкого: „Не судьба его манила и не золотая жила, а широкая его кость и природная его злость“.  Характера у Манчини нет, злости, чтоб на гламурных антифутболистов давление обеспечить. Кокорины его уважать не будут. В Зените никто никогда никого не уважал. Там только через злость и угрозы играют».

zenit_forever2014: «Вопрос лишь один к Манчини, он приедет работать, или получать зарплату? Если работать, то вариант отличный, и порядок в команде наведет, и авторитет он огромный для всех ребят».

piercman: «Хз, что получится у Манчини, сразу молиться на него не буду, но это первый тренер в России, выигрывавший топовые чемпионаты + выигравший однажды у Фергюсона с неприличным счётом (МЮ 1:6 МС). Здесь ему предоставят для этих целей Спартак, тем более, ему не привыкать. Ну и понятно, что под него игроки поедут, тренер известный, а к неизвестным едут только зулусы».

Корабел: «Вопль сплошной из Москвы - Зенит выбрал слабого тренера, пропала команда. Не дождётесь, ребята. Манчини, как сказал Жирков, „Топ тренер из топ чемпионата“».

Fczpkossidspb: «Я считаю, что, если бы Манчини прошёл по тому же пути, что и Луческу, то его бы не уволили, а дали как минимум половину второго его сезона, посмотрели бы на результаты и потом уже делали выводы!»

«Зенит» и его кадровые проблемы. Спорим с Манчини

А вот эту теорию пользователя, который, очевидно, поддерживает «Зенит» будет любопытно проверить на практике, потому что Манчини близок к «пути Луческу». В комментариях хотелось бы увидеть не заряды троллинга, а рассказы о том, как менялось ваше мнение о Роберто. В первую очередь, обращаюсь к фанатам «Зенита»: поддерживаете ли вы итальянского тренера или окончательно разочаровались в нем? Отвечая на этот вопрос, помните, что между властью Манчини и чувством к «Зениту» нет знака равенства. Можно любить свою страну и ненавидеть государство – в таком подходе нет ничего нестандартного, он актуален с древних времен. Связи с родной землей, народом и историей достаточно, чтобы считать себя полноправной частью целого, а правители должны получать то, что заслужили действиями. «Зенит» - пристанище для многих беспокойных сердец, но кто для вас Манчини – пророк, которого нужно поддержать в час испытаний, потому что именно он построит в Санкт-Петербурге команду мечты, или Тень Мордора, накрывшая «Зенит» и ведущая его к погибели? Только не говорите, что не задавались этим вопросом.

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KURUM
KURUM
20 марта в 13:21
Кто то всех зенитовских тренеров учит ныть, может это у них в контрактах прописано..
Николай Еремеев
Николай Еремеев
18 марта в 19:32
Для Зенита сезон можно считать потерянным - я еще осенью писал , что Манчини и Зенит несовместимы и все кажется идет к этому -т.е к разрыву !
Petr Makovenko
Petr Makovenko
17 марта в 22:33
Топ тренер из топ чемпионата....
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1040235
Да уж... у которого топ игроки... А что за сезон можно слепить ТОП???
Сперва надо топ-топ-топ ,хотя бы парочку сезонов.
Это руководство НЕ ПОНИМАЕТ ,что так не делается команда и Игра не ставиться волшебством и деньгами....Это же всем понятно ,что пиво без водки -деньги на ветер!!!
Пример Анжи нас не научил? Смотрите на Ман Сити,сколько они лепили Команду???
И таки сделали ТОП! А через топ-топ и получилось!
zyxel410
zyxel410 ответил alfranza
17 марта в 10:12
alfranza:
Так это не я. Это реальность, которую почему-то причисляют болельщикам. Вот болельщики которые ходят на стадион - действительно чемпионы. Зенит хорошо играл последний раз при Боаше, Халк ушел - Зенит бросил играть вообще. Бывают проблески, как в ответной игре с Селтиком, но это редко. Так что не нужно мне приписывать то, чего я не говорила.
Да бросьте вы. Не играл Зенит с Халком. Это Халк мог обыграть, убежать, ударить и забить, но это не значит что команда играла. И между прочим,тогда ругали Халка за то что он берет игру на себя, а ему играть просто не с кем было, все стояли.Так что нормально Зенит играл где-то года до 2010, а потом началось время личностей,а команда стала разваливаться.
zyxel410
zyxel410
17 марта в 10:08
В комментариях хотелось бы увидеть не заряды троллинга
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То есть сначала вы целенаправленно делаете соккер сборищем тролей, клоунов и твинков, а потом хотите видеть серьезное обсуждение? Вы уж или идите по протоптанной дорожке и делайте дальше из ресурса черт знает что - ради посещений, или уж возьмитесь наконец за "чистку" рядов. Ну или по-крайней мере, перестаньте изображать из себя серьезных людей.
никита001
никита001 ответил Коля58
17 марта в 04:01
Коля58:
Мнчини уже накостылял Каррере! А Выигрыш за чет судейского корпуса не засчитывается!
У тебя в тетрадке не засчитывается? Любой результат засчитывается - даже победу над Уралом в Питере прошлого сезона - и ту засчитали.
Пусть мы проваливаем сезон (а ведь проваливаете, но говорить об итогах, конечно, рано), зато обыграли Спартак! Пусть другие чемпионы, но мы обыграли Спартак! Жизнь удалась! Манчини себя оправдал - он обыграл Спартак!
Правда, проиграл ему по всем статьям в Москве (без всякого судейского корпуса, заметь), но все равно, в Питере же выиграли - жизнь удалась! Дело Павла Федоровича Садырина (выйти из пердива и обыграть Спартак) живет и побеждает. В Питере.
alfranza
alfranza ответил pomor45
17 марта в 00:36
pomor45:
Какую ужасную картину рисуешь, а между тем Зенит как был лучшей командой России по рейтигу УЕФА, так и остаётся. Даже в этом, казалось бы самом неудачном сезоне, связанным с затеянной радикальной реформацией команды, в зачёте УЕФА набрал 13 очков, столько же у ЦСКА, у ЛОКО 12, у Спартака 11. Так что не так страшен чёрт, как ты его малюешь. Отступаться от реформы нельзя. России нужен чемпион, который может не только выйти из группы ЛЧ, но и дойти до полуфинала. Им может стать только Зенит, если успешно завершит реформу. Эти чемпионы внутреннего употребления, образовавшиеся после Зенита в последние четыре года, даже из группы ЛЧ выйти не могут. Зачем такие нужны? У меня к Зениту только одна претензия - непоследовательность в проведении реформы, спешка, в погоне за быстрым результатом уже четыре года потеряли, пора понять, что на хорошую команду уровня европейского топ нужна длительная спокойная работ в течение не менее 5 лет.
Так это не я. Это реальность, которую почему-то причисляют болельщикам. Вот болельщики которые ходят на стадион - действительно чемпионы. Зенит хорошо играл последний раз при Боаше, Халк ушел - Зенит бросил играть вообще. Бывают проблески, как в ответной игре с Селтиком, но это редко. Так что не нужно мне приписывать то, чего я не говорила.
pomor45
pomor45 ответил alfranza
16 марта в 23:52
alfranza:
С каждым тренером Зенит играет все хуже, и все больше нытья. Я не особо верила когда пришел Манчини, что он что-то поменяет. Не тренеров нужно менять, а отношение к игре. Оно ужасное. Зенит считает, что ему все должны: судьи, соперники, РФС, УЕФА, болельщики, поля, КДК. Зато сам Зенит иногда на поле выходит непонятно зачем. Манчини тасует состав, как будто в покер играет. Покупает игроков, как будто китайскую стену строит. А между тем, психология внутри команды - ужасная. Игроки которые уходят из Зенита, начинают играть лучше. О чем это говорит? О том, что игрокам не дают проявлять их лучшие качества. Ставят на на те позиции, где они профаны. Не развивают те качества, в которых они хороши. Поэтому Фурсенко нужно не о сменах тренеров задумываться, а как людей в футбол научить играть. Дику Адвокату удалось привить правильную тактику и любовь к игре, потому что он не разглагольствовал, а делал. И да, не все и не сразу получается, но если не работать, так ничего и не будет.
Какую ужасную картину рисуешь, а между тем Зенит как был лучшей командой России по рейтигу УЕФА, так и остаётся. Даже в этом, казалось бы самом неудачном сезоне, связанным с затеянной радикальной реформацией команды, в зачёте УЕФА набрал 13 очков, столько же у ЦСКА, у ЛОКО 12, у Спартака 11. Так что не так страшен чёрт, как ты его малюешь. Отступаться от реформы нельзя. России нужен чемпион, который может не только выйти из группы ЛЧ, но и дойти до полуфинала. Им может стать только Зенит, если успешно завершит реформу. Эти чемпионы внутреннего употребления, образовавшиеся после Зенита в последние четыре года, даже из группы ЛЧ выйти не могут. Зачем такие нужны? У меня к Зениту только одна претензия - непоследовательность в проведении реформы, спешка, в погоне за быстрым результатом уже четыре года потеряли, пора понять, что на хорошую команду уровня европейского топ нужна длительная спокойная работ в течение не менее 5 лет.
pomor45
pomor45
16 марта в 23:34
Можете трепать всё, что угодно, но на репутации Манчини на Западе его неудачи в России не отражаются нисколько, как, впрочем, и успехи другого итальянца - Карреры. Более того, Манчини котируется в ГТ сборной Италии, а о Каррере даже никаких упоминаний. Лучший в мире российского антифутбола тренер Слуцкий в мире футбола ничего, кроме смеха не вызывает. О прочих "знаменитостях" российского "футбола" и говорить не приходится.
alfranza
alfranza
16 марта в 16:42
С каждым тренером Зенит играет все хуже, и все больше нытья. Я не особо верила когда пришел Манчини, что он что-то поменяет. Не тренеров нужно менять, а отношение к игре. Оно ужасное. Зенит считает, что ему все должны: судьи, соперники, РФС, УЕФА, болельщики, поля, КДК. Зато сам Зенит иногда на поле выходит непонятно зачем. Манчини тасует состав, как будто в покер играет. Покупает игроков, как будто китайскую стену строит. А между тем, психология внутри команды - ужасная. Игроки которые уходят из Зенита, начинают играть лучше. О чем это говорит? О том, что игрокам не дают проявлять их лучшие качества. Ставят на на те позиции, где они профаны. Не развивают те качества, в которых они хороши. Поэтому Фурсенко нужно не о сменах тренеров задумываться, а как людей в футбол научить играть. Дику Адвокату удалось привить правильную тактику и любовь к игре, потому что он не разглагольствовал, а делал. И да, не все и не сразу получается, но если не работать, так ничего и не будет.
denmig
denmig
14 марта в 15:52
Литейный - Хахахахахххх! чемпионы! хахахахах!!! может шампиньоны! ? )))))
Морозовский
Морозовский
14 марта в 11:16
Манчини - чимпиён России!
zamsb
zamsb
14 марта в 10:40
Одно из самых точных высказываний о приходе Манчини в Зенит. ".... Василий Уткин: «Манчини был выдающимся игроком, но сейчас он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат»....". Прав был тогда Уткин, точнее не скажешь.
ndedov
ndedov
14 марта в 09:29
Однозначно-это слово мне сразу почему то Жирика напоминает.
mikysss
mikysss
14 марта в 08:55
В передаче экспертиза бубнова процитировали манчини, мол не купили игроков что не хватает игроков - напокупали три состава. половину посдили на зарплату и на скамейку , часть в аренды - а игроков все не хватает... мдаааа
Олег Пастушков
Олег Пастушков
14 марта в 08:47
Бубнову в какой-то момент надоело отыгрывать клоуна, и он начал говорить то, что на самом деле думает. Не так весело, как раньше, зато сомнений в его профессионализме не осталось. Настоящий эксперт!
Shagrath82
Shagrath82 ответил Завтра
14 марта в 07:48
Завтра:
"да вы это под себя и сделали чтобы в последний вагон на Лигу Европы вскочить..." - ЧТо?))))) Регламент УЕФА мы под себя сделали?))) То есть, по твоей, прости господи "логике", мы годами специально зарабатывали очки в Еврокубках для российского футбола, чтобы в сезоне 2018 с пятого места попасть в ЛЕ?)))))) "А часовню тоже мы развалили?" (с) к/ф Кавказская пленница. Что ты несёшь вообще???)))) "Не исключено что втихаря друг от друга молите чтобы Спартак взял кубок России - тогда и с пятого места заскочить в Лигу Европы сможете..." - Если Спартак, в "соперничестве" с Крыльями, СКА, Шинником, Авангардом, Амкаром, Тосно и Лучём ещё и кубок не возьмёт - это вообще позор будет. Но думаю ты опять скажешь, что мы "устроили"?))))) Ты думай сначала, а пиши потом, чтобы не выглядеть смешно)))) Отправляйся в игнор - читать что ты пишешь вредно для здоровья)))
А что мешало Зениту бороться в этом Кубке? Почему то вы его указываете в когда речь заходит о заслугах клуба. А тут внезапно "да кому он нужен"
AmG1991
AmG1991
14 марта в 06:10
    Фата лист
    Фата лист
    14 марта в 03:21
    Манчини хороший тренер, только неопределиашийся.
    parallels
    parallels
    14 марта в 02:19
      морозз
      морозз
      14 марта в 00:10
      Думаю что Манчини приехал за большими деньгами а также мимоходом сделать Зенит чемпионом! Но фишка его провала в том, что он думал в России не умеют играть в футбол и его гений спокойно и без проблем победит всех и вся!
      Коля58
      Коля58 ответил Miaf
      13 марта в 23:00
      Miaf:
      Василий Уткин: «Видимо Фурсенко и Манчини все это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто. Куда бы Фурсенко не приходил – это является неразумным вариантом.
      Мнчини уже накостылял Каррере! А Выигрыш за чет судейского корпуса не засчитывается!
      Коля58
      Коля58
      13 марта в 22:59
      В первую очередь, обращаюсь к фанатам «Зенита»: поддерживаете ли вы итальянского тренера или окончательно разочаровались в нем? Отвечая на этот вопрос, помните, что между властью Манчини и чувством к «Зениту» нет знака равенства.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1040235

      А Между Любовью к Семерочке и ненависти к Зениту есть знак равенства!
      Мы сам как нибудь разберемся и не Московским раскачивать Питерскую лодку!
      Miaf
      Miaf
      13 марта в 22:01
      Василий Уткин:
      «Видимо Фурсенко и Манчини все это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа.

      Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто. Куда бы Фурсенко не приходил – это является неразумным вариантом.
      ziborock
      ziborock
      13 марта в 21:27
      Бубнов, Уткин и Петржела оказались правы!
      Знак со стрелкой на груди
      Знак со стрелкой на груди ответил susanin ultrazenith
      13 марта в 20:28
      susanin ultrazenith:
      Семак - Тимощук! Великолепный тандем получился бы!
      Если нет разницы, то зачем платить больше:))
      nikolah
      nikolah ответил Ген Геныч
      13 марта в 20:12
      Ген Геныч:
      Не путай одно место с пальцем!!!!!!!Зенит-это халява!-это знают ни то что наши а легионеры!!!!!!!!!По этому и все туда бегут!!!!!!!!Там деньги ни кто не считает т.к. они гос-ые !!!!!Любой бы частник такой бы цирк не допустил!!!!!!!!!А тут-.........!!!!!!Получай бабки и в ус не дуй))))))))!!!!!!!!!!позорище гребаное!!!!!!!!!!!
      что-то в этом есть
      nikolah
      nikolah
      13 марта в 20:11
      финчера могли не публиковать,чсвшная личность слушает только себя)
      а из спецов больше всего понравилось высказывание Петржелы
      Завтра
      Завтра ответил Аксинья
      13 марта в 20:08
      Аксинья:
      Какие благодетели, да вы это под себя и сделали чтобы в последний вагон на Лигу Европы вскочить...Не исключено что втихаря друг от друга молите чтобы Спартак взял кубок России - тогда и с пятого места заскочить в Лигу Европы сможете...
      "да вы это под себя и сделали чтобы в последний вагон на Лигу Европы вскочить..." - ЧТо?))))) Регламент УЕФА мы под себя сделали?))) То есть, по твоей, прости господи "логике", мы годами специально зарабатывали очки в Еврокубках для российского футбола, чтобы в сезоне 2018 с пятого места попасть в ЛЕ?)))))) "А часовню тоже мы развалили?" (с) к/ф Кавказская пленница. Что ты несёшь вообще???))))

      "Не исключено что втихаря друг от друга молите чтобы Спартак взял кубок России - тогда и с пятого места заскочить в Лигу Европы сможете..." - Если Спартак, в "соперничестве" с Крыльями, СКА, Шинником, Авангардом, Амкаром, Тосно и Лучём ещё и кубок не возьмёт - это вообще позор будет.
      Но думаю ты опять скажешь, что мы "устроили"?)))))
      Ты думай сначала, а пиши потом, чтобы не выглядеть смешно)))) Отправляйся в игнор - читать что ты пишешь вредно для здоровья)))
      Garrincha-Makelele
      Garrincha-Makelele ответил Аксинья
      13 марта в 19:45
      Хахаха красавчик
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