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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Наследник Месси, у которого получается

17 марта 2018, 10:10
Наследник Месси, у которого получается

«Новых Месси» будет много, но единицы окажутся самобытными. «Соккер.ру» рассказывает о парне, нащупавшем свой стиль, наследуя великих футбольных художников.

Пауло Дибала стал сильнее?

На двадцать пятом году жизни и в третьем сезоне в «Ювентусе» аргентинский форвард при поддержке Максимилиано Аллегри в очередной раз пытается доказать, что является воплощением универсализма для нападающего второй волны. Многие забыли, что из второго аргентинского дивизиона Пауло сразу попал в Серию А и сразу стал основным в «Палермо». Но та версия Дибалы была слабее, пускай желание всех обвести и сыграть самому присутствовало.

Молодой Пауло понимал футбол интуитивно, но солидности, которую вы за секунду представите, вспомнив игру того же Пирло, не хватало. Даже в первом сезоне в «Ювентусе», забивая в каждой второй игре, не всегда работал круто. Прекрасно видел ворота – по 3.88 удара каждые 90 минут в Серии А, понимал футбол – отдавал по 2.65 паса под удар в среднем каждые полтора часа. Но в прошлом году, сместив акцент от ворот к контролю игры, только учился быть лидером.

А по ходу нового чемпионата понял, как соединить эффектность с эффективностью. Дибала стал намного чаще бить по чужим воротам – в среднем по 5.04 удара каждые 90 минут в Серии А, это показатель эгоистичного снайпера. Но поскольку малыш играет по всему полю, то ему намного сложнее, чем Игуаину, оказываться на верных голевых позициях. Фактически Пауло получает всего по 0.58 xG каждые 90 минут, то есть должен забивать два гола в четырех играх. Но на самом деле его средняя результативность 0.96 гола каждые полтора часа.

Проще говоря, Дибала играет один полный матч (а играет не всегда, иногда выходит на замену) – забивает один мяч. Бешеные показатели, у Игуаина темп медленнее в полтора раза, хотя Гонсало намного ближе к чужим воротам и тоже в новом сезоне изменил подход. Мощнее за голами в Серии А ходит только великолепный Иммобиле из «Лацио», что понятно. Но Дибала не центрфорвард и забивает из ничего. На его счету три реализованных штрафных (у Пьянича - 1). А партнеры так редко создают аргентинцу удачные моменты, что молодой человек выжал 17 голов из 10 xG.

Еще бы пенальти бить научился, а не повторял за Месси, мог на днях отпраздновать двадцатый гол в Серии А. В Аргентине говорят, что для Лионеля подрастает крепкий помощник, а потом и сменщик. А вот тренер Сампаоли скептически настроен, считает идею играть с Дибалой и Месси в связке сложной для реализации, ведь форварды дублируют друг друга на поле, оба эгоисты и будут соревноваться между собой, работая по всему полю. Нужно время, чтобы придумать схему для двух пастухов одного стада.

А вот если вас спросят, кто на данный момент лучшие итальянские футболисты (не путать с лучшими игроками «скуадры»), то ответы на вопрос с подвохом имеются. Месси почти полностью итальянец по предкам и только на 1/8 каталонец, а Дибала с бабушкой из Неаполя и европейским паспортом тоже полностью подходит под определение «итальянец по происхождению», ведь ему предлагали играть за Италию.

Часто говорят, какой была бы сборная Франции без детей эмигрантов из Африки, но какой могла стать сборная Италии, если бы за нее играли те, чьи предки из полуострова? Впрочем, фамилия у того же Пауло польская, его дедушка Болеслав жил в Европе до отъезда в Аргентину в прошлом веке, так что футбольные герои последних месяцев – дети мира. Но оба аргентино-итальянцы, причем итальянцы настолько, что даже женщины у них итальянских кровей и фамилий. Вот вам и сборная Аргентины – итальянская мафия.

Гладиатор и адреналиновый маньяк?

Парень, который изображает после голов маску гладиатора – таков секрет его жеста, ставшего знаменитым, сыграет против «Реала», в который мог попасть в прошлом. «Ювентус» сделал еще одну прекрасную ставку: из лидера «Палермо», старался копировать Месси, вырастает самобытный футболист, сочетающий в себе качества легенд разных лет и эпох.

Причем Дибалу отличает то, о чем сам вскользь упоминал – для него футбол как праздник. Аргентинец получает кайф на поле, а вот в обычной жизни найти такие же эмоции часто не может. Классическое описание адреналинового маньяка из мира спорта. Даже его недоверие к женщинам – смазливый Пауло не верит, что девушки видят в нем его самого, а не известного миллионера, хорошо сочетается с теорией о начинающем параноике.

Месси вчера сказал, что стал менее эгоистичным? А вот молодой Дибала на той фазе, когда рад бы не делиться мячом вообще, хотя тренер и заставляет. Почти все штрафные «Ювентуса» - его, а не Пьянича, хотя Миралем – один из главных мастеров стандартов в мире. Все дальние удары принадлежат не Игуаину, а Дибале – и по средним, и по общим показателям оттянутый форвард превосходит центрального. Пауло хочет руководить игрой, ему комфортно и справа, и слева.

У молодого форварда феноменально точный пас и единственная задача – быть лучшим игроком «Ювентуса» здесь и сейчас. В принципе, получается: 21 гол во всех турнирах, три голевые передачи (хотелось бы больше, но тут вопрос реализации – Дибала создал 54 голевых момента в Серии А и ЛЧ), дикая аккуратность при работе с мячом – 86-87 % точных передач. И хотя в еврокубках Пауло не может похвастаться результативностью Роналду, тоже полезен и опасен.

Отложил голы на матчи-реванши с «Реалом»? Посмотрим, но Дибала точно способен перевернуть любой матч с ног на голову. И только буквально головой играет слабо, что объяснимо – у Пауло другие козыри.

Будущий игрок «Реал», ПСЖ или «Манчестер Сити»?

«Реал». О Дибале в Мадриде говорили давно. А поскольку может против «сливочных» сыграть успешнее, чем Азар сыграл против «Барселоны», Перес вернется к давней идее, ведь в этой трансферной войне у него одним привычным соперником меньше. Не похоже, чтобы Дибала и Месси дружили. Так что скорее летом в «Барселоне» появится Гризманн, нежели Пауло. Но у «Реала» своя игра. И здесь от новостей о Неймаре не уйдешь – если «сливочные» ставят на бразильца, то аргентинец из «Ювентуса» пойдет в другую команду.

ПСЖ. Даниэль Алвес нагло вербует Дибалу в ряды парижан, но тут вероятность перехода упала, поскольку вряд ли Пауло с его амбициями выберет деньги шейхов и пойдет в команду, где уже есть Неймар, Кавани и Мбаппе. Впрочем, не исключено, что Даниэль просто знает о будущем своего бразильского коллеги и попросту ищет для ПСЖ нового Неймара. Дибала на эту роль, в принципе, подходит. Но зачем игроку «Ювентуса» переходить в чемпионат Франции? Матюиди пошел в Турин – и правильно сделал, но в обратном направлении ездить – гробить себе карьеру.

«Манчестер Сити». Переход в команду Гвардиолы вероятен, поскольку логичен. Легко представить сочетание Дибалы и Жезуса впереди. Вполне в духе Хосепа, Пауло ведь не забрали в «Барселону», ведь опасаются, что он будет работать примерно как Месси. Но Гвардиола без ума от игры самого Лионеля, поэтому Дибала ему может пригодиться. Тем более, Агуэро, невзирая на все голы, не любимец главного тренера «горожан». Хосеп ведь мечтатель, хочет работать с тем, кто способен удивить. Дибала до конца не раскрылся и может прибавить, как Де Брюйне в этом сезоне. И для самого Пауло «Манчестер Сити» - не худший вариант.

Дибала перерастает Серию А?

«Ювентус» перерасти сложно – речь о финалисте Лиги чемпионов и команде с большим достоинством. Они чемпионы. Поступок Буффона, который вместе с Аллегри после победы над «Тоттенхэмом» оплатил маленький чартерный самолет, чтобы девять представителей кровных врагов «Фиорентины» успели на похороны Астори, о многом говорит. «Ювентус» не из трусливых, поэтому звезды «бьянконери» отказались от предложения охраны зайти в костел с заднего входа.

В такой команде Дибала многому научился. Вот только сам «Ювентус» упирается в потолок Серии А и новым контрактом игрока не удержит. Вечным чемпионом быть скучно, а Пауло явно азартный. При этом хулиганистый Дибала остается очень серьезным парнем. И хотя Аллегри решил его повоспитывать на правах крестного футбольного отца – родной папа Пауло умер от рака, когда парню было пятнадцать, производственные конфликты и пережитый спад сделали форварда лучше, как видите.

В прошлом сезоне Пауло сделал дубль в ворота «Барселоны» с Месси, теперь на очереди «Реал» с Роналду? Будет интересно, но если и это сложнейшее испытание Дибала пройдет с достоинством и шиком – Гвардиола за ценой не постоит.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
18 марта в 05:02
Что вы там в Дибалле увидели ? Что Игуан вывёл его на футбольный буллит, с огромным запасом времени и пространства ?
Вот Саллах вчера показал нечто похожее на Месси, ну немного.
Саллах на момент сильнейший нападающий.
juvenale
juvenale ответил kiendjin
17 марта в 23:46
kiendjin:
Ну придётся это мадридскому мешку снова сделать пускай не в финале.. Свой то финал мы не проиграем и не проигрывали..Ахха-ха)
ага милан не даст соврать))))))и 4-0
борька
борька
17 марта в 21:21
Пожелаю удачи!
kiendjin
kiendjin ответил Bеликий Князь
17 марта в 18:32
Bеликий Князь:
Да, Месси в его года был в два раза ниже и уже плотно сидел на соматропине.
    kiendjin
    kiendjin ответил Bеликий Князь
    17 марта в 17:53
    Bеликий Князь:
    Да, Месси в его года был в два раза ниже и уже плотно сидел на соматропине.
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил Dream game
      17 марта в 17:10
      Dream game:
      да он и рядом не стоит с Лионелем, о чем речь, даже если посмотреть на Месси в его года)
      Да, Месси в его года был в два раза ниже и уже плотно сидел на соматропине.
      Великий Князь
      Великий Князь ответил kiendjin
      17 марта в 17:01
      kiendjin:
      Ну придётся это мадридскому мешку снова сделать пускай не в финале.. Свой то финал мы не проиграем и не проигрывали..Ахха-ха)
        Dream game
        Dream game
        17 марта в 14:31
        да он и рядом не стоит с Лионелем, о чем речь, даже если посмотреть на Месси в его года)
        kiendjin
        kiendjin ответил Великий Князь
        17 марта в 14:25
        Великий Князь:
        Тот кто указал на дверь твоей Барселонае в прошлогоднем плейофф. Аха-ха)
        Ну придётся это мадридскому мешку снова сделать пускай не в финале.. Свой то финал мы не проиграем и не проигрывали..Ахха-ха)
        Великий Князь
        Великий Князь ответил kiendjin
        17 марта в 14:13
        kiendjin:
        да кто такой это вообще...Игуаин хоть и мешок но больше пользы сделал гораздо..
        Тот кто указал на дверь твоей Барселонае в прошлогоднем плейофф. Аха-ха)
        Великий Князь
        Великий Князь
        17 марта в 14:12
        Матчи с Реалом дадут ответ.
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        17 марта в 13:33
        думал про Головина статья )) по одному матчу в месси записали
        elvira020473
        elvira020473
        17 марта в 13:25
        сколько их было, но такой еще не родился
        Ruslan3132
        Ruslan3132
        17 марта в 12:38
        На мечте Реала сделал бы ставку на Мбаппе и Салаха/Дибалу вместо Бейла/Бенза, но не на Азаров, Неймаров и т.п. Но посмотрим...
        AmIIIeR89
        AmIIIeR89
        17 марта в 11:38
        Слишком инфантильный, что то по типу Хамеса - игрок талантливый и умелый, но под давлением быстро теряется
        kiendjin
        kiendjin
        17 марта в 11:38
        да кто такой это вообще...Игуаин хоть и мешок но больше пользы сделал гораздо..
        kanuni
        kanuni
        17 марта в 10:31
        Переоценён и нестабилен,рано петь дефирамбы.
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