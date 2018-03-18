Форвард с характером. Дзюба нужен сборной

Черчесову пора вызывать Артема в сборную на матчи с бразильцами и французами. «Соккер.ру» аргументирует потребность в примирении тренера и нападающего.

У Черчесова нет четкой тактики

Первая причина вызвать Дзюбу. Станислав Саламович столько раз подвергал сомнению целесообразность приглашения в свою команду габаритных форвардов, что адресат таких сообщений прекрасно услышал тренера. А Заболотный понял, что его 90 килограммов живого веса – не «габариты». Но зачем соглашаться с Черчесовым, если у тренера нет четко выбранной и удачно реализованной тактической схемы? Кто сказал, что сборной не нужен крупный форвард как запасной вариант?

Саудовская Аравия может держаться у своих ворот, надо сломать стену в матче-открытии. Против Уругвая легко пропустить первыми – появится потребность отыгрываться в концовке в борьбе с защитниками «Атлетико». А Египет – компактная команда с Салахом, будет весело. Поэтому России нельзя выходить на поле со Смоловым и Алексеем Миранчуком в оттяжке и думать, что Эктор Купер с его двумя финалами Лиги чемпионов не просчитает схему. Все соперники будут знать, как играет Смолов, а если его может сдержать защита «Уфы» – Годин точно справится.

Сборная России обозначает отдельные опорные точки на будущее – игра в три защитника, перекрытие опорной зоны за счет самоотверженности молодых хавбеков, акцентированная игра флангами и два форварда, которые разделены на центрального нападающего и плеймейкера. Работа со скоростью атак – тоже плюс в карму. Но в этом алгоритме хватает слабых мест. Запасной план остро необходим. В футболе сборных габаритные форварды в резерве всегда нужны. Один из таких выиграл для Португалии Евро-2016, хотя мир узнал о его существовании в овертайме матча с Францией.

Форвардов катастрофически мало

Артем Дзюба благодаря голам за «Арсенал» ворвался в историческую десятку лучших нападающих в истории российского чемпионата. Это значит, что за четверть века почти не было более успешных снайперов. Это запасной форвард «Спартака» и парень, которого из «Зенита» убрали после ужасного полугодия! Выше Артема в рейтинге много хавбеков и мало бывших нападающих сборной – Павлюченко и Кержаков. Вопрос стабильности российского форварда как биологического вида надо учитывать.

Нападающие странные, нападающие не сильные духом. Помните, как Слуцкий бросил в бой всю тройку – Смолова, Кокорина и Дзюбу на Евро-2016? Вы помните, вы все, конечно, помните, как их валлийцы встретили… Значит, нужно поступать хитрее. После травмы Кокорина отпадает романтичный, но спорный вариант с игрой Федора и Александра вместе – пытались сыграться, но не получалось. А после травмы нападающего «Зенита» - не судьба. Но стоп. Разве сам форвард «Краснодара» железный?

Смолов – прекрасный игрок, но хавбек Фирмино ему не уступит. Кавани с Мбаппе не приедут из Парижа в Краснодар учиться у Федора. И Салах не приедет. А ведь перечисляем строго ближайших соперников сборной Черчесова. Значит, если у оппонентов такие шикарные форварды, надо помнить о резерве. На случай, если по любой из причин Смолов не сможет сыграть в одном из матчей чемпионата мира, необходимо иметь в запасе опытного сменщика. Бухаров без контракта и не тот, что в «Ростове». Заболотный за почти 27 лет жизни в РФПЛ забил 4 мяча. У Дзюбы после трех матчей за «Арсенал» 3 гола. Для России не так уж плохо.

Артем хочет на чемпионат мира

Артем не такой принципиальный, как Денисов, и не такой категоричный, как Игорь. Хавбек «Локомотива», за которым и грешков на поле в этом сезоне достаточно, и успехов хватает, в теории тоже нужен сборной. Особенно с учетом, что во всех ведущих клубах РФПЛ ни одного российского опорного хавбека, в лучшем случае центральные полузащитники с уклоном в отбор.

Но Денисов сам просил не поднимать тему вызова в сборную. А вот Дзюба мало того, что в расширенном списке Черчесова, так еще и прямо отвечает на вопрос о приглашении – хочет на чемпионат мира. Желание есть, именно оно подстегнуло к уходу из «Зенита» в «Арсенал». Конечно, Артем хорошо устроился, как и любой списанный на время из российского гранда. Часть зарплаты ему точно платят не туляки.

Вот только обратите внимание на то, как Дзюба завелся. Карпина для него «не существует», но дубль в ворота «Ростова» сделал. «Зенит» прописал пункт, что против бывшего клуба Артем сможет сыграть только за деньги – готов заплатить из своего кармана. Причем вряд ли потому, что ему не нравится «Зенит», в который он шел за трофеями. Дзюба с лета хочет вернуться – когда уйдет Манчини, но нападающему важно доказать, что на его счет ошибались. Давний пунктик, спартаковская травма юности. Но раненый и злой Артем всегда сильнее скучного.

Дзюба резко набирает форму

Как и Шатов, Артем после временного расставания с «Зенитом», а также вневременного с Манчини, в полном порядке. Если Олега позовут вместо Кокорина, то кто мешает вместо упрямого игнорирования центрального нападающего вернуть и Артема? Место на скамейке найдется. Например, в сборную России снова вызвали Габулова, хотя ветеран бельгийскую часть карьеры начал ужасно.

В команде есть место старым знакомым, в сборную берут не за игру. А у Дзюбы есть аргументы в пользу его кандидатуры – дефицит форвардов, ведь Алексей Миранчук записан в нападающие, и голы за «Арсенал». Это Дидье Дешам может спокойно игнорировать форвардов «Реала», «Челси», МЮ и «Арсенала», но легко наберет людей для основы сборной Франции. Хватит Гризманна, Дембеле и Мбаппе, а на подстраховке будет Бен-Йеддер, убивший МЮ.

У Черчесова выбор куда хуже. И если в команде нашлось место Заболотному – после шести матчей за «Зенит» не забивал, то и Дзюбу пора понять и простить. В матче с Испанией атака обнадежила, но никто не требует ставить Дзюбу в основу. Впрочем, у Смолова в новом году дубль «Ростову», но два неоднозначных матча дальше, у Алексея Миранчука в шести играх одно результативное действие – голевая передача на Рыбуса против «Атлетико». Дзюба набирает, а его коллеги сбавили.

Артем нужен из-за честности

Если Алексей Миранчук с дядей Федором окажутся не готовыми рвать Бразилию и Францию (наглый сарказм), придется делать перестановки по ходу ближайших матчей (капитан очевидность). И вот тогда пригодится вменяемый скандалист с возрожденным с помощью Божовича голевым чутьем. Нужен именно Дзюба, поскольку такой, как сам Черчесов, только меньше себя любит. Полезно иметь в заявке человека, способного стать отражением тренера.

Станиславу Саламовичу иногда полезно посмотреть на себя со стороны. Кроме того, на случай чего Артем выскажет наставнику, что думает о его спорных решениях, а другие могут промолчать или уйти в сторону, как Василий Березуцкий. Конечно, трусливые тренеры (аривидерчи, Роберто) боятся таких игроков, как Дзюба, но Черчесов разве трус? Даже если вы считаете бывшего капитана «Зенита» злом в российском футболе, то должны признать – это необходимое зло для бесхарактерной сборной.

Алексей Миранчук - не форвард, Смолов - не звезда «Реала». Заболотный может не заиграть в «Зените», как и Полоз. Тогда оба не нужны в заявке на ЧМ-18. Дзюба, вспомните, был героем последнего официального отбора сборной России, а без Кокорина и его друга Артема на Кубке Конфедераций успеха не добились. «Канонир» может принести пользу на ЧМ-18, особенно если Мутко и Черчесов оговорят его правила попадания в сборную. Заткнуться и пахать ради интересов футбольной команды – общая задача для Черчесова и Дзюбы.

Оба себя переоценивают и становятся по-настоящему ценными для российского футбола, когда это понимают.