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Форвард с характером. Дзюба нужен сборной

18 марта 2018, 13:00
Форвард с характером. Дзюба нужен сборной

Черчесову пора вызывать Артема в сборную на матчи с бразильцами и французами. «Соккер.ру» аргументирует потребность в примирении тренера и нападающего. 

У Черчесова нет четкой тактики

Первая причина вызвать Дзюбу. Станислав Саламович столько раз подвергал сомнению целесообразность приглашения в свою команду габаритных форвардов, что адресат таких сообщений прекрасно услышал тренера. А Заболотный понял, что его 90 килограммов живого веса – не «габариты». Но зачем соглашаться с Черчесовым, если у тренера нет четко выбранной и удачно реализованной тактической схемы? Кто сказал, что сборной не нужен крупный форвард как запасной вариант? 

Саудовская Аравия может держаться у своих ворот, надо сломать стену в матче-открытии. Против Уругвая легко пропустить первыми – появится потребность отыгрываться в концовке в борьбе с защитниками «Атлетико». А Египет – компактная команда с Салахом, будет весело. Поэтому России нельзя выходить на поле со Смоловым и Алексеем Миранчуком в оттяжке и думать, что Эктор Купер с его двумя финалами Лиги чемпионов не просчитает схему. Все соперники будут знать, как играет Смолов, а если его может сдержать защита «Уфы» – Годин точно справится. 

Сборная России обозначает отдельные опорные точки на будущее – игра в три защитника, перекрытие опорной зоны за счет самоотверженности молодых хавбеков, акцентированная игра флангами и два форварда, которые разделены на центрального нападающего и плеймейкера. Работа со скоростью атак – тоже плюс в карму. Но в этом алгоритме хватает слабых мест. Запасной план остро необходим. В футболе сборных габаритные форварды в резерве  всегда нужны. Один из таких выиграл для Португалии Евро-2016, хотя мир узнал о его существовании в овертайме матча с Францией. 

Форвардов катастрофически мало

Артем Дзюба благодаря голам за «Арсенал» ворвался в историческую десятку лучших нападающих в истории российского чемпионата. Это значит, что за четверть века почти не было более успешных снайперов. Это запасной форвард «Спартака» и парень, которого из «Зенита» убрали после ужасного полугодия! Выше Артема в рейтинге много хавбеков и мало бывших нападающих сборной – Павлюченко и Кержаков. Вопрос стабильности российского форварда как биологического вида надо учитывать.

Нападающие странные, нападающие не сильные духом. Помните, как Слуцкий бросил в бой всю тройку – Смолова, Кокорина и Дзюбу на Евро-2016? Вы помните, вы все, конечно, помните, как их валлийцы встретили… Значит, нужно поступать хитрее. После травмы Кокорина отпадает романтичный, но спорный вариант с игрой Федора и Александра вместе – пытались сыграться, но не получалось. А после травмы нападающего «Зенита» - не судьба. Но стоп. Разве сам форвард «Краснодара» железный? 

Смолов – прекрасный игрок, но хавбек Фирмино ему не уступит. Кавани с Мбаппе не приедут из Парижа в Краснодар учиться у Федора. И Салах не приедет. А ведь перечисляем строго ближайших соперников сборной Черчесова. Значит, если у оппонентов такие шикарные форварды, надо помнить о резерве. На случай, если по любой из причин Смолов не сможет сыграть в одном из матчей чемпионата мира, необходимо иметь в запасе опытного сменщика. Бухаров без контракта и не тот, что в «Ростове». Заболотный за почти 27 лет жизни в РФПЛ забил 4 мяча. У Дзюбы после трех матчей за «Арсенал» 3 гола. Для России не так уж плохо. 

Артем хочет на чемпионат мира

Артем не такой принципиальный, как Денисов, и не такой категоричный, как Игорь. Хавбек «Локомотива», за которым и грешков на поле в этом сезоне достаточно, и успехов хватает, в теории тоже нужен сборной. Особенно с учетом, что во всех ведущих клубах РФПЛ ни одного российского опорного хавбека, в лучшем случае центральные полузащитники с уклоном в отбор. 

Но Денисов сам просил не поднимать тему вызова в сборную. А вот Дзюба мало того, что в расширенном списке Черчесова, так еще и прямо отвечает на вопрос о приглашении – хочет на чемпионат мира. Желание есть, именно оно подстегнуло к уходу из «Зенита» в «Арсенал». Конечно, Артем хорошо устроился, как и любой списанный на время из российского гранда. Часть зарплаты ему точно платят не туляки.

Вот только обратите внимание на то, как Дзюба завелся. Карпина для него «не существует», но дубль в ворота «Ростова» сделал. «Зенит» прописал пункт, что против бывшего клуба Артем сможет сыграть только за деньги – готов заплатить из своего кармана. Причем вряд ли потому, что ему не нравится «Зенит», в который он шел за трофеями. Дзюба с лета хочет вернуться – когда уйдет Манчини, но нападающему важно доказать, что на его счет ошибались. Давний пунктик, спартаковская травма юности. Но раненый и злой Артем всегда сильнее скучного. 

Дзюба резко набирает форму

Как и Шатов, Артем после временного расставания с «Зенитом», а также вневременного с Манчини, в полном порядке. Если Олега позовут вместо Кокорина, то кто мешает вместо упрямого игнорирования центрального нападающего вернуть и Артема? Место на скамейке найдется. Например, в сборную России снова вызвали Габулова, хотя ветеран бельгийскую часть карьеры начал ужасно. 

В команде есть место старым знакомым, в сборную берут не за игру. А у Дзюбы есть аргументы в пользу его кандидатуры – дефицит форвардов, ведь Алексей Миранчук записан в нападающие, и голы за «Арсенал». Это Дидье Дешам может спокойно игнорировать форвардов «Реала», «Челси», МЮ и «Арсенала», но легко наберет людей для основы сборной Франции. Хватит Гризманна, Дембеле и Мбаппе, а на подстраховке будет Бен-Йеддер, убивший МЮ. 

У Черчесова выбор куда хуже. И если в команде нашлось место Заболотному – после шести матчей за «Зенит» не забивал, то и Дзюбу пора понять и простить. В матче с Испанией атака обнадежила, но никто не требует ставить Дзюбу в основу. Впрочем, у Смолова в новом году дубль «Ростову», но два неоднозначных матча дальше, у Алексея Миранчука в шести играх одно результативное действие – голевая передача на Рыбуса против «Атлетико». Дзюба набирает, а его коллеги сбавили.  

Артем нужен из-за честности

Если Алексей Миранчук с дядей Федором окажутся не готовыми рвать Бразилию и Францию (наглый сарказм), придется делать перестановки по ходу ближайших матчей (капитан очевидность). И вот тогда пригодится вменяемый скандалист с возрожденным с помощью Божовича голевым чутьем. Нужен именно Дзюба, поскольку такой, как сам Черчесов, только меньше себя любит. Полезно иметь в заявке человека, способного стать отражением тренера. 

Станиславу Саламовичу иногда полезно посмотреть на себя со стороны. Кроме того, на случай чего Артем выскажет наставнику, что думает о его спорных решениях, а другие могут промолчать или уйти в сторону, как Василий Березуцкий. Конечно, трусливые тренеры (аривидерчи, Роберто) боятся таких игроков, как Дзюба, но Черчесов разве трус? Даже если вы считаете бывшего капитана «Зенита» злом в российском футболе, то должны признать – это необходимое зло для бесхарактерной сборной.

Алексей Миранчук - не форвард, Смолов - не звезда «Реала». Заболотный может не заиграть в «Зените», как и Полоз. Тогда оба не нужны в заявке на ЧМ-18. Дзюба, вспомните, был героем последнего официального отбора сборной России, а без Кокорина и его друга Артема на Кубке Конфедераций успеха не добились. «Канонир» может принести пользу на ЧМ-18, особенно если Мутко и Черчесов оговорят его правила попадания в сборную. Заткнуться и пахать ради интересов футбольной команды – общая задача для Черчесова и Дзюбы. 

Оба себя переоценивают и становятся по-настоящему ценными для российского футбола, когда это понимают. 

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил dargo
20 марта в 13:47
dargo:
В принципе Дзюбу и надо приглашать вместо Кокорина, но самое слабое место сборной – это Черчесов. Неужели нельзя было уговорить Семина работать с совмещением, или того же Газзаева, да и Бердыев, Гаджиев, Тарханов или тот же Семак смогли бы поработать намного плодотворнее и эффективнее. Этот бывший вратарь в лучшем случае выведет сборную из очень слабой группы в плей-офф, а дальше шансов нет точно. Почему из за личных отношении в сборную не приглашается лучший опорник страны Денисов? Почему нельзя уговорить Васю Березовского или почему не пригласить Аршавина, который за 45 минут принесет намного больше пользы команде. Только Акинфеев, Головин, Смолов, Дзагоев и братья Миранчуки способны более менее противостоять ведущим игрокам мира, а этого очень мало для удачного выступления. Очень обидно, что на домашний чемпионат подходим с таким тренером. Уверен, что подавляющее большинство болельщиков в душе не верят в успех этой команды с таким тренером, но стараются вслух не говорить об этом – очень жаль, но это реальность и приходится принимать этот факт с болью в сердце и смириться
Самое слабое место в сборной, это вся сборная.Можно поставить любого тренера, а толку будет столько же.Играть некому, нет хороших высококвалифицированных футболистов.Практически от всех, мяч при приёме отскакивает как от столбов.Техника убогая, дриблинга нет.Короче, а вы друзья как ни садитесь , всё в музыканты не годитесь.
Борис Доенко
Борис Доенко
19 марта в 18:53
Дзюба, когда в него никто не верил взял кубок с "Ростовом". И с "Арсеналом" чего-нибудь достигнет.
Heterosigma
Heterosigma
19 марта в 15:07
Дзюба медлителен.Абсолютно не способен сыграть в одно и даже два касания.Ему обязательно нужно принять мяч потом он ставит корпус выкидывая в сторону руку и укрываясь ею от соперника начинает толкаться закрывать мяч корпусом и искать партнёра.Что в итоге в большинстве случаев приводит к потере мяча или фолу с его стороны так как в габаритах он зачастую выигрывает у оппонента.Это тормозит развитие атаки в итоге игрок таких габаритов не спешит возвращаться.И как водится залазиет часто в офсайд.Учитывая уровень ЧМ такие игроки не нужны.Откровенно говоря у Дзюбы нет техники и скорости.Он слон в посудной лавке.Лично я не вижу места для сборной у него.А его излюбленая игра пяткой "неглЯдя " приводит к тому что всё это выглядит эффектно но неэффективно и крайне не точно.ЧМ это не тот турнир где можно позволить разбазаривать моменты.Поэтому, нет.Дзюба не подходит.
vka1970
vka1970 ответил Ваня лучший
19 марта в 00:34
Ваня лучший:
Смолов, Шатов и Миранчуки - разумеется понадежнее, но Федю одного мало, а вдруг сломается. А Заболотный и Дзюба одного калибра звезды.
Тогда уж лучше Заболотного. Парень по крайней мере не зазвездится и в нужный момент не подведёт в отличии от Дзюбы.
Если уж на то пошло,Артём шоумен, а не футболист.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
18 марта в 23:17
папа карло старался как мог !!!)))) но получился Дзюба
Ваня лучший
Ваня лучший ответил vka1970
18 марта в 22:00
vka1970:
Вань, не согласен. Дзюба на рака не как не тянет.Совсем.\ Понтов на миллион, а удара и техники на копейку. Может на счёт Каннуникова я и погорячился, но Смолов, Шатов и братья Миранчуки, больше погоды сделают чем этот болтун. Не нужно занимать чужое место, а Дзюба как раз на чужое и придёт.
Смолов, Шатов и Миранчуки - разумеется понадежнее, но Федю одного мало, а вдруг сломается. А Заболотный и Дзюба одного калибра звезды.
vka1970
vka1970 ответил Ваня лучший
18 марта в 21:32
Ваня лучший:
Нет , конечно, но на безрыбье и рак рыба, или не так?
Вань, не согласен.
Дзюба на рака не как не тянет.Совсем.\
Понтов на миллион, а удара и техники на копейку.
Может на счёт Каннуникова я и погорячился, но Смолов, Шатов и братья Миранчуки, больше погоды сделают чем этот болтун.
Не нужно занимать чужое место, а Дзюба как раз на чужое и придёт.
dargo
dargo
18 марта в 21:28
В принципе Дзюбу и надо приглашать вместо Кокорина, но самое слабое место сборной – это Черчесов. Неужели нельзя было уговорить Семина работать с совмещением, или того же Газзаева, да и Бердыев, Гаджиев, Тарханов или тот же Семак смогли бы поработать намного плодотворнее и эффективнее. Этот бывший вратарь в лучшем случае выведет сборную из очень слабой группы в плей-офф, а дальше шансов нет точно. Почему из за личных отношении в сборную не приглашается лучший опорник страны Денисов? Почему нельзя уговорить Васю Березовского или почему не пригласить Аршавина, который за 45 минут принесет намного больше пользы команде. Только Акинфеев, Головин, Смолов, Дзагоев и братья Миранчуки способны более менее противостоять ведущим игрокам мира, а этого очень мало для удачного выступления. Очень обидно, что на домашний чемпионат подходим с таким тренером. Уверен, что подавляющее большинство болельщиков в душе не верят в успех этой команды с таким тренером, но стараются вслух не говорить об этом – очень жаль, но это реальность и приходится принимать этот факт с болью в сердце и смириться
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
18 марта в 20:43
Дзюба с характером? Серьёзно? Дзюба - игрок, который показывает свой лучший футбол только при отсутствии серьёзных конкурентов по позиции. О каком характере идет речь? Нужно уметь отличать балабольство от честности. Дзюба был против натурализации, говорил что у таких игроков сердце не будет ёкать при звуках гимна. А после этого технично год динамил сборную, играя за Зенит без пауз.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил vka1970
18 марта в 20:38
vka1970:
Извини, как то не по нашенскому получается, но тот же вопрос.Ты реально это бревно в сборную пророчишь ?
Нет , конечно, но на безрыбье и рак рыба, или не так?
Фата лист
Фата лист
18 марта в 18:38
Дзюба Кокорина конечно не заменит, но больше и вызывать некого. Заболотному не место в сборной.
AMT
AMT
18 марта в 16:54
все так же отскакивает как от дерева-ничего не поменялось
vka1970
vka1970 ответил Ваня лучший
18 марта в 16:21
Ваня лучший:
Ты про Канунникоаа пошутил или других фамилий не вспомнил?
Извини, как то не по нашенскому получается, но тот же вопрос.Ты реально это бревно в сборную пророчишь ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил Bars kg
18 марта в 16:08
Вот именно, такой футбол с навесами нам не нужен) очень примитивно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил vka1970
18 марта в 16:07
Ты про Канунникоаа пошутил или других фамилий не вспомнил?
Bars kg
Bars kg ответил Димон Булыкин
18 марта в 16:06
Хороший навес, правильно найти место в штрафной и от дерева пойдут голы
vka1970
vka1970 ответил MALOVAR
18 марта в 15:51
MALOVAR:
но согласись ,что наши воспитанники самые сильные в стране,за малейшим исключением золотого поколения питерцев,но и это убили
А тут и семи пядей во лбу не надо, чтобы это понять.
В клубах конкурентах у соперников, в низшей лиге, наших воспитанников хватает.Другой вопрос как в этом не плохом с виду пареньке, тренеры так и не разглядели гнuду?
MALOVAR
MALOVAR ответил vka1970
18 марта в 15:47
но согласись ,что наши воспитанники самые сильные в стране,за малейшим исключением золотого поколения питерцев,но и это убили
MALOVAR
MALOVAR ответил Димон Булыкин
18 марта в 15:45
изначально он талантливый спартаковец,а конечно он питерский тридвараз
MALOVAR
MALOVAR
18 марта в 15:44
Дзюба нужен,хотябы для для того чтобы взять на себя всю агрессию СМИ после фиаско
Димон Булыкин
Димон Булыкин
18 марта в 15:22
Стыдно перед всем миром будет с таким деревянным форвардом. Он как ни старайся, изначально деревянный)
Goal2
Goal2
18 марта в 15:05
деревяшка мститель хехе в сборной кому будет мстить луноход?ахахахаха. не смеши автор.
vka1970
vka1970
18 марта в 14:47
Мне как то по фигу на спартаковское прошлое Дзюбы, так как помню его прошлое и в Зените.Скажу только одно.Дзюба там где пахнет деньгами либо славой.Если этого не будет либо успехи будут даваться крайне трудно, он утруждаться не станет и вновь превратится в бревно, которым мы его знаем..По мне Смолов, Шатов, Подберёзкин,Канунников значительно ближе к сборной, чем этот трутень.Эти ребята выгодно выигрывают за счёт действительно желания и самоотверженности.А это единственно чем мы можем взять на чемпионате мира. .Если Черчес с вывихом, он возьмёт это бревно в сборную.Но надеюсь, что Саламыч останется верен себе, а не движению попой по ветру.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Lazurny
18 марта в 14:43
уход Дзюбиньо тоже сопутствовал чемпионству,за это многие болельщики Спартака благодарны ему))), очень,ну очень неприятный тип
Ваня лучший
Ваня лучший
18 марта в 14:00
Черчесов не тот человек, который дружит с логикой или признает свои ошибки. Вместо Кокорина он пригласил Комболова из Рубина. Он что вчера не смотрел футбол. Это такая дыра , рядом с которым Кутепов выглядит Серхио Рамосом. К тому же у Комболова не совсем чистая допинг-история. Все больше и больше убеждаемся, что упрямство Черчесова прогрессирует.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 марта в 13:53
Если "мертвый" Заболотный в Сборной, то почему бы то и Дзюбу не взять. Который сейчас рвёт и мечет. Да и нападающих сейчас в нет. Случись, что с Федей и приехали.
112910415
112910415
18 марта в 13:27
"заткнуться и пахать" - это хорошо!
Lazurny
Lazurny
18 марта в 13:14
Ясно одно, Дзюба так и остался любимцем спартачей, побольше ему им наложить в ворота.
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