Иньеста: между Каталонией и Китаем

Иньеста задумался, стоит ли уходить из «Барселоны» по окончании сезона. «Соккер.ру» считает, что у испанца есть все основания для колебаний по этому сложному вопросу.

За. Нужно вовремя уходить

К сожалению, всему приходит конец. Рано или поздно даже игроки, которые казались вечными и с которыми целиком ассоциировалась та или иная команда, покидают клуб, уходят из футбола, уезжают в далекие страны. И тут очень важно остановиться именно вовремя, когда чувствуешь, что пора, что уже не вывозишь на таком уровне, чтобы конкурировать с молодыми, быстрыми, здоровыми.

Когда понимаешь, что твой уровень уже не повышает уровень игры твоей топ-команды. Наверняка именно к этим ощущениям сейчас прислушивается Иньеста, который признал, что думает над своим будущим и примет решение до конца апреля. Значит, интерес со стороны китайских клубов имеет место. И если Иньеста решит, что уже не готов быть основным в «Барселоне» в следующем сезоне, то лучше уйти. Легенда должна запомниться играющей, а не выходящей на замену изредка.

Против. Иньеста еще может играть на высоком уровне

Но кто сказал, что Иньеста уже не способен быть игроком основного состава? В свои 33 года Андрес в нынешнем сезоне в чемпионате Испании провел 22 матча. Не так и мало. Да за весь прошлый сезон он отыграл меньше минут, чем за прошедший отрезок сезона нынешнего. Так что предпосылок к тому, чтобы Иньеста резко сдал и приблизился к своему футбольному закату, нет. Еще сезон-другой Иньеста способен отыграть на достаточно высоком уровне, чтобы «Барселона» точно не жалела, выпуская его на поле. Главное, чтобы травмы не тревожили. С возрастом восстановление становится все более затяжным.

За. «Барселона» получит хорошие деньги

Контракт с «Барселоной» у Иньесты пожизненный, поэтому каталонцы смогут солидно заработать, продав полузащитника. Да, возрастного игрока задорого обычно не продают, однако если речь идет о Китае, то возможно всякое. К тому же даже в своем возрасте и, допустим, не в идеальной физической форме по меркам Китая, Иньеста будет неоспоримым топ-игроком.

Только на его игры будут приходить толпы народа, само его имя – огромный вклад в маркетинговый успех того клуба, который заполучит Иньесту. А интересуется не одна команда, так что тут еще и фактор конкуренции. В общем, пока Иньеста в таком своем приличном состоянии, он способен принести и солидные финансовые ресурсы каталонцам.

Против. У «Барселоны» нет готовой замены Иньесте

Однако «Барселона» наверняка отказалась бы от приличных сумм, чтобы сохранить Иньесту, поскольку у каталонцев попросту нет сейчас готовой замены на его позицию. Точнее, по позиции-то теоретически сменщики есть, а по факту они еще не готовы. «Барселона» давно пробует найти достойного заменителя.

Но Андре Гомеш не справился с задачей, откровенно говоря, Арда Туран тоже не смог, не соответствовал высоким стандартам игры за каталонцев. Теперь пробуется Коутиньо, но и у Филиппе получается с переменным успехом. Конечно, у бразильца потрясающий потенциал, однако для его раскрытия требуется время. Стать игроком формата «Барселоны» не так и просто, не каждому даже классному футболисту это дано, поэтому пока не вырос зрелый человек под Иньесту, Андреса не стоит отпускать.

За. Иньеста может хорошо заработать

Не стоит забывать, что помимо выгоды клуба, продающего игрока, сам футболист, переходя в Китай, тоже получает неплохие дивиденды. Если речь идет о футболисте уровня Иньесты, то ему наверняка предложат одну из самых высоких зарплат в мире игры вообще. На закате карьеры заработать огромные деньги в не слишком напряженных с футбольной точки зрения условиях – это замечательный вариант, если смотреть на свою профессию достаточно прагматично.

Короткий визит в Китай солидно укрепит бюджет семьи Иньесты на долгие годы вперед. Деньги еще никому не мешали. Даже со спортивной точки зрения дальнее зарубежье, наверное, предпочтительнее, чем Европа. Все-таки тяжело представить Иньесту в другом европейском клубе. А вот на переезд в Китай или куда-то в таком роде никто не обидится.

Против. «Барселоне» нужен опыт Иньесты

Очень долгое время «Барселона» и сборная Испании характеризовались таким термином, как «Хавиньеста». Так называлась невероятная синергия, гармония, волшебство игры команды, которая строилась усилиями двух кудесников в полузащите: Хави и Иньесты. Но первый уже несколько лет поднимает с колен катарский футбол, а вот второй остается хранителем тех самых ценностей и идей.



Да, они передаются из поколения в поколение, есть кому в «Барселоне» взращивать фирменный футбол, однако Иньеста, пожалуй, последний человек, с которым ассоциируется все самое лучшее, что есть в стиле игры «Барселоны». Такой футболист, который при этом не просто сидит в глубоком резерве, а даже пусть эпизодически появляется на поле, несет огромное символическое значение, представляет собой ценность не просто в качестве отличного игрока, исполнителя, но и в качестве духовного лидера, вождя, опытного, мудрого и скромного при этом наставника.

Такой игрок всегда принесет пользу и вдохновит команду на подвиг. Поэтому расставание с ним, даже в такой довольно подъемный период жизни для «Барселоны», будет печальным для многих поклонников каталонцев и тех, кто вообще любит футбол, исповедуемый Иньестой. Ведь выпадет же из поля зрения еще один волшебный футболист.