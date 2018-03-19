Новая чистка Моуриньо

19 марта 2018, 22:32

В «Манчестер Юнайтед» грядет новая волна перестановок. «Соккер.ру» называет имена тех, кого главный тренер МЮ считает недостойными продолжения пути с ним.

Руководство «Манчестер Юнайтед» уже достаточно отчаялось, чтобы затевать новые тренерские перестановки в ближайшее время. Поэтому недовольство результатами, очевидно, придется заливать деньгами. Жозе Моуриньо выдана определенная свобода в распоряжении кадровыми ресурсами.

Британские СМИ объявили, что португалец получил определенный карт-бланш и заверения в том, что боссы будут на его стороне в случае конфликта с игроками. Предпосылки к этому есть всегда, когда результаты команды Моуриньо не устраивают его. Специалист не стал скрывать, что считает полезной критику игроков. Однако не все футболисты одинаково благосклонно к ней относятся, особенно если она сопровождается посадкой в резерв.

Оценив некоторые посылы со стороны Моуриньо, его отношения с командой, его взгляды на игру, те же самые английские СМИ выдали предположение о том, что португалец летом устроит грандиозную чистку состава и МЮ станет одной из наиболее тратящих команд в Европе. Хотя он уже не в последних рядах по этому показателю. Интересно взглянуть, кого же пресса отправляет на списание по воле Моуриньо.

Защита

По обороне МЮ говорилось много всего. Адекватное восприятие игры команды в защите искажается одним когнитивным парадоксом. Если смотреть на статистику по пропущенным мячам, то оборона МЮ оказывается второй по надежности в Премьер-Лиге. Если же смотреть именно на содержание игр, то приходишь к выводу, что это одна из слабейших зон в команде. Как так получается? Очень просто. Большая часть защитной нагрузки лежит на вратаре Де Хеа, а также на опорнике Матиче и бровочниках Валенсии и Янге. То есть непосредственно центр обороны, основной кулак в защите не участвует так, как должен был.

Поэтому если кому-то из соперников удается проскочить мимо заградительных отрядов к защитникам, а Де Хеа при этом не на очередной волне куража, то это почти наверняка ошибка обороны и гол. То есть нужно понимать, что надежность МЮ в тылу – это не результат качественной игры непосредственно защитников. Что касается называемых имен защитников под списание, то говорят о Блинде, Шоу и Смоллинге. Видимо, надежностью Джонса Моуриньо доволен, а Байи и Линделеф достаточно молоды, чтобы еще прибавить. Рохо и Дармиан воспринимаются как сменщики, но если МЮ получит по ним предложение, то вряд ли будет упираться.

Полузащита

В средней линии у «Юнайтед» тоже есть определенные проблемы. Конечно, покупка Матича – это большая находка, огромная удача для команды. Этот футболист приносит невероятно много пользы. Чего пока нельзя сказать о Погба. Но в Поля вложены огромные средства, так что МЮ постарается до последнего выжимать из него и его отношений с Моуриньо что-то дельное, к тому же сложно будет найти достойного покупателя для такого дорогостоящего француза. И это еще будет репутационной потерей. Так что среди тех, кого Моуриньо планирует продать летом, Погба нет.

По версии британских СМИ, напоминаем. Зато есть Мата, Феллаини и Эррера. Весьма интересный список, который показывает, что МЮ придется фактически перестраивать летом всю полузащиту. Ведь в той или иной степени каждый из этой троицы в нынешнем сезоне становился важным исполнителем на какой-то отрезок. Кто же останется тогда из выраженных полузащитников, кроме Погба и Матича? Поэтому Моуриньо уже сейчас открыто говорил о том, что ему нужны игроки в среднюю линию. Уже ведется большая работа по привлечению хавбека уровня Крооса. И очевидно, что не одного, раз пойдет такая пьянка.

Атака

А вот в группе атаки у МЮ проблем нет. Моуриньо и об этом прямо говорил, без всяких намеков и инсайдов со стороны британских СМИ. Правда, те все же называют Марсьяля как кандидата на продажу. Это выглядит более-менее логично, учитывая, что у португальца собралась солидная компания амбициозных игроков атаки, которые отчасти друг друга дублируют. Конечно, без ротации состава впереди не обойтись, и поэтому нужен широкий выбор, но не все готовы мириться с отводимой им ролью. Марсьяль сразу как-то подвергался недоброму взгляду со стороны Моуриньо.

Потом португалец вроде как стал доверять французу, но это доверие все равно носило эпизодический характер. Антони приходил в МЮ с большими авансами и помнит об этом, поэтому наверняка сам даже летом захочет сменить обстановку, чтобы играть регулярно в другом месте и не думать о том, благосклонным ли к нему будет настроение тренера сегодня или нет. Лучше сосредоточиться на футболе. И уход Марсьяля, за которого МЮ наверняка попросит хорошие деньги, позволит Моуриньо выпросить еще одного футболиста в группу атаки, но уже того, кого он сам выберет под свое настроение и видение игры.

Продажа всех этих футболистов должна принести неплохие деньги МЮ, однако стоит иметь в виду нынешний перегретый рынок. Чтобы «Юнайтед» смог купить звезду уровня того же Крооса, а судя по продажам, таких нужно приобретать не в одном экземпляре, боссам клуба придется еще солидные средства положить сверх вырученных. Но можно не сомневаться, что скауты и представители МЮ уже вовсю изучают многообразие вариантов пополнения состава с учетом пожеланий Моуриньо в том числе по тем, кого он больше в команде видеть не хочет.