Не бойкот, а сотрясание воздуха

Великобритания практикует бойкоты с 1920-х годов. Но «Соккер.ру» считает, что нынешние угрозы не имеют под собой оснований и не должны занимать футбольного болельщика.

Чем ближе чемпионат мира по футболу в России, тем чаще этот турнир используется как инструмент политического давления со стороны чиновников из различных стран. Призывы к бойкоту и угрозы осуществить его возникают довольно давно – с тех самых пор, как Англия проиграла возможность провести у себя чемпионат мира.

Обиженные на эту, с их точки зрения, несправедливость британцы начали использовать любые поводы, чтобы лишний раз напомнить о желании бойкотировать этот турнир, а заодно позвать к себе в компанию как можно больше народу. Очень кстати разгорелся скандал в ФИФА – американские и швейцарские спецслужбы раскопали колоссальный коррупционный клубок, после чего ФИФА, конечно, уже никогда не станет прежней.

Либо просто изменились русла теневых финансовых потоков – об этом узнаем после новых расследований спустя много лет. В любом случае каждый такой эпизод рассматривался как потенциальный удар для проведения ЧМ-2018 в России. Присовокупили к этой проблеме и допинговые скандалы в стране. Но история с допингом прошла как-то по касательной, раскрутить ее в должной мере у британцев не получилось.

Раскрутить до такой степени, чтобы ФИФА была вынуждена принимать какие-то процессуальные решения. Даже в зачищенном виде организация оказалась достаточно стойкой, чтобы преследовать свои интересы в первую очередь, а не обслуживать британских бенефициаров. Хотя определенное давление все же истории с допингом оказали и на ФИФА. Та технично переадресовала их РФС и далее в сторону России.

Но не в публичной плоскости, как это делают те же самые британцы, а в режиме диалога. Именно с этим связывают временный уход Виталия Мутко со сцены – чтобы не мозолил глаза ненасытным англичанам и не давал пока лишнего повода для пересудов. От проведения ЧМ-2018 в России ФИФА не могла отказаться. Слишком глубокими являются финансовые и организационные взаимосвязи, чтобы взять и перечеркнуть все.

От спонсорских контрактов, которых заключено великое множество, до непосредственно репутационного вопроса для ФИФА – организации, которая пока еще может делать из себя вид надгосударственной структуры, поскольку обладает едва ли не самым мощным влиянием в мире среди всех международных спортивных федераций.

А последние попытки политиков на Западе перевести свои разборки в спортивную плоскость вообще оказались неудачными. Внезапные призывы бойкотировать ЧМ-2018 со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и министра иностранных дел страны Бориса Джонсона нашли сомнительный отклик только в СМИ на Туманном Альбионе.

Фанаты, специалисты и вообще футбольное сообщество даже в условиях большой политизированности и раскаленности покрутило пальцем у виска, потому что даже ежу понятно, какая связь между непонятным отравлением экс-разведчика в Солсбери и чемпионатом мира по футболу. Связи никакой.

Слишком примитивное натягивание повода к желаемому состоянию от людей, далеких от спорта. Именно поэтому после первых комментариев МИД Великобритании якобы дал пояснение, что имелся в виду бойкот со стороны чиновников английских, а не со стороны сборной или болельщиков. Но это же принципиальная разница! Разве кто-то вообще думал о том, чьи чиновники приедут на чемпионат мира?

Разве кому-то когда-либо на чемпионатах мира это было интересно? Вряд ли болельщик из Саратова, Варшавы или Бирмингема, который захочет посмотреть матчи ЧМ-2018, задумается по поводу бойкота их британскими функционерами. Поэтому шумиха поднята совершенно зря. Хотя некоторые политики в других странах сумели зацепиться за это, не исключив возможности бойкота и своими чиновниками.

Но это скорее напоминает согласие на всякий случай, без понимания истинных причин и вообще сути такого бойкота. Та же Исландия, например, собирается внушительной частью населения страны приехать в Россию, а от их чиновников тут ни холодно, ни жарко. В некоторых странах же открыто показали недоумение по поводу призывов британцев.

Причем недоумение высказывали, конечно, футбольные функционеры, которым было бы стыдно вслух говорить о бойкоте по таким политизированным мотивам. Сейчас проекты ФИФА и УЕФА слишком важные и лакомые мероприятия, чтобы футбольное сообщество отказывалось от них, хотя на заре проведения тех же чемпионатов мира бойкоты пользовались популярностью. Да что там бойкоты.

Британские команды даже покинули ФИФА в 1920 году отчасти в знак протеста из-за нежелания играть в футбол с командами из стран, с которыми у Великобритании состояние войны, а также из-за растущего влияния иностранцев на футбол – уже тогда англичане ревновали и пытались предъявлять свое эксклюзивное право на этот вид спорта.

В 1946 году британские страны как миленькие вернулись в ФИФА и с тех пор чаще только по привычке с Туманного Альбиона доносятся взмахи крыльев, сотрясающие воздух. Бойкотом однажды занялись и американские сборные. Это случилось на чемпионате мира в 1938 году, когда только Бразилия и Куба из всей Америки не поддержали бойкот.

Но там причины не имели никакой связи с политикой, они носили сугубо организационный характер. Американцам не понравилось, что ФИФА отошла от обещанного принципа чередовать между Южной Америкой и Европой места проведения чемпионатов мира. Тогда почему-то решили провести несколько подряд турниров в Европе, и это было воспринято как ущемление прав американских сборных.

Бойкот, кстати, сработал – принцип чередования вернули и придерживаются его до сих пор, правда, с 21-го века уже и Азия с Африкой включились в ротацию. Ну, а чемпионаты мира 1942 и 1946 годов не состоялись по понятным военным и послевоенным причинам. В целом-то не так и много громких историй с бойкотами, потому что при любых разногласиях спорт в итоге оказывается над политикой, а различные разведения сборных стран, находящихся в напряженных отношениях, это скорее способ уйти от эскалации напряженности между фанатами, то есть мера безопасности, а не подыгрывание политикам, создающим эту напряженность.

Так что все эти заявления и истории с возможным бойкотом ЧМ-2018 – не более чем очередная порция мясца, причем подпорченного, для СМИ и разного рода чиновников, которые получают новый повод бросаться друг в друга непотребствами. Настоящие любители футбола со всех сторон находятся над этим всем и им глубоко все равно, приедет ли высокопоставленная персона из Британии на трибуны «Лужников» или нет.