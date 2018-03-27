В надежде на чудо. Как добиться хорошего результата с Францией?

Сдюжит ли сборная России в нынешнем виде против раздосадованных поражением от Колумбии французов? «Соккер.ру» находит возможности для подвигов, которые могут привести к успеху.

Андрей Лунёв должен спасать

У сборной Франции будут моменты, скорее всего, их будет много. Как и в пятничной встрече, команда Черчесова будет играть против команды, находящейся в другой весовой категории, поэтому возникновение острых ситуаций у наших ворот неизбежно. Акинфеев долгое время способствовал сохранению нулей на табло в игре с бразильцами, но в конечном итоге Игорю пришлось пропустить трижды. Тем не менее, вратарь сыграл классно, стоит признать, что без сэйвов Акинфеева счет мог бы получиться попросту неприличным.

Сегодня по решению тренерского штаба место в воротах займет Андрей Лунев. Страж ворот «Зенита» сыграет на домашней арене своего клуба, а мы знаем его как вратаря, умеющего выручать в сложных ситуациях. Без чего точно не обойтись, если хотим, чтобы сборная России не шлепнулась в грязь лицом, так это без уверенной, мощной, а подчас и героической игры вратаря. Если напротив этого пункта появится галочка, то шансы сыграть достойно, по крайней мере по счету, появятся.

Пять защитников, а не три

Выбранная Черчесовым схема понятна и разумна хотя бы по той причине, что главный тренер последовательно ей доверяет и выставляет трех центральных защитников. Но вариативность и тонкую настройку под каждого конкретного соперника никто не отменял. Расстановка 3-5-2 легко превращается в 5-3-2, однако в игре против Бразилии был один странный, непонятный и нерациональный момент: несоответствие выбора состава планам на игру. Против пентакампеонов мы оборонялись много и глубоко, предпоследняя линия выстраивалась в пять человек, но какой прок в таком матче от атакующего игрока Самедова на правой бровке, цепкий Жирков вместо Комбарова слева тоже мог оказаться полезнее. Играя фактически 5-3-2, Черчесов выставил футболистов под 3-5-2, но «скиллы» того же Самедова не пригодились в данных обстоятельствах, хотя в атакующей модели Александр может действовать полезно. С французами по наполнению будет похожий матч, так что надо ставить Смольникова, а вот слева определиться даже сложнее, ведь нет игрока, который классно защищается.

Не допускать разрывов в центре поля

Большая проблема сборной заключается в том, что Станислав Черчесов использует футболистов не в тех ролях, которые привычны для них по работе в клубах. Тот же Глушаков играл чистого опорного полузащитника в «Спартаке», наверное, только в дебютном сезоне под руководством Валерия Карпина, сейчас «красно-белые» опираются на техничного Фернандо, а Денис работает от штрафной до штрафной. Много и на совесть, пусть порой и бессистемно. Именно эта бессистемность (а также откровенно слабая форма Глушакова в начале года) делают его крайне ненадежным опорным полузащитником, в первую очередь, что касается игры с мячом и выхода из-под прессинга.

Но лучшего кандидата сейчас у Черчесова на эту позицию, похоже, нет, хотя можно пойти на очередной виток экспериментов и поставить Нойштедтера или Швеца. Кто бы ни стал опорником, скорее всего, в треугольнике с ним выйдут два армейца – Головин и Дзагоев, а тут важна работа в команде, причем как в мероприятиях по отбору мяча, так и в переходе из защитной фазы в атакующую. Если условному Глушакову не будут представлять простых адресов, то это грозит потерями на своей части поля и большими неприятностями. Что касается встреч французского наступления, то тут и говорить не о чем: три хавбека должны максимально разорвать пространство на подступах к штрафной и вытеснить соперника на фланги.

Привязать Смолова к команде

Одно из главных разочарований предыдущего спарринга – оторванность главной звезды сборной от своих партнеров. Смолов просто оказался отцепленным от игры в футбол, а после замены нервно улыбался от бессилия что-либо изменить (Федор – адекватный парень, помним его слезы на Кубке Конфедераций, не верю в другую причину реакции). Есть несколько вариантов активнее включать форварда в игру, вчера подробно их обсуждали. Схема с тройкой в нападении отпадает, потому что в матче с французами не выехать на плечах двух хавбеков, остается выбрать между персональным плеймейкером (Алексей Миранчук в этой роли не справился) и габаритным напарником. Конечно, самого Федора можно попросить смелее оттягиваться назад, если мячи до него не долетают. Наверное, сегодня Черчесову логично упростить игру в атаке, приставив к капитану Смолову Заболотного, чтобы цеплялся за мячи: лучше примитивный подход, чем попытка действовать умнее с нулевой эффективностью.

И пусть сборной России повезёт!

Наверное, выражу мнение большинства, если скажу о накопившейся усталости от череды контрольных матчей. Иногда хочется не видеть всего этого, чтобы сборная вела подготовку за закрытыми дверями, а потом бы на чемпионате мира показала плоды своей работы. И даже если случится разочарование, то это будет одно концентрированное футбольное несчастье, а не вот эта жвачка из неудовлетворенности, которую мы все волей-неволей жуем почти два года. В такие моменты может показаться, что даже победа над сборной уровня Франции не способна изменить восприятие, но это известное заблуждение, потому что негативно настроенный разум не верит в саму возможность существования позитива. Если болельщиков уже не пронять успехом (относительным или абсолютным), то футболистам это точно нужно, чтобы поверить в себя. Сборная России может уступить французам, даже если выполнит четыре предыдущих пункта, поэтому пожелаем ей в довесок еще и удачи, которой нашей команде дико не хватает, если вспомнить хотя бы о количестве травмированных.