Моуриньо одурачил сам себя

14 марта 2018, 01:49

«Севилья» сотворила пока главную сенсацию 1/8 финала Лиги чемпионов, выбив МЮ из турнира. Причем на выезде. «Соккер.ру» винит во всем Жозе Моуриньо.

Режиссеры трансляции с «Олд Траффорд» несколько раз красноречиво переключали планы с лица Алекса Фергюсона на трибунах на лицо Жозе Моуриньо на тренерской скамейке. Точнее, у тренерской скамейки. В чем угодно, а в умении показывать картинку и демонстрировать с ее помощью глубинные смыслы британским телевизионщикам не откажешь. Все было наглядно и ярко.

Сомнения могли закрасться еще после первого матча в Испании, когда «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со счетом 0:0. Но не сам результат смущал. Он как раз для выезда не так плох, а с учетом стиля манкунианцев вполне нормален. Смущало то, что во многом этот результат обеспечила игра Де Хеа, а не команды. Мы много раз, описывая игру «Юнайтед» в защите в первую очередь, говорили о том, что оборона у команды Моуриньо никудышная, что весь ее груз на себе тянет Де Хеа с Матичем и фланговыми игроками на страховке.

Но Жозе упорно твердил раз за разом, что защитниками доволен, хотя обычно за словом в карман не лезет и в случае, когда нужно жестко покритиковать. И с такой обороной упорно продолжал строить команду-крепость, которая выстраивает стену и отстреливается, не давя первой. При этом по суммам контрактов игроков атаки МЮ не уступает «Манчестер Сити». Как используется этот потенциал? На три удара в створ за 90 с лишним минут домашнего матча с пятой командой Испании.

Моуриньо решил, что независимо от соперника следует играть от обороны, без владения мячом и с меньшим количеством голевых моментов и ударов. Но если такая ставка разумна в длинном турнире, она кажется немного рискованной в ситуации, когда каждый мяч на счету и когда одна ошибка стоит катастрофически дорого. «Севилья», кстати, это прекрасно понимает. Именно поэтому она является кубковой классической командой.

Когда мы восторгались феноменом Унаи Эмери, который брал Лигу Европы подряд с «Севильей», мы упускали важную деталь. ПСЖ нужно было подписывать не Эмери, надеясь на победу в Лиге чемпионов. Ему нужно было подписывать дух «Севильи». Поскольку это просто клуб такой, команда такая – кубковая. Вот и с приходом Винченцо Монтеллы она себя такой проявляет. Итальянца нельзя назвать успешным пока у руля «Севильи».

В чемпионате играют черед пень-колоду, едва опережая кризисный «Вильярреал» и непонятно откуда взявшуюся «Жирону». Зато в Кубке Испании вышли в финал и вот теперь МЮ прошли в Лиге чемпионов. Конечно, без тренера никуда, но тут уместно говорить о некотором ДНК командном. И это удивительный феномен, разумеется.

Как удивительно и то, что МЮ вдруг решил играть дома с «Севильей» так, как действовал против «Челси» и «Ливерпуля» в ряде последних матчей. Обе эти ключевые встречи «Юнайтед» выиграл, но эти победы дали ложную иллюзию, поскольку соперники больше били по воротам, больше владели мячом. Да, он даже умудрился «Челси» заставить больше владеть мячом.

Но «Севилья» совершенно иная. Если с ней выходить и играть в обычном режиме с позиции фаворита, которым и был «Манчестер», то у нее мало что получается. А МЮ придал слишком большое значение опасности, которую несла «Севилья». Настолько большое, что даже сами испанцы поверили в себя и по ходу матча только наращивали остроту.

То есть это не «Манчестер» прибавлял, а «Севилья», которая изначально играла очень опасливо, со временем поняла, что противник как-то больно сильно ее уважает и даже побаивается. Может, на самом деле есть основания? И полезла в атаку, получив такой толчок от подопечных Моуриньо. А еще последние успехи МЮ утвердили Жозе в непоколебимой вере в защиту команды.

Снова удивляемся: откуда она берется? Ведь от «Кристал Пэлас» пропустили два, от «Челси» и «Ливерпуля» чудом не пропустили. Эти победы дали ложную уверенность, иллюзию безошибочности. Поэтому МЮ выбрал аналогичный путь игры с «Севильей» - игру до первой ошибки. Делая ставку на то, что оборона «Манчестера» ошибется позднее, чем защита испанцев.

Когда к тебе, мощному фавориту, приезжает пятая команда Испании, которая не слишком уверена в себе, ты начинаешь мудрить и ставишь все на оборону? Серьезно? Моуриньо поздно спохватился. Когда «Севилья» уже ощутила кураж и перестала чувствовать магию, давление «Олд Траффорд».

Испанцев пригласили поиграть как дома, и те раскрылись как следует, поймав оборону МЮ на чудовищных провалах и ошибках. Оба гола «Севилья» забила после кошмарных действий «Юнайтед» в обороне. В первом случае провалилась опорная зона, центр защиты треснул напополам. Во втором случае при простейшем розыгрыше углового потеряли все ориентиры защитники, которые должны были закаляться в хваленом боевитом чемпионате Англии.

Что самое позорное, «Севилья» и еще могла забить после провалов в обороне, когда МЮ пошел раскрываться. Это абсолютно заслуженная и закономерная победа испанской команды, которая лучше фаворита играла в футбол. Во всех его аспектах. Вот и весь вывод. «Севилья» была органичнее в той роли, с которой приехала, она была опаснее, слаженнее, разумнее, в конце концов.

Планы Моуриньо же держались на каких-то собственных гипотетических предположениях, на игре, где соперник не физически представлен, а какой-то сферический конь в вакууме. Жозе возомнил, что придумал универсальный стиль для обыгрыша всех соперников? Это же глупость. А главное, что португалец просто на глазах у Фергюсона опозорил и имя «Манчестер Юнайтед», и славный статус «Олд Траффорд». Не столько самим проигрышем – они и у сэра Алекса были – сколько тем, какую игру предложил.