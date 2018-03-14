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Моуриньо одурачил сам себя

14 марта 2018, 01:49

«Севилья» сотворила пока главную сенсацию 1/8 финала Лиги чемпионов, выбив МЮ из турнира. Причем на выезде. «Соккер.ру» винит во всем Жозе Моуриньо.

Режиссеры трансляции с «Олд Траффорд» несколько раз красноречиво переключали планы с лица Алекса Фергюсона на трибунах на лицо Жозе Моуриньо на тренерской скамейке. Точнее, у тренерской скамейки. В чем угодно, а в умении показывать картинку и демонстрировать с ее помощью глубинные смыслы британским телевизионщикам не откажешь. Все было наглядно и ярко.

Сомнения могли закрасться еще после первого матча в Испании, когда «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со счетом 0:0. Но не сам результат смущал. Он как раз для выезда не так плох, а с учетом стиля манкунианцев вполне нормален. Смущало то, что во многом этот результат обеспечила игра Де Хеа, а не команды. Мы много раз, описывая игру «Юнайтед» в защите в первую очередь, говорили о том, что оборона у команды Моуриньо никудышная, что весь ее груз на себе тянет Де Хеа с Матичем и фланговыми игроками на страховке.

Но Жозе упорно твердил раз за разом, что защитниками доволен, хотя обычно за словом в карман не лезет и в случае, когда нужно жестко покритиковать. И с такой обороной упорно продолжал строить команду-крепость, которая выстраивает стену и отстреливается, не давя первой. При этом по суммам контрактов игроков атаки МЮ не уступает «Манчестер Сити». Как используется этот потенциал? На три удара в створ за 90 с лишним минут домашнего матча с пятой командой Испании.

Моуриньо решил, что независимо от соперника следует играть от обороны, без владения мячом и с меньшим количеством голевых моментов и ударов. Но если такая ставка разумна в длинном турнире, она кажется немного рискованной в ситуации, когда каждый мяч на счету и когда одна ошибка стоит катастрофически дорого. «Севилья», кстати, это прекрасно понимает. Именно поэтому она является кубковой классической командой.

Когда мы восторгались феноменом Унаи Эмери, который брал Лигу Европы подряд с «Севильей», мы упускали важную деталь. ПСЖ нужно было подписывать не Эмери, надеясь на победу в Лиге чемпионов. Ему нужно было подписывать дух «Севильи». Поскольку это просто клуб такой, команда такая – кубковая. Вот и с приходом Винченцо Монтеллы она себя такой проявляет. Итальянца нельзя назвать успешным пока у руля «Севильи».

В чемпионате играют черед пень-колоду, едва опережая кризисный «Вильярреал» и непонятно откуда взявшуюся «Жирону». Зато в Кубке Испании вышли в финал и вот теперь МЮ прошли в Лиге чемпионов. Конечно, без тренера никуда, но тут уместно говорить о некотором ДНК командном. И это удивительный феномен, разумеется.

Как удивительно и то, что МЮ вдруг решил играть дома с «Севильей» так, как действовал против «Челси» и «Ливерпуля» в ряде последних матчей. Обе эти ключевые встречи «Юнайтед» выиграл, но эти победы дали ложную иллюзию, поскольку соперники больше били по воротам, больше владели мячом. Да, он даже умудрился «Челси» заставить больше владеть мячом.

Но «Севилья» совершенно иная. Если с ней выходить и играть в обычном режиме с позиции фаворита, которым и был «Манчестер», то у нее мало что получается. А МЮ придал слишком большое значение опасности, которую несла «Севилья». Настолько большое, что даже сами испанцы поверили в себя и по ходу матча только наращивали остроту.

То есть это не «Манчестер» прибавлял, а «Севилья», которая изначально играла очень опасливо, со временем поняла, что противник как-то больно сильно ее уважает и даже побаивается. Может, на самом деле есть основания? И полезла в атаку, получив такой толчок от подопечных Моуриньо. А еще последние успехи МЮ утвердили Жозе в непоколебимой вере в защиту команды.

Снова удивляемся: откуда она берется? Ведь от «Кристал Пэлас» пропустили два, от «Челси» и «Ливерпуля» чудом не пропустили. Эти победы дали ложную уверенность, иллюзию безошибочности. Поэтому МЮ выбрал аналогичный путь игры с «Севильей» - игру до первой ошибки. Делая ставку на то, что оборона «Манчестера» ошибется позднее, чем защита испанцев.

Когда к тебе, мощному фавориту, приезжает пятая команда Испании, которая не слишком уверена в себе, ты начинаешь мудрить и ставишь все на оборону? Серьезно? Моуриньо поздно спохватился. Когда «Севилья» уже ощутила кураж и перестала чувствовать магию, давление «Олд Траффорд».

Испанцев пригласили поиграть как дома, и те раскрылись как следует, поймав оборону МЮ на чудовищных провалах и ошибках. Оба гола «Севилья» забила после кошмарных действий «Юнайтед» в обороне. В первом случае провалилась опорная зона, центр защиты треснул напополам. Во втором случае при простейшем розыгрыше углового потеряли все ориентиры защитники, которые должны были закаляться в хваленом боевитом чемпионате Англии.

Что самое позорное, «Севилья» и еще могла забить после провалов в обороне, когда МЮ пошел раскрываться. Это абсолютно заслуженная и закономерная победа испанской команды, которая лучше фаворита играла в футбол. Во всех его аспектах. Вот и весь вывод. «Севилья» была органичнее в той роли, с которой приехала, она была опаснее, слаженнее, разумнее, в конце концов.

Планы Моуриньо же держались на каких-то собственных гипотетических предположениях, на игре, где соперник не физически представлен, а какой-то сферический конь в вакууме. Жозе возомнил, что придумал универсальный стиль для обыгрыша всех соперников? Это же глупость. А главное, что португалец просто на глазах у Фергюсона опозорил и имя «Манчестер Юнайтед», и славный статус «Олд Траффорд». Не столько самим проигрышем – они и у сэра Алекса были – сколько тем, какую игру предложил.

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
16 марта в 00:21
Спасибо, Севилья, за возможность лицезреть такую физиономию Моуриньо после матча!
Дед Мазая
Дед Мазая
15 марта в 09:51
Обвинений в адрес России от Бориса и Терезы еще не было? )
Дед Мазая
Дед Мазая
15 марта в 09:45
Дайте МЮ Слуцкому. Уверен, что хуже не будет. Так почему тогда Моур Великий, а Слуцкий нет?
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
14 марта в 17:58
МЮ, это БТТ!(без трофея и титула)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
14 марта в 16:59
Автор себя опозорил этой статьей
Анд-м
Анд-м
14 марта в 15:29
Безобразная игра МЮ и следствие логичный вылет от более смелой команды которая больше хотела пройти. А трусливый Жозе пусть выиграет КА и покидает Манчестер.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
14 марта в 14:20
Комментарии читать интереснее чем статьи. Картинками что ли разбивали текст- уныло все как то.
Betman
Betman
14 марта в 12:03
Всё как и положено, добро победило зло.
БиллиБоб
БиллиБоб
14 марта в 11:58
Очень слабая команда. Больше половины состава - середняки. Да и тренер уже сдувшийся.
Irina Bi
Irina Bi
14 марта в 11:46
"Что самое позорное, «Севилья» и еще могла забить после провалов в обороне..."
Что это за фраза? Испанские клубы сейчас сильнее английских, что и было доказано неоднократно. Английские клубы только в своем чемпионате представляют интерес, на международной арене они тухнут.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
14 марта в 11:37
МЮ -аля улю!!!!!)))
lobsterdam
lobsterdam
14 марта в 11:04
слишком долгий и нудный комментарий, много всяких теоретических размышлений, хотя есть и справедливые замечания. Но откуда автор взял, что "пятая команда" Испании не может обыграть МЮ пусть и на Олд Траффорд, в этом и состоит игра футбол - в непредсказуемости результата, а не в показах по ТВ то Моуриньо, то САФа, мол САФ не одобряет. По-моему, дело в том, что в МЮ сейчас нет нападения, а моменты, которые создаются для лукаки, он не в состоянии решить как надо (класс не тот). Санчес пока не нашел своего места, хотя и старается и даже создает моменты для лукаки. То же и погба (уже сто раз говорил, что не зря САФ его слил в свое время). Они все трое - чистой воды коммерсанты от футбола, у них запредельные гонорары, размер которых никак не зависит от результата, они как это очевидно всем не выкладываются на поле, не бьются за каждый матч, по полматча играют во сне, в эконом режиме, видимо, полагая, что один выход на поле этих "звезд" должен уже предопределить результат. Середина поля - это отдельная песня, увалень Матич, корявый Фелэйни не успевают за быстрыми передвижениями противника, их постоянно обкрадывают, они теряют мяч. Янг и Валенсия - не природные защитники, они всю карьеру играли в середине поля. А Смоллинг, Джонс и Дармиан - явные деграданты. Но в целом, в АПЛ у них кое-что получается, а вот в международных матчах все выходит наружу. Поэтому, вылет от Севильи вполне закономерен и своевременен. Всем фанам МЮ не расстраиваться! Болеем ЗА КЛУБ, а не за отдельных временных персонажей!
denmig
denmig
14 марта в 10:56
мауэр - отжеванный материал! материал на выброс!
Tott_Hot
Tott_Hot
14 марта в 10:44
Не особенный, а униженный. Та же аналогия с соккеровскими му глориками) Громких слов больше чем у ливерных, а на выходе пшык.
DXTK
DXTK
14 марта в 10:34
МЮ вроде большая команда англии, а сыграли как карлики. Севилья умеет уничтожать английских грандов, помните финал ЛЕ против Ливерпуля, разница лишь в том что тогда была одна из лучших команд европы, сейчас они даже не относятся ко второй группе лидеров турнира, а до сих пор превосходят английских грандов. А в этот раз проигрывая Ливерпулю 0-3 сделали камбек на 3-3, а если команда на такое способна ее стоит побаиваться.....

Когда Лестер побеждал в АПЛ говорили им просто повезло, мол лидеры развалились, никто не признавал класс команды даже после победы, так вот Лестер маленький клуб а сыграли как гиганты, которые проиграв первую игру победили во второй и оставили всю туже Севилью за бортом 1/8 турнира год назад.

я вообще к чему виду, английские гранды совершенно не умеют играть против испанских клубов, их даже средние клубы Ла Лиги оставляют с носом. а вот скажем Тоттенхэм или Лестер середняки как их все называют, а побеждают или играют на равных с ними. посмотрим что сможет сегодня Челси в игре против Барсы.

PS Ла Лига в этот раз потеряла в ЛЧ Атлетико, но компенсировали Севильей, они как бы поменялись, вы тут а мы пойдем в ЛЕ за трофеем.
kovalev-barin
kovalev-barin
14 марта в 10:05
Artuom:
"То есть это не «Манчестер» прибавлял, а «Севилья», которая изначально играла очень опасливо, со временем поняла, что противник как-то больно сильно ее уважает и даже побаивается. Может, на самом деле есть основания? И полезла в атаку, получив такой толчок от подопечных Моуриньо. А еще последние успехи МЮ утвердили Жозе в непоколебимой вере в защиту команды." Автор явно плохо матч смотрел. Севилья сразу играла смело, а не опасливо, как он расписал. Люди недоумевают по поводу Фелла. Но молодой Мак отыграл до этого 3 матча подряд(нужен отдых), а Погба вышедший на замену совершил довольно много ошибок, что указывает на плохую форму. Так что выбор Фелла был вполне понятен. Лингард был ниочём, Как и Санчес по большому счёту... Ну а кого было выпускать? Марсьяль явно не в форме, Мата вышел и тоже ничего особо не смог. Вот и получилось что в атаке играло только 2 игрока из 4... МЮ проиграл центр поля, проиграл с самого начала. И это повлекло такие последствия... это и выход свежего напа, которого подуставшие защи не успевали сдерживать.
Вот в том-то и дело, что пока играл Маруан - в центре был относительный порядок. Он включался в борьбу, что позволяло экономить время для того, чтобы команда вернулась в защиту. В то же время оттягивал как минимум одного защитника Севильи, когда команда была в атаке.

А с выходом Погба началась полная беда. Поль вообще не отрабатывал в обороне. Плюс первый гол - это его стопроцентная позиционная ошибка. А Матич, который привык, что с ним в центре работает Феллаини, просто не успел выбрать позицию.

Поэтому к Маруану - вообще вопросов ноль. Даже больше скажу, он, Рэшфорд и Де Хеа - единственные, к кому вообще нет никаких вопросов.

Абсолютные антигерои матча - Погба и автобус Моуриньо.
zamsb
zamsb
14 марта в 09:24
Надо полагать Мауриньо следующий кандидат на пост главного тренера Зенита.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
14 марта в 09:19
Доигрался Маур, даже при Ван Гале такого позора не было, такого унылого и безвольного МЮ даже и вспомнить сложно.
13 RUS
13 RUS
14 марта в 09:15
Эти игроки который год с каждым новым тренером покупаются чисто за большие деньги,толку ноль.кто их набирает тренер или президент,но они не сыграны и не подходят просто клубу
ndedov
ndedov
14 марта в 08:55
Моуриньо одурачил сам себя, божественный же он, а вот так бывает.
Munutd
Munutd
14 марта в 08:46
Я еще после игры с КП называл стиль Моура тупой...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
14 марта в 08:29
Хватит из труса делать гения. У него не было никакого плана на игру. Он не умеет ставить игру. Он просто выставляет 7 футболистов в оборону, а оставшиеся трое должны что-то придумать. Что с Эмери в первом матче против Реала, что с Моуриньо во втором с Севильей-один меняет форварда на защитника, второй опорника на опорника. В ответ их оппонент выпускает атакующих игроков, играют на победу и карают позорных трусов. Потратить миллиард фунтов на атакующих футболистов и ставить автобус против Севильи...грать в шею физрука и забыть, как о страшном сне
JackNorz
JackNorz
14 марта в 08:17
Моуриньо изжил себя
Artuom
Artuom
14 марта в 08:08
"То есть это не «Манчестер» прибавлял, а «Севилья», которая изначально играла очень опасливо, со временем поняла, что противник как-то больно сильно ее уважает и даже побаивается. Может, на самом деле есть основания? И полезла в атаку, получив такой толчок от подопечных Моуриньо. А еще последние успехи МЮ утвердили Жозе в непоколебимой вере в защиту команды."

Автор явно плохо матч смотрел. Севилья сразу играла смело, а не опасливо, как он расписал.

Люди недоумевают по поводу Фелла. Но молодой Мак отыграл до этого 3 матча подряд(нужен отдых), а Погба вышедший на замену совершил довольно много ошибок, что указывает на плохую форму. Так что выбор Фелла был вполне понятен.

Лингард был ниочём, Как и Санчес по большому счёту... Ну а кого было выпускать? Марсьяль явно не в форме, Мата вышел и тоже ничего особо не смог. Вот и получилось что в атаке играло только 2 игрока из 4...

МЮ проиграл центр поля, проиграл с самого начала. И это повлекло такие последствия... это и выход свежего напа, которого подуставшие защи не успевали сдерживать.
Gorbuncov
Gorbuncov
14 марта в 08:00
Да ладно, сейчас обыграет какой-нибудь Сток-сити и будет важный сидеть на пресс-конференции.
Гнать из МЮ его тряпками, не под эту команду тренер!
Roman73
Roman73
14 марта в 06:39
Но и Севилья не супер.
Реал , Бавария, Ювентус, Барса и возможно Манчестер, другой Манчестер играют качественнее, сильнее.
фрэнк
фрэнк
14 марта в 06:01
Это называется деградация , кроме всякого трёпа у Маура более ничего нет ...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
14 марта в 05:58
Согласен с автором, победа над Ливерпулем сыграло против МЮ, посчитали что теперь Севилью одной левой сделают, но Севилья не такая простоя команда, что они в группе уже демонстрировали в матчах против Ливерпуля, я ждал, что МЮ будет тяжело, но чтобы вылететь из ЛЧ, проиграв дома это конечно сюрприз. Можно конечно Моуриньо обвинять, неправильная тактика, нужно было играть с позиции силы и т.д., но МЮ провел практически идеальный матч с Ливерпулем, в котором потратили много сил, возможно это и сказалось, потому что сегодня было слишком много ошибок со стороны, как опорной зоны, так и защиты, что в итоге привело к 0-2, и необходимости забивать сразу 3 гола, к тому же сегодня не удавалось реализовать свои моменты, что в итоге все это привело к поражению и вылету из ЛЧ.
112910415
112910415
14 марта в 05:30
слишком уже особенный
Viduka
Viduka
14 марта в 03:49
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