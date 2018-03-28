Германия и Испания – фавориты, Россия – 24-я. Шансы сборных на ЧМ-2018

Английские СМИ опубликовали рейтинг сборных, которые выступят на чемпионате мира. «Соккер.ру» пересказывает мнение британцев и интересуется у читателей их точкой зрения.

32 место. Саудовская Аравия

Худшей командой грядущего мундиаля англичане считают Саудовскую Аравию, припоминают ей ужасное поражение от Германии 0:8 на ЧМ-2002. Упоминается и о том, что ряд игроков отправились за опытом в испанские клубы на правах аренды, но почти не играют там.

31 место. Панама

Чуть выше располагается главная сенсация отборочного турнира – Панама. Отмечается, что речь идет об опытной команде (у шести человек в нынешней команде больше 100 матчей на международном уровне). Сборная Панамы хороша физически и трудолюбива, но техническое оснащение оставляет желать лучшего.

30 место. Австралия

Аргумент не в пользу Австралии – смена главного тренера, успешно руководившего командой в отборе. Постекоглу уступил свое место Берту ван Марвейку, серебряному призеру ЧМ-2010 и приверженцу догматического контратакующего стиля. Однако подбор футболистов не позволит «соккеруз» замахнуться на что-либо серьезное, британцы не видят представителей своей бывшей колонии в плей-офф.

29 место. Тунис

Беспроигрышной поступи в отборе способствовала легкая группа в африканской квалификации. Говорится о долгом пути тренера Набиля Маалула к работе с национальной командой и прагматичном стиле игры «от соперников». Но сила оппонентов в группе тоже говорит не в пользу шансов Туниса: встречи с Англией и Бельгией не сулят ничего хорошего.

28 место. Япония

Япония – слабейшая команда в квартете с Сенегалом, Польшей и Колумбией, от представителей Азии традиционно не ждут подвигов на мундиале, несмотря на успехи в своем регионе. Синдзи Кагава и Хироси Кийотаке будут главными «самураями» на мундиале, но их усилий явно будет недостаточно.

27 место. Иран

Еще один представитель Азии. У Ирана сильная оборона и известный тренер – Карлуш Кейруш, который работал помощником сэра Алекса Фергюсона в МЮ, а также на протяжении сезона возглавлял мадридский «Реал». Вот только в квартете с Португалией и Испанией ловить иранцам, похоже, нечего.

26 место. Южная Корея

Согласно рейтингу, в семерку слабейших команд мундиаля входят пять представителей Азиатской конфедерации. Даже Сон из «Тоттенхэма» и Ки из «Суонси» не являются весомыми аргументами, чтобы дать корейцам больше шансов, особенно после зубодробительной жеребьевки: Германия, Швеция и Мексика в соперниках по группе.

25 место. Марокко

Марокко представляет собой талантливую, но непоследовательную и нестабильную команду. Опять же, играть в квартете против Испании и Португалии. Бенатиа, Зийеч, Сайсс, Буфаль – сильные игроки, но им для начала предстоит пробить иранскую стену, а только потом мечтать о чем-то большем в поединках с действующими чемпионами Европы и «Красной Фурией».

24 место. Россия

Вот так. Мы котируемся выше азиатских команд, Австралии, Панамы и двух представителей Северной Африки. Наверное, справедливо, учитывая игру сборной России в контрольных матчах. По рейтингу ФИФА хозяева мундиаля вообще занимают последнее место. Англичане отмечают, что после успешного Евро-2008 российский футбол уже не переживал всплесков, наблюдается постепенный спад и деградация. Вспоминают унылый Евро-2016, неудачный Кубок Конфедераций, говорят, что тренер Черчесов предпочитает схему 3-5-2, а из игроков можно выделить только Смолова и Головина (Александр считается лучшим игроком сборной России). Уругвай и Египет не будут бояться нас, несмотря на хозяйский статус, и это правда.

И нет просвета. Страшно за сборную!

23 место. Нигерия

«Суперорлы» приедут в Россию молодым составом, единственный игрок из клуба «кому за 30» с гарантированным местом в стартовом составе – это капитан Джон Оби Микел. Ахиллесовой пятой сборной Нигерии выглядит оборона, что является слабым местом для большинства команд с африканского континента.

22 место. Исландия

Четвертьфиналисты Евро-2016, выбившие на том турнире сборную Англии, попали в сложную группу с Аргентиной, Хорватией и Нигерией. Кстати, с хорватами исландцы играли в квалификации, сумели опередить «шашечных». Теперь эти команды встретятся вновь в Ростове-на-Дону, где за местный клуб выступают несколько исландцев, в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018. Возможно, эта игра определит участника плей-офф.

21 место. Сербия

В сборной Сербии достаточно таланта, мастерства и грубой силы, чтобы проявить себя на мундиале. Иванович, Матич, Коларов, Тадич, Митрович, Милинкович-Савич, Максимович – мощный состав, но, как всегда, вокруг балканцев слишком много «если». В первую очередь, из-за смены главного тренера: выигравшего отбор Муслина заменил Крстаич. Сложно вести целенаправленную подготовку к чемпионату мира на фоне таких необоснованных перестановок.

20 место. Швейцария

Швейцарцы выиграли девять стартовых матчей в отборе, а потом уступили Португалии и отправились в стыки, где справились с Северной Ирландией не без помощи арбитра. «Нати» хорошо организованы, у них есть Джердан Шакири, но нет выраженного бомбардира и куража. Команда из разряда тех, что всегда выступают на своем уровне – ни лучше, ни хуже.

19 место. Перу

Команда, которая опередила в южноамериканском отборе Чили и пробилась на мундиаль через межконтинентальные стыки, в любом случае заслуживает уважения. Рикардо Гарека использует рациональный подход в своей команде – прагматичная игра в обороне и контратаки являются отличительной чертой Перу. У этого наставника уже есть удачный опыт на крупном турнире. В кубковом формате они очень опасны, но для начала надо выйти из группы, где фаворитами видятся Дания и Франция.

18 место. Коста-Рика

Четвертьфиналисты прошлого мундиаля, тогда они вышли из группы, где соперничали с Англией, Италией и Уругваем – кто мог себе такое представить? Сейчас в соперниках у Кейлора Наваса и Ко снова южноамериканцы (бразильцы) и две европейские сборные, далеко не такие статусные, как четыре года назад (Швейцария и Сербия). Теперь уже костариканцы точно не выглядят аутсайдерами в такой компании.

17 место. Сенегал

Первое появление Сенегала на чемпионатах мира после их удачного выступления на ЧМ-2002, где они добрались до четвертьфинала. Алиу Сиссе играл на том мундиале, а теперь он тренер «Львов Теранги». В краткосрочных турнирах на первый план выходит индивидуальное мастерство, наличие футболистов, которые умеют «решать» матчи. Сенегальцы могут рассчитывать на звезду «Ливерпуля» Садьо Мане, защитника «Наполи» Калиду Кулибали, Идрисса Гуйе из «Эвертона» и Бальде Кейта из «Монако». Лучший подбор игроков во всей Африке.

16 место. Швеция

Без Златана Ибрагимовича шведы опередили в отборе Нидерланды и прошли в стыках саму Италию. Никогда не сбрасывайте со счетов скандинавский характер и мощь, к тому же, у «Тре Крунур» удачный календарь: откроют для себя чемпионат мира они матчем с Южной Кореей, затем сыграют с Германией, а напоследок сойдутся в Екатеринбурге с Мексикой. Вероятно, это будет битва за выход из группы.

15 место. Мексика

Мексика стабильно выходит из групп на чемпионатах мира и стабильно уступает в первом раунде плей-офф. В пользу «Эль Три» говорит приобретенный в России опыт во время Кубка Конфедераций, который состоялся прошлым летом. Мексиканцы по традиции сыграют весело, тем более есть смысл делать ставку на атаку, когда впереди у тебя могут выйти Чичарито, Лосано и Вела, а в центре поля есть Эррера. Шведский «лед» против мексиканского «пламени» - одна из интриг групповой стадии ЧМ.

14 место. Египет

Возможно, англичане немного переоценили Египет, но их можно понять – сейчас они под впечатлением от того, как Мохаммед Салах разрывает АПЛ. Фигура главного тренера тоже имеет значение, Эктор Купер – персона известная, в общем, египтянам пророчат выход из группы, а наличие Салаха действительно может стать решающим фактором, если он сохранит текущую форму до лета.

13 место. Дания

Дания пробилась в Россию, уничтожив в стыках Ирландию в Дублине со счетом 5:1. А еще у датчан есть ловкий Кристиан Эриксен. Команде Оге Харейде прочат второе место в квартете «C» вслед за Францией и вылет от Аргентины (предполагается, что Месси и Ко выиграют свой квартет) в 1/8 финала.

12 место. Хорватия

Прекрасная сборная с россыпью великолепных игроков – Модрич, Ковачич, Ракитич, Манджукич. Не будет подвига в том, чтобы опередить Нигерию и Исландию, а вот в первом раунде плей-офф могут нарваться на французов.

11 место. Польша

Сборная Польши вернулась на чемпионат мира 12 лет спустя с одним из лучших нападающих в мировом футболе – Робертом Левандовски. У поляков не слишком страшная группа, а вот в 1/8 будут поджидать, вероятно, Англия или Бельгия, какое место ни займи.

10 место. Колумбия

Колумбийцы котируются даже чуточку выше поляков, своих соседей по группе. Хамес Родригес – по-прежнему главная звезда, Хосе Пекерман до сих пор ставит своей команде привлекательный атакующий футбол, а важным преимуществом по сравнению с предыдущим чемпионатом мира, где «кофейщики» играли в четвертьфинале, может стать появление двух молодых защитников. Речь о Дэвинсоне Санчесе из «Тоттенхэма» и Йерри Мине из «Барселоны». Нацеленной на чужие ворота команде важно иметь индивидуально сильных оборонцев.

9 место. Англия

Свою сборную англичане оценивают вполне здраво. Девятое место означает, что это команда «на грани четвертьфинала». Из группы выходить обязаны – не справиться с Тунисом и Панамой будет позором, а вот дальнейшее продвижение по сетке турнира не гарантировано.

8 место. Бельгия

«Золотое поколение» бельгийцев пока ничего не добилось. Возможно, это получится у них в России? Азар, Де Брюйне, Компани, Лукаку и многие другие – у «красных дьяволов» суперкоманда, которая никак не может сделать решающий шаг в полуфинал крупного турнира. Может быть, у них нет самоощущения топ-сборной.

7 место. Уругвай

Оскар Табарес двенадцатый год правит в сборной Уругвая, его работа кропотлива и последовательна, как и выступления главных звезд «Ла Селесте». Кавани и Суарес – чудесная пара в атаке, Годин и Хименес наращивают взаимопонимание в «Атлетико». Если все лидеры будут в порядке, Уругвай способен на многое.

6 место. Португалия

Действующие чемпионы Европы, которые показали свое умение выгрызать победы как раз на победном Евро-2016. Опыт и прагматизм Сантуша, мастерство Роналду, характер команды – все это должно дать Португалии, как минимум, попадание в четвертьфинал.

5 место. Франция

Талантливая команда, в которой есть настоящие звезды и глубина состава во всех линиях. Франции повезло с жеребьевкой – хорошая группа, чтобы влиться в чемпионат мира и набрать обороты. Если англичане были командой «на грани четвертьфинала», то французы – «на грани полуфинала». Дело в том, что по сетке они вполне могут столкнуться в 1/4 c Испанией.

4 место. Аргентина

Команда противоречий. Блестящая атака и далеко не идеальная оборона, которая в прошедшем товарищеском матче с Испанией подтвердила свою недееспособность (1:6). Выход на чемпионат мира тоже получился «потным». Насчет сборной Аргентины не может быть никаких гарантий, но не стоит забывать, что у них по-прежнему есть Лео Месси.

3 место. Бразилия

Уровень сборной Бразилии при Тите впечатляет, да и по составу эта команда сильнее созыва времен домашнего для бразильцев мундиаля. Как минимум, теперь есть два сильных вратаря – Алиссон и Эдерсон, а также серьезные нападающие в лице Фирмино и Жезуса. А еще есть Неймар – «икс-фактор» сборной Бразилии. Минимум – полуфинал, максимум – победа.

2 место. Испания

У Испании в составе чемпионское ядро образца 2010 года: Рамос, Пике, Иньеста, Бускетс, Давид Сильва, а к ним за это время добавилось немало молодых звезд, среди которых особенно выделяются сейчас Иско, Де Хеа и Асенсио. Лопетеги разогнал застой последних лет правления Висенте Дель Боске, Испания снова готова к большим победам.

1 место. Германия

Действующие чемпионы мира с момента своего триумфа четырехлетней давности, такое ощущение, только усилились. В составе появились взрывной Сане и форвард Вернер – отличное дополнение к уже имевшемуся ансамблю. Никто не имеет такого выбора игроков, как Йоахим Лев, он даже Кубок Конфедераций сумел выиграть, не привлекая на этот турнир главных звезд. Германия идет первой в списке фаворитов ЧМ-2018.

Фавориты ЧМ-18. Сколько их на самом деле?