Отдайте сборную Каррере или Ганчаренко!

Сборная России имени Черчесова настолько неуклюжа, что перед чемпионатом мира невольно задумываешься о резком финте. «Соккер.ру» обсуждает перспективы радикального решения.

Вчера в материале «И нет просвета. Страшно за сборную!» высказали идею о том, что Станислав Черчесов не создал в национальной команде никакого задела, чтобы считаться единственным и идеальным наставником для сборной России на время чемпионата мира. «Строительство с нуля» и отсутствие наигранных связей приводят к мнению, что за пару недель до мундиаля подготовка начнется с чистого листа. Так может, доверить эту важнейшую миссию другому человеку, а не Станиславу Саламовичу, не сумевшему за полтора года работы убедить в своей состоятельности на ответственном посту? Такая идея нашла отклик в ваших комментариях, были внесены предложения о созыве тренерского совета, рассматривалось приглашение Гуса Хиддинка и Курбана Бердыева, но у «Соккер.ру» есть два реальных кандидата в тренерское кресло, которые помогут сборной России не ударить в грязь лицом на домашнем чемпионате мира. Попытаюсь объяснить, почему выбор пал именно на них.

Почему не тренерский совет?

Это достаточно сложная форма управления, особенно в условиях ограниченного по времени этапа внедрения. Люди, привыкшие быть главными и имеющие разные взгляды на футбол, не факт, что сработаются, это вариант двух медведей в одной берлоге. Приводился в пример тандем тренеров исландской сборной Лагербек – Хадльгримссон, но это особая история. Здесь опытный швед постепенно делегировал полномочия молодому коллеге, да и вообще Ларс ведь работал в тандеме и прежде – с Томми Седербергом у руля сборной Швеции. Прекрасному методисту Лагербеку, видимо, так комфортнее – быть наделенным весом и властью, но не необходимостью постоянно ее демонстрировать перед футболистами. Если моделируем ситуацию с формированием нового тренерского штаба для сборной России, то нужна априори выстроенная вертикаль принятия решений, поэтому Каррера или Ганчаренко могут прийти только по отдельности, вместе со своими помощниками, с которыми уже налажен тесный контакт. Грубо говоря, речь идет об изъятии тренерского блока «Спартака» или ЦСКА строго на время ЧМ-2018. Долгосрочные перспективы такого сотрудничества в принципе не рассматриваются.

Почему Каррера и Ганчаренко, а не Сёмин или Бердыев?

Здесь все просто. Массимо и Виктор молоды, они легко переключатся на новые задачи. В пример можно привести их резвые старты в «Спартаке» и ЦСКА. А вот Юрию Павловичу и Курбану Бекиевичу («Локомотив» в прошлом сезоне, «Рубин» - сейчас) необходимо время, чтобы выстроить рабочую среду и действенную систему. Бердыева нужно было назначать после Евро-2016, и сейчас получили бы результат, а Семин уже однажды приходил в сборную в разгар отборочного турнира, и тогда, если вы помните, не сумел решить задачу выхода на ЧМ-2006. Молодые мастера больше расположены к размашистым мазкам, а именно такие сейчас и нужны, заявленную попытку попиксельной живописи, в результате которой получилась абракадабра, мы уже видели. Не убедило.

В чём преимущество Карреры и Ганчаренко перед Черчесовым?

Нет конфликтов с футболистами. С глубиной состава у сборной России и так беда, особенно на фоне травм Джикии, Кокорина и Васина, а тут еще ряд сильных кандидатов исключаются из состава из-за фигуры тренера. Недопустимая ситуация, тем более опорный полузащитник в лице Игоря Денисова нужен, да и Артем Дзюба выше классом, чем Антон Заболотный. И это еще никак не связывается с персоной Черчесова уход из сборной армейских ветеранов, хотя здесь тоже есть о чем задуматься. С Игнашевичем все предельно ясно – он объявил о своем решении сразу после Евро-2016, да и Сергей на три года старше Березуцких. Но ведь Василий пошел на новый цикл, ведущий к домашнему чемпионату мира, а потом вдруг взял международную паузу, которая недавно превратилась в категорический «стоп». Это произошло после парочки сборов под руководством Черчесова.

Лично я думаю, что Ганчаренко, стань он тренером сборной, убедил бы Березуцких помочь ему на ЧМ, а Массимо, например, может взять на себя ответственность и включить в заявку Джикию, предварительно проведя обстоятельную беседу с футболистом и проконсультировавшись с врачами. Георгий должен быть полностью здоров к старту мундиаля, у него положительная динамика восстановления, вопрос только в обретении игровых кондиций. Черчесов сделает все по протоколу, а от итальянца можно ожидать оправданного риска, без которого в футболе и вообще в спорте никуда. Так или иначе, при Каррере и Ганчаренко обойма национальной команды расширится и количественно, и качественно – за счет снятия наложенных нынешним тренером ограничений. А это серьезное подспорье.

Погруженность в реалии РФПЛ, знание возможностей кандидатов. Гус Хиддинк, сколько ни стряхивай с нашего любимого голландского дедушки пыль, осевшую на его любимой куртке после прогулок на мотоцикле и копания в огороде, сейчас нам не поможет. Как не поможет любой другой тренер с громким именем, потому что утонет в информации, в одночасье обрушившейся на его голову. Ганчаренко и Каррера работают в РФПЛ, где выступает большинство сборников, они не люди со стороны: тренируют кандидатов в национальную команду и анализируют действия россиян из других команд, регулярно посещают матчи чемпионата России. Оба навскидку набросают свой вариант заявки на чемпионат мира хоть сейчас, а если предоставить им время на размышления – скажем, объявить о назначении в ближайшие дни, то к середине мая будут в курсе событий не хуже Черчесова.

Международный опыт. У Черчесова таковой имеется в качестве игрока, но в роли тренера – это крохи. Парочка еврокубковых кампаний, причем даже не в Лиге чемпионов, и Кубок Конфедераций. Каррера в качестве помощника работал с Конте в «Ювентусе», который регулярно играл в ЛЧ, был в тренерском штабе на Евро-2016, что особенно существенно накануне похожего по формату турнира, а в нынешнем сезоне и самостоятельно руководил «Спартаком» в еврокубках. У Виктора Ганчаренко тренерского опыта работы со сборными нет, зато он неоднократно принимал участие в матчах Лиги чемпионов с БАТЭ и ЦСКА, причем с вечно ограниченными ресурсами умудрялся преподносить сюрпризы. Вот и сейчас армейцы под руководством белорусского специалиста добрались до четвертьфинала Лиги Европы.

Более сильные тактики. Черчесов не великий тактик и стратег, что подтверждается годами наблюдений за его работой, а в сборной он непозволительно часто попадает пальцем в небо. Была надежда, что ремесленным образом, наигрывая одну и ту же схему, со временем получится соорудить боеспособную команду, но этот подход не сработал. Каррера свою тактическую мысль доносит внятно, судя по тому, как «Спартак» по ходу прошлого сезона перепробовал пять-шесть различных схем, и Массимо всегда подчеркивает, что выбирает тактику, исходя из возможностей своих футболистов. Не увидев россыпи сильных центральных защитников и вернув в сборную Денисова, он может перейти на отработанную в «Спартаке» схему 4-2-3-1, в которой, естественно, найдется место не только подопечным из клуба, хотя они могут создать каркас, но и Акинфееву, Марио Фернандесу, Головину, Дзагоеву, Смолову, упомянутому Денисову, возможно, Кузяеву вместо Глушакова.

В свою очередь, Виктор Ганчаренко может быстренько подтянуть пробелы в схеме 3-5-2, особенно если призовет ветеранов из ЦСКА на помощь – это даст ему мощнейшее преимущество. А дальше ставь Марио Фернандеса направо, треугольник Денисов – Головин – Дзагоев в центре поля, и проблему левого латераля, как кажется, можно решить уже опробованным в «Спартаке» методом – поставив туда двужильного Зобнина вместо Жиркова, Комбарова или Рауша, каждый из которых по-своему не подходит. Осталось найти партнера для Смолова в атаке – и готово. Призвать на помощь Карреру или Ганчаренко будет смелым решением (да-да, это практически нереальный вариант развития событий), но если до него действительно дойдет, то нужно будет выбрать кого-то одного, и здесь тоже возникнет дилемма, потому что один не похож на другого, как не будет похожа и их работа.

Эффект внезапности и новые надежды. Очень часто после смены тренера команды переживают подъем, а чемпионат мира – турнир краткосрочный, поэтому на такой эффект тоже можно рассчитывать. В голову к каждому не залезешь, но футболисты наверняка устали проигрывать, устали принимать праведную критику, и тут большой вопрос – верят ли они по-прежнему, что с Черчесовым можно по-другому, можно побеждать? Новый наставник, по крайней мере, дает такую надежду. Кроме того, приход нового тренерского штаба – это стимул поработать активнее, чтобы не утратить свой статус или, напротив, повысить его. Существование сборной России превратилось в рутину, резкие перемены – это выход из зоны комфорта, а люди в условиях стресса способны добиться большего, чем представляют.

Мотивация и эмоции. Пожалуй, как-то особенно мотивировать футболистов на матчи чемпионата мира не придется, они и так будут стремиться к максимуму, другое дело – создать такую обстановку в команде, когда этот самый максимум имеет предельное значение. Чувство единства в коллективе важно – когда скамейка наэлектризована так, что хоть телефон от запасных заряжай, когда все душой болеют за результат и друг за друга, а игроки, выходящие на поле, ловят идеальный баланс концентрации и раскрепощения. Каждый должен пропустить через себя чувство уверенности в силах, своих и команды, стремиться к отчаянной борьбе и удовольствию от футбола одновременно.

Сильный тренер должен быть психологом, причем не достаточно грубо «накачать» команду, цель – зафиксировать подопечных в двойственном состоянии сознания: между ответственностью и дерзостью, между самоуверенностью и чувством плеча партнера, между открытостью к удовольствию от игры и готовностью к самопожертвованию. Это тонкие параметры, и всегда так сложно установить грешный ползунок на середину. Но судя по наблюдениям за «Спартаком» и ЦСКА, у Карреры и Ганчаренко так получается. К слову, это одна из причин, почему «красно-белые» и «красно-синие» зачастую удачно играют после международных пауз: сборники переживают подъем, вернувшись в благоприятную клубную обстановку. Ну а сегодняшняя сборная России – фигура печальная и во многом даже трагическая.