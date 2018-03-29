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Отдайте сборную Каррере или Ганчаренко!

29 марта 2018, 18:10
Отдайте сборную Каррере или Ганчаренко!

Сборная России имени Черчесова настолько неуклюжа, что перед чемпионатом мира невольно задумываешься о резком финте. «Соккер.ру» обсуждает перспективы радикального решения.

Вчера в материале «И нет просвета. Страшно за сборную!» высказали идею о том, что Станислав Черчесов не создал в национальной команде никакого задела, чтобы считаться единственным и идеальным наставником для сборной России на время чемпионата мира. «Строительство с нуля» и отсутствие наигранных связей приводят к мнению, что за пару недель до мундиаля подготовка начнется с чистого листа. Так может, доверить эту важнейшую миссию другому человеку, а не Станиславу Саламовичу, не сумевшему за полтора года работы убедить в своей состоятельности на ответственном посту? Такая идея нашла отклик в ваших комментариях, были внесены предложения о созыве тренерского совета, рассматривалось приглашение Гуса Хиддинка и Курбана Бердыева, но у «Соккер.ру» есть два реальных кандидата в тренерское кресло, которые помогут сборной России не ударить в грязь лицом на домашнем чемпионате мира. Попытаюсь объяснить, почему выбор пал именно на них.

Почему не тренерский совет?

Это достаточно сложная форма управления, особенно в условиях ограниченного по времени этапа внедрения. Люди, привыкшие быть главными и имеющие разные взгляды на футбол, не факт, что сработаются, это вариант двух медведей в одной берлоге. Приводился в пример тандем тренеров исландской сборной Лагербек – Хадльгримссон, но это особая история. Здесь опытный швед постепенно делегировал полномочия молодому коллеге, да и вообще Ларс ведь работал в тандеме и прежде – с Томми Седербергом у руля сборной Швеции. Прекрасному методисту Лагербеку, видимо, так комфортнее – быть наделенным весом и властью, но не необходимостью постоянно ее демонстрировать перед футболистами. Если моделируем ситуацию с формированием нового тренерского штаба для сборной России, то нужна априори выстроенная вертикаль принятия решений, поэтому Каррера или Ганчаренко могут прийти только по отдельности, вместе со своими помощниками, с которыми уже налажен тесный контакт. Грубо говоря, речь идет об изъятии тренерского блока «Спартака» или ЦСКА строго на время ЧМ-2018. Долгосрочные перспективы такого сотрудничества в принципе не рассматриваются.

Почему Каррера и Ганчаренко, а не Сёмин или Бердыев?

Здесь все просто. Массимо и Виктор молоды, они легко переключатся на новые задачи. В пример можно привести их резвые старты в «Спартаке» и ЦСКА. А вот Юрию Павловичу и Курбану Бекиевичу («Локомотив» в прошлом сезоне, «Рубин» - сейчас) необходимо время, чтобы выстроить рабочую среду и действенную систему. Бердыева нужно было назначать после Евро-2016, и сейчас получили бы результат, а Семин уже однажды приходил в сборную в разгар отборочного турнира, и тогда, если вы помните, не сумел решить задачу выхода на ЧМ-2006. Молодые мастера больше расположены к размашистым мазкам, а именно такие сейчас и нужны, заявленную попытку попиксельной живописи, в результате которой получилась абракадабра, мы уже видели. Не убедило.

В чём преимущество Карреры и Ганчаренко перед Черчесовым?

Нет конфликтов с футболистами. С глубиной состава у сборной России и так беда, особенно на фоне травм Джикии, Кокорина и Васина, а тут еще ряд сильных кандидатов исключаются из состава из-за фигуры тренера. Недопустимая ситуация, тем более опорный полузащитник в лице Игоря Денисова нужен, да и Артем Дзюба выше классом, чем Антон Заболотный. И это еще никак не связывается с персоной Черчесова уход из сборной армейских ветеранов, хотя здесь тоже есть о чем задуматься. С Игнашевичем все предельно ясно – он объявил о своем решении сразу после Евро-2016, да и Сергей на три года старше Березуцких. Но ведь Василий пошел на новый цикл, ведущий к домашнему чемпионату мира, а потом вдруг взял международную паузу, которая недавно превратилась в категорический «стоп». Это произошло после парочки сборов под руководством Черчесова.

Лично я думаю, что Ганчаренко, стань он тренером сборной, убедил бы Березуцких помочь ему на ЧМ, а Массимо, например, может взять на себя ответственность и включить в заявку Джикию, предварительно проведя обстоятельную беседу с футболистом и проконсультировавшись с врачами. Георгий должен быть полностью здоров к старту мундиаля, у него положительная динамика восстановления, вопрос только в обретении игровых кондиций. Черчесов сделает все по протоколу, а от итальянца можно ожидать оправданного риска, без которого в футболе и вообще в спорте никуда. Так или иначе, при Каррере и Ганчаренко обойма национальной команды расширится и количественно, и качественно – за счет снятия наложенных нынешним тренером ограничений. А это серьезное подспорье.

Погруженность в реалии РФПЛ, знание возможностей кандидатов. Гус Хиддинк, сколько ни стряхивай с нашего любимого голландского дедушки пыль, осевшую на его любимой куртке после прогулок на мотоцикле и копания в огороде, сейчас нам не поможет. Как не поможет любой другой тренер с громким именем, потому что утонет в информации, в одночасье обрушившейся на его голову. Ганчаренко и Каррера работают в РФПЛ, где выступает большинство сборников, они не люди со стороны: тренируют кандидатов в национальную команду и анализируют действия россиян из других команд, регулярно посещают матчи чемпионата России. Оба навскидку набросают свой вариант заявки на чемпионат мира хоть сейчас, а если предоставить им время на размышления – скажем, объявить о назначении в ближайшие дни, то к середине мая будут в курсе событий не хуже Черчесова.

Международный опыт. У Черчесова таковой имеется в качестве игрока, но в роли тренера – это крохи. Парочка еврокубковых кампаний, причем даже не в Лиге чемпионов, и Кубок Конфедераций. Каррера в качестве помощника работал с Конте в «Ювентусе», который регулярно играл в ЛЧ, был в тренерском штабе на Евро-2016, что особенно существенно накануне похожего по формату турнира, а в нынешнем сезоне и самостоятельно руководил «Спартаком» в еврокубках. У Виктора Ганчаренко тренерского опыта работы со сборными нет, зато он неоднократно принимал участие в матчах Лиги чемпионов с БАТЭ и ЦСКА, причем с вечно ограниченными ресурсами умудрялся преподносить сюрпризы. Вот и сейчас армейцы под руководством белорусского специалиста добрались до четвертьфинала Лиги Европы.

Более сильные тактики. Черчесов не великий тактик и стратег, что подтверждается годами наблюдений за его работой, а в сборной он непозволительно часто попадает пальцем в небо. Была надежда, что ремесленным образом, наигрывая одну и ту же схему, со временем получится соорудить боеспособную команду, но этот подход не сработал. Каррера свою тактическую мысль доносит внятно, судя по тому, как «Спартак» по ходу прошлого сезона перепробовал пять-шесть различных схем, и Массимо всегда подчеркивает, что выбирает тактику, исходя из возможностей своих футболистов. Не увидев россыпи сильных центральных защитников и вернув в сборную Денисова, он может перейти на отработанную в «Спартаке» схему 4-2-3-1, в которой, естественно, найдется место не только подопечным из клуба, хотя они могут создать каркас, но и Акинфееву, Марио Фернандесу, Головину, Дзагоеву, Смолову, упомянутому Денисову, возможно, Кузяеву вместо Глушакова.

В свою очередь, Виктор Ганчаренко может быстренько подтянуть пробелы в схеме 3-5-2, особенно если призовет ветеранов из ЦСКА на помощь – это даст ему мощнейшее преимущество. А дальше ставь Марио Фернандеса направо, треугольник Денисов – Головин – Дзагоев в центре поля, и проблему левого латераля, как кажется, можно решить уже опробованным в «Спартаке» методом – поставив туда двужильного Зобнина вместо Жиркова, Комбарова или Рауша, каждый из которых по-своему не подходит. Осталось найти партнера для Смолова в атаке – и готово. Призвать на помощь Карреру или Ганчаренко будет смелым решением (да-да, это практически нереальный вариант развития событий), но если до него действительно дойдет, то нужно будет выбрать кого-то одного, и здесь тоже возникнет дилемма, потому что один не похож на другого, как не будет похожа и их работа.

Эффект внезапности и новые надежды. Очень часто после смены тренера команды переживают подъем, а чемпионат мира – турнир краткосрочный, поэтому на такой эффект тоже можно рассчитывать. В голову к каждому не залезешь, но футболисты наверняка устали проигрывать, устали принимать праведную критику, и тут большой вопрос – верят ли они по-прежнему, что с Черчесовым можно по-другому, можно побеждать? Новый наставник, по крайней мере, дает такую надежду. Кроме того, приход нового тренерского штаба – это стимул поработать активнее, чтобы не утратить свой статус или, напротив, повысить его. Существование сборной России превратилось в рутину, резкие перемены – это выход из зоны комфорта, а люди в условиях стресса способны добиться большего, чем представляют.

Мотивация и эмоции. Пожалуй, как-то особенно мотивировать футболистов на матчи чемпионата мира не придется, они и так будут стремиться к максимуму, другое дело – создать такую обстановку в команде, когда этот самый максимум имеет предельное значение. Чувство единства в коллективе важно – когда скамейка наэлектризована так, что хоть телефон от запасных заряжай, когда все душой болеют за результат и друг за друга, а игроки, выходящие на поле, ловят идеальный баланс концентрации и раскрепощения. Каждый должен пропустить через себя чувство уверенности в силах, своих и команды, стремиться к отчаянной борьбе и удовольствию от футбола одновременно.

Сильный тренер должен быть психологом, причем не достаточно грубо «накачать» команду, цель – зафиксировать подопечных в двойственном состоянии сознания: между ответственностью и дерзостью, между самоуверенностью и чувством плеча партнера, между открытостью к удовольствию от игры и готовностью к самопожертвованию. Это тонкие параметры, и всегда так сложно установить грешный ползунок на середину. Но судя по наблюдениям за «Спартаком» и ЦСКА, у Карреры и Ганчаренко так получается. К слову, это одна из причин, почему «красно-белые» и «красно-синие» зачастую удачно играют после международных пауз: сборники переживают подъем, вернувшись в благоприятную клубную обстановку. Ну а сегодняшняя сборная России – фигура печальная и во многом даже трагическая. 

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Все комментарии
sir-5
sir-5 ответил Александр Вячеславович
05 апреля в 12:52
Александр Вячеславович:
Может для начала стоит правильно писать фамилию Гончаренко?
Нет,они нонче продвинутые хвилологи,и пишут фамилии ровно по-иностранному,как,впрочем,и наименования городов. Странно,что до сих пор не Пари,Рома,Лиссбоа и т.д.
iBragim2102
iBragim2102
05 апреля в 12:35
Это не поможет , сборная состоит из брёвен.
Красноморец
Красноморец ответил Александр Вячеславович
05 апреля в 12:30
Александр Вячеславович:
Может для начала стоит правильно писать фамилию Гончаренко?
По-белорусски она пишется Ганчаренко, и он сам просил писать её так.
свиноспартач
свиноспартач
05 апреля в 09:39
каррера наш главный свин лутший в стране
moralesoul
moralesoul
05 апреля в 00:34
У нашего футбола есть одна проблема - Мутко! Это бездарный человек, который сказал, что Черчесов отработает ЧМ 2018, а лимит на легионеров не отменяется. Это человек, который ничего не делает для развития футбола, но его не снимут, т.к. он из компании "друзей! ВВП..
Поэтому 63 нашему футболу, раз футболисты не уезжают в Европу, а единственного легионера Черышева он выпустил на 10 минут за 2 матча!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
04 апреля в 19:48
Каррере - понятно, а Гончаренко? какой-то цирк, обыграли чудом Лион и уже Гончаренко у всех топ-тренер. В четверг сольют 0-7, потом приглашайте в сборную.
pomor45
pomor45 ответил Алексей Коротеев
03 апреля в 22:20
Алексей Коротеев:
Отдайте сборную Ким Чен Ыну ! Вот под дулами его автоматов сборники только и начнут показывать класс ! ))))))
Скорее задницу.
pomor45
pomor45
03 апреля в 22:08
Ужасный бред.
Александр Вячеславович
Александр Вячеславович
03 апреля в 12:10
Может для начала стоит правильно писать фамилию Гончаренко?
sir-5
sir-5 ответил Наталья Богачева
03 апреля в 09:38
Наталья Богачева:
Ничего не поможет сборной игроки бездарные НОЛЬ!
Наталья,если Вы и в офисе так же исполняете документы ,то это беда...Помните,что есть знаки препинания.
sir-5
sir-5
03 апреля в 09:36
Читать "мысли" лень...Давай вернёмся к этой проблеме за неделю до первого матча на ЧМ-18! У нас ведь всё возможно...
Наталья Богачева
Наталья Богачева
03 апреля в 02:05
Ничего не поможет сборной игроки бездарные НОЛЬ!
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил malnef
02 апреля в 22:59
malnef:
А что???!!! Это неплохая идея!!! Путина, так сказать, всего на пару недель назначить тренером нашей сборной! Голову на отсечение даю - выиграем чемпионат!!! Кто не согласиться проиграть - отключим газ!!! ))))
Тогда, скорее всего, наши станут чемпионами по ДзюДо, а не по футболу.)))
IK87
IK87
02 апреля в 13:38
Да любому, главное не усатого держать) Пусть даже пацаны сами выбирают тактику и бегают, всё равно результат уже известен))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 апреля в 12:56
Отдайте сборную Ким Чен Ыну ! Вот под дулами его автоматов сборники только и начнут показывать класс ! ))))))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 апреля в 12:35
Дайте Валере поработать!
Efimych
Efimych
02 апреля в 09:59
пока ня пазна атдайтя сборныю вадику евсеяву он точна парядок навядёть
malnef
malnef ответил Влад Богатырёв
02 апреля в 00:30
Влад Богатырёв:
А Путина-то ты каким боком приплёл? Путин выбивал ЧМ-18. Он ещё и футболом в стране должен заниматься??? А может он топит за пляжный футбол, там-то Россия впереди планеты всей.
А что???!!! Это неплохая идея!!! Путина, так сказать, всего на пару недель назначить тренером нашей сборной!
Голову на отсечение даю - выиграем чемпионат!!! Кто не согласиться проиграть - отключим газ!!! ))))
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Александр Литвинов 1
02 апреля в 00:02
Александр Литвинов 1:
Уважаемые любители футбола! Обращаюсь ко всем обратить внимание на то,что ситуация подготовки сборной к чемпионату мира 2018 просто отвратительная! Сплошные поражения дома в товарищеских матчах России с другими сборными это подтверждают. Все сейчас зависит от Мутко: только он может принять решение о смене Черчесова на другого тренера. Черчесов результата не дал и не даст 100%. хватит питать иллюзии. Да, обидно что потеряно врямя, но за два месяца можно мобилизироваться ведь игроки то есть, нужен только толковый тренер. Если руководство не примет ни какие меры то просто опозоримся на чемпионате у себя дома, который так ждали с такими надеждами....
Всё верно говоришь. Долой Черчесова. Это ж надо ж так тренировать сборную миллионеров, что они ни Бразильцев, ни Французов, ни Аргентинцев, ни Испанцев обыграть не смогли. Позор.
Посмотрите на другие сборные восточной европы - ведь они и Бразильцев и Французов и Аргентинцев и Испанцев одной левой обыгрывают.
Так по-твоему?
О смене тренера нужно было думать минимум полтора года назад.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Василий Иванович
01 апреля в 23:55
Василий Иванович:
Эту сборную уже не спасти. Путино-фурсинко-мутковская система превратила футбол в России в КВН.
А Путина-то ты каким боком приплёл?
Путин выбивал ЧМ-18. Он ещё и футболом в стране должен заниматься???
А может он топит за пляжный футбол, там-то Россия впереди планеты всей.
VIC2
VIC2 ответил gentlewolf
01 апреля в 22:26
gentlewolf:
Да все, нефик рыпаться. надо допить чашу до дна. А так то да, конечно, Бердыева надо было год назад назначать. Сейча были бы крепкими середняками, да с поддержкой трибун вполне бы могли претендовать на выход из группы.
Тебя бы заставить допивать до конца то, что тебе не нравится,
а мы бы посмотрели на твою физиономию при этом...
VIC2
VIC2 ответил Saang
01 апреля в 22:16
Saang:
Что вы все впились в этого Бердыева? Он уже отказался от этой сборной, как наставник он СРЕДНИЙ, не лучше Семина уж точно сейчас. Вам нужно чтобы каждый из "гуру" облажался чтобы понять что старики тут не спасут?
СлабО в психологии разбирашься, видать, модой исшо!
ckori
ckori ответил gentlewolf
01 апреля в 19:02
gentlewolf:
Да все, нефик рыпаться. надо допить чашу до дна. А так то да, конечно, Бердыева надо было год назад назначать. Сейча были бы крепкими середняками, да с поддержкой трибун вполне бы могли претендовать на выход из группы.
Да что вы ребят вообще за людей не считаете?Уж чего,чего а из группы выйдут!
ckori
ckori ответил борька
01 апреля в 18:59
борька:
Отдать сборную Руси за бесплатно, это не разумно, унизительно. Давайте выставим ее нааукцион! Поехали! Старт, 1000 рублей!
Так почему-вспомни как убирали итальянского тренера?И всё из-за того что зарплата была вроде бы как большая!?Так что продают за хорошие деньги,но мы этим не можем воспользоваться!Нам я понял ничего не поможет,даже Мутко!
ckori
ckori
01 апреля в 18:55
Ну зачем все плачут,что сборная печальная?Играли то с Бразилией,Францией-это что слабые соперники?Нет!Играли бы со слабыми все писали какая хорошая сборная!А так показали что кроме группового турнира нам в европе и в мире делать нечего!Так что успокойтесь-ещё не родились наши русские ребята способные играть в футбол на уровне!Будем ждать!А стонать смысла нет,надежда на удачу!
dbr123
dbr123
01 апреля в 14:13
пока у руля этот озёрный моторист - дачник Мутко ни чего хорошего не светит...с таким " рулевым " и врагов не надо..
борька
борька
01 апреля в 10:11
Отдать сборную Руси за бесплатно, это не разумно, унизительно.
Давайте выставим ее нааукцион!
Поехали! Старт, 1000 рублей!
Василий Иванович
Василий Иванович
01 апреля в 06:55
Эту сборную уже не спасти. Путино-фурсинко-мутковская система превратила футбол в России в КВН.
blitz
blitz
31 марта в 12:40
Каррера в сборной? Мало вам было позора в еврокубках?
brinya
brinya ответил Александр Литвинов 1
31 марта в 01:54
Вы думаете что при другом тренере, даже иностранцев, не опозоримся? Напраслину гоните...Капеллу Вам в руки.Уходил как помните? ... Нечего на тренера гнать.Молодежку нужно нашими же тренерами настраивать.Специфику мозга переориентировать.Вопрос задать: почему на Молодежке мы можем,а на уровне сборной России в ПЕ...Мозг лечить нужно,вспоминая былые заслуги...Мало было звёзд у нас? Да , собственно говоря, здесь демагогия...Я о другом.Поколение нужно растить в духе Чемпионов(мы же можем), не давая повода усомниться молодым ,губя их таланты...
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