Голый чемпион

«Челси» проваливает концовку сезона и почти лишился места в Лиге чемпионов. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы называет основные причины неудачи команды Антонио Конте.

Действующий чемпион Англии, пока еще действующий, но это ненадолго, докатывается до того, что не примет участия в Лиге чемпионов на следующий сезон практически наверняка. Ключевым с этой точки зрения, конечно, стал минувший тур, где «Челси» встречался с «Тоттенхэмом» в так называемом матче за шесть очков, в игре с прямым конкурентом на место в четверке. Причем встречался на «Стэмфорд Бридж», имея достаточно оснований полагать, что домашний успех даст команде толчок и та вырвет у «шпор» позицию в четверке или приблизится к ним вплотную.

В случае победы после 31-го тура «Челси» отставал бы от четвертого места «Тоттенхэма» всего на два очка. А сейчас разрыв составляет восемь баллов. И даже в условиях английского футбола, где всякое может быть, это отставание кажется очень серьезным. Признает это и главный тренер «Челси» Антонио Конте, который намекнул, что «синим» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Впервые он вслух сказал и то, о чем многие говорят уже довольно давно: он не знает, где будет работать в следующем сезоне.

Тоже довольно прозрачный намек на более чем вероятный уход. Наверняка все прекрасно в клубе понимают, чем это закончится, возможно, даже уже ведутся переговоры об условиях расторжения контракта, ведь если верить британским СМИ, за простой разрыв соглашения с Конте «Челси» придется заплатить 9 миллионов фунтов. Вряд ли боссы «синих» хотят расставаться с такой суммой. Поэтому нужно придумать схему минимизации расходов при увольнении тренера.

К игре «Челси» приспособились

Одна из первых причин, по которой «Челси» стал чемпионом в прошлом сезоне и по которой не станет в этом – стиль игры. Он был довольно инновационным, когда Конте пришел на «Стэмфорд Бридж». Подстроиться под манеру игры «Челси», колючую, быструю, контратакующую, было весьма непросто. Это помогало набирать нужные очки, пока другие спотыкаются и пробуют приспособиться. Однако в нынешнем сезоне манеру игры «Челси» уже все прекрасно изучили, все знают, чего ждать от «синих», как они играют, какова модель, кого нужно прикрывать. К тому же сам по себе стиль не отличается вариативностью.

Конте не дает ничего нового

В любом деле нужен прогресс. Даже если ты стал чемпионом, в другой раз не получится сразу же выиграть еще один титул, ничего не меняя. Так в Англии, как минимум. Поскольку здесь много команд с большими ресурсами, возможностями, много амбициозных команд, которые тратят обильно, ищут, пробуют что-то новое. А Конте решил пойти по проторенной дорожке и играть так, как играл, когда добился успеха. Кажется логичным такое решение. Но когда что-то перестает работать, когда что-то ломается из того, что казалось незыблемым и очень надежным, нужно не ждать, а действовать, находить новые свежие решения и ходы. Конте же заточил свою команду под одну манеру и толком не пытался добиться ее эволюции.

Футболисты потеряли концентрацию

Сама манера игры «Челси» подразумевает очень надежный футбол, который доступен только при предельной концентрации и сокращении ошибок до минимума. За счет этого возможны победы со счетом 1:0, причем возможны относительно уверенно, хоть многим и кажется такой результат зыбким. Но если у тебя нет надежности, если ошибки совершаются регулярно, то нет и речи о ставке на игру от контратаки, игру от стабильности, чего пытался добиться Конте. Тут можно искать глубокие причины потери концентрации. И недовольство некоторых футболистов своим положением в клубе, и желание других уйти, и усталость от манеры работы Конте – его бывшие подопечные намекали на такую возможность.

Конфликты в клубе

Отчасти следует из предыдущего тезиса, поскольку Конте проявил себя очень ярко и не с самой лучшей стороны еще в ситуации с Диего Костой, которого со скандалом выжил из команды. Но чемпиону такие выходки можно простить, пусть они и не очень понятны. А вот когда случаются проблемы с результатами, подобное поведение кажется самодурством. Поэтому в нынешнем сезоне уже стали чаще всплывать истории о конфликтных ситуациях внутри клуба. Причем на уровне между тренером и руководством. Понятно, что такая обстановка не очень способствует сохранению концентрации и сосредоточенности на работе.

Плохо проводит матчи с прямыми конкурентами

Раньше эта прерогатива целиком принадлежала «Тоттенхэму», который поэтому многими и не включался в расширенную элиту чемпионата Англии. «Шпоры» при всей классности игры не умели противостоять именно топ-командам, с которыми хотят конкурировать. Теперь «Челси» может сетовать на неспособность противостоять прямым конкурентам. Особенно это проявилось в последних турах, когда в четырех матчах «Челси» потерпел три поражения: от «Манчестер Сити», МЮ и «Тоттенхэма» как раз. По сути, тут и сложилось это большое отставание от зоны Лиги чемпионов.

Плохо играет дома

Когда что-то не ладится в структуре игры, в самом содержании, некоторые команды спасаются надежной и уверенной игрой дома. Однако «Челси» не сделал «Стэмфорд Бридж» своей крепостью. Приезжая в гости к «Челси», соперники его не боятся и играют в свой футбол, не давая «синим» пользоваться преимуществом своего поля. Поэтому дома «Челси» проиграл в Премьер-Лиге четыре матча. При этом другие команды из топ-шести – не больше одного. За исключением «Арсенала», у которого два домашних поражения. А компенсировать выездными успехами эту домашнюю просадку «Челси» не смог.

Еще несколько недель назад могло показаться, что «Челси» в силах спасти сезон, что может получиться закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Однако результаты и игра команды Конте шли по нисходящей. Сейчас уже и торопиться с его отставкой до конца сезона нет смысла, поскольку вряд ли «Челси» удастся серьезно сдвинуться выше или ниже пятого места, которое является безусловным провалом и будет стоить тренеру работы.