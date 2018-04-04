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«Спартак» заявил права на Кубок России

04 апреля 2018, 20:00
«Спартак» заявил права на Кубок России

В прошлый раз в Самаре команда Карреры пропустила четыре мяча, а сегодня гол и две передачи Зе Луиша позволяют «Соккер.ру» напомнить о фаворите Кубка России.

В пику «Краснодару» и «Зениту»

ЦСКА и «Локомотив» набрали Кубков России на два музея – они поступили, как считали нужным. А вот «Зенит» и особенно «Краснодар» именно в этом непростом для клубов сезоне точно и остро нуждались в трофеях и положительных эмоциях. В чемпионате на титул откровенно мало шансов – тут бы запрыгнуть в первую тройку. А в Кубке России упустили отличные шансы оказаться как минимум в полуфиналах. Это большой прокол Манчини, который проиграл соседям из петербуржского «Динамо», и Шалимова – бывший тренер «быков» вылетел от «Томи».

«Спартак» из этой же компании кубковых неудачников. Не думайте, что они чем-то глобально отличались. Но по истории вылетов «красно-белых» из Кубка России заметно, что не фавориты им мешали в прошлых сезонах. «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Волга» унижали «Спартак» в турнире на вылет.  А последнему их полуфиналу исполнилось почти семь лет! Но в этот раз, как тогда, с ЦСКА команда Карреры встретиться не сможет. А поскольку в другом полуфинале между собой сыграют «Авангард» и «Шинник», то понятно, что не эти клубы фавориты Кубка России. И не «Тосно» Парфенова.

При всем уважении к героям текущего турнира из низших дивизионов, «Зенит» и «Краснодар» испортили полуфиналы. Да и финал не получится равноправным и увлекательным для массового зрителя. Когда говорят о расширении РФПЛ, то забывают, что для фаворитов высшей лиги парочка дополнительных матчей – непомерная нагрузка. Многие «слили» Кубок России не первый и не последний раз. Или притворились, что сознательно игнорировали возможность взять трофей и просто провалились? Второй вариант не исключен, но что точно знаем – в этот раз конкретно «Спартак» Кубок не игнорирует.

Карреру выручила мощная атака

В Кубке России на «красно-белых» работает тот же козырь, что в чемпионате. Каррера собрал органичную линию атаки. Причем что объединяет Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано? Все они склонны к серым и незаметным матчам, но редко хандра нападает на всю ударную тройку одновременно. Следовательно, когда Квинси не видно на поле – может включиться один из форвардов, если оба в строю.

Луис Адриано удивил даже тех, кто отправлял его из Милана в Москву – мало кто верил, что нападающий, который даже в великом итальянском клубе не отличался старательностью, в Восточной Европе по второму кругу найдет себя и будет в солидном футбольном возрасте показывать такую мощную игру настолько часто. Но в Самаре Луису было сложно, поскольку ему для голов нужно пространство. Или как минимум ловкий стандарт с выигранной позицией, как в случае с голом.

А Зе Луиш наоборот полезнее в плотном окружении из соперников. Сегодня форвард стал главным героем в завершающей фазе атак. Сначала четко разобрался и позволил «Спартаку» после перерыва играть спокойнее, а потом отдал две интересные голевые передачи – огорчили легенду москвичей Тихонова и его команду. Но тренер «Крыльев Советов» после матча точно признает, что атакующая линия «Спартака» его подопечных переиграла по делу.

Зе Луиш вообще герой недели, ведь 1 апреля в шутку заявил о беременности своей девушки, подписав фотографию, где целует живот подруги Алеси: «Папа ждет тебя». Позже ребята признались, что решили разыграть болельщиков, и ведь многие поверили, поздравляли. Теперь, учитывая живость Зе Луиша по весне, российская девушка и парень из Кабо-Верде дошутятся, что через лет двадцать в сборной России дебютирует парень с фамилией Мендеш Андраде и папой, который забивал за «Спартак» в долгожданном чемпионском сезоне.

Перенос матча – правильное решение

Можно сколько угодно рассказывать о равноправии в футболе, но полуфинал «Крылья Советов» - «Тосно» посмотрело бы меньше зрителей, чем посмотрят игру «Спартака» и команды Парфенова. Конечно, чемпион схитрил, отказавшись играть в Самаре в прошлый раз. Разумеется, в приличном турнире переносить игры из-за погоды должны организаторы, причем загодя. Но время назад не отмотать, «красно-белые» на более-менее нормальном газоне имели техническое преимущество над соперником из ФНЛ. Весной разбежаться было проще, чем зимой, когда в РФС надумали проводить четвертьфинал изначально. Разумеется, чиновники задним умом исправили ситуацию – теперь, когда температура будет ниже «-15», играть не планируют.

Но ведь в этом сезоне мучили игроков не только в Самаре, но и в Хабаровске, например. Да и другие матчи Кубка России провели. Только у «Спартака» хватило сил, чтобы разменять снег на дождь – сегодня фавориту было сложновато, но комфортнее, поскольку набрали ход. Заодно перенос сыграл на руку болельщикам. В прошлый раз пострадали те, кто приехал в Самару на морозную игру, потратил время и деньги. Но сегодня около 16 тысяч человек пришли на футбол. Пусть условия в начале апреля могли быть еще лучше, для нынешней затяжной зимы погода была терпимой.

А у «Спартака» была терпеливая игра, особенно после перерыва, когда команда заметно экономила силы, стараясь рационально довести матч до победы. «Крылья  Советов» играли нормально, но с большим процентом брака при комбинациях – часто теряли мяч, и без конкретики у чужих ворот. В результате «Спартак» отработал в удобном для себя режиме, и после очередной контратаки Промес забил после паса Зе Луиша – героя матча, который позже и Адриано гол придумал. Нападающие порадовали фанатов «Спартака», которые в этом сезоне ждут от Карреры минимум один трофей.

Тот случай, когда успешный рывок москвичей можно зафиксировать с помощью цифровых доказательств и новых побед, вроде свежей кубковой над «Крыльями Советов». Нерядовое событие, «Спартак» не был в полуфинале с 2011 года, а в финале, о котором теперь мечтают – двенадцать лет.

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ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
07 апреля в 11:22
ЦСКА и «Локомотив» набрали Кубков России на два музея

Догоняйте пупсики.
ekliziast
ekliziast ответил Антон Трифонов
06 апреля в 16:33
Антон Трифонов:
Смешно читать слова Тихонова что они выходили биться против спартака)) Вообще матч получился странным Самара играла вяла, в атаку особо не играла, мячик они не катали, играли так будто контрольный матч... А потом Андрюшка обнимался с Каррерой как друзья по бару.. и по интервью Тихонову закралась мысль д что они проиграли спартаку на его лице была улыбка) Самарцы пригрели змею из тарасовки, надеюсь их в РФПЛ не будет)
    ckori
    ckori ответил alexamit
    05 апреля в 16:36
    alexamit:
    Посмотрел вчера немного игру и стыдно стало за РПФЛ.Да в ФНЛ играют одни инвалиды на ноги и голову!Ни ума,ни физики у КС,да и у остальных ФНЛовцев!И как таким командам можно проигрывать!Да любая команда из первой десятки ПЛ должны обыгрывать такие команды в одну калитку!Стыд и срам!вот такой наш футбол с дешевыми неграми из-за бугра!
    Да обстановка удручающая,что бы там кремлёвские мечтатели не говорили.Если бы не ребята из Африки-смотреть не на что!
    ckori
    ckori
    05 апреля в 16:32
    Что за мода писать о том что прошло!С чего это взяли что Спартак мечтает о кубке-он его взял и как разрешат повезёт домой!Думаю что Спартак может стать чемпионом!А серебро у него тоже взято!При таком нападении ещё о чём то думать-надо пользоваться моментом!Надо как бразильцы говорили когда то -мы забьём столько сколько нужно!Бразильцы теперь уж молчат,а Спартак может такое сказать.
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил LOpp
    05 апреля в 14:38
    Я это понимаю.Сам себя мотивирую-надоела неуверенность.
    vka1970
    vka1970
    05 апреля в 12:45
    Мы возродились, нас не взять
    Мы рождены чтоб побеждать !
    dinoel
    dinoel
    05 апреля в 11:21
    А этот, который Мендеш Андрадо, из Спартака будет?
    dinoel
    dinoel
    05 апреля в 11:13
    Не сглазить бы. Но ждем два трофея
    alexamit
    alexamit
    05 апреля в 09:49
    Посмотрел вчера немного игру и стыдно стало за РПФЛ.Да в ФНЛ играют одни инвалиды на ноги и голову!Ни ума,ни физики у КС,да и у остальных ФНЛовцев!И как таким командам можно проигрывать!Да любая команда из первой десятки ПЛ должны обыгрывать такие команды в одну калитку!Стыд и срам!вот такой наш футбол с дешевыми неграми из-за бугра!
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    05 апреля в 08:47
    поросята всегда визжали что кубок это второсортный турнир, сейчас он им понравился, двуличные
    Физручини
    Физручини
    05 апреля в 00:28
    Соккер, да кто у вас заголовки придумывает? Что за безграмотность. Вы хотите продвигать свой сайт или хотите, чтобы к нему относились как к средне-бюджетной газетенке
    LOpp
    LOpp ответил Правдин Семён
    04 апреля в 23:57
    Кубок ещё не наш. Впереди 2 шага.
    Просто так кубок ни кто не отдаст, даже клубы из ФНЛ
    spartak kursk
    spartak kursk
    04 апреля в 23:16
    Всё очень просто.
    Чемпион России обязан обыгрывать команду ФНЛ,пусть и рвущуюся обратно в РПЛ.

    А в целом победа приятна.Тем более,что она была заслуженной...
    turist82
    turist82 ответил Антон Трифонов
    04 апреля в 22:50
    Для Тихонова обе команды - родные. И в Спартаке его по сей день любят и уважают. Так чего бы не обняться при встрече? Тихонов Андрей стал своим и в Самаре и в Москве, и по всей стране в целом. Так что не надо тут.
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Антон Трифонов
    04 апреля в 22:14
    Антон Трифонов:
    Смешно читать слова Тихонова что они выходили биться против спартака)) Вообще матч получился странным Самара играла вяла, в атаку особо не играла, мячик они не катали, играли так будто контрольный матч... А потом Андрюшка обнимался с Каррерой как друзья по бару.. и по интервью Тихонову закралась мысль д что они проиграли спартаку на его лице была улыбка) Самарцы пригрели змею из тарасовки, надеюсь их в РФПЛ не будет)
    Зенит ваще тогда мастер договорняков, по воротам соперника даже не бьет
    Антон Трифонов
    Антон Трифонов
    04 апреля в 21:58
    Смешно читать слова Тихонова что они выходили биться против спартака)) Вообще матч получился странным Самара играла вяла, в атаку особо не играла, мячик они не катали, играли так будто контрольный матч... А потом Андрюшка обнимался с Каррерой как друзья по бару.. и по интервью Тихонову закралась мысль д что они проиграли спартаку на его лице была улыбка) Самарцы пригрели змею из тарасовки, надеюсь их в РФПЛ не будет)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    04 апреля в 20:57
    Всех ещё раз с Победой. Радует, что Спартак уже смотрится сплоченной командой и это успех к будущим победам.
    112910415
    112910415
    04 апреля в 20:32
    победа лишней не бывает!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    04 апреля в 20:29
    Кубок наш.Заслужили.
    mikysss
    mikysss
    04 апреля в 20:28
    Всё в порядке, грохать Тосно по второму разу и в финале нас не остановить
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Клон Казанского
    04 апреля в 20:17
    Клон Казанского:
    Возрождайся, Спартак! Прозябал шестнадцать лет, но теперь сожги под собой землю! Высуши море! И стань лучшим в России! Снова!
    Ну не 16..будем уж честны
    Shagrath82
    Shagrath82
    04 апреля в 20:17
    Про парня по фамилии Мендеш Андраде улыбнуло.
    Colonist
    Colonist
    04 апреля в 20:14
    Все идет по плану! Моллдцы!)
    Клон Казанского
    Клон Казанского
    04 апреля в 20:11
    Возрождайся, Спартак! Прозябал шестнадцать лет, но теперь сожги под собой землю! Высуши море! И стань лучшим в России! Снова!
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