«Спартак» заявил права на Кубок России

В прошлый раз в Самаре команда Карреры пропустила четыре мяча, а сегодня гол и две передачи Зе Луиша позволяют «Соккер.ру» напомнить о фаворите Кубка России.

В пику «Краснодару» и «Зениту»

ЦСКА и «Локомотив» набрали Кубков России на два музея – они поступили, как считали нужным. А вот «Зенит» и особенно «Краснодар» именно в этом непростом для клубов сезоне точно и остро нуждались в трофеях и положительных эмоциях. В чемпионате на титул откровенно мало шансов – тут бы запрыгнуть в первую тройку. А в Кубке России упустили отличные шансы оказаться как минимум в полуфиналах. Это большой прокол Манчини, который проиграл соседям из петербуржского «Динамо», и Шалимова – бывший тренер «быков» вылетел от «Томи».

«Спартак» из этой же компании кубковых неудачников. Не думайте, что они чем-то глобально отличались. Но по истории вылетов «красно-белых» из Кубка России заметно, что не фавориты им мешали в прошлых сезонах. «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Волга» унижали «Спартак» в турнире на вылет. А последнему их полуфиналу исполнилось почти семь лет! Но в этот раз, как тогда, с ЦСКА команда Карреры встретиться не сможет. А поскольку в другом полуфинале между собой сыграют «Авангард» и «Шинник», то понятно, что не эти клубы фавориты Кубка России. И не «Тосно» Парфенова.

При всем уважении к героям текущего турнира из низших дивизионов, «Зенит» и «Краснодар» испортили полуфиналы. Да и финал не получится равноправным и увлекательным для массового зрителя. Когда говорят о расширении РФПЛ, то забывают, что для фаворитов высшей лиги парочка дополнительных матчей – непомерная нагрузка. Многие «слили» Кубок России не первый и не последний раз. Или притворились, что сознательно игнорировали возможность взять трофей и просто провалились? Второй вариант не исключен, но что точно знаем – в этот раз конкретно «Спартак» Кубок не игнорирует.

Карреру выручила мощная атака

В Кубке России на «красно-белых» работает тот же козырь, что в чемпионате. Каррера собрал органичную линию атаки. Причем что объединяет Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано? Все они склонны к серым и незаметным матчам, но редко хандра нападает на всю ударную тройку одновременно. Следовательно, когда Квинси не видно на поле – может включиться один из форвардов, если оба в строю.

Луис Адриано удивил даже тех, кто отправлял его из Милана в Москву – мало кто верил, что нападающий, который даже в великом итальянском клубе не отличался старательностью, в Восточной Европе по второму кругу найдет себя и будет в солидном футбольном возрасте показывать такую мощную игру настолько часто. Но в Самаре Луису было сложно, поскольку ему для голов нужно пространство. Или как минимум ловкий стандарт с выигранной позицией, как в случае с голом.

А Зе Луиш наоборот полезнее в плотном окружении из соперников. Сегодня форвард стал главным героем в завершающей фазе атак. Сначала четко разобрался и позволил «Спартаку» после перерыва играть спокойнее, а потом отдал две интересные голевые передачи – огорчили легенду москвичей Тихонова и его команду. Но тренер «Крыльев Советов» после матча точно признает, что атакующая линия «Спартака» его подопечных переиграла по делу.

Зе Луиш вообще герой недели, ведь 1 апреля в шутку заявил о беременности своей девушки, подписав фотографию, где целует живот подруги Алеси: «Папа ждет тебя». Позже ребята признались, что решили разыграть болельщиков, и ведь многие поверили, поздравляли. Теперь, учитывая живость Зе Луиша по весне, российская девушка и парень из Кабо-Верде дошутятся, что через лет двадцать в сборной России дебютирует парень с фамилией Мендеш Андраде и папой, который забивал за «Спартак» в долгожданном чемпионском сезоне.

Перенос матча – правильное решение

Можно сколько угодно рассказывать о равноправии в футболе, но полуфинал «Крылья Советов» - «Тосно» посмотрело бы меньше зрителей, чем посмотрят игру «Спартака» и команды Парфенова. Конечно, чемпион схитрил, отказавшись играть в Самаре в прошлый раз. Разумеется, в приличном турнире переносить игры из-за погоды должны организаторы, причем загодя. Но время назад не отмотать, «красно-белые» на более-менее нормальном газоне имели техническое преимущество над соперником из ФНЛ. Весной разбежаться было проще, чем зимой, когда в РФС надумали проводить четвертьфинал изначально. Разумеется, чиновники задним умом исправили ситуацию – теперь, когда температура будет ниже «-15», играть не планируют.

Но ведь в этом сезоне мучили игроков не только в Самаре, но и в Хабаровске, например. Да и другие матчи Кубка России провели. Только у «Спартака» хватило сил, чтобы разменять снег на дождь – сегодня фавориту было сложновато, но комфортнее, поскольку набрали ход. Заодно перенос сыграл на руку болельщикам. В прошлый раз пострадали те, кто приехал в Самару на морозную игру, потратил время и деньги. Но сегодня около 16 тысяч человек пришли на футбол. Пусть условия в начале апреля могли быть еще лучше, для нынешней затяжной зимы погода была терпимой.

А у «Спартака» была терпеливая игра, особенно после перерыва, когда команда заметно экономила силы, стараясь рационально довести матч до победы. «Крылья Советов» играли нормально, но с большим процентом брака при комбинациях – часто теряли мяч, и без конкретики у чужих ворот. В результате «Спартак» отработал в удобном для себя режиме, и после очередной контратаки Промес забил после паса Зе Луиша – героя матча, который позже и Адриано гол придумал. Нападающие порадовали фанатов «Спартака», которые в этом сезоне ждут от Карреры минимум один трофей.

Тот случай, когда успешный рывок москвичей можно зафиксировать с помощью цифровых доказательств и новых побед, вроде свежей кубковой над «Крыльями Советов». Нерядовое событие, «Спартак» не был в полуфинале с 2011 года, а в финале, о котором теперь мечтают – двенадцать лет.