«Сити» не безгрешен. Доказано «Ливерпулем»!

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

«Сити» не безгрешен. Доказано «Ливерпулем»!

05 апреля 2018, 00:20
«Сити» не безгрешен. Доказано «Ливерпулем»!

«Сити» в обороне притворился «Спартаком», и «Соккер.ру» нахваливает футболистов Клоппа – «Ливерпуль» выдал незабываемый вечер на «Энфилд Роуд».

Юрген снова переиграл Хосепа

Клопп зимой, задолго до жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов, поделился мыслями об игре против команды Гвардиолы: «Если вы хотите победить „Манчестер Сити“, то у вас нет альтернативы – нужно играть в атакующий футбол. Иначе вам останется только стоять на границе своей штрафной, надеясь на победу в лотерее».

Юрген решил не доверять редкому случаю, и поскольку после стандартного для гостевых «горожан» дебюта «Ливерпуль» смог перейти к своим атакам, то в любой фазе игры – возвращении из атаки в защиту и наоборот, игру контролировала именно команда немца. Юрген добился от ван Дейка и его напарников того, что фанаты «Ливерпуля» видят редко – хладнокровия от первой до последней минуты.

Цифры, описывающие превосходство «Ливерпуля»

- 4 удара в створ ворот «Манчестер Сити» нанес «Ливерпуль» до перерыва и 8 в сторону чужих ворот в целом. Трижды забили, а «горожане» свои три попытки потратили на удары мимо створа ворот;

- после перерыва расклад изменился – «Манчестер Сити» добрал восемь ударов, а «Ливерпуль» ответил всего одним, но при этом счет по попаданиям 5:0. Даже теоретически «горожане» забить не могли, разве что по системе «Ромы» против «Барселоны» - если бы хозяева придумали автогол;  

- «Ливерпуль» очень грамотно брал передышки, поэтому контролировал игру, но при этом не отдал «Манчестер Сити» мяч до перерыва. Переход от игры вторым номером к первому осуществлялся быстро, поэтому по многим цифрам – дриблинг (17:14), отборы (24:22), перехваты (19:16) и потери мяча (27:37), команда Клоппа выступила сильнее коллектива Гвардиолы;

- показательно, как просто атаковал в этом матче «Ливерпуль»: Салах забрал на себя половину пасов под удар в поединке (3 из 7), где забивающая сторона пользовалась феноменальной скоростью атакующей группы и резкостью при принятии решений. Дважды не думали, а Уокер наоборот замешкался и получился быстрый первый мяч, натолкнувший «Ливерпуль» на мысль, что можно забить больше;

- разумеется, «Манчестер Сити» больше работал с мячом, особенно после перерыва – финальный счет 34 % против 66 %, но какой из этого прок, когда у «Манчестер Сити» 11 ударов и 0 в створ ворот? В футбол играют на голы, а Жезус за весь матч 25 раз коснулся мяча, из них только один вблизи чужих ворот.

Тактические решения, похоронившие «Манчестер Сити»

- Клопп применил позиционный низкий прессинг, разделив его на две фазы. Атакующая группа кусалась персонально – Салах, Фирмино и Мане давили на защитников «Сити», а вот хавбеки и защитники «Ливерпуля» ждали и пятились, когда шла атака гостей. В результате «горожане» упирались в красную стену и теряли темп. Как уже сказано выше, команда Гвардиолы ни разу не попала в створ ворот Кариуса – сдерживающая модель сработала;

- Гвардиола ошибся, начав играть «4-2-3-1». Во-первых, Клопп ждал эту тактику с Ляпортом на левом фланге, поскольку разбивал связку баска и Компани. Во-вторых, если бы Хосеп выбрал схему «5-3-2», то Жезус не смотрелся бы потерянным на ярмарке ребенком, а получил бы поддержку по флангам и из центра. В-третьих, Фернандиньо и Де Брюйне работали против троих соперников, поскольку Гюндоган оказался между линиями и был бесполезным – играл высоко и без острых передач;

- у Клоппа сработала интересная идея Гвардиолы. Хосеп пробовал создать связку Сане – Силва на левом фланге МС. А на деле получилось соединить Салаха и Окслейда-Чемберлена правее центра, если смотреть от ворот «Ливерпуля», и эта парочка сработала до перерыва – Мо и Алекс забили в первом тайме;

- Гвардиола не смог перестроить «Манчестер Сити» в перерыве. Попытка растянуть схему «горожан» и заставить «Ливерпуль» нервничать из-за широкой игры гостей ничего не изменила. Ляпорт стал давить выше, Де Брюйне и Стерлинг вместе с Сане пробовали предложить широкий футбол. Но без разрезающих передач ничего не получилось. Ударов добавлялось, а смысла в них не было – «Манчестер Сити» сыграл один из самых убогих матчей в атаке при Гвардиоле;

Огорчение вечера. Повреждение Мохамеда Салаха

К сожалению, египетский форвард «Ливерпуля» не смог доиграть матч до конца, но хочется верить, что врачи команды Клоппа перестраховались. Похоже, что Салах почувствовал дискомфорт в паху, но это не значит, что травма значимая и повреждение не пустяковое. Здоровья Мохамеду, он нужен во всех турнирах «Ливерпуля» и нужен в России на ЧМ-18.

Герой матча. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Не стоит называть Салаха, поскольку он оказался в нужном месте в нужное время, а эта победа построена на труде. Если выбирать одного человека, то надо ставить на персонально, пожалуй, самого слабого в составе «Ливерпуля» наряду с Ловреном и Робертсоном. Ведь сегодня этот человек сыграл замечательно и не хуже звезд.

Многим понравился Салах – гол плюс пас, Фирмино и Мане свою работу сделали – по одному результативному действию на брата. Окслейд-Чемберлен вовремя забил и грамотно работал на разных участках поля. Но хочется выделить именно правого защитника «Ливерпуля». Трент выдержал весь матч, хотя мог стать слабым звеном. Об этой игре Александер-Арнольд будет рассказывать внукам.

«Манчестер Сити» вылетит вслед за ПСЖ?

Футбол – это деньги, но не только деньги. И уж точно смысл не в том, чтобы потратить больше всех или иметь самый высокий трансферный бюджет. Огненная страсть, острая как бритва тренерская мысль и выдающаяся физическая подготовка не менее важны. Клопп до матча ответил на вопрос о том, как ему удается часто обыгрывать Гвардиолу, подчеркнув, что побеждал не он, а его команды.

Скромный Юрген умеет подготовить разные коллективы к соперникам, прошедшим школу Хосепа. Испанец, безусловно, тренер гениальный, но характер показывают игроки, и сегодня футболисты «Ливерпуля» заслужили комплименты всего мира – великий первый тайм продолжился скучным вторым, на что и рассчитывали. «Манчестер Сити», проиграв так «Ливерпулю», не перестал быть однозначным лидером АПЛ нового сезона или командой, у которой многие и многому научатся.

Но «Ливерпуль» ведь тоже феномен. У Клоппа человек, который не мог найти себя в «Арсенале», лупит издали, как из пушки. В центре обороны играет Ловрен, а Земля не сходит со своей траектории. На флангах не Карвахаль и Марсело, но даже средние игроки под руководством грамотного тренера показывают больше, чем сами от себя ждут. Это магия футбола в чистом виде, как и знаменитое пение трибун «Энфилд Роуд».

И важнее не то, что «Ливерпуль» забил трижды «Манчестер Сити» - так они уже поступали. Самое важное достижение команды Клоппа в домашнем четвертьфинале Лиги чемпионов - не пропустили ни разу. «Горожане» могут дома забить трижды, но в состоянии они не пропускать в ответ? Ведь шутки о «Спартаке» будут популярными, но команда Гвардиолы сыграла в Ливерпуле намного хуже, чем «красно-белые».

Прекрасно зная, что у команд Клоппа бывают вечеринки в пиратских костюмах, не сумели ничего предложить в ответ. «Спартак» «поплыл» против того, кто сильнее, «Манчестер Сити» - против равных. «Горожане» по сезону – одна из лучших команд Европы, но «Манчестер Сити» в ночь со среды на четверг в Ливерпуле не заслуживает полуфиналов Лиги чемпионов,  в отличие от «Ливерпуля», который соединил прагматизм и дикость в одной игре.

Подопечные Клоппа подтверждают статус самой результативной атаки Лиги чемпионов в матчах с соперниками разного класса, и их игра у чужих ворот завораживает. Осталось только выяснить, есть ли люди, которые верят в наличие интриги в этой паре, вспоминая встречу ПСЖ и «Барселоны»? Или Клопп сегодня вышел в новый  полуфинал Лиги чемпионов? Вот в чем вопрос, а по матчу вопросов нет – заслуженная и четкая победа «Ливерпуля».

Поделиться
Другие материалы по теме
«Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры
Сегодня, 00:00 6
ПСЖ одержал победу над «Бордо»
Вчера, 23:52 1
«Атлетико» и «Бетис» голов не забили
Вчера, 23:42 11
«Наполи» вырвал победу у «Ювентуса», забив гол на 90-й минуте матча
Вчера, 23:38 152
Ван Перси впервые выиграл трофей в Голландии
Вчера, 22:56 8
Игроки «Наполи» и «Ювентуса» поддержали акцию против насилия в отношении женщин
Вчера, 22:46 2
Обсудить
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
10 апреля в 13:05
слишком все как-то заумно, ЮРийГЕНнадьевич играет просто: бей вперед на кудрявого махмутку, а тот убежит либо что-то придумает. Вариант 2: то же самое на крашенного пигмея. Какие схемы? Какие связки? Как выйдешь в поле, так сразу все из головы выдувает! А вот Пеп как раз строит из себя теоретика и вот, будьте любезны - результат!
pomor45
pomor45
07 апреля в 15:36
Огненная страсть, острая как бритва тренерская мысль
---------------------------------------------------------------------------------
Страстью, горящими глазами, желанием и прочим психозом вполне можно повергнуть в одном матче любого лидера, но нельзя выиграть чемпионат. Страсть - это высшая степень расхода эмоциональной энергии, которая восполняется втрое дольше восстановления от физической усталости, т.к. происходит за счет разрушения нервных клеток, а они не восстанвливаются и их восполнение идёт за счет рождения новых, а этот процесс подгонять ещё не научились, в отличие от физической усталости. Поэтому будет совсем неудивительно, если Ливерпуль провалит любой следующий матч, как это часто наблюдается после громких побед аутсайдеров над лидерами.
Что касается этого матча, то особой страсти я у Ливерпуля не наблюдал. Была самая обычная игра от обороны, особенно во втором тайме, на острых контратаках, вполне освоенная Ливерпулем Клоппа, только в этот раз он в первом тайме поднял зону плотной обороны поближе к центру, чтобы лишить Гвардиолу главного оружия - преимущества в центре поля, где зарождаются его атаки, сделал результат не без везения в реализации моментов и во втором тайме перешёл к своей обычной тактике игры на конратаках.
nnb199O
nnb199O
05 апреля в 20:54
Клоп в очередной раз обидел Пепку.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Deville
05 апреля в 20:07
Deville:
что от ливера, что от МС блевать охота. МЮ обыграл Ливер как надо, остановив их махмуда, чего не смог поделать соседский мешок. в выходные еще Моур приласкает Гвардиолу, титул они не получат, а вот втык возможно.
Смотрите чтобы вас не приласкали 6-1 как в 2011 г. Так как МС будет очень злой, автобус может и не спасти.
Bekelman55
Bekelman55 ответил D.vil
05 апреля в 19:21
D.vil:
Если откинуть названия и оставить только титул "Чемпион АПЛ") Чемпион АПЛ 2015/2016 дошел до 1/4 ЛЧ (подвезло со жребием в 1/8); Чемпион АПЛ 2016/2017 дошел до 1/8 ЛЧ; Предполагаемый Чемпион АПЛ 2017/2018 (потративший кучу денег на трансферы и с именитым тренером) в первом круге 1/4 ЛЧ (подвезло со жребием) разгромно проигрывает команде из своей лиги!) О Боже, как он играл!!!))) Если так рассуждать, с кем можно сравнить Чемпиона АПЛ, то приходит на ум Чемпион Франции;) Те тоже, кого только не купили за огромные деньги, но результат прежний. Останавливаются на тех же стадиях)))
соглааас.
фрэнк
фрэнк
05 апреля в 18:43
просто МС не повезло вот и всё....
Non-sense
Non-sense
05 апреля в 16:46
Хочется добавить парочку слов о физруке, вернее о физруках купленных шейхами - что один, что второй пришли на всё готовое и ничего из этого не вышло. Гвардиола в Баварии не сделал ровным счётом ничего, т.к. всё уже было сделано Хайнкесом. В МС на его месте смог бы добиться результата почти любой физрук, который мало-мальски понимает как управлять такой дорогой командой. Эмери в ПСЖ - как зритель в цирке с клоунами(клоуны дорогие, а управлять некому). Можно ещё одного физрука из Манчестера сюда добавить, но он от этих двух отличается тем, что когда-то, выиграл УЕФА и ЛЧ с малозвёздной командой, т.е. не было такого, что пришёл в малинник и вот тебе рай.
Deville
Deville
05 апреля в 16:29
что от ливера, что от МС блевать охота.

МЮ обыграл Ливер как надо, остановив их махмуда, чего не смог поделать соседский мешок. в выходные еще Моур приласкает Гвардиолу, титул они не получат, а вот втык возможно.
борька
борька
05 апреля в 16:27
Х
Настрой был запредельный, бойцы бились за каждый мяч, а МС и его игроки к этому не бли готовы! Счет по игре!
kukuruzonax
kukuruzonax
05 апреля в 14:48
Браво Ливерпуль!!
dzvinka
dzvinka ответил Y.N.W.A.
05 апреля в 14:13
Y.N.W.A.:
Грамотная статья, разбор хороший. Но, что отличает болельщиков Ливерпуля от людей, рассуждающих о Ливерпуле "со стороны", это осведомленность о состоянии и умениях отдельных игроков красных в последнее время и прямо сейчас, а не как было когда-то. Это я к тому, что Робертсон не одно из слабых звеньев команды, как пишет автор. В остальном, согласен.
в точку!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
05 апреля в 14:05
Я бы не спешил хоронить МС, Ливерпуль провел идеальный матч, но на Этихад МС будет играть по другому, да и Ливерпулю тяжело будет провести второй такой матч, гвардиола скорее всего учтет свои ошибки совершенные в этом матче. Другой вопрос сможет ли МС выиграть так, чтобы хватило для прохода в 1/2. Думаю Ливерпуль сможет забить на Этихад, а это усложнит жизнь МС. Я лично предполагаю победу МС с примерным счетом 3-1 или 4-2, и проход Ливерпуля дальше, а там видно будет.
D.vil
D.vil ответил Ragnar_Lodbrok
05 апреля в 13:02
Ragnar_Lodbrok:
Лестер как раз показал выдающийся для себя результат - вышли в 1/4 финала, когда от них никто не ожидал такого
Если откинуть названия и оставить только титул "Чемпион АПЛ")
Чемпион АПЛ 2015/2016 дошел до 1/4 ЛЧ (подвезло со жребием в 1/8);
Чемпион АПЛ 2016/2017 дошел до 1/8 ЛЧ;
Предполагаемый Чемпион АПЛ 2017/2018 (потративший кучу денег на трансферы и с именитым тренером) в первом круге 1/4 ЛЧ (подвезло со жребием) разгромно проигрывает команде из своей лиги!) О Боже, как он играл!!!)))
Если так рассуждать, с кем можно сравнить Чемпиона АПЛ, то приходит на ум Чемпион Франции;) Те тоже, кого только не купили за огромные деньги, но результат прежний. Останавливаются на тех же стадиях)))
Non-sense
Non-sense
05 апреля в 12:43
Хорошая статья, и выводы интересные!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Josep Guardiola98
05 апреля в 12:09
Я считаю,что понятие "позориться" весьма условное.К этому и вёл. О том,что имел ввиду , сравнивая Спартак и Ливерпуль, я уже ответил другому чудаку.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Kurtd
05 апреля в 12:05
До чего культурный малый!Сама любезность!Я совета твоего не спрашивал,оставь его себе.Моё сравнение относится к титулованности клуба,армии болельщиков, успешности в атаке,непредсказуемости.И кому,как не Ливерпулю,"засунули"пять безответных мячей в Манчестере? От этого он,случайно, не стал позорищем?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил D.vil
05 апреля в 12:00
D.vil:
Какие-то хиленькие пошли чемпионы АПЛ;) Что Лестер, что Челси, что теперь Сити ничего выдающегося в ЛЧ не показывают!)
Лестер как раз показал выдающийся для себя результат - вышли в 1/4 финала, когда от них никто не ожидал такого
D.vil
D.vil
05 апреля в 11:18
Какие-то хиленькие пошли чемпионы АПЛ;) Что Лестер, что Челси, что теперь Сити ничего выдающегося в ЛЧ не показывают!)
dinoel
dinoel
05 апреля в 10:58
Спартак почти как Сити, но и РФПЛ не АПЛ
dinoel
dinoel
05 апреля в 10:55
Счастье смотреть такой Ливерпуль!!!
DXTK
DXTK ответил MALOVAR
05 апреля в 10:25
MALOVAR:
что предложит Ливерпуль? ты серьезно? два трофея? кому они нужны если каждый школьник во всем мире теперь знает ,что Ливерпуль на три головы выше Сити по игре имея средних игроков в обойме и даже слабых ,и не опытных . Полуфинал ЛЧ для Ливерпуля будет трофеем ,и с ними там никому сладко не будет
полуфинал это трофей? только вот его на полку не поставишь.

вы смешные все, после 4-0 от ПСЖ все на ветках писали Барса прощай, когда они сделали камбек 6-1, почему то все эксперты сразу исчезли с соккера..... ну самые стойки ныли про судей.

вот так возьмет МС сделает ваш хваленый Ливерпуль 5-1 дома, и будите наблюдать Гвардиолу в финале ЛЧ...... смеется хорошо тот, кто смеется последним и Пеп всегда это делает красиво.....

Вы многие писали, что Пеп провалится с Сити в чемпе, особенно когда он занял 3-е место в прошлом сезоне, он перестроил команду и теперь берет титул + плюс уже есть Кубок лиги,. ..... как видим со своим мнением многие хейтиры или эксперты давно мимо кассы.пролетели - Гвардиола вас всех уделал.

Если я говорил всем, что Конте вылез на заслугах Моуриньо, оно так и было, где они сейчас - 5 -е. в чемпе. только упертые фаны Челси с этим были не согласны.

PS почему так все не любят Гвардиолу, все просто, он был тренером Барсы, с ними всех вертел, как хотел, до сих пор у многих после таких вертушек не зажило. единственный тренер, который оформил 6 трофеев за сезон. единственный тренер, который побеждает со всеми своими командами в чемпионате.
Kurtd
Kurtd ответил Правдин Семён
05 апреля в 10:25
Правдин Семён:
Ливерпуль был волшебен.Всегда говорил,что это английский Спартак, а вовсе не МЮ.
Вот не надо.
Спартак когда-нибудь евротрофей выигрывал в своей свинячей истории вообще?
Тупейшие сравнения от спамачей, до безумия бесят.
Ищите себе другой образец для подражания, желательно тот, который 7:0 на "Энфилде" вам не засовывал.
Roger Young
Roger Young
05 апреля в 10:21
Хороший разбор.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
05 апреля в 10:18
DXTK:
Клопп 7 - Гвардиола 5. как понимаем немец самый неудобный соперник для испанца. если бы Клопп и Ливеурпуль всегда бы так играли им бы цены не было. на решающий матчи Клопп умеет настраивать, а вот на длиной дистанции его и команды не хватает. Если я не ошибаюсь Ливерпуль вроде как больше всех забил голов соперникам. Атакующая команда. Главное, чтобы Салах был в порядке. Даже если Сити уже вылетел, так или иначе у них два трофея, а чего нам предложит Ливерпуль в конце сезона, скорей всего ничего. PS понятно на Этихеде Гвардиола должен чем то ответить. вернее не он, а его подопечные.
Сити дома победит скорее всего, но им не хватит победы для выхода в полуфинал
Zimka
Zimka
05 апреля в 10:07
Просто Сити клиент Ливерпуля, столько надежд было в этом сезоне что МС и ПСЖ разбавят фаворитов, а всё как обычно Барса, Реал, Бавария.
Beekeeper
Beekeeper
05 апреля в 10:05
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    05 апреля в 09:53
    Маленькие команды все так радуются, когда обыгрывают фаворита. Они провалили чемпионат, вылетели из кубков...всё это понятно два года Клоп тренирует Ливерпуль и ничего не выиграл....ну а Сити надо взрослеть...надо разделять эмоции....
    Josep Guardiola98
    Josep Guardiola98 ответил Правдин Семён
    05 апреля в 09:47
    Правдин Семён:
    Глупо всюду совать свой нос.И не знать о чудовищных поражениях Ливерпуля.И сколько лет Ливерпуль не выигрывал чемпионат. Подсказка:Джеррард ни разу не одел золотую медаль АПЛ.
    Медаль ЛЧ зато одевал,Кубка УЕФА или ты считаешь что эти достижения по сравнению с чемпионством АПЛ не чего не значит?
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил Josep Guardiola98
    05 апреля в 09:41
    Глупо всюду совать свой нос.И не знать о чудовищных поражениях Ливерпуля.И сколько лет Ливерпуль не выигрывал чемпионат. Подсказка:Джеррард ни разу не одел золотую медаль АПЛ.
    Josep Guardiola98
    Josep Guardiola98 ответил Правдин Семён
    05 апреля в 09:36
    Правдин Семён:
    Ливерпуль был волшебен.Всегда говорил,что это английский Спартак, а вовсе не МЮ.
    глупо сравнивать совсем два разных клуба и по игре и по результату
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100