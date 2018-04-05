«Сити» не безгрешен. Доказано «Ливерпулем»!

«Сити» в обороне притворился «Спартаком», и «Соккер.ру» нахваливает футболистов Клоппа – «Ливерпуль» выдал незабываемый вечер на «Энфилд Роуд».

Юрген снова переиграл Хосепа

Клопп зимой, задолго до жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов, поделился мыслями об игре против команды Гвардиолы: «Если вы хотите победить „Манчестер Сити“, то у вас нет альтернативы – нужно играть в атакующий футбол. Иначе вам останется только стоять на границе своей штрафной, надеясь на победу в лотерее».

Юрген решил не доверять редкому случаю, и поскольку после стандартного для гостевых «горожан» дебюта «Ливерпуль» смог перейти к своим атакам, то в любой фазе игры – возвращении из атаки в защиту и наоборот, игру контролировала именно команда немца. Юрген добился от ван Дейка и его напарников того, что фанаты «Ливерпуля» видят редко – хладнокровия от первой до последней минуты.

Цифры, описывающие превосходство «Ливерпуля»

- 4 удара в створ ворот «Манчестер Сити» нанес «Ливерпуль» до перерыва и 8 в сторону чужих ворот в целом. Трижды забили, а «горожане» свои три попытки потратили на удары мимо створа ворот;

- после перерыва расклад изменился – «Манчестер Сити» добрал восемь ударов, а «Ливерпуль» ответил всего одним, но при этом счет по попаданиям 5:0. Даже теоретически «горожане» забить не могли, разве что по системе «Ромы» против «Барселоны» - если бы хозяева придумали автогол;

- «Ливерпуль» очень грамотно брал передышки, поэтому контролировал игру, но при этом не отдал «Манчестер Сити» мяч до перерыва. Переход от игры вторым номером к первому осуществлялся быстро, поэтому по многим цифрам – дриблинг (17:14), отборы (24:22), перехваты (19:16) и потери мяча (27:37), команда Клоппа выступила сильнее коллектива Гвардиолы;

- показательно, как просто атаковал в этом матче «Ливерпуль»: Салах забрал на себя половину пасов под удар в поединке (3 из 7), где забивающая сторона пользовалась феноменальной скоростью атакующей группы и резкостью при принятии решений. Дважды не думали, а Уокер наоборот замешкался и получился быстрый первый мяч, натолкнувший «Ливерпуль» на мысль, что можно забить больше;

- разумеется, «Манчестер Сити» больше работал с мячом, особенно после перерыва – финальный счет 34 % против 66 %, но какой из этого прок, когда у «Манчестер Сити» 11 ударов и 0 в створ ворот? В футбол играют на голы, а Жезус за весь матч 25 раз коснулся мяча, из них только один вблизи чужих ворот.

Тактические решения, похоронившие «Манчестер Сити»

- Клопп применил позиционный низкий прессинг, разделив его на две фазы. Атакующая группа кусалась персонально – Салах, Фирмино и Мане давили на защитников «Сити», а вот хавбеки и защитники «Ливерпуля» ждали и пятились, когда шла атака гостей. В результате «горожане» упирались в красную стену и теряли темп. Как уже сказано выше, команда Гвардиолы ни разу не попала в створ ворот Кариуса – сдерживающая модель сработала;

- Гвардиола ошибся, начав играть «4-2-3-1». Во-первых, Клопп ждал эту тактику с Ляпортом на левом фланге, поскольку разбивал связку баска и Компани. Во-вторых, если бы Хосеп выбрал схему «5-3-2», то Жезус не смотрелся бы потерянным на ярмарке ребенком, а получил бы поддержку по флангам и из центра. В-третьих, Фернандиньо и Де Брюйне работали против троих соперников, поскольку Гюндоган оказался между линиями и был бесполезным – играл высоко и без острых передач;

- у Клоппа сработала интересная идея Гвардиолы. Хосеп пробовал создать связку Сане – Силва на левом фланге МС. А на деле получилось соединить Салаха и Окслейда-Чемберлена правее центра, если смотреть от ворот «Ливерпуля», и эта парочка сработала до перерыва – Мо и Алекс забили в первом тайме;

- Гвардиола не смог перестроить «Манчестер Сити» в перерыве. Попытка растянуть схему «горожан» и заставить «Ливерпуль» нервничать из-за широкой игры гостей ничего не изменила. Ляпорт стал давить выше, Де Брюйне и Стерлинг вместе с Сане пробовали предложить широкий футбол. Но без разрезающих передач ничего не получилось. Ударов добавлялось, а смысла в них не было – «Манчестер Сити» сыграл один из самых убогих матчей в атаке при Гвардиоле;

Огорчение вечера. Повреждение Мохамеда Салаха

К сожалению, египетский форвард «Ливерпуля» не смог доиграть матч до конца, но хочется верить, что врачи команды Клоппа перестраховались. Похоже, что Салах почувствовал дискомфорт в паху, но это не значит, что травма значимая и повреждение не пустяковое. Здоровья Мохамеду, он нужен во всех турнирах «Ливерпуля» и нужен в России на ЧМ-18.

Герой матча. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Не стоит называть Салаха, поскольку он оказался в нужном месте в нужное время, а эта победа построена на труде. Если выбирать одного человека, то надо ставить на персонально, пожалуй, самого слабого в составе «Ливерпуля» наряду с Ловреном и Робертсоном. Ведь сегодня этот человек сыграл замечательно и не хуже звезд.

Многим понравился Салах – гол плюс пас, Фирмино и Мане свою работу сделали – по одному результативному действию на брата. Окслейд-Чемберлен вовремя забил и грамотно работал на разных участках поля. Но хочется выделить именно правого защитника «Ливерпуля». Трент выдержал весь матч, хотя мог стать слабым звеном. Об этой игре Александер-Арнольд будет рассказывать внукам.

«Манчестер Сити» вылетит вслед за ПСЖ?

Футбол – это деньги, но не только деньги. И уж точно смысл не в том, чтобы потратить больше всех или иметь самый высокий трансферный бюджет. Огненная страсть, острая как бритва тренерская мысль и выдающаяся физическая подготовка не менее важны. Клопп до матча ответил на вопрос о том, как ему удается часто обыгрывать Гвардиолу, подчеркнув, что побеждал не он, а его команды.

Скромный Юрген умеет подготовить разные коллективы к соперникам, прошедшим школу Хосепа. Испанец, безусловно, тренер гениальный, но характер показывают игроки, и сегодня футболисты «Ливерпуля» заслужили комплименты всего мира – великий первый тайм продолжился скучным вторым, на что и рассчитывали. «Манчестер Сити», проиграв так «Ливерпулю», не перестал быть однозначным лидером АПЛ нового сезона или командой, у которой многие и многому научатся.

Но «Ливерпуль» ведь тоже феномен. У Клоппа человек, который не мог найти себя в «Арсенале», лупит издали, как из пушки. В центре обороны играет Ловрен, а Земля не сходит со своей траектории. На флангах не Карвахаль и Марсело, но даже средние игроки под руководством грамотного тренера показывают больше, чем сами от себя ждут. Это магия футбола в чистом виде, как и знаменитое пение трибун «Энфилд Роуд».

И важнее не то, что «Ливерпуль» забил трижды «Манчестер Сити» - так они уже поступали. Самое важное достижение команды Клоппа в домашнем четвертьфинале Лиги чемпионов - не пропустили ни разу. «Горожане» могут дома забить трижды, но в состоянии они не пропускать в ответ? Ведь шутки о «Спартаке» будут популярными, но команда Гвардиолы сыграла в Ливерпуле намного хуже, чем «красно-белые».

Прекрасно зная, что у команд Клоппа бывают вечеринки в пиратских костюмах, не сумели ничего предложить в ответ. «Спартак» «поплыл» против того, кто сильнее, «Манчестер Сити» - против равных. «Горожане» по сезону – одна из лучших команд Европы, но «Манчестер Сити» в ночь со среды на четверг в Ливерпуле не заслуживает полуфиналов Лиги чемпионов, в отличие от «Ливерпуля», который соединил прагматизм и дикость в одной игре.

Подопечные Клоппа подтверждают статус самой результативной атаки Лиги чемпионов в матчах с соперниками разного класса, и их игра у чужих ворот завораживает. Осталось только выяснить, есть ли люди, которые верят в наличие интриги в этой паре, вспоминая встречу ПСЖ и «Барселоны»? Или Клопп сегодня вышел в новый полуфинал Лиги чемпионов? Вот в чем вопрос, а по матчу вопросов нет – заслуженная и четкая победа «Ливерпуля».