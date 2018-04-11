«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ

11 апреля 2018, 00:40
«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ

«Рома» творит историю! Пока «Соккер.ру» ждал сюрпризов в Манчестере, в Вечном городе «волки» уничтожили команду Месси, Пике и Вальверде.

Фаворит нагло недооценил «Рому»?

Нет, не ждали такой разворот. Да, в голове не укладывается. И фанатам каталонцев хотелось бы получить именно такой простой ответ – недооценка. Конечно, отчасти неуважительное отношение к сопернику сработало. Но на поле была «Рома», и «Рома» была хороша, особенно с учетом счета первой игры. На их месте 9 команд из 10 сдались бы и вылетели, победив дома 2:1, например. Но итальянцы поступили иначе, адресовав важный вопрос «Барселоне».

Как можно после первой игры, в которой римские футболисты забивали сами себе, слушать Суареса? Луис говорил, что «Барселона» вынудила игроков «Ромы» забивать в свои ворота и все у фаворита под контролем. Подобная отговорка от замечательного нападающего, который ничего не смыслит в футболе как тренер, определила отношение каталонских звезд ко второму матчу. Погром 4:1 точно расслабил, но дальше включилась команда Ди Франческо. Даже если «Барселона» вас недооценивает, натолкать ей три гола не так уж просто!

«Рома» сыграла лучше «Барселоны»?

17:9 – неожиданный счет по ударам в матче с участием «Барселоны», ведь для них девять ударов – мелочь. А когда сравниваем точные выстрелы, то видим двукратный перевес итальянцев, 6:3. У каталонцев были намеки на опасные атаки, но хотя у «Ромы» в воротах один из лучших голкиперов планеты, Алиссон ни разу не парировал опасный удар, просто трижды коснулся мяча;

74 % - 76 % - точность передач вместе со статистикой владения 43 % на 57 в пользу «Барселоны», объясняет, что «Рома» не просто сумела навязать неудобный для фаворита футбол, но и заиграла так, что каталонцы сами откатились до уровня будущего победителя в паре. «Барселона» забыла, как отдавать точные передачи и плести кружева комбинаций, после чего была показательно выпорота;

30:18 – общий счет по отборам и победам в верховых дуэлях. Вместе с цифрами по перехватам (победа «Ромы» 11:10) этот показатель лучше всего объясняет, что «волки» в этом матче были зубастыми, а команда Месси сыграла очень серо и убого. Если «Барселона» думала, что ей хватит игры полуторным номером, чтобы сохранить солидный перевес – просчитались, но и не боролись совершенно, все ключевые единоборства слили.

Провал вечера. Защита «Барселоны»

Эдин – монстр, но Умтити побежал за Джеко, оставив его в правильном положении, и проиграл боснийцу борьбу, пока Пике – даже не включился в эпизод, махал руками и требовал офсайда. А позже Жерар заработает пенальти на том же Джеко, и затем все вместе защитники прозевают угловой и хитрого Маноласа. Грек сегодня еще раз убедился, что правильно поступил, отказавшись от предложения «Зенита» прошлым летом, ведь теперь он похоронил «Барселону».

Герой матча. Эусебиуо Ди Франческо («Рома»)

Хочется отметить капитана Де Росси – мужик, гол плюс пас. Разумеется, героем матча был Джеко – в ключевых эпизодах сказался класс форварда. Но вторник в ЛЧ был вечером тренеров. Гвардиола сегодня претендовал на звание тактического трюкача вечера, но не увидел счет 2:0 после первого тайма с «Ливерпулем» и нарвался на ответ во втором. А вот его итальянский коллега, хотя у Ди Франческо полно проблем в чемпионате Италии, сумел найти правильные слова до матча, в котором «Рома» многими считалась статистом.

Оказалось, что «волки» готовы рвать охотников из Испании, которые забыли взять с собой на поле ружья. Ди Франческо тактически и морально раздел Вальверде, и не факт, что Эрнесто после такого камбэка оправится. Эмери, как знаем, не смог, хотя другому испанцу в качестве моральной компенсации пригнали из Барселоны самого Неймара. Учитывая, что в прошлом сезоне «блаугранас» вылетели после погрома от «Ювентуса», морально легче им точно не стало. Теперь их из ЛЧ могут выбить соперники разного стиля и класса.

Нет спасителя Месси – нет «Барселоны»?

Интересный вопрос, ведь сегодня Лионель вроде бы был на поле. А на деле получили еще один матч, в котором Месси стоял, а получив мяч – изображал активность и пробовал пробить. Аргентинец нанес пять ударов, больше половины командных, но в такие вечера вспоминаешь, как часто Месси бывает в ужасной физической форме. Никогда не следил за рационом, тренировками и моральным настроем так, как это делает милый его сердцу враг Роналду.

Месси – легенда, но сегодня в смачном поражении виновен так же, как Суарес, Бускетс, Пике или любая другая суперзвезда «Барселоны». Но с каждым годом, особенно после ухода Хави и после старта отрезка явного угасания Иньесты становится заметнее, что магия Месси нестабильная и требует подпитки напарников. Его гениальности хватает, чтобы мочить тех, кто сам нарывается, как в Ла Лиге, так и в ЛЧ. Но что прошлогодний «Ювентус», что теперь «Рома» проучили «Барселону» показательно. А ПСЖ прошел не Месси, а судья и Неймар, как помните.

«Рома» - герои и красавцы вечера

Счет не 1:0, «волки» не прошли каталонцев после двух ничьих 2:2 на выезде и 0:0 дома. Нет, они влетели в первой игре, допустив много обидных ошибок, а теперь уничтожили солидного соперника по заветам прошлогоднего Аллегри. Манолас и Де Росси продолжили забивать в этом противостоянии, только теперь в правильные ворота. А Джеко во второй раз огорчил оборону «Барселоны», лишний раз доказав, что является большим нападающим экстра-класса. Гости напортачили, но и хозяева выступили красиво.

Не стушевались, когда повели 2:0, выдавили третий мяч, в результате получился матч, за который все футбольные болельщики и даже мимо проходящие обожают Лигу чемпионов. «Барселона» метила в полуфинал, примерялась к чемпионскому коридору в Испании, от которого Зидан отказался. Месси собрался воевать за «Золотую бутсу» и обозначить борьбу с Роналду за очередной «Золотой мяч». Но потом оказалось, что футболисты «Ромы» со второй попытки находят чужие ворота вместо своих, а летние продажи нового спортивного директора «волков» Мончи не означают, что некому играть за Ди Франческо.

Эусебио сделал с «Барселоной» то, за что попадет в историю «Ромы», и это заслуженный исход после двух матчей, в которых фаворит пытался пройти в полуфинал Лиги чемпионов за счет игры рывками и одной левой. Здесь такой футбол не проходит. Вспомните, какие усилия приложила сама «Рома», чтобы пройти «Шахтер» - умопомрачительный сэйв защитника, когда чудом вынес мяч с линии ворот, трудно забыть. Тот подвиг соединяется с дикими автоголами в Испании и погромом «Барселоны» в Риме. Следующему сопернику «Ромы» не стоит недооценивать итальянцев.

Как помните, «Севилья» под присмотром того же директора-талисмана Мончи ходила в финалы Лиги Европы и даже разок громила «Барселону» в Суперкубке УЕФА много-много лет тому назад. Глядишь, и «Рома» с яркими сенсациями в этом сезоне не прощается, причем в самой Лиге чемпионов!

Поделиться
Другие материалы по теме
«Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры
Сегодня, 00:00 6
ПСЖ одержал победу над «Бордо»
Вчера, 23:52 1
«Атлетико» и «Бетис» голов не забили
Вчера, 23:42 11
«Наполи» вырвал победу у «Ювентуса», забив гол на 90-й минуте матча
Вчера, 23:38 152
Ван Перси впервые выиграл трофей в Голландии
Вчера, 22:56 8
Игроки «Наполи» и «Ювентуса» поддержали акцию против насилия в отношении женщин
Вчера, 22:46 2
Обсудить
Все комментарии
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
13 апреля в 21:30
Я смотрел первый тайм ... и мне захотелось чтобы Барсе накидали 3 мяча, я возмущенно лег спать со злобой на игроков, я не смотрел 2й тайм... но утром я встал и увидел 3-0 ... улыбнуло :) да бывает и такое) у болельщика Барселоны со стажем в 19 лет...
xavi_mi
xavi_mi ответил VIC2
13 апреля в 11:34
VIC2:
Если "РОМА" так продолжит играть, то станет Чемпионом Итальянцы просто не давали дышать "Барселоне", она не привыкла к такому обращннию... Это и есть тот самый Золотой Ключик к победе над "Барсой" - жёсткий прессинг по всему полю, но не каждой команде это под силу Я болею за "Барсу", но "РОМА" обул её влапти и это было классно и по делу
это разовая вспышка и виноват в этом Вальверде
VIC2
VIC2
13 апреля в 07:13
Если "РОМА" так продолжит играть, то станет Чемпионом
Итальянцы просто не давали дышать "Барселоне", она не привыкла к такому обращннию...
Это и есть тот самый Золотой Ключик к победе над "Барсой" - жёсткий прессинг по всему полю, но не каждой команде это под силу
Я болею за "Барсу", но "РОМА" обул её влапти и это было классно и по делу
RonReal
RonReal ответил nba05
11 апреля в 20:48
nba05:
Изменилась,стала более прагматичной,на результат Вроде все было ок до вчерашнего матча...Вновь вспыли старые проблемы, отсутствие характера у команды, Месси потерялся, все провалились Не знаю,что делать дальше,но я бы затеял очень серьезную революцию летом,даже,если сделают дубль в Испании
Спс за ответ. Скоро мы будем свидетелями новых команд без Рона и Месси, клубы то остаются грандами мирового футбола, но кажется будет менятся многое, стиль игры, противостояние имен и т.д. Как то непривычно думать об этом!
nba05
nba05 ответил RonReal
11 апреля в 20:41
RonReal:
Здравствуй! Как ты думаешь, с приходом Вальверде изменилась ли игра Барсы? Я просто редко смотрю матчи Барсы и как из одного адекватных болел задаю тебе этот вопрос.
Изменилась,стала более прагматичной,на результат

Вроде все было ок до вчерашнего матча...Вновь вспыли старые проблемы, отсутствие характера у команды, Месси потерялся, все провалились
Не знаю,что делать дальше,но я бы затеял очень серьезную революцию летом,даже,если сделают дубль в Испании
RonReal
RonReal ответил nba05
11 апреля в 20:35
nba05:
Эх...позорище... Пожалуй,самое неприятное поражение за последние лет 10 Хочется всем игрокам и тренеру леща раздать В том числе и Бартомеу,может,хоть теперь соберут подписи,а то надоело каждый год вылетать в 1/4
Здравствуй! Как ты думаешь, с приходом Вальверде изменилась ли игра Барсы? Я просто редко смотрю матчи Барсы и как из одного адекватных болел задаю тебе этот вопрос.
barka22
barka22
11 апреля в 20:34
Рома играла очень грубо,судья не давал желтые в очевидных ситуациях ,а барса играла из рук вон плохо(ходили по полю)
Agent_marsa
Agent_marsa
11 апреля в 15:01
возможно те два автогола Ромы в первой игре были небольшым подыгрыванием, что бы не так обидно было вылететь от "какой-то там" Ромы
Великий Князь
Великий Князь
11 апреля в 13:45
Инквизитор только сегодня смог дрожащей рукой оставить бомбящий комментарий. Аха-ха)
Так ему и надо!
неброско
неброско
11 апреля в 13:24
и Месси всё равно будет в тройке на золотой мяч. Тьфу
реал-король
реал-король
11 апреля в 13:23
Барса сделала все что смогла, а мужики отстояли свое в бою.

Без поддержки Барса такова.
White Warrior
White Warrior
11 апреля в 13:08
Вот именно, что бездарно. Так проиграть после первого выигранного матча еще суметь надо. В очередной раз подставили и снова лишили надежды на долгожданный лично мною финал Реал-Барселона...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
11 апреля в 12:59
надеюсь в финале будут играть два лучшие игроки САЛАХ и РОНИ и пусть покажут нам кто из них силнее в этом сезоне
Roman73
Roman73
11 апреля в 12:43
Полуфиналы, одна причина.
Которая команда больше устала за сезон, та и проиграла.
Барса и Сити в сильнейших чемпионатах, решили идти на ТРЕБЛ.
Поплатились за максимализм.
В первом круге сезона их соперники и рядом не стояли по силе.
Вывод, для ТРЕБЛа надо иметь два состава.
beloff
beloff ответил zenit_forever2014
11 апреля в 12:17
zenit_forever2014:
А интересно будет статья, почему судьи тащили Ливер в двухматчевом противостояние.....можно сколько угодно спорить про эпизоды, но нет объяснения, как можно в первой игре засчитывать гол Ливера с офсайда и отменять чистый гол Сити во второй игре....я склоняюсь, что это политический вопрос....что не довольны, что Гвардиола поддерживает каталонцев...другой причины не вижу, как в двухматчевом противостояние можно в одну сторону сделать две результативные ошибки....такого я ещё ни разу не видела....
давай на полную фантазировать, Скрипаль болеет за Ливерпуль, поэтому им и помогали. Хотяяяя. может Путин ярый фанат Сити и ему за этого насолили? Можно еще много чуши напридумывать.
League1
League1 ответил Сергей Шипилов
11 апреля в 12:01
Сергей Шипилов:
Лучше себя пожалейте,77 в вас больше ,чем у многих)//по игре , именно в таких матчах и проверяется тренерская подковка ,статус,поскольку игроки Барселоны индивидуально на голову сильнее Ромы ,но увы, Вальверде оказался не способен поменять тактику игры, когда она просто необходима больше чем когда либо.)А Рома кнчно сильнее поэтому была, но шансов у нее пройти полуфинал не будет, поскольку эта команда по всем статьям не уровня финала ЛЧ) видно даже было потому как, игроки Ромы с ума посходили после победы,им уж точно известно, что их ждет в полуфинале и это их железный потолок с 1984 года)
Барса в прошлом году тоже с ума сходила от счастья, когда Айтекин их за уши втащил в полуфинал. Наверное тоже понимала, что шансов у нее пройти в финал не будет...
spartach n1
spartach n1
11 апреля в 12:00
Рома проскочила в полуфинал на багаже Аленичева !
А Барсе не стоило выходить с ней на матч в форме Лацио,вот и поплатились !
Betman
Betman
11 апреля в 11:31
No Aytekin, No Party.
dimagas1
dimagas1 ответил zenit_forever2014
11 апреля в 11:29
zenit_forever2014:
А интересно будет статья, почему судьи тащили Ливер в двухматчевом противостояние.....можно сколько угодно спорить про эпизоды, но нет объяснения, как можно в первой игре засчитывать гол Ливера с офсайда и отменять чистый гол Сити во второй игре....я склоняюсь, что это политический вопрос....что не довольны, что Гвардиола поддерживает каталонцев...другой причины не вижу, как в двухматчевом противостояние можно в одну сторону сделать две результативные ошибки....такого я ещё ни разу не видела....
А может просто ошибки? При чем тут политика?Зачем искать заговор ,там где его нет?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
11 апреля в 11:11
Вот что бывает когда недооцениваешь соперника, и командная игра в целом зависит от некоторых игроков. К тому же как мы увидели ранее непобедимых не бывает.
Roger Young
Roger Young
11 апреля в 10:53
Рома просто умницы. С победой!
борька
борька
11 апреля в 10:29
Теперь с трибуны барса будет наблюдать,
И, учиться,
Как правильно в футбол играть!
борька
борька
11 апреля в 10:29
Теперь с трибуны барса будет наблюдать,
И, учиться,
Как правильно в футбол играть!
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов ответил RDeanW
11 апреля в 10:21
RDeanW:
а вообще, жалко автора статьи. он целую простыню катал о том, как барса героически вышла в 1/2. а тут какой-то манолас заставил всё стереть и перепечатывать наспех заново
Лучше себя пожалейте,77 в вас больше ,чем у многих)//по игре , именно в таких матчах и проверяется тренерская подковка ,статус,поскольку игроки Барселоны индивидуально на голову сильнее Ромы ,но увы, Вальверде оказался не способен поменять тактику игры, когда она просто необходима больше чем когда либо.)А Рома кнчно сильнее поэтому была, но шансов у нее пройти полуфинал не будет, поскольку эта команда по всем статьям не уровня финала ЛЧ) видно даже было потому как, игроки Ромы с ума посходили после победы,им уж точно известно, что их ждет в полуфинале и это их железный потолок с 1984 года)
nba05
nba05
11 апреля в 10:16
Эх...позорище...
Пожалуй,самое неприятное поражение за последние лет 10
Хочется всем игрокам и тренеру леща раздать
В том числе и Бартомеу,может,хоть теперь соберут подписи,а то надоело каждый год вылетать в 1/4
lobstersss
lobstersss
11 апреля в 09:41
«Выпорота». Прелесть. «Пике махал руками, требуя оффсайда». Как обычно.
Без судей и автоголов никак?)))
Досвидос)))
Спагетти
Спагетти ответил zenit_forever2014
11 апреля в 09:14
Ну и гуся ты вывел:))) ты бы ещё написал что Гвардиолу топят по приказу премьер министра Терезы Мэй потому что он взял к себе игрока который играл в РОССИИ за Уфу!!!!!))))
D.vil
D.vil
11 апреля в 09:13
Вот еще раз убеждаюсь, что не умеет Тина матчи к показу выбирать;)
дурман
дурман
11 апреля в 08:57
Тот случай когда не обидно за проигрыш.
Приехали прогуляться присматривая на табло, получили по таблу и приехали в Каталония, собственно говоря и не уезжали оттуда.
Если бы в первом матче была бы ничья 2:2 например, уверен, они бы прошли. Но это если бы. .....
Надо играть 180+ минут, и только тогда проходишь.
Брулин
Брулин
11 апреля в 08:49
Фантастически странная победа Ромы... но заслуженная и приятная. Опустили на землю звездунов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100