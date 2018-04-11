«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ

11 апреля 2018, 00:40

«Рома» творит историю! Пока «Соккер.ру» ждал сюрпризов в Манчестере, в Вечном городе «волки» уничтожили команду Месси, Пике и Вальверде.

Фаворит нагло недооценил «Рому»?

Нет, не ждали такой разворот. Да, в голове не укладывается. И фанатам каталонцев хотелось бы получить именно такой простой ответ – недооценка. Конечно, отчасти неуважительное отношение к сопернику сработало. Но на поле была «Рома», и «Рома» была хороша, особенно с учетом счета первой игры. На их месте 9 команд из 10 сдались бы и вылетели, победив дома 2:1, например. Но итальянцы поступили иначе, адресовав важный вопрос «Барселоне».

Как можно после первой игры, в которой римские футболисты забивали сами себе, слушать Суареса? Луис говорил, что «Барселона» вынудила игроков «Ромы» забивать в свои ворота и все у фаворита под контролем. Подобная отговорка от замечательного нападающего, который ничего не смыслит в футболе как тренер, определила отношение каталонских звезд ко второму матчу. Погром 4:1 точно расслабил, но дальше включилась команда Ди Франческо. Даже если «Барселона» вас недооценивает, натолкать ей три гола не так уж просто!

«Рома» сыграла лучше «Барселоны»?

17:9 – неожиданный счет по ударам в матче с участием «Барселоны», ведь для них девять ударов – мелочь. А когда сравниваем точные выстрелы, то видим двукратный перевес итальянцев, 6:3. У каталонцев были намеки на опасные атаки, но хотя у «Ромы» в воротах один из лучших голкиперов планеты, Алиссон ни разу не парировал опасный удар, просто трижды коснулся мяча;

74 % - 76 % - точность передач вместе со статистикой владения 43 % на 57 в пользу «Барселоны», объясняет, что «Рома» не просто сумела навязать неудобный для фаворита футбол, но и заиграла так, что каталонцы сами откатились до уровня будущего победителя в паре. «Барселона» забыла, как отдавать точные передачи и плести кружева комбинаций, после чего была показательно выпорота;

30:18 – общий счет по отборам и победам в верховых дуэлях. Вместе с цифрами по перехватам (победа «Ромы» 11:10) этот показатель лучше всего объясняет, что «волки» в этом матче были зубастыми, а команда Месси сыграла очень серо и убого. Если «Барселона» думала, что ей хватит игры полуторным номером, чтобы сохранить солидный перевес – просчитались, но и не боролись совершенно, все ключевые единоборства слили.

Провал вечера. Защита «Барселоны»

Эдин – монстр, но Умтити побежал за Джеко, оставив его в правильном положении, и проиграл боснийцу борьбу, пока Пике – даже не включился в эпизод, махал руками и требовал офсайда. А позже Жерар заработает пенальти на том же Джеко, и затем все вместе защитники прозевают угловой и хитрого Маноласа. Грек сегодня еще раз убедился, что правильно поступил, отказавшись от предложения «Зенита» прошлым летом, ведь теперь он похоронил «Барселону».

Герой матча. Эусебиуо Ди Франческо («Рома»)

Хочется отметить капитана Де Росси – мужик, гол плюс пас. Разумеется, героем матча был Джеко – в ключевых эпизодах сказался класс форварда. Но вторник в ЛЧ был вечером тренеров. Гвардиола сегодня претендовал на звание тактического трюкача вечера, но не увидел счет 2:0 после первого тайма с «Ливерпулем» и нарвался на ответ во втором. А вот его итальянский коллега, хотя у Ди Франческо полно проблем в чемпионате Италии, сумел найти правильные слова до матча, в котором «Рома» многими считалась статистом.

Оказалось, что «волки» готовы рвать охотников из Испании, которые забыли взять с собой на поле ружья. Ди Франческо тактически и морально раздел Вальверде, и не факт, что Эрнесто после такого камбэка оправится. Эмери, как знаем, не смог, хотя другому испанцу в качестве моральной компенсации пригнали из Барселоны самого Неймара. Учитывая, что в прошлом сезоне «блаугранас» вылетели после погрома от «Ювентуса», морально легче им точно не стало. Теперь их из ЛЧ могут выбить соперники разного стиля и класса.

Нет спасителя Месси – нет «Барселоны»?

Интересный вопрос, ведь сегодня Лионель вроде бы был на поле. А на деле получили еще один матч, в котором Месси стоял, а получив мяч – изображал активность и пробовал пробить. Аргентинец нанес пять ударов, больше половины командных, но в такие вечера вспоминаешь, как часто Месси бывает в ужасной физической форме. Никогда не следил за рационом, тренировками и моральным настроем так, как это делает милый его сердцу враг Роналду.

Месси – легенда, но сегодня в смачном поражении виновен так же, как Суарес, Бускетс, Пике или любая другая суперзвезда «Барселоны». Но с каждым годом, особенно после ухода Хави и после старта отрезка явного угасания Иньесты становится заметнее, что магия Месси нестабильная и требует подпитки напарников. Его гениальности хватает, чтобы мочить тех, кто сам нарывается, как в Ла Лиге, так и в ЛЧ. Но что прошлогодний «Ювентус», что теперь «Рома» проучили «Барселону» показательно. А ПСЖ прошел не Месси, а судья и Неймар, как помните.

«Рома» - герои и красавцы вечера

Счет не 1:0, «волки» не прошли каталонцев после двух ничьих 2:2 на выезде и 0:0 дома. Нет, они влетели в первой игре, допустив много обидных ошибок, а теперь уничтожили солидного соперника по заветам прошлогоднего Аллегри. Манолас и Де Росси продолжили забивать в этом противостоянии, только теперь в правильные ворота. А Джеко во второй раз огорчил оборону «Барселоны», лишний раз доказав, что является большим нападающим экстра-класса. Гости напортачили, но и хозяева выступили красиво.

Не стушевались, когда повели 2:0, выдавили третий мяч, в результате получился матч, за который все футбольные болельщики и даже мимо проходящие обожают Лигу чемпионов. «Барселона» метила в полуфинал, примерялась к чемпионскому коридору в Испании, от которого Зидан отказался. Месси собрался воевать за «Золотую бутсу» и обозначить борьбу с Роналду за очередной «Золотой мяч». Но потом оказалось, что футболисты «Ромы» со второй попытки находят чужие ворота вместо своих, а летние продажи нового спортивного директора «волков» Мончи не означают, что некому играть за Ди Франческо.

Эусебио сделал с «Барселоной» то, за что попадет в историю «Ромы», и это заслуженный исход после двух матчей, в которых фаворит пытался пройти в полуфинал Лиги чемпионов за счет игры рывками и одной левой. Здесь такой футбол не проходит. Вспомните, какие усилия приложила сама «Рома», чтобы пройти «Шахтер» - умопомрачительный сэйв защитника, когда чудом вынес мяч с линии ворот, трудно забыть. Тот подвиг соединяется с дикими автоголами в Испании и погромом «Барселоны» в Риме. Следующему сопернику «Ромы» не стоит недооценивать итальянцев.

Как помните, «Севилья» под присмотром того же директора-талисмана Мончи ходила в финалы Лиги Европы и даже разок громила «Барселону» в Суперкубке УЕФА много-много лет тому назад. Глядишь, и «Рома» с яркими сенсациями в этом сезоне не прощается, причем в самой Лиге чемпионов!