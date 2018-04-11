Беспомощные арбитры и яркий «Ливерпуль»

11 апреля 2018, 10:20

«Соккер.ру» уважает погромщиков Клоппа – самую результативную команду Лиги чемпионов. Но отмечаем, что Гвардиола справедливо возмущается по поводу судейства.

Треть голов в дуэли забили не по правилам

Дважды разные бригады арбитров ошибались, оба раза ляпы легко зафиксировать с первого же просмотра качественного повтора. Причем в Манчестере просчет судейской бригады засечь даже проще. Стерлинг явно толкнул рукой ван Дейка – Рахим любит такие фокусы, как и симуляции, и только после этого началась голевая атака «Манчестер Сити».

Голландский защитник принял неудачное решение с выносом – надо было выпустить мяч за линию поля, в обычный аут. Но его сбил с ног толчок англичанина рукой. И хотя потом ошиблись защитники Клоппа, в линии обороны Юргена уже не было ван Дейка – оказался за полем после регбийного приема. Арбитры точно неправы, Стерлинг навалился на соперника весом тела, а явное движение рукой – нарушение правил:

Souness on Van Dijk: «He's appealing for the foul before the push.»#TV3UCL pic.twitter.com/KJKgxVNrZo — TV3 Sport (@TV3SportIreland) 10 апреля 2018 г.

Самый первый гол в противостоянии тоже забили с нарушением. В момент паса на Салаха, Мохамед находился в положении вне игры на чужой половине поля. Самое обидное – коллега Лаоса из Германии на бровке занял верное положение. Получается, даже когда арбитр четко смотрит на эпизод, то может допустить ошибку. Что мяч Жезуса, что гол Салаха не имели право на рождение, но состоялись:

Отмененный гол Сане – переломный момент

После перерыва «Ливерпуль» включился, но вспомните события первого тайма – ходили по грани. «Горожане» играли по схеме «3-4-3», хавбеков расположили в форме ромба, английская классика в каталонской интерпретации. Гвардиола полностью контролировал свою команду, только правый центральный защитник Уокер смотрелся странно, а Бернарду Силва, Сане и Де Брюйне провели мощный первый тайм.

Вот только кого Гвардиола не мог контролировать, так это арбитров. Со стороны УЕФА было ошибкой назначать левантийца Антонио Матеу Лаоса и его бригаду на матч команды Хосепа? Каталонец привычно вышел на игру с желтым политическим символом на лацкане, подчеркивая личное мнение о независимости родной провинции. Конечно, вряд ли испанец Лаос был предвзят и выполнял «задание партии» в борьбе с сепаратистом Хосепом, но в УЕФА могли найти судью из другой страны.

А Клопп долго не мог найти ключи от «Ливерпуля». 70% на 30% - такой ужасающей была разница во владении мячом после первого тайма. Прекрасная иллюстрация, как просто и незатейливо «Ливерпуль» отбивался. Пусть до створа ворот Кариуса мяч доходил редко (в 3 случаях из 15), 37% брака в передачах гостей напоминают, кто явно доминировал. Семь разных игроков «Манчестер Сити» сегодня отдавали пасы под удары напарникам до перерыва.

Гвардиола сделал ставку не только на индивидуальный класс отдельных игроков, но и на командную игру. На перерыв каталонец мог уйти при счете 2:0, ведь гол Жезуса засчитали, невзирая на толчок Стерлинга. А вот мяч Сане почему-то отменили. Этот эпизод сложнее двух предыдущих, поскольку с общего плана нельзя разглядеть, что мяч попадает к немцу от соперника Милнера – это исключает офсайд, но повторы и арбитры как раз нужны, чтобы разобраться.

Получилось, что Сане отдал голевую передачу на Жезуса на «Энфилд Роуд» из «офсайда», который менее явный, чем у Салаха в той же игре. А через неделю Лерой отправил чистый мяч в ворота Кариуса после паса от соперника Милнера. До этого в атаке он был в пассивном положении вне игры, если кому интересно. Но оба раза арбитры принимали решение против команды Гвардиолы. Правосудием такие фокусы назвать сложно. Тем более Хосеп избежал бы удаления в перерыве, а тренеры на бровке в таких матчах очень важны. Но Сане арбитры невзлюбили – «Манчестер Сити» лишился двух мячей:

На вылет «Манчестер Сити» повлияли судьи

Судьбу дуэли могли изменить два-три повтора. Но даже в турнирах, где видео применяют, складывается ощущение, что арбитры или саботируют их внедрение, или недостаточно умные и обученные, чтобы мгновенно оценивать эпизоды по видео без заминок. Пока тестирование системы VAR озадачивает, а в ЛЧ повторы вовсе не применяют. Но разве «человеческий фактор», которым так любили хвастаться коррупционеры Блаттер и Платини, должен определять судьбу матча?

Конечно, порой казусы от арбитров помогают создавать интригующие шедевры, но Гвардиола ошибается только по поводу пенальти после подката Робертсона под Стерлинга в первом матче – там не было пенальти, а в остальном прав – у «Манчестер Сити» отобрали два гола, пускай подарили один. Но со счетом 3:1 на «Энфилд Роуд» ответная игра складывалась бы совсем иначе. Тогда отмененный гол Сане вовсе мог бы стать решающим для определения полуфиналиста Лиги чемпионов.

К «Ливерпулю» вопросов нет – прошли дальше после забитых мячей. Но осадок остается, арбитры не справляются. Плохая новость накануне будущих полуфиналов, ведь не хочется скандалов. В решающих поединках Лиги чемпионов остается слишком много спорных эпизодов, а о том, что повторы убьют «дух игры», говорят до тех пор, пока от низкой квалификации или ограниченных физических возможностей арбитров не страдают любимые клубы критиков современного подхода к правосудию в футболе.

Повторы – прививка от двойной несправедливости

Арбитр может многое изменить. Например, в игре «Ромы» и «Барселоны» судья мог не заметить, как Пике держал за руку Джеко, мог не назначить пенальти, аргументировав «симуляцией» Эдина – форвард ведь упал довольно картинно. Как видите, если будущий победитель играет ярко – как «Ливерпуль» или «Рома», судьба матча часто в руках у рефери. Судье явно не хватает для профессиональной работы того, что давно есть у каждого болельщика – качественного повтора.

Единственным «человеческим фактором» в футболе должно оставаться состояние игроков в конкретный вечер. «Барселона» из-за человеческого фактора два года подряд в середине апреля влетала по 3:0 в Турине и Риме. А ограниченные возможности арбитров не должны подмачивать репутацию и вызывать пересуды о победителях, вроде «Барселоны», «Реала» или «Ливерпуля». Причем названия клубов не важны.

Если бы Кавани выбил «Барселону» в прошлом году после пенальти с симуляцией, или Левандовски дважды забил из офсайда «Реалу» - получили бы несправедливость. Футболу нужны не просто повторы, а современные арбитры, способные за секунду разобраться. Главному судье даже не обязательно смотреть эпизоды, когда все очевидно. Может принять решение после подсказки такого же главного арбитра у мониторов, ведь вчера Лаос отменил гол Сане после консультации помощника на бровке.

Не будет остановок игры! Если дать судье у экрана право только на подтверждение очевидных эпизодов, «дух игры» не пострадает. Сейчас за линией ворот стоят рефери, которые часто видят моменты с пенальти, но нередко игнорируют различные эпизоды. Арбитр с повтором явно в более выигрышном положении. В 2018 году не замечать, как Милнер делает очередной голевой пас в ЛЧ, но на соперника – преступление против футбольной интриги.

Остается надеяться, что в России летом повторы пригодятся и помогут выявить чемпиона мира без оговорок о судействе. Ведь видим двойную несправедливость. Ошибки арбитров подрезали крылья камбэку «Манчестер Сити», но одновременно оставили пятно на впечатляющих победах «Ливерпуля». А вот теперь включается «человеческий фактор». В полуфиналах арбитры после того, как Брих и Лаос обожглись на молоке, будут дуть на воду.

Будет обидно, если сам Клопп пострадает от решений судейских бригад в полуфиналах. Не исключено, что рефери насмотрятся на эти грубые ошибки и «перестрахуются». Так что фанатам великого клуба «Ливерпуль» не стоит злорадствовать после слов Гвардиолы о судействе – через пару недель в подобном положении могут оказаться сами «красные». Арбитры не успевают за скоростями Лиги чемпионов, им нужны повторы, а пострадать от их грубейших ошибок в решающий момент может любая из команд турнира.