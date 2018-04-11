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Беспомощные арбитры и яркий «Ливерпуль»

11 апреля 2018, 10:20

«Соккер.ру» уважает погромщиков Клоппа – самую результативную команду Лиги чемпионов. Но отмечаем, что Гвардиола справедливо возмущается по поводу судейства. 

Треть голов в дуэли забили не по правилам

Дважды разные бригады арбитров ошибались, оба раза ляпы легко зафиксировать с первого же просмотра качественного повтора. Причем в Манчестере просчет судейской бригады засечь даже проще. Стерлинг явно толкнул рукой ван Дейка – Рахим любит такие фокусы, как и симуляции, и только после этого началась голевая атака «Манчестер Сити». 

Голландский защитник принял неудачное решение с выносом – надо было выпустить мяч за линию поля, в обычный аут. Но его сбил с ног толчок англичанина рукой. И хотя потом ошиблись защитники Клоппа, в линии обороны Юргена уже не было ван Дейка – оказался за полем после регбийного приема. Арбитры точно неправы, Стерлинг навалился на соперника весом тела, а явное движение рукой – нарушение правил: 

Самый первый гол в противостоянии тоже забили с нарушением. В момент паса на Салаха, Мохамед находился в положении вне игры на чужой половине поля. Самое обидное – коллега Лаоса из Германии на бровке занял верное положение. Получается, даже когда арбитр четко смотрит на эпизод, то может допустить ошибку. Что мяч Жезуса, что гол Салаха не имели право на рождение, но состоялись: 

Беспомощные арбитры и яркий «Ливерпуль»

Отмененный гол Сане – переломный момент

После перерыва «Ливерпуль» включился, но вспомните события первого тайма – ходили по грани. «Горожане» играли по схеме «3-4-3», хавбеков расположили в форме ромба, английская классика в каталонской интерпретации. Гвардиола полностью контролировал свою команду, только правый центральный защитник Уокер смотрелся странно, а Бернарду Силва, Сане и Де Брюйне провели мощный первый тайм.

Вот только кого Гвардиола не мог контролировать, так это арбитров. Со стороны УЕФА было ошибкой назначать левантийца Антонио Матеу Лаоса и его бригаду на матч команды Хосепа? Каталонец привычно вышел на игру с желтым политическим символом на лацкане, подчеркивая личное мнение о независимости родной провинции. Конечно, вряд ли испанец Лаос был предвзят и выполнял «задание партии» в борьбе с сепаратистом Хосепом, но в УЕФА могли найти судью из другой страны.

А Клопп долго не мог найти ключи от «Ливерпуля». 70% на 30% - такой ужасающей была разница во владении мячом после первого тайма. Прекрасная иллюстрация, как просто и незатейливо «Ливерпуль» отбивался. Пусть до створа ворот Кариуса мяч доходил редко (в 3 случаях из 15), 37% брака в передачах гостей напоминают, кто явно доминировал. Семь разных игроков «Манчестер Сити» сегодня отдавали пасы под удары напарникам до перерыва. 

Гвардиола сделал ставку не только на индивидуальный класс отдельных игроков, но и на командную игру. На перерыв каталонец мог уйти при счете 2:0, ведь гол Жезуса засчитали, невзирая на толчок Стерлинга. А вот мяч Сане почему-то отменили. Этот эпизод сложнее двух предыдущих, поскольку с общего плана нельзя разглядеть, что мяч попадает к немцу от соперника Милнера – это исключает офсайд, но повторы и арбитры как раз нужны, чтобы разобраться. 

Получилось, что Сане отдал голевую передачу на Жезуса на «Энфилд Роуд» из «офсайда», который менее явный, чем у Салаха в той же игре. А через неделю Лерой отправил чистый мяч в ворота Кариуса после паса от соперника Милнера. До этого в атаке он был в пассивном положении вне игры, если кому интересно. Но оба раза арбитры принимали решение против команды Гвардиолы. Правосудием такие фокусы назвать сложно. Тем более Хосеп избежал бы удаления в перерыве, а тренеры на бровке в таких матчах очень важны. Но Сане арбитры невзлюбили – «Манчестер Сити» лишился двух мячей: 

Беспомощные арбитры и яркий «Ливерпуль»

На вылет «Манчестер Сити» повлияли судьи

Судьбу дуэли могли изменить два-три повтора. Но даже в турнирах, где видео применяют, складывается ощущение, что арбитры или саботируют их внедрение, или недостаточно умные и обученные, чтобы мгновенно оценивать эпизоды по видео без заминок. Пока тестирование системы VAR озадачивает, а в ЛЧ повторы вовсе не применяют. Но разве «человеческий фактор», которым так любили хвастаться коррупционеры Блаттер и Платини, должен определять судьбу матча? 

Конечно, порой казусы от арбитров помогают создавать интригующие шедевры, но Гвардиола ошибается только по поводу пенальти после подката Робертсона под Стерлинга в первом матче – там не было пенальти, а в остальном прав – у «Манчестер Сити» отобрали два гола, пускай подарили один. Но со счетом 3:1 на «Энфилд Роуд» ответная игра складывалась бы совсем иначе. Тогда отмененный гол Сане вовсе мог бы стать решающим для определения полуфиналиста Лиги чемпионов.

К «Ливерпулю» вопросов нет – прошли дальше после забитых мячей. Но осадок остается, арбитры не справляются. Плохая новость накануне будущих полуфиналов, ведь не хочется скандалов. В решающих поединках Лиги чемпионов остается слишком много спорных эпизодов, а о том, что повторы убьют «дух игры», говорят до тех пор, пока от низкой квалификации или ограниченных физических возможностей арбитров не страдают любимые клубы критиков современного подхода к правосудию в футболе. 

Повторы – прививка от двойной несправедливости

Арбитр может многое изменить. Например, в игре «Ромы» и «Барселоны» судья мог не заметить, как Пике держал за руку Джеко, мог не назначить пенальти, аргументировав «симуляцией» Эдина – форвард ведь упал довольно картинно. Как видите, если будущий победитель играет ярко – как «Ливерпуль» или «Рома», судьба матча часто в руках у рефери. Судье явно не хватает для профессиональной работы того, что давно есть у каждого болельщика – качественного повтора.   

Единственным «человеческим фактором» в футболе должно оставаться состояние игроков в конкретный вечер. «Барселона» из-за человеческого фактора два года подряд в середине апреля влетала по 3:0 в Турине и Риме. А ограниченные возможности арбитров не должны подмачивать репутацию и вызывать пересуды о победителях, вроде «Барселоны», «Реала» или «Ливерпуля». Причем названия клубов не важны. 

Если бы Кавани выбил «Барселону» в прошлом году после пенальти с симуляцией, или Левандовски дважды забил из офсайда «Реалу» - получили бы несправедливость. Футболу нужны не просто повторы, а современные арбитры, способные за секунду разобраться. Главному судье даже не обязательно смотреть эпизоды, когда все очевидно. Может принять решение после подсказки такого же главного арбитра у мониторов, ведь вчера Лаос отменил гол Сане после консультации помощника на бровке. 

Не будет остановок игры! Если дать судье у экрана право только на подтверждение очевидных эпизодов, «дух игры» не пострадает. Сейчас за линией ворот стоят рефери, которые часто видят моменты с пенальти, но нередко игнорируют различные эпизоды. Арбитр с повтором явно в более выигрышном положении. В 2018 году не замечать, как Милнер делает очередной голевой пас в ЛЧ, но на соперника – преступление против футбольной интриги. 

Остается надеяться, что в России летом повторы пригодятся и помогут выявить чемпиона мира без оговорок о судействе. Ведь видим двойную несправедливость. Ошибки арбитров подрезали крылья камбэку «Манчестер Сити», но одновременно оставили пятно на впечатляющих победах «Ливерпуля». А вот теперь включается «человеческий фактор». В полуфиналах арбитры после того, как Брих и Лаос обожглись на молоке, будут дуть на воду.

Будет обидно, если сам Клопп пострадает от решений судейских бригад в полуфиналах. Не исключено, что рефери насмотрятся на эти грубые ошибки и «перестрахуются». Так что фанатам великого клуба «Ливерпуль» не стоит злорадствовать после слов Гвардиолы о судействе – через пару недель в подобном положении могут оказаться сами «красные». Арбитры не успевают за скоростями Лиги чемпионов, им нужны повторы, а пострадать от их грубейших ошибок в решающий момент может любая из команд турнира. 

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фрэнк
фрэнк
12 апреля в 14:48
2 гол был украден у МС понятно ,но стоит признать что Ливер спокоен и уверен в себе , а это многого стоит в футболе....
dinoel
dinoel
12 апреля в 08:25
MALOVAR:
друг,есть поклонники футбола,я например ,и мы в минусе . Мы хотели узнать кто сильнее ,а узнали только кто идет дальше
Чтобы узнать кто сильнее, играть не надо - смотри в турнирную таблицу или создай компьютерную программу.
И еще: судейство часть футбола, всегда так было, ошибаются и футболисты и судьи и то и другое влияет на результат
Nety-net
Nety-net
11 апреля в 17:09
Какой осадок, манчестер сити весь первый тайм бежал не задумываясь о 2м там интриги не было, ну не засчитал он 1 гол, а первый засчитал, о чем речь? Ман сити проиграл, ошибки ни как не повлияли на исход. Что происходит почему все оправдания МС ищут, не спорю норм выступают в Англии но если с равнивать с Барселоной которая идёт так же где 5 команда сильнее 2й из Англии, как всегда в Англии выиграл тот кто не провалился.
Mark_Tolson
Mark_Tolson
11 апреля в 16:26
Остается только посочувствовать Сити, все могло сложиться иначе в нашей паре
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
11 апреля в 15:13
Даже если представить, что счет после первого тайма второго матча 2-0, любой гол Ливерпуля бы поставил бы МС в ситуацию, когда им надо было бы забивать еще три, на которые сил у МС просто не хватило, и это было видно, после того, как Ливерпуль сравнял счет у МС практически не было моментов. МС сыграл хорошо один тайм из 4, этого не достаточно, чтобы проходить в 1/2, МС проиграл по делу, но конечно Лаос дал шанс Гвардиоле говорить о плохом судействе. Выиграть без судейских ляпов было бы лучше для Ливерпуля, но увы Лаос начудил слегка.
Triem
Triem
11 апреля в 15:09
Все равно Ливерпуль заслужил больше выход в полуфинал как ни крути!
Правдин Семён
Правдин Семён
11 апреля в 13:48
В прошлом году судили Айтекина.Мол,вытащил Барсу.Но кто мешал ПСЖ забить ещё 1 гол?Всего лишь. Сейчас тоже самое. Не наиграл МС на победу абсолютно, даже учитывая все судейские ошибки. Нет Агуэро -нет результата.Дальше идёт сильнейший.
MALOVAR
MALOVAR
11 апреля в 13:45
друг,есть поклонники футбола,я например ,и мы в минусе . Мы хотели узнать кто сильнее ,а узнали только кто идет дальше
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
11 апреля в 13:28
рваная статья, читать тяжело)
dinoel
dinoel
11 апреля в 13:06
Если бы не было возможности повторов, то никто бы не был обижен. Как в старые времена.
Хорошо, что в России нет пока болельщиков МанСити. Поэтому в данном случае все довольны
anyway
anyway
11 апреля в 13:03
вся статья - нытье о судействе, Ливерпульль заслуженно прошел дальше
sihafazatron
sihafazatron
11 апреля в 13:01
Artuom:
Но ведь это не означает, что при более лучшем судействе, МС прям обязательно дальше прошёл))) А вы на судейские ошибки опираясь именно это пытаетесь доказать, закрывая глаза на хреновую игру в первом матче и слабую реализацию во втором.
Кто "вы"? Я сам ливер поздравил с проходом, и да они заслужили выход в 1\2. Но тут речь о судейских ошибках. И что было бы, если бы судьи свистели подругому никто не знает и гадать нет смысла.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
11 апреля в 12:57
Позор Ливерпулю!
MALOVAR
MALOVAR
11 апреля в 12:38
ну а еслибы после удара ВанДейка не было бы гола?))) то и не вспомнили бы .так то .а теперь смотри - если бы после паса Милнера на Сане последний не забил то все равно бы этот момент был грубейшей ошибкой и разбирался бы и считался роковым ,а вдруг Сане увидел флажок и бил уже абы как?))
El Dassory
El Dassory
11 апреля в 12:33
Статья ниочём, МС проиграл в первом матче, всё остальное философия, если бы бабка ходила бы к деду.
Artuom
Artuom
11 апреля в 12:29
И первый оффсайд кстати правильно был зафиксирован, были повторы во время матча - голова Сане явно была в оффсайде.
Вторая ситуация да - грубейшая ошибка судьи.
борька
борька
11 апреля в 12:27
Выигрывает зритель, посмотрели,покричали, спели песню и по домам пить крепкий чай!
Artuom
Artuom
11 апреля в 12:20
MALOVAR:
дружище,ну мне тут только тебя еще футболу и осталось обучать))) ну если бы ВанДейк выдал голевую на Салаха и потом завалился от толчка Рахимы что-то бы изменилось в этом моменте?))) шах и мат это маленькие футбольные хитрости и к голевым ошибкам они не имеют отношения,учи мат часть
"ну если бы ВанДейк выдал голевую на Салаха и потом завалился от толчка Рахимы что-то бы изменилось в этом моменте?))) шах и мат"

При такой ситуации это был бы всё также фол, но если бы мяч оставался у игроков Ливерпуля, судья мог бы не фиксировать его, дав продолжить атаку. Это же диаметрально противоположная ситуация, когда мяч находится у игроков команды на которой сфолили. А в нашем случае, мяч остался у сфолившей стороны, что является грубым нарушением.

Так что не нужно меня обучать, перед обучением сами с правилами ознакомьтесь)))
ndedov
ndedov
11 апреля в 12:19
Ливерпуль просто больше хотел выиграть, а Сити хочет больше денег от шейхов вот и все. Теперь предлог для новых трат есть, нужны бабки на игроков и мы выиграем все. Типа того.
yasukuni
yasukuni
11 апреля в 12:18
Гвардиола привык играть во главе барсиков, когда им один пенальти за двенадцать лет ставят, вот и бесится. Судья продажная...
Artuom
Artuom
11 апреля в 12:14
sihafazatron:
Даже обьяснять тебе ниче не хочу. Все арбитры и эксперты согласны, что судили против мс оба матча, а ты вспоминаешь единственный спорный момент за 180 мин.
Но ведь это не означает, что при более лучшем судействе, МС прям обязательно дальше прошёл))) А вы на судейские ошибки опираясь именно это пытаетесь доказать, закрывая глаза на хреновую игру в первом матче и слабую реализацию во втором.
DXTK
DXTK
11 апреля в 12:03
ну если тут судьи виноваты, то в матче с МЮ кого крайним сделали? 3 подряд поражения и из них два у себя на стадионе. МС ничего не сделал для того, чтобы пройти в 1/2. Они даже ничью не смогли отстоять.

PS мы говорили 5-1, и выход МС дальше, в итоге мы и получили 5-1, но только по сумме двух матчей и в пользу Ливерпуля.
MALOVAR
MALOVAR
11 апреля в 12:01
ну с тобой все понятно ,новичок
Zeychba
Zeychba
11 апреля в 11:53
Статья - чушь полная. Единственная явная ошибка - это толчок Стерлинга, все остальные на тоненького, какие вообще могут быть претензии к главным судьям тут, вопросы все к боковым. Да и то моменты неочевидные, я например на фото вижу, что Сане действительно забрался в офсайд, а Салах - нет. А автор тут со стопроцентной уверенностью рассуждает. А если вспомнить сколько раз судьи помогали Гвардиоле в ЛЧ, то это вообще просто нереально смешно.
V V S
V V S
11 апреля в 11:51
Статья БЛА БЛА. Автор явно поставил баблосы на МС и теперь высасывает из пальца какие то игровые моментишки пытается что то кому то доказать.Поздно, друг мой, Ливерпуль по делу прошел дальше. Откровенно повеселили два комментатора от бюджетного канала МАТЧ вот уж кто бюджетные денежки на ветер. Долго понять не мог ну почему два , наверное один стратег, другой тактик,но потом понял по их игривому разговору, так легче на двоих соображать и потом не на свои же.
sihafazatron
sihafazatron
11 апреля в 11:50
Artuom:
Спецом "не увидел" описание в статье гола Жезуса, которого не было бы, зафиксируй судья фол Стерлинга?)) Ну конечно, прям в одну сторону только ошибки)))
Даже обьяснять тебе ниче не хочу. Все арбитры и эксперты согласны, что судили против мс оба матча, а ты вспоминаешь единственный спорный момент за 180 мин.
MALOVAR
MALOVAR
11 апреля в 11:46
мы здесь только про душок от судейских ошибок. Мне только гол Сане костью в горле встал,меня лишили зрелища ,меня
MALOVAR
MALOVAR
11 апреля в 11:44
дружище,ну мне тут только тебя еще футболу и осталось обучать)))
ну если бы ВанДейк выдал голевую на Салаха и потом завалился от толчка Рахимы что-то бы изменилось в этом моменте?))) шах и мат
это маленькие футбольные хитрости и к голевым ошибкам они не имеют отношения,учи мат часть
Non-sense
Non-sense
11 апреля в 11:40
Artuom:
Но это и не означает, что даже засчитай оба гола Сане и дай 1-2 пеналя в ворота Ливерпуля, МС прошел бы дальше.
Он просто не знаком с апроксимацией статистических данных, такое бывает, если хочешь где-то тихо "59ть", а получается "об 94ся" :)
Artuom
Artuom
11 апреля в 11:38
MALOVAR:
Автор,ну насчет толчка Стерлинга,ну это даже не смешно(((( ну хватит уже искать то чего нет,это не ошибка рефери в голевом эпизоде ,это момент ,спорный момент ,ведь голандец доиграл эпизод ,не имеет никакого отношения к делам в штрафной.учим матчасть. Ну а то что Милнер отдал пас я написал в онлайне сразу
"
MALOVAR
Сегодня 11:27
Автор,ну насчет толчка Стерлинга,ну это даже не смешно(((( ну хватит уже искать то чего нет,это не ошибка рефери в голевом эпизоде ,это момент ,спорный момент ,ведь голандец доиграл эпизод"

доиграл эпизод?? Как доиграл, лёжа вне поля?)))
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