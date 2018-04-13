Финальные пульки. Жеребьевка полуфиналов ЛЧ и ЛЕ

В розыгрышах ЛЧ и ЛЕ осталось по четыре команды. «Соккер.ру» готовится к интригующему жребию, после которого уже можно будет моделировать состав участников финала.

Лига Европы

Где и когда? Жеребьевка Лиги Европы состоится в швейцарском Ньоне, где располагается штаб-квартира УЕФА, в 12.00 по центральноевропейскому времени, то есть в 13.00 по московскому. Обратите внимание, что на этот раз именно Лига Европы открывает программу пятничных жеребьевок, хотя обычно первой в пекло неизведанного бросается Лига чемпионов.

Как следить за жеребьевкой? На официальном сайте УЕФА, на телеканале «Матч!» и, конечно же, на «Соккер.ру».

Почему это интересно? Потому что финал близко. Если даже не следили за Лигой Европы на более ранних стадиях, то с полуфинала точно стоит.

Кто проведёт жеребьёвку? Полуфинальные пары определит посол финала Лиги Европы в Лионе Эрик Абидаль. Кроме того, будет определен номинальный хозяин финального поединка – победитель той или иной пары.

Процедура жеребьевки

Как вы понимаете, на данном этапе нет никаких ограничений: каждый может сыграть с каждым. Команда, вытянутая первой, проведет стартовый матч на своем поле. Потом по тому же принципу будет определен номинальный хозяин финального матча. Полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 26 апреля и 3 мая, а финал – 16 мая в Лионе.

Состав участников полуфиналов ЛЕ: «Арсенал» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция).

Что случилось в 1/4 финала? Россия лишилась последнего клуба в еврокубках – ЦСКА завершил свою сагу, и ни один победитель первых матчей не сумел выиграть в ответной игре. «Арсеналу» и «Атлетико» хватило задела, чтобы все-таки выйти в полуфинал: мадридцы после домашней победы 2:0 над «Спортингом» проиграли 0:1 в Лиссабоне, а лондонцы после 4:1 на своем поле сыграли вничью 2:2 с ЦСКА в Москве, причем по ходу встречи уступали в два мяча. А вот «Марсель» и «Зальцбург» сотворили славные камбэки. «Олимпик», проиграв 0:1 «РБ Лейпциг» в первой встрече, воспользовался фактором родных трибун и выиграл 5:2, а «Зальцбург» ответил «Лацио» на поражение в Риме 2:4 более крупной победой – 4:1. Еврокубковые четвертьфиналы в этом сезоне прошли под знаком камбэков.

Чего ждём от 1/2 финала? Главная интрига – встретятся ли фавориты в полуфинале или получат шанс сойтись в очной битве в решающем матче? Речь, конечно же, об «Арсенале» и «Атлетико». С одной стороны, круто получить именно такой финал Лиги Европы – очень статусное противостояние, в то же время, если мадридцы и лондонцы встретятся уже в полуфинале, то сможем насладиться не одним, а двумя матчами между ними.

Лига чемпионов

Где и когда? На том же месте, что и жеребьевка Лиги Европы – в швейцарском Ньоне, но в другой час – в 13.00 по центральноевропейскому времени и, соответственно, в 14.00 по Москве. На этот раз Лига чемпионов идет второй в очереди жеребьевок, интрига составов полуфинальных пар главного еврокубкового турнира будет сохраняться на час дольше.

Как следить за жеребьевкой? Точно так же: на официальном сайте УЕФА, на телеканале «Матч!» и на «Соккер.ру», где можно не только следить, но и обсуждать.

Почему это интересно? Этого вопроса здесь вообще не должно быть! Развязка в Лиге чемпионов близко, а нынешний плей-офф складывается удивительно. Ждем нового футбольного волшебства в полуфиналах!

Кто проведёт жеребьёвку? Судьба полуфиналистов Лиги чемпионов в руках главного тренера сборной Украины и по совместительству посла финала в Киеве Андрея Шевченко.

Процедура жеребьевки

Здесь все тоже идентично описанному процессу для Лиги Европы: никаких ограничений, первая выпавшая команда играет дома, после определения полуфинальных пар состоится жеребьевка, призванная определить номинального хозяина финального поединка в Киеве.

Состав участников полуфиналов ЛЕ: «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Рома» (Италия), «Реал» (Испания).

Что случилось в 1/4 финала? Много всего интересного! В английском противостоянии неожиданно уверенно выиграл «Ливерпуль». Нет, успех «красных» сам по себе не сенсация, но 5:1 по сумме двух матчей в противостоянии с «Манчестер Сити» - это мощно. «Бавария» без видимых проблем разобралась с «Севильей» - здесь все по стандарту, никаких сюрпризов, а вот четвертьфиналы с участием испанских грандов получились адовыми. «Барселона», выиграв 4:1 в первом матче у «Ромы» на «Камп Ноу», умудрилась проиграть в Риме 0:3 и покинуть турнир на стадии четвертьфинала, которая стала в последние годы камнем преткновения в Лиге чемпионов для каталонцев. «Реал» же после победы 3:0 над «Ювентусом» в Турине с аналогичным счетом уступал на «Сантьяго Бернабеу» до последних минут встречи, когда английский арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянцев и удалил Джанлуиджи Буффона за бурные протесты. Эта история вызвала шквал обсуждений.

Лига чемпионов: четвертьфиналы мечты

Чего ждём от 1/2 финала? На самом деле нет каких-то особенных ожиданий, тут любая пара будет примечательной, хотя «Рома» остается приоритетным соперником для трех других клубов, несмотря на чудо в противостоянии с «Барселоной». «Реал» и «Бавария» привыкли играть друг против друга на поздних стадиях Лиги чемпионов, победитель этих противостояний зачастую выигрывает трофей. «Ливерпуль» должен доказывать свои претензии в битвах с грандами, команда Клоппа – отменный кубковый боец и скрытый фаворит турнира. В любом случае будет интересно!

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

Марсель Зальцбург Арсенал Атлетико

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов