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Финальные пульки. Жеребьевка полуфиналов ЛЧ и ЛЕ

13 апреля 2018, 12:00
Финальные пульки. Жеребьевка полуфиналов ЛЧ и ЛЕ

В розыгрышах ЛЧ и ЛЕ осталось по четыре команды. «Соккер.ру» готовится к интригующему жребию, после которого уже можно будет моделировать состав участников финала.

Лига Европы

Где и когда? Жеребьевка Лиги Европы состоится в швейцарском Ньоне, где располагается штаб-квартира УЕФА, в 12.00 по центральноевропейскому времени, то есть в 13.00 по московскому. Обратите внимание, что на этот раз именно Лига Европы открывает программу пятничных жеребьевок, хотя обычно первой в пекло неизведанного бросается Лига чемпионов.

Как следить за жеребьевкой? На официальном сайте УЕФА, на телеканале «Матч!» и, конечно же, на «Соккер.ру».

Почему это интересно? Потому что финал близко. Если даже не следили за Лигой Европы на более ранних стадиях, то с полуфинала точно стоит.

Кто проведёт жеребьёвку? Полуфинальные пары определит посол финала Лиги Европы в Лионе Эрик Абидаль. Кроме того, будет определен номинальный хозяин финального поединка – победитель той или иной пары.

Процедура жеребьевки

Как вы понимаете, на данном этапе нет никаких ограничений: каждый может сыграть с каждым. Команда, вытянутая первой, проведет стартовый матч на своем поле. Потом по тому же принципу будет определен номинальный хозяин финального матча. Полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 26 апреля и 3 мая, а финал – 16 мая в Лионе.

Состав участников полуфиналов ЛЕ: «Арсенал» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция).

Что случилось в 1/4 финала? Россия лишилась последнего клуба в еврокубках – ЦСКА завершил свою сагу, и ни один победитель первых матчей не сумел выиграть в ответной игре. «Арсеналу» и «Атлетико» хватило задела, чтобы все-таки выйти в полуфинал: мадридцы после домашней победы 2:0 над «Спортингом» проиграли 0:1 в Лиссабоне, а лондонцы после 4:1 на своем поле сыграли вничью 2:2 с ЦСКА в Москве, причем по ходу встречи уступали в два мяча. А вот «Марсель» и «Зальцбург» сотворили славные камбэки. «Олимпик», проиграв 0:1 «РБ Лейпциг» в первой встрече, воспользовался фактором родных трибун и выиграл 5:2, а «Зальцбург» ответил «Лацио» на поражение в Риме 2:4 более крупной победой – 4:1. Еврокубковые четвертьфиналы в этом сезоне прошли под знаком камбэков.

Чего ждём от 1/2 финала? Главная интрига – встретятся ли фавориты в полуфинале или получат шанс сойтись в очной битве в решающем матче? Речь, конечно же, об «Арсенале» и «Атлетико». С одной стороны, круто получить именно такой финал Лиги Европы – очень статусное противостояние, в то же время, если мадридцы и лондонцы встретятся уже в полуфинале, то сможем насладиться не одним, а двумя матчами между ними.

Лига чемпионов

Где и когда? На том же месте, что и жеребьевка Лиги Европы – в швейцарском Ньоне, но в другой час – в 13.00 по центральноевропейскому времени и, соответственно, в 14.00 по Москве. На этот раз Лига чемпионов идет второй в очереди жеребьевок, интрига составов полуфинальных пар главного еврокубкового турнира будет сохраняться на час дольше.

Как следить за жеребьевкой? Точно так же: на официальном сайте УЕФА, на телеканале «Матч!» и на «Соккер.ру», где можно не только следить, но и обсуждать.

Почему это интересно? Этого вопроса здесь вообще не должно быть! Развязка в Лиге чемпионов близко, а нынешний плей-офф складывается удивительно. Ждем нового футбольного волшебства в полуфиналах!

Кто проведёт жеребьёвку? Судьба полуфиналистов Лиги чемпионов в руках главного тренера сборной Украины и по совместительству посла финала в Киеве Андрея Шевченко.

Процедура жеребьевки

Здесь все тоже идентично описанному процессу для Лиги Европы: никаких ограничений, первая выпавшая команда играет дома, после определения полуфинальных пар состоится жеребьевка, призванная определить номинального хозяина финального поединка в Киеве.

Состав участников полуфиналов ЛЕ: «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Рома» (Италия), «Реал» (Испания).

Что случилось в 1/4 финала? Много всего интересного! В английском противостоянии неожиданно уверенно выиграл «Ливерпуль». Нет, успех «красных» сам по себе не сенсация, но 5:1 по сумме двух матчей в противостоянии с «Манчестер Сити» - это мощно. «Бавария» без видимых проблем разобралась с «Севильей» - здесь все по стандарту, никаких сюрпризов, а вот четвертьфиналы с участием испанских грандов получились адовыми. «Барселона», выиграв 4:1 в первом матче у «Ромы» на «Камп Ноу», умудрилась проиграть в Риме 0:3 и покинуть турнир на стадии четвертьфинала, которая стала в последние годы камнем преткновения в Лиге чемпионов для каталонцев. «Реал» же после победы 3:0 над «Ювентусом» в Турине с аналогичным счетом уступал на «Сантьяго Бернабеу» до последних минут встречи, когда английский арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянцев и удалил Джанлуиджи Буффона за бурные протесты. Эта история вызвала шквал обсуждений.

Лига чемпионов: четвертьфиналы мечты

Чего ждём от 1/2 финала? На самом деле нет каких-то особенных ожиданий, тут любая пара будет примечательной, хотя «Рома» остается приоритетным соперником для трех других клубов, несмотря на чудо в противостоянии с «Барселоной». «Реал» и «Бавария» привыкли играть друг против друга на поздних стадиях Лиги чемпионов, победитель этих противостояний зачастую выигрывает трофей. «Ливерпуль» должен доказывать свои претензии в битвах с грандами, команда Клоппа – отменный кубковый боец и скрытый фаворит турнира. В любом случае будет интересно!

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

 Марсель Зальцбург
 Арсенал Атлетико

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов

 Бавария Реал
 Ливерпуль Рома
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Все комментарии
Стас Марченко
Стас Марченко ответил YRunner
13 апреля в 23:14
YRunner:
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы Марсель ЗальцБург пропустили Б
исправили
YRunner
YRunner
13 апреля в 23:05
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

Марсель ЗальцБург

пропустили Б
DXTK
DXTK
13 апреля в 16:16
А чо, нормально, в финале ЛЧ и ЛЕ будет один фаворит и один претендент.

PS удачи клубам АПЛ Ливерпулю и Арсеналу!!!
борька
борька
13 апреля в 15:44
Попереживаем за Клоппа!
Smyth
Smyth
13 апреля в 15:34
Даешь суперкубок УЕФА Зальцбург - Рома ))
фрэнк
фрэнк ответил nikoladolgov
13 апреля в 15:30
nikoladolgov:
Клоппп чемпион !
согласен , молодой арийский тренер должен доказать превосходство...
nikoladolgov
nikoladolgov ответил фрэнк
13 апреля в 14:51
фрэнк:
Ливер чемпион !
Клоппп чемпион !
фрэнк
фрэнк
13 апреля в 14:49
Ливер чемпион !
bayern-cobra
bayern-cobra
13 апреля в 14:43
Судья не ошибся в пользу Баварий два гола из офсайда или удалением ошибки бывают разные но такие ошибки вчегда в пользу рияла
Footlife
Footlife ответил bayern-cobra
13 апреля в 14:41
bayern-cobra:
Баварий ненужны судейские помощи это нужно вашим бомжам
Какой ты злой:(
В прошлой игре между Баварией и Реалом, судья ошибался в обе стороны.

Надеюсь в предстоящей игре все будет без ошибок, удачи!
sir_Alex
sir_Alex
13 апреля в 14:40
Теперь римлянам надо уделать ещё один испанский клуб!
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Footlife
13 апреля в 14:35
Баварий ненужны судейские помощи это нужно вашим бомжам
Footlife
Footlife ответил Заратустра
13 апреля в 14:34
Заратустра:
Реал попадёт на Баварию, которая должна отомстить за прошлогодний судейский отскок. И за недавний аналогичный отскок с Ювентусом.
не говори:( чистый гол Иско не засчитали...
Footlife
Footlife ответил bayern-cobra
13 апреля в 14:32
bayern-cobra:
Их судья вытащил в прошлый раз как всегда теперь риялу никто не поможет
та нее, в прошлый раз Баварии пытались помочь, но не осилили
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 14:29
С кем Спартак играет ?
bayern-cobra
bayern-cobra ответил ozdo
13 апреля в 14:25
Их судья вытащил в прошлый раз как всегда теперь риялу никто не поможет
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
13 апреля в 14:25
УЕФА решили что Марсель лучше всех справится с Зальцбургом т.к. раньше играли против них. Посмотрим, оправдают ли лягушатники надежды чинуш. Ну и конечно же против Ромы выпустили самый результативный клуб, в надежде на то что ливерные победят тех, кто не пустил одного из их любимцев к полуфиналу.

Форца Рома! Вперед, Зальцбург!
Tigran Danielyan
Tigran Danielyan
13 апреля в 14:24
Минус то, что первая игра-дома.
ozdo
ozdo ответил Ragnar_Lodbrok
13 апреля в 14:22
Ragnar_Lodbrok:
Я тоже так думал
я это предчуствовал, еще до ответного матча с Ювентусом.... по этому заходил на ваши ветки - потроллить
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ozdo
13 апреля в 14:20
Я тоже так думал
cannongun
cannongun
13 апреля в 14:19
финал Бавария -Лфц и просёр Клоппа-топа, хехе
Emilan__
Emilan__
13 апреля в 14:19
А че шаары не успели подогреть?
ozdo
ozdo ответил Ragnar_Lodbrok
13 апреля в 14:18
Ragnar_Lodbrok:
Ты угадал с жеребьевкой. Победитель этого противостояния станет победителем ЛЧ
я так и чувствовал, что Бавария))
Илья Пыркин
Илья Пыркин
13 апреля в 14:18
Наконец то кто то новый за последние 10 лет будет играть в финале) Рома или Ливер) Это круто
Emilan__
Emilan__ ответил Заратустра
13 апреля в 14:16
Заратустра:
Бавария порвёт Мадрид!!!
Так и про ПСЖ говорили, но хотелось бы что бы Ромка наказал Роналду кое куда за Юве
cannongun
cannongun
13 апреля в 14:15
есть Бавария Реал
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ozdo
13 апреля в 14:15
ozdo:
Попал бы Интер, унизили бы вас глориков Барселонаы
Ты угадал с жеребьевкой. Победитель этого противостояния станет победителем ЛЧ
Заратустра
Заратустра
13 апреля в 14:14
Бавария порвёт Мадрид!!!
Emilan__
Emilan__ ответил neomessi
13 апреля в 14:13
neomessi:
Оливер кому попадет?
Ну это же ясно, кто ему попку ставил, тот и его хозяин 😂
RUSTY8
RUSTY8 ответил Emilan__
13 апреля в 14:13
Emilan__:
Хотелось бы в это верит
надоело, как риал тащат за уши
благо, в этот раз нет наглядного аутсайдера для подогрева шаров - Бавария и Ливерпуль сильнее (первые ваще с обидой), а псарне нечего терять (и физически не хуже). В общем, чтобы завести Мадрид в финал сообществу Чакир-Клаттенбург-Аткинсон-Кашшаи-Марциняк (или как того ляха зовут)-Оливер придется очень постараться
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