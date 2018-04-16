Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе

Семин переиграл «Динамо», Тарханов – «Спартак», и «Соккер.ру» делает победный выбор – чествуем футболистов, ставших героями насыщенного уикенда.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

В этом туре выбор был небольшим. Лория проиграл в Санкт-Петербурге, хотя часто пользовался неумением игроков «Зенита» реализовывать подходы на высокой скорости. А Беленов держался против «армейцев», пропустил, но при «расстреле». Выбираем российского голкипера по простой причине – Александр прекрасно управляет обороной «Уфы», ЦСКА было сложно не проиграть. Лория так на «Анжи» не влияет.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Задача тренера – вселить веру в футболиста, даже если тот уступает коллегам. Тот же Рамирес шустрее Петрова, как и Эвра был мастеровитее Невилла, что не помешало Гари стать легендой МЮ при поддержке Фергюсона. Вот и Сергей провел мощный матч на одном дыхании под руководством юного Мусаева. Еще и гол забил, соединив задачи в обороне и атаке.

Андрей Семенов («Ахмат»)

В туре достаточно результативных матчей, но не всегда обязательно выбирать всех защитников из команд, которые легко оградили себя от неприятностей, как это сделали Чорлука или Кверквелия против «Динамо». Находим человека, чьи действия помогли одержать важную и сложную победу. Семенов снял сливки с атак «Тосно» - 100 % выигранных единоборств и верховых дуэлей, а также рекорд матча по времени с мячом.

Доминик Динга («Урал»)

Персонально мощно отработали три центральных защитника – Гранквист, Иванович и Кверквелия. Но центральные нападающие «Динамо», «Анжи» и «Арсенала» сыграли так себе. Поэтому обращаем внимание на молодого серба, с которым «Урал» обыграл «Спартак». Шесть перехватов, ни одной персональной ошибки – Динга не позволил Зе Луишу развернуться.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Рубин»)

Бердыев знает, как мотивировать знакомого хавбека. Кристиан – большой профессионал, о чем напоминает этой весной. Эквадорец дважды делал голевые передачи в матче «Амкара» и «Рубина», через него шла игра, отбегал шикарно во всех фазах. Манчини потерял возможность создать связку похожих, на первый взгляд, по манере Нобоа и Паредеса в центре, а ведь могло сработать!

Александр Ерохин («Зенит»)

Один из самых сильных матчей Ерохина в «Зените». Александр напомнил себя самого времен «Ростова». Конечно, против одного из аутсайдеров многие смогли себя показать - слева хорошо сыграл Жирков, Паредес проснулся, а Дриусси смог стать автором единственного забитого мяча, но не забывайте, кто отдал скидку аргентинцу – Ерохин.

Виктор Классон («Краснодар») – смена позиции тура

Какой гол положил! Наконец-то у «Краснодара» пошли атаки на скорости. Они и раньше в короткий пас играли, но такого четкого игрового рисунка не было давно. Классон часто выручал «быков» на фланге, по голевым показателям и участии в атаках – один из лучших во всей РФПЛ. Но и после перевода в центр швед забил мяч. Правильная перестановка!

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Команда Тарханова показала единство, ведь можно выделить Димитрова, цеплявшегося за мяч, Бикфалви, технично открывшего счет голам в игре, Емельянова, который даже после рассечения сражался. Но голландец отдал голевой пас на коллегу Эрика в первом тайме и вовремя отправил мяч в сетку чужих ворот во втором, идеально выбрав позицию после ошибки обороны «Спартака». Сделал результат.

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – игрок тура

Заработанный пенальти, гол со штрафного, сломавший «Динамо», результативная передача на Тарасова – Фарфан провел такой матч, что после замены Семин с детской радостью приветствовал опытного перуанца и поздравлял Джефферсона с замечательной игрой. В шикарной форме форвард, всюду успевал.

Сердар Азмун («Рубин») – возвращение недели

Смолов против «Арсенала» сыграл здорово, но это не сборная «Краснодара», а команда тура. Сысуев забил ЦСКА, но на острие выбираем форварда, который провел первую часть сезона очень слабо, а против неуступчивого «Амкара» нашел путь к чужим воротам. Сердар готовится к ЧМ-18, за два тура забил трижды, хотя за 21 матч до этого отличился лишь дважды. Осталось подтянуть реализацию.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Эдер отвлекает внимание в центре, а его группа поддержки добивает соперников – такая у Семина тактика. В этот раз Антон Миранчук сыграл лучше брата и на уровне других героев тура. Вовремя отличился со штрафного, обвел стенку и обхитрил Шунина. Удачно завершил еще одну атаку во втором тайме и был частью машины Семина по набору очков в рациональном стиле.

Главный тренер

Александр Тарханов («Урал»)

«Локомотив» разгромил «Динамо», но Семин не мог дать установку: «Не забейте пенальти и дважды хлопните со штрафных». Конечно, Тарханов тоже не говорил своим подопечным: «Сейчас „Спартак“ начудит в обороне, вы воспользуетесь, а потом грамотно ломайте чужую игру». Но между двух важных побед выбираем сложную для тренерской реализации. Каррера проиграл Александру Федоровичу – Тарханов грамотно подготовил «Урал».

Дебютант месяца. Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» разорвал «Арсенал» от и до, и в этом полете «быков» больше тренерского ремесла и желания перестроить команду, чем было раньше. Отмечаем молодого наставника, который не остановился, обыграв нудного Манчини. «Краснодар» и без Смолова может навязать ЦСКА борьбу за место в Лиге чемпионов в следующем туре.

Боевитость недели. «Урал»

Не исключено, что команда Тарханова в воскресенье написала золотую страницу в истории «Локомотива». Бывшего соперника, с игроками которого дрались в прошлом году в Кубке России и обещали друг другу добавки. Но все забылось, изменилось, подопечные Тарханова порадовали публику на большом стадионе и нанесли «Спартаку» первое поражение в РФПЛ с августа и веселого дерби 3:4 с «Локомотивом». Круг замкнулся, футбольная Россия получит нового чемпиона?