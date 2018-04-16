Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе

16 апреля 2018, 14:30
Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе

Семин переиграл «Динамо», Тарханов – «Спартак», и «Соккер.ру» делает победный выбор – чествуем футболистов, ставших героями насыщенного уикенда.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

В этом туре выбор был небольшим. Лория проиграл в Санкт-Петербурге, хотя часто пользовался неумением игроков «Зенита» реализовывать подходы на высокой скорости. А Беленов держался против «армейцев», пропустил, но при «расстреле». Выбираем российского голкипера по простой причине – Александр прекрасно управляет обороной «Уфы», ЦСКА было сложно не проиграть. Лория так на «Анжи» не влияет.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Задача тренера – вселить веру в футболиста, даже если тот уступает коллегам. Тот же Рамирес шустрее Петрова, как и Эвра был мастеровитее Невилла, что не помешало Гари стать легендой МЮ при поддержке Фергюсона. Вот и Сергей провел мощный матч на одном дыхании под руководством юного Мусаева. Еще и гол забил, соединив задачи в обороне и атаке.

Андрей Семенов («Ахмат»)

В туре достаточно результативных матчей, но не всегда обязательно выбирать всех защитников из команд, которые легко оградили себя от неприятностей, как это сделали Чорлука или Кверквелия против «Динамо». Находим человека, чьи действия помогли одержать важную и сложную победу. Семенов снял сливки с атак «Тосно» - 100 % выигранных единоборств и верховых дуэлей, а также рекорд матча по времени с мячом.

Доминик Динга («Урал»)

Персонально мощно отработали три центральных защитника – Гранквист, Иванович и Кверквелия. Но центральные нападающие «Динамо», «Анжи» и «Арсенала» сыграли так себе. Поэтому обращаем внимание на молодого серба, с которым «Урал» обыграл «Спартак».  Шесть перехватов, ни одной персональной ошибки – Динга не позволил Зе Луишу развернуться. 

Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Рубин»)

Бердыев знает, как мотивировать знакомого хавбека. Кристиан – большой профессионал, о чем напоминает этой весной. Эквадорец дважды делал голевые передачи в матче «Амкара» и «Рубина», через него шла игра, отбегал шикарно во всех фазах. Манчини потерял возможность создать связку похожих, на первый взгляд, по манере Нобоа и Паредеса в центре, а ведь могло сработать!  

Александр Ерохин («Зенит»)

Один из самых сильных матчей Ерохина в «Зените». Александр напомнил себя самого времен «Ростова». Конечно, против одного из аутсайдеров многие смогли себя показать - слева хорошо сыграл Жирков, Паредес проснулся, а Дриусси смог стать автором единственного забитого мяча, но не забывайте, кто отдал скидку аргентинцу – Ерохин.

Виктор Классон («Краснодар») – смена позиции тура

Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе

Какой гол положил! Наконец-то у «Краснодара» пошли атаки на скорости. Они и раньше в короткий пас играли, но такого четкого игрового рисунка не было давно. Классон часто выручал «быков» на фланге, по голевым показателям и участии в атаках – один из лучших во всей РФПЛ. Но и после перевода в центр швед забил мяч. Правильная перестановка!

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Команда Тарханова показала единство, ведь можно выделить Димитрова, цеплявшегося за мяч, Бикфалви, технично открывшего счет голам в игре, Емельянова, который даже после рассечения сражался. Но голландец отдал голевой пас на коллегу Эрика в первом тайме и вовремя отправил мяч в сетку чужих ворот во втором, идеально выбрав позицию после ошибки обороны «Спартака». Сделал результат.

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – игрок тура

Заработанный пенальти, гол со штрафного, сломавший «Динамо», результативная передача на Тарасова – Фарфан провел такой матч, что после замены Семин с детской радостью приветствовал опытного перуанца и поздравлял Джефферсона с замечательной игрой. В шикарной форме форвард, всюду успевал.

Сердар Азмун («Рубин») – возвращение недели

Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе

Смолов против «Арсенала» сыграл здорово, но это не сборная «Краснодара», а команда тура. Сысуев забил ЦСКА, но на острие выбираем форварда, который провел первую часть сезона очень слабо, а против неуступчивого «Амкара» нашел путь к чужим воротам. Сердар готовится к ЧМ-18, за два тура забил трижды, хотя за 21 матч до этого отличился лишь дважды. Осталось подтянуть реализацию.  

Антон Миранчук («Локомотив»)

Эдер отвлекает внимание в центре, а его группа поддержки добивает соперников – такая у Семина тактика. В этот раз Антон Миранчук сыграл лучше брата и на уровне других героев тура. Вовремя отличился со штрафного, обвел стенку и обхитрил Шунина. Удачно завершил еще одну атаку во втором тайме и был частью машины Семина по набору очков в рациональном стиле. 

Главный тренер

Александр Тарханов («Урал»)

«Локомотив» разгромил «Динамо», но Семин не мог дать установку: «Не забейте пенальти и дважды хлопните со штрафных». Конечно, Тарханов тоже не говорил своим подопечным: «Сейчас „Спартак“ начудит в обороне, вы воспользуетесь, а потом грамотно ломайте чужую игру». Но между двух важных побед выбираем сложную для тренерской реализации. Каррера проиграл Александру Федоровичу – Тарханов грамотно подготовил «Урал».

Дебютант месяца. Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» разорвал «Арсенал» от и до, и в этом полете «быков» больше тренерского ремесла и желания перестроить команду, чем было раньше. Отмечаем молодого наставника, который не остановился, обыграв нудного Манчини. «Краснодар» и без Смолова может навязать ЦСКА борьбу за место в Лиге чемпионов в следующем туре.

Боевитость недели. «Урал»

Не исключено, что команда Тарханова в воскресенье написала золотую страницу в истории «Локомотива». Бывшего соперника, с игроками которого дрались в прошлом году в Кубке России и обещали друг другу добавки. Но все забылось, изменилось, подопечные Тарханова порадовали публику на большом стадионе и нанесли «Спартаку» первое поражение в РФПЛ с августа и веселого дерби 3:4 с «Локомотивом». Круг замкнулся, футбольная Россия получит нового чемпиона?

Поделиться
Другие материалы по теме
Антисборная 23-го тура: провал обороны Бердыева и тень Шалимова
19 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные10
Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов
19 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические сборные41
Пятеро игроков «Манчестер Сити» вошли в символическую сборную года в АПЛ
18 апреля 40
Футболисты, по которым скучаем
16 апреляAngry Ded в блоге Футбольная ностальгия57
Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»
16 апреляВадим Багров в блоге Символические антисборные45
МОК включил Яшина в символическую сборную олимпийских призеров
14 апреля 26
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
вчера в 06:40
Знаю одно, спартак тормоз российского футбола!
амурец
амурец
17 апреля в 07:59
довольно хорошая сборная, а Миранчук просто порадовал
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
16 апреля в 20:26
Байкал-38

Сегодня 17:03
ответ пользователю valt134 (раскрыть)
Тут вопрос даже не в деньгах, все хотят больше зарабатывать и я считаю это нормальным. Но зачем языком молоть не думавший, а потом обижаться, что тебя гнобят?!
-----------------
Я хочу тебя спросить.Ну на фига ты из "Зенит всея Руси" сделался "Байкалом"?Нейтральное имя выбрал или что?)))
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Рубиновый Дракон
16 апреля в 20:22
Рубиновый Дракон:
Не канает это сейчас)))0
На любой другой вывод ресурсов не хватит.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Nerai Sairensa
16 апреля в 20:21
Nerai Sairensa:
Вывод там один-единственный: "Дракон из бана вышел - все жмем Жалобу!")
Не канает это сейчас)))0
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Рубиновый Дракон
16 апреля в 20:19
Рубиновый Дракон:
Вазген,а из твоего словоизлияния какой вывод?
Вывод там один-единственный: "Дракон из бана вышел - все жмем Жалобу!")
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Michele_Alboreto
16 апреля в 20:07
Michele_Alboreto:
Да просто тогдашний Зенит был вредителем российского футбола и союзником спартака. Многие фарсы сезона 2016-17 Зенит и спартак проворачивали вместе; в частности, спартак воспользовался дисквалификациями игроков Урала после трёх удалений на Крестовском. И Крылья Советов в ФНЛ сливали сознательно, матч с Арсеналом в 30 туре был откровенным сливом. А Молло, на котором игра КС держалась, увели в Зенит, где он ВНЕЗАПНО перестал играть, да ещё стал жертвой гей-скандала (хотя на фото с ним был его отец).
Вазген,а из твоего словоизлияния какой вывод?
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
16 апреля в 19:46
Озерный,стучать будешь?))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
16 апреля в 19:34
Все верно
Глубинный плеймейкер «Рубина» работает на статус одного из лучших игроков весны. Набрав форму, Нобоа взял управление атаками казанцев на себя, и новый стиль команды Бердыев строит вокруг эквадорца. Против «Амкара» Нобоа сделал дикие 103 паса за матч – лучший результат в туре, на 27 больше, чем у ближайшего преследователя по «Рубину» (Граната), и вдвойне удивительно, если вспомнить, во что казанцы играли на старте сезона. Привычно принёс пользу стандартами и длинными передачами за спину защитникам – обе голевых передачи на Азмуна Нобоа сделал именно так.(С)
-------------
Добавить нечего
spartach n1
spartach n1
16 апреля в 17:14
Байкал-38
Байкал-38 ответил valt134
16 апреля в 17:03
valt134:
Вот смотрю и думаю»Ну какой же наш футбол продажный...» Глушаков маму Родную продать готов. А Головин(это для болел ЦСКА ) заверял болел, что не уйдёт из клуба , пока чемпионство с ЦСКА не возьмёт,а сам уже клуб «за бугром» присматривает . А обещания и заверения МИНИМУМ в полуфинале ЧМ сыграть... ХВАТИТ 61еть, господа несостоявшиеся футболисты... ДеШеВКИ ПОЗОРНЫЕ...
Тут вопрос даже не в деньгах, все хотят больше зарабатывать и я считаю это нормальным. Но зачем языком молоть не думавший, а потом обижаться, что тебя гнобят?!
Приведу пример Игнашевича, он не делал заявлении пока играл в Локо, не клялся в вечной любви. Контракт закончился, Локо протянуло, а ЦСКА под суетилось и он ушёл, но опять не одного слово плохого про Локо не сказал, в отличии от Глушакова! Так Игнашевича до сих пор все уважают и считают Мужиком с большой буквы, а Глушак это иуда!
Мозгов нет, язык живёт своей жизнью!!!
valt134
valt134 ответил Байкал-38
16 апреля в 16:49
Байкал-38:
Да тогда жёстко со Спартаком обошёлся Молло и Крылья!!! Молло: - "После того, что я сделал с ними, я, как благородный человек, просто обязан... перейти в Спартак"! Но перешёл из-за бабок в Зенит, вот и затаили на него злость! ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ ОДИН ШАГ! Это как Глушаков копия!!! Тот тоже говорит одно, а за бабки делает другое!!! https://www.youtube.com/watch?v=Shi1HtEU-MA https://www.youtube.com/watch?v=-dd1Bs4WyHw
    Pozitivs
    Pozitivs
    16 апреля в 16:36
    Кареры почему нет, по его вине проиграли?
    Jimmy Jimmy
    Jimmy Jimmy
    16 апреля в 15:34
    Ни одного спартача даже ради смеха.
    Michele_Alboreto
    Michele_Alboreto ответил FILL3286
    16 апреля в 15:30
    Не макаронник, да.)) Тот, кто макароннега обыграл.
    Michele_Alboreto
    Michele_Alboreto ответил Байкал-38
    16 апреля в 15:28
    Да просто тогдашний Зенит был вредителем российского футбола и союзником спартака. Многие фарсы сезона 2016-17 Зенит и спартак проворачивали вместе; в частности, спартак воспользовался дисквалификациями игроков Урала после трёх удалений на Крестовском. И Крылья Советов в ФНЛ сливали сознательно, матч с Арсеналом в 30 туре был откровенным сливом. А Молло, на котором игра КС держалась, увели в Зенит, где он ВНЕЗАПНО перестал играть, да ещё стал жертвой гей-скандала (хотя на фото с ним был его отец).
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Jum13
    16 апреля в 15:10
    Jum13:
    Что - до сих пор не можешь забыть его гол? Вот это я понимаю - любовь!
    Да тогда жёстко со Спартаком обошёлся Молло и Крылья!!!
    Молло: - "После того, что я сделал с ними, я, как благородный человек, просто обязан... перейти в Спартак"!
    Но перешёл из-за бабок в Зенит, вот и затаили на него злость! ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ ОДИН ШАГ! Это как Глушаков копия!!! Тот тоже говорит одно, а за бабки делает другое!!!



    Jum13
    Jum13 ответил FILL3286
    16 апреля в 14:49
    FILL3286:
    А паредес с молло где? И топ тренер почему не макаронник?
    Что - до сих пор не можешь забыть его гол? Вот это я понимаю - любовь!
    Байкал-38
    Байкал-38
    16 апреля в 14:48
    Очень рад за Антона! Все говорили, что его взяли только, что бы брата удержать, а он всем показал, что не уступает Алексею не в чём, а иногда даже превосходит его!!!
    Ну и конечно Урал!!! Заслуженно команда тура!!!
    FILL3286
    FILL3286
    16 апреля в 14:40
    А паредес с молло где?
    И топ тренер почему не макаронник?
    mikysss
    mikysss
    16 апреля в 14:37
    Не придраться, даже к бомжу, все по делу
    Adollinn
    Adollinn
    16 апреля в 14:36
    Ерохина впору в антисборную отдать или в спартак, хотя это одно и то же.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100