РФПЛ на экспорт. Кто может покинуть Россию летом?

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

РФПЛ на экспорт. Кто может покинуть Россию летом?

17 апреля 2018, 20:06
РФПЛ на экспорт. Кто может покинуть Россию летом?

Головиным интересуются в Англии, но полузащитник ЦСКА не единственный футболист в РФПЛ, кто может пригодиться в топ-чемпионатах. «Соккер.ру» - о тех, кто может уехать.

Александр Головин (ЦСКА; Россия)
Ценник по «Трансфермаркту»: 10 миллионов евро
Контракт до: 30 июня 2021 года

К Александру Головину есть предметный интерес от ведущих клубов АПЛ, в прессе мелькали слухи о предложениях из «Челси» и «Арсенала», а прошлым летом «канониры» даже делали предложение ЦСКА на 8 миллионов фунтов и получили отказ – это действительно слишком скромная сумма за молодого и талантливого полузащитника. Головин неплохо проявил себя в еврокубках – это плюс в его резюме, но определяющее значение будет иметь выступление на чемпионате мира, за крупными форумами следят все и анализируют возможности игроков в рамках таких турниров. Не стоит сбрасывать со счетов карму экс-футболистов ЦСКА, с которыми многие в Европе уже попадали впросак, а также мы не знаем толком о желании самого Александра менять клуб, страну и свою жизнь. Конечно, если есть цель проявить себя в Европе, то нужно уезжать, но путь Алана Дзагоева тоже может показаться привлекательным.

Ловушка от «Челси». Головин и тень Слуцкого

Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия)
Ценник по «Трансфермаркту»: 15 миллионов евро
Контракт до: 30 июня 2019 года

Смолов не скрывает, что хочет уехать, а после его недавних слов покинуть РФПЛ – дело чести. Федору неправомерно показали желтую карточку, из-за которой он теперь пропустит ключевую для «Краснодара» игру с ЦСКА, и нападающий заявил: «Если это предупреждение не отменят, то с российским футболом все ясно». Не отменят, поэтому логичным жестом со стороны Смолова станет отъезд за границу в ближайшее трансферное окно. Зимой у форварда уже был шанс присоединиться к «Вест Хэму», но он принял решение остаться, однако удержать его летом у «Краснодара» мало шансов. Во-первых, желание самого Федора, во-вторых, по контракту останется всего год. А еще Смолов не замахивается на топ-клубы, он хочет в топ-чемпионат, что серьезно облегчает задачу его агентам и людям, которые будут работать над трансфером.

Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды)
Ценник по «Трансфермаркту»: 22 миллиона евро
Контракт до: 30 июня 2021 года

А вот у Квинси больше ограничителей, чем у Смолова. Промес прекрасно чувствует себя в «Спартаке», он реально кайфует от того, что является лучшим игроком самого популярного клуба России и вписывает себя в историю. Жизнь в Москве не напрягает, а финансовые условия радуют. Кроме того, голландец очень прихотлив насчет адреса путешествия в Европу. Он готов уехать, но только в большой клуб, а представители таковых не стоят в очереди у ворот базы в Тарасовке. Да, Квинси – очень крутой футболист по меркам РФПЛ, однако в Лиге чемпионов себя не проявил, а его сборная не сыграет на чемпионате мира. И, похоже, самому Промесу важно оставаться там, где его считают особенным, а не быть «одним из», скажем, в АПЛ. Во всяком случае, голландец ни после чемпионского сезона, ни зимой не активизировал активность агентов, не стремился покинуть «Спартак». Не факт, что будущим летом его планы кардинально поменяются.

Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина)
Ценник по «Трансфермаркту»: 18 миллионов евро
Контракт до: 30 июня 2021 года

Аргентинский полузащитник приехал в Санкт-Петербург прошлым летом и должен был стать важнейшей частью плана «Зенита» по захвату всего мира. Но проект под руководством Роберто Манчини близок к провалу, а Леандро не хочет еще на один сезон оставаться без Лиги чемпионов. Конечно, есть претензии и к нему лично, но это уже вопрос профессионализма, который в России у многих легионеров впадает в анабиоз. Уже не раз появлялись слухи о желании Паредеса покинуть «Зенит», и им действительно интересуются большие клубы – он на хорошем счету еще с юношеских лет. Речь шла даже о «Ювентусе» и «Реале». Конечно, это не такой интерес, что полузащитника купят прямо завтра, но у Леандро есть все возможности уехать в хороший клуб. И думаю, он ими воспользуется.

Алексей Миранчук («Локомотив»; Россия)
Ценник по «Трансфермаркту»: 10 миллионов евро
Контракт до: 30 июня 2021 года

Братьев Миранчуков знают в Европе, вот и Диего Симеоне перед противостоянием в Лиге Европы с «Локомотивом» выделял именно близнецов. Алексей, конечно, котируется выше, он разнообразнее в творчестве и пока опережает своего брата именно в понимании футбола. Возможности уехать у Миранчука точно есть или будут, тем более по контракту по окончании сезона «клаусула» составит всего 8 миллионов евро – совсем не много, учитывая, сколько выгоды можно извлечь из сотрудничества с полузащитником. Но Алексей может не захотеть разлучаться с братом, а купить обоих не каждый клуб согласится. Менять прописку в рамках РФПЛ тоже будет странно после чемпионства с «Локомотивом» и Лиги чемпионов на носу, поэтому Миранчуки, скорее всего, задержатся в московском клубе, хотя окончательно исключать вариант с отъездом не стоит.

Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба – нужен!
Вчера, 23:25Сергей Иванов в блоге Чемпионат мира 201814
Дзюба не будет платить за свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:21 92
Дзюба играл с «Зенитом» на уколах
Вчера, 18:01 38
Агент Фернандеша: «С „Локомотивом“ идут плодотворные переговоры по контракту»
21 апреля 6
Джикия и Джано занимались по индивидуальной программе
21 апреля 13
Неприятности капитанов «Спартака» и «Локомотива»
20 апреляСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненависти20
Обсудить
Все комментарии
Виктор Хуторской
Виктор Хуторской
вчера в 15:26
ща сделаю тоже блог - "полит-футбол-хоккей" - два три поста и забанят меня тут
mikysss
mikysss ответил Nikola45
вчера в 13:38
Nikola45:
За Промеса с такой игрой не даст не одна команда 22! А еще один сезон и он и за меньшие деньги никому не нужен будет! В Европе он ничего не показал! Сгниет он в Тарасовке как пить дать!
В этом списке он на голову выше всех вообще-то, об этом из года в год говорят цифры. Другое дело что ему в европу поздно ехать... Так что завидуй молча что он в Спартаке а не в твоем, за кого ты там типа болеешь, гейклубе
mikysss
mikysss ответил parallels
вчера в 13:34
parallels:
гы-гы! а можно вопрос?) нафиг им переходить в ваш середняк, если они и так чемпионы, первая корзина лч и всё такое? и никаких бань! а то они явно в курсе, как у вас посвящение в спартачи проходит) к тому же, вы позорнейшим образом украли у них суперкубок, когда судья не удалил вашего зулуса. миранчуки, думаю, ненавидят спартак не меньше, чем все соккерчане)
и с какого перепуга украли? Счет 2-1 по игре. Мы же сейчас не кричим что у нас тосно что-то украло? а как ты типа болельщик вообще другого гейклуба такое говоришь?
mikysss
mikysss ответил parallels
вчера в 13:30
parallels:
гы-гы! а можно вопрос?) нафиг им переходить в ваш середняк, если они и так чемпионы, первая корзина лч и всё такое? и никаких бань! а то они явно в курсе, как у вас посвящение в спартачи проходит) к тому же, вы позорнейшим образом украли у них суперкубок, когда судья не удалил вашего зулуса. миранчуки, думаю, ненавидят спартак не меньше, чем все соккерчане)
Еще один... какому-то бестолковому только что объяснял... Пересмотрел обзор той игры не пожалел 8ми минут времени и ни намека на удаление не увидел, а вот на игре рукой защитника локо внимание сакцентированно 4 повтора аж, но судья не свистнул
mikysss
mikysss
вчера в 13:26
на миранчука и голову ценник по моему занижен, хотя ЧМ всё покажет. Смолу уже поздняк уезжать, как и Промесу. Про бомжа не могу ничего сказать. Кто это вообще?
Nikola45
Nikola45
вчера в 10:25
За Промеса с такой игрой не даст не одна команда 22! А еще один сезон и он и за меньшие деньги никому не нужен будет! В Европе он ничего не показал! Сгниет он в Тарасовке как пить дать!
scikuni
scikuni
19 апреля в 01:27
никто смолова не удерживает, просто ждут адекватного ценового предложения
ekliziast
ekliziast ответил Ruslan3132
18 апреля в 18:32
Ruslan3132:
Кержаков неплохо играл в Севилье, почему Смолов не сможет в условной Севилье, Лацио или Монако заиграть?
Кержаков в Севилье больше полировал , чем играл.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ekliziast
18 апреля в 18:12
ekliziast:
Посмотрите на карьеру Павлюченко и Аршавина , Жиркова и Билялетдинова, а они покруче вас были . Все четверо в основном полировали лавку или выходили на замену.Здесь вы супер, а там будете на подхвате.
Кержаков неплохо играл в Севилье, почему Смолов не сможет в условной Севилье, Лацио или Монако заиграть?
ekliziast
ekliziast ответил Ruslan3132
18 апреля в 16:54
Ruslan3132:
Надо уезжать и пробовать себя в топ-чемпионатах
Какой смысл сидеть на лавке.
ekliziast
ekliziast
18 апреля в 16:52
Посмотрите на карьеру Павлюченко и Аршавина , Жиркова и Билялетдинова, а они покруче вас были . Все четверо в основном полировали лавку или выходили на замену.Здесь вы супер, а там будете на подхвате.
mortid
mortid ответил parallels
18 апреля в 15:02
parallels:
гы-гы! а можно вопрос?) нафиг им переходить в ваш середняк, если они и так чемпионы, первая корзина лч и всё такое? и никаких бань! а то они явно в курсе, как у вас посвящение в спартачи проходит) к тому же, вы позорнейшим образом украли у них суперкубок, когда судья не удалил вашего зулуса. миранчуки, думаю, ненавидят спартак не меньше, чем все соккерчане)
миранчуки, думаю, ненавидят спартак не меньше, чем все соккерчане)
_____________________________________________________________

Глушаков тоже ненавидел :D Но много долларов и евро меняют мнение на раз, два, три. Так что я сомневаюсь, что ваши МиранЧуки из иного "теста".
jobss
jobss ответил kor_toxa
18 апреля в 13:25
kor_toxa:
"К Александру Головину есть предметный интерес от ведущих клубов РФПЛ.." Да, Анжи давно к нему присматривается
Приносим извинения, сейчас все поправим, спасибо
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Максим Яковлев 1
18 апреля в 11:39
Максим Яковлев 1:
За кого переживать? Все кроме Смолова еще зелены, и никуда не уедут! Разве что только Паредес уедет учиться симуляции!
Пока зелены - и надо ехать. Тот же Смолов не факт что в составе закрепится у более скоростного клуба из-за того что банально привык к другой манере игры..
kor_toxa
kor_toxa
18 апреля в 11:20
"К Александру Головину есть предметный интерес от ведущих клубов РФПЛ..."

Давно на радаре у Анжи видимо
kor_toxa
kor_toxa
18 апреля в 11:12
"К Александру Головину есть предметный интерес от ведущих клубов РФПЛ.."

Да, Анжи давно к нему присматривается
Ruslan3132
Ruslan3132
18 апреля в 09:46
Надо уезжать и пробовать себя в топ-чемпионатах
Максим Яковлев 1
Максим Яковлев 1 ответил Nerai Sairensa
18 апреля в 08:16
Nerai Sairensa:
Не понимаю что в этом списке делают Квинси и Паредес, лучше бы про всех наших расписали, читать куда интереснее и за них переживаешь. Ребят, Смолов, Головин, Миранчуки, не упустите свои шансы, едьте пока есть возможность!
За кого переживать? Все кроме Смолова еще зелены, и никуда не уедут!
Разве что только Паредес уедет учиться симуляции!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Miaf
18 апреля в 07:58
    vka1970
    vka1970
    18 апреля в 06:39
    Ну в принципе всё верно.Хорошие игроки.
    А вот если представить их всех в одной команде, да тренера бы толкового, рвали бы всех на раз, два........
    andre_can
    andre_can
    18 апреля в 06:31
    а как же Кокорин с Дзюбой? ;)
    амурец
    амурец
    18 апреля в 05:05
    Смолову, Миранчукам и особенно Головину стоит попробовать себя в Европе
    Robinson
    Robinson ответил Miaf
    18 апреля в 03:25
    При всем уважение к Спартаку, истинный уровень Миранчуков можно было бы проверить только за рубежом.
    Багров-брат
    Багров-брат
    18 апреля в 02:09
    Миранчуки по стопам бла-бла-Дениски? Нет, не верю, что в Локо одни ... воспитываются...)))
    GaIIIuK
    GaIIIuK ответил Miaf
    18 апреля в 02:06
    Miaf:
    Можно , переход в лучший клуб страны всегда престижен , а Миранчуки определенно достойны повышения.
    они и так играют на данный момент в лучшем клубе страны,единственное повышение это уехать в европу, а ехать к прямому конкуренту это по предательски!!!
    баклан против зенита
    баклан против зенита ответил parallels
    17 апреля в 22:37
    parallels:
    гы-гы! а можно вопрос?) нафиг им переходить в ваш середняк, если они и так чемпионы, первая корзина лч и всё такое? и никаких бань! а то они явно в курсе, как у вас посвящение в спартачи проходит) к тому же, вы позорнейшим образом украли у них суперкубок, когда судья не удалил вашего зулуса. миранчуки, думаю, ненавидят спартак не меньше, чем все соккерчане)
    Этим спартачам никогда не понять питерской мысли, да друг -баклан?
    Miaf
    Miaf ответил parallels
    17 апреля в 22:33
    parallels:
    гы-гы! а можно вопрос?) нафиг им переходить в ваш середняк, если они и так чемпионы, первая корзина лч и всё такое? и никаких бань! а то они явно в курсе, как у вас посвящение в спартачи проходит) к тому же, вы позорнейшим образом украли у них суперкубок, когда судья не удалил вашего зулуса. миранчуки, думаю, ненавидят спартак не меньше, чем все соккерчане)
    Можно , переход в лучший клуб страны всегда престижен , а Миранчуки определенно достойны повышения.
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    17 апреля в 22:27
    Габулов посмеялся
    борька
    борька
    17 апреля в 22:12
    Смолов уезжай,не тяни резину!
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    17 апреля в 22:12
    Головин и Миранчук могут покинуть РФПЛ. Но проблемой нашего чемпа является то, что после него можно заиграть только в условной Турции (Иванович, Шкртел и Видич исключения).
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100