РФПЛ на экспорт. Кто может покинуть Россию летом?

Головиным интересуются в Англии, но полузащитник ЦСКА не единственный футболист в РФПЛ, кто может пригодиться в топ-чемпионатах. «Соккер.ру» - о тех, кто может уехать.

Александр Головин (ЦСКА; Россия)

Ценник по «Трансфермаркту»: 10 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2021 года

К Александру Головину есть предметный интерес от ведущих клубов АПЛ, в прессе мелькали слухи о предложениях из «Челси» и «Арсенала», а прошлым летом «канониры» даже делали предложение ЦСКА на 8 миллионов фунтов и получили отказ – это действительно слишком скромная сумма за молодого и талантливого полузащитника. Головин неплохо проявил себя в еврокубках – это плюс в его резюме, но определяющее значение будет иметь выступление на чемпионате мира, за крупными форумами следят все и анализируют возможности игроков в рамках таких турниров. Не стоит сбрасывать со счетов карму экс-футболистов ЦСКА, с которыми многие в Европе уже попадали впросак, а также мы не знаем толком о желании самого Александра менять клуб, страну и свою жизнь. Конечно, если есть цель проявить себя в Европе, то нужно уезжать, но путь Алана Дзагоева тоже может показаться привлекательным.

Ловушка от «Челси». Головин и тень Слуцкого

Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия)

Ценник по «Трансфермаркту»: 15 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2019 года

Смолов не скрывает, что хочет уехать, а после его недавних слов покинуть РФПЛ – дело чести. Федору неправомерно показали желтую карточку, из-за которой он теперь пропустит ключевую для «Краснодара» игру с ЦСКА, и нападающий заявил: «Если это предупреждение не отменят, то с российским футболом все ясно». Не отменят, поэтому логичным жестом со стороны Смолова станет отъезд за границу в ближайшее трансферное окно. Зимой у форварда уже был шанс присоединиться к «Вест Хэму», но он принял решение остаться, однако удержать его летом у «Краснодара» мало шансов. Во-первых, желание самого Федора, во-вторых, по контракту останется всего год. А еще Смолов не замахивается на топ-клубы, он хочет в топ-чемпионат, что серьезно облегчает задачу его агентам и людям, которые будут работать над трансфером.

Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды)

Ценник по «Трансфермаркту»: 22 миллиона евро

Контракт до: 30 июня 2021 года

А вот у Квинси больше ограничителей, чем у Смолова. Промес прекрасно чувствует себя в «Спартаке», он реально кайфует от того, что является лучшим игроком самого популярного клуба России и вписывает себя в историю. Жизнь в Москве не напрягает, а финансовые условия радуют. Кроме того, голландец очень прихотлив насчет адреса путешествия в Европу. Он готов уехать, но только в большой клуб, а представители таковых не стоят в очереди у ворот базы в Тарасовке. Да, Квинси – очень крутой футболист по меркам РФПЛ, однако в Лиге чемпионов себя не проявил, а его сборная не сыграет на чемпионате мира. И, похоже, самому Промесу важно оставаться там, где его считают особенным, а не быть «одним из», скажем, в АПЛ. Во всяком случае, голландец ни после чемпионского сезона, ни зимой не активизировал активность агентов, не стремился покинуть «Спартак». Не факт, что будущим летом его планы кардинально поменяются.

Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина)

Ценник по «Трансфермаркту»: 18 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2021 года

Аргентинский полузащитник приехал в Санкт-Петербург прошлым летом и должен был стать важнейшей частью плана «Зенита» по захвату всего мира. Но проект под руководством Роберто Манчини близок к провалу, а Леандро не хочет еще на один сезон оставаться без Лиги чемпионов. Конечно, есть претензии и к нему лично, но это уже вопрос профессионализма, который в России у многих легионеров впадает в анабиоз. Уже не раз появлялись слухи о желании Паредеса покинуть «Зенит», и им действительно интересуются большие клубы – он на хорошем счету еще с юношеских лет. Речь шла даже о «Ювентусе» и «Реале». Конечно, это не такой интерес, что полузащитника купят прямо завтра, но у Леандро есть все возможности уехать в хороший клуб. И думаю, он ими воспользуется.

Алексей Миранчук («Локомотив»; Россия)

Ценник по «Трансфермаркту»: 10 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2021 года

Братьев Миранчуков знают в Европе, вот и Диего Симеоне перед противостоянием в Лиге Европы с «Локомотивом» выделял именно близнецов. Алексей, конечно, котируется выше, он разнообразнее в творчестве и пока опережает своего брата именно в понимании футбола. Возможности уехать у Миранчука точно есть или будут, тем более по контракту по окончании сезона «клаусула» составит всего 8 миллионов евро – совсем не много, учитывая, сколько выгоды можно извлечь из сотрудничества с полузащитником. Но Алексей может не захотеть разлучаться с братом, а купить обоих не каждый клуб согласится. Менять прописку в рамках РФПЛ тоже будет странно после чемпионства с «Локомотивом» и Лиги чемпионов на носу, поэтому Миранчуки, скорее всего, задержатся в московском клубе, хотя окончательно исключать вариант с отъездом не стоит.