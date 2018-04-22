Последняя попытка. Почему «Наполи» не получит титул

В определяющий день в борьбе за Скудетто «Соккер.ру» напоминает, почему команда Сарри отстала от «Ювентуса», хотя две трети пути прошла на первом месте.

Одержимость «Ювентусом»

Обидно упускать лидерство, если был на первом месте в 22 турах из 33. Но откат произошел, а теперь Сарри запретил футболистам «Наполи» употреблять имя нынешнего соперника в раздевалке и на тренировках. Знает о слабости своих подопечных: под давлением не справляются. В результате случаются такие матчи, как против «Ромы» дома – когда римляне реализовали четыре момента из явных пяти, а неаполитанцам не помогли даже 26 ударов, из которых половина пришлась в створ, а 11 штук завершились сэйвами Алиссона.

«Наполи» годами ощущает себя претендентом. Его футболисты постоянно равняются на «Ювентус», присматриваются к сопернику, ждут от него подарков. Это большая ошибка, и не факт, что у Сарри хватит времени ее исправить. Если бы меньше оглядывались на команду Аллегри и больше изучали последних соперников – могли бы сейчас лидировать и пробовать сыграть вничью в Турине, охраняя первое место. Но поскольку отставание составляет четыре пункта, нужна только победа, ведь в первом круге «Ювентус» выиграл у южан 0:1, даже при равенстве пунктов ничья не выручит.

Средний класс резервистов

Многие итальянские журналисты написали, что «Наполи» больше не претендент на титул в день травмы Гулама. Странное заявление, правда? Команда потеряла левого защитника, а не ключевого игрока атаки или единственного вратаря экстра-класса, но многие поняли – Сарри сложно будет компенсировать потерю алжирца, у которого к тому моменту было 2 гола, 4 голевые и 6 дельных предложений от богатых клубов. Опытным путем подтвердили – португалец Руй не настолько крут.

Так с каждым, кто должен был страховать основных игроков. Кирикеш? В молодости был изумительным, сейчас недалеко от Максимовича, отданного в аренду «Спартаку», убежал. Рог - не лучший молодой хорватских хавбек в мире. Маджо – ветеран из ветеранов со всем песком вместе. Унас – средний хавбек. Из всех резервистов с намеком на основу только поляки Зелински (хотя Петра можно считать игроком первой обоймы в этом сезоне) и Милик тянут на уровень чемпионов Италии. Но глубины состава, чтобы дожимать соперников, которые умоляют о ничьей, не хватило.

Стабильность и мощь «Ювентуса»

Эти жуки могли казнить короля Лиги чемпионов в гостях – не хватило пары минут, чтобы перевести игру в овертайм, а там всякое бывает. Аллегри то уходит в АПЛ, то остается, но работает с позиции силы. У Массимилиано есть авторитет в команде, ведь позволяет себе такую роскошь, как справедливость. У «Ювентуса» по несколько игроков на одну позицию, даже сегодня тренеру нужно выбрать, что важнее: игра с Дибалой под Игуаином, или с Матюиди и тремя хавбеками в линию?

«Ювентус» не без греха – опережает «Наполи» за счет меньшего количества ничьих. Но подопечные Сарри ведь снова лишь догоняют фаворита. По цифрам претенденты смотрятся роскошно: неаполитанцы не проигрывали в гостях в Серии А в 29 последних играх. «Ювентус» же победил в 7 последних домашних матчах чемпионата, а в 8 из 9 последних вратари Щесны и Буффон еще и собирали «сухари». Дома фаворит хорош – в 6 случаях из 7 побеждал и по итогам первого тайма, и вовсе. А поскольку «Наполи» проиграл 8 выездных матчей «Ювентусу» в разных турнирах (хотя дважды не в основное время), сложно искать аргументы в пользу победы гостей.

Отсутствие крутого плана «Б»

Сарри не просто работает в ограниченных кадровых условиях, он их сам успешно создал. Великие, вроде Сакки, хвалят Маурицио. Бывший банкир вправду выкурил не одну пачку сигарет (а вы за ним не повторяйте – глупая и опасная для здоровья вредная привычка), чтобы придумать знакомым звездам идеальные места на поле. Но замечательная игра «Наполи» железной основой не всегда приносит плоды. Стоит захромать одному – всё, нет той шикарной вертикальной манеры выхода в атаку, которой можно было многих напугать в начале сезона.

Слишком сильно Сарри верит в «4-3-3», и слишком часто повторяет, что стоит играть от себя. А если спад? У капитана «Наполи» Марека Гамшика идет серия из семи матчей, в которых он не провел на поле все полтора часа, не отдал ни одной результативной передачи и не забил ни разу после гола в ворота «Кальяри». Два месяца не помогает Гамшик, полтора не забивает Мертенс. Даже усилия Милика, который вернулся на поле, не убеждают, что план «Б» существует. Переход на «4-2-3-1» по ходу матча, если весь сезон играют «4-3-3», не добавляет коллективу вдохновения. Особенно против таких оппонентов, как сегодня.

Команда трусливее фанатов

У «Наполи» невероятные поклонники. На матч в Турин клубный автобус провожали сотни фанатов, а базу «Ювентуса» обвешали забавными осликами – легендарный символ неаполитанского клуба, согласно футбольным суевериям, должен принести удачу. Но команда не всегда соответствует качеству поддержки. «Наполи» может роскошно начать сезон, но потом пойдут осечки.

Странно, что при таком качестве тактической и физической подготовки, настолько часто команда Сарри допускает детские ошибки при подготовке моральной. Проиграли Алиссону в матче против «Ромы», а сейчас отстают от «Ювентуса» на четыре очка, а не на один, поскольку собрали ничьи не только с «Миланом» и «Интером», но и против «Сассуоло». Помним также, что «Шахтер» выбил «Наполи» в Лигу Европы из группы ЛЧ. А позже неаполитанцы слили домашнюю игру «Лейпцигу», пусть и играли резервным составом.

Но где же чемпионский характер? «Ювентус» ведь делает все, чтобы не стать первым, на что только способен вечный фаворит. Ничьи со СПАЛом и «Кротоне» - максимум, на который Аллегри способен, чтобы сохранить видимость интриги. Но если и сегодня «Наполи» не одержит победу в надежде, что дальше «Ювентус» потеряет очки с «Интером» и «Ромой» - а календарь у фаворита непростой, то грош цена всем усилиям Сарри. Чемпиону мало играть правильно, чемпион должен ощущать себя лучшим.

«Наполи» девять лет не побеждал в Турине. И если сегодня не прервут неудачную серию – не заслужили поддержку команд Спаллетти и Ди Франческо в последних турах. Без общих усилий «Ювентус» с трона не свалить (в том числе участия самого чемпиона), даже если проиграет сегодня. Но «Кротоне» подарил «Наполи» гол в падении через себя и отобрал у фаворита два пункта. Если команда Сарри не проведет лучший матч последних лет – все усилия насмарку, а у Маурицио будет повод уйти в «Зенит» или куда угодно, где новые подопечные будут готовы резюмировать усилия тренера чемпионским званием.

Сегодня не просто решается судьба итальянского титула, сегодня «Наполи» огласит вердикт сам себе.